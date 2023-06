Demonizuoti išradimai: nuo geležinkelių iki dirbtinio intelekto

Technologinė pažanga poliarizuoja visuomenę. Šaipymasis iš naujovių, jų kritika ar net demonizavimas – toli gražu ne naujas reiškinys. „Skeptišką požiūrį į technologijas aptinkame net pačiuose seniausiuose mūsų turimuose rašytiniuose šaltiniuose apie technologijų teoriją“, – „Deutsche Welle“ (DW) sakė technologijų filosofas ir istorikas Christianas Vateris.

Ši publikacija yra LRT.lt portalo partnerio „Deutsche Welle“ originalus kūrinys.

Anot jo, tokį skepticizmą lemia įvairios priežastys, įskaitant technologinių išradimų sudėtingumą ir su tuo susijusį žinių ar supratimo trūkumą, taip pat baimė prarasti kontrolę ar net emocionalumas.

Tačiau, pasak Miuncheno vokiečių muziejaus tyrimų vadovo Helmutho Trischlerio, skeptiškas požiūris į naujas technologijas nėra bendros technologijų baimės įrodymas. „Už šios prielaidos slypi ribotas suvokimas – gerai, kad žmonės racionaliai analizuoja dalykus“, – sako jis.

Ch. Vateris taip pat pabrėžia skirtumą tarp racionalaus galimų technologijų pasekmių vertinimo ir neracionalaus, nekontroliuojamo gynybinio nusiteikimo technologijų atžvilgiu ir atkreipia dėmesį į skirtį tarp susirūpinimo ir panikos. „Aš manau, kad „susirūpinimas“ yra visiškai teisėtas ir nepaprastai reikalingas, ypač jei norime aktyviai, kartu kurti technologijų formuojamą ateitį informacija grįstoje demokratijoje, – teigia jis. – Tačiau „paniką“ paprastai lydi nekontroliuojamas bėgimas šalin.“

Ignalinos atominė elektrinė / E. Genio/LRT nuotr.

Tai, kad technologiniai išradimai gali vienodai kelti ir susirūpinimą, ir paniką, rodo geležinkelio pavyzdys.

Velniškas susisiekimas: geležinkelis

Praėjus maždaug 200 metų nuo išradimo, geležinkelis yra visiškai įprasta žmonių ir prekių gabenimo visame pasaulyje forma ir neatsiejama šiuolaikinės visuomenės struktūros dalis. Tačiau pirmosiomis geležinkelio gyvavimo dienomis kai kurie žmonės manė jį esant velnio pramanu.

Pirmasis pasaulyje viešasis geležinkelis pradėjo veikti Anglijoje 1825 m. Netrukus po to garvežys dideliu greičiu, su trenksmu ir gaubiamas dūmų debesio nuriedėjo per visą Europą, o kartu su juo ir traukinių bei to, kas Vokietijoje buvo vadinama „Eisenbahnkrankheit“ arba „geležinkelio liga“, baimė. Buvo manoma, kad ją sukelia 30 kilometrų per valandą greitis, tuo metu laikytas itin dideliu, ir kaulus tirtėti verčiančios vibracijos, juntamos sėdint traukinio vagone.

Net ir plečiantis geležinkelių tinklui visoje Viktorijos laikų Anglijoje, ši transporto rūšis buvo negailestingai kritikuojama – tai liudija satyrinės karikatūros ir iliustruoti policijos pranešimai.

H. Trischlerio teigimu, tokios reakcijos yra „visiškai suprantamos“ atsižvelgiant į to meto kontekstą. Technologinė pažanga verčia persiorientuoti, o tai gali sukelti baimę, į kurią žmonės reaguoja liūdnomis prognozėmis ir nuogąstavimais. „Juk visa, kas nauja, kelia emocijas. Technologijos iš esmės visada susijusios su emocijomis“, – aiškina jis.

Vilniaus geležinkelio stotis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Skylančio atomo baimė

Tačiau ne kiekvienas technologinis išradimas neišvengiamai sukelia neigiamas emocijas. Pavyzdžiui, tik atsiradus branduolinei energijai, požiūris į ją buvo kitoks. 1957 m. Miunchene buvo pastatytas pirmasis Vokietijos mokslinių tyrimų reaktorius, o po ketverių metų branduolinė energija pirmą kartą buvo pradėta tiekti į šalies elektros tinklus. Septintajame dešimtmetyje atominė energija buvo laikoma nebrangia ir švaria alternatyva naftai ir anglims ir kurstė naujo pramonės pakilimo viltis.

Pirmieji kritiški balsai Vokietijoje pasigirdo 1975 m., kai planuojamos atominės elektrinės statybvietę užėmė protestuotojai. Pietvakarių Vokietijoje esančiame Vylo miestelyje susirinkę kritikai įspėjo apie klimato kaitą, požeminio vandens nusekimą ir galimas atominių elektrinių saugumo problemas. Judėjimas prieš branduolinę energetiką įgavo pagreitį, o tokie incidentai kaip 1979 m. įvykusi avarija Trijų mylių saloje Jungtinėse Amerikos Valstijose arba 1986 m. nugriaudėjęs sprogimas Čornobylio atominėje elektrinėje dar labiau pakurstė dalies gyventojų baimę ir nerimą. Vokietijoje dešimtmečius vyko diskusijos dėl branduolinės energijos, kol 2011 m. įvykus avarijai Japonijos Fukušimos atominėje elektrinėje, šalies Vyriausybė galiausiai nusprendė visam laikui jos atsisakyti.

Kai kuriose pasaulio dalyse branduolinė energija vis dar laikoma gera alternatyva iškastiniam kurui, tačiau kitose šalyse ji kelia, galima sakyti, egzistencinį nerimą. „Aiškindami, kodėl žmonės nerimauja dėl branduolinės energijos, galime kalbėti apie branduolines atliekas, Čornobylį ar Fukušimą. Kitaip tariant, apie žmogaus ar gamtos sukeltas situacijas, susijusias su technologinėmis klaidomis ir neišspręstomis techninėmis problemomis“, – sako Ch. Vateris.

Branduolinės atliekos / AP nuotr.

Ir jis, ir H. Trischleris diskusijose dėl branduolinės energijos įžvelgia demokratinės sėkmės istoriją. Anot Ch. Vaterio, visuomenė „nenorinti tapti technokratine, bet norinti išlikti dalyvaujamąja demokratija“, yra priklausoma nuo savo narių geranoriškumo, supratimo ir paramos. O H. Trischlerio teigimu, „diskusijose apie technologinį skepticizmą gali išryškėti svarbių dalykų“, be to, anot jo, tai susiję su bendro apsisprendimo ir bendrų derybų visuomenėje siekiu.

Žmogus prieš mašiną?

Kokia plona gali būti riba tarp geranoriškumo ir skepticizmo, palaikymo ir atmetimo, rodo šiandieninės diskusijos dėl dirbtinio intelekto. 1956 m. amerikiečių kompiuterių ir kognityvinių procesų mokslininkas Johnas McCarthy sukūrė frazę „dirbtinis intelektas“ kompiuterių mokslo disciplinai, kurios tikslas – sukurti į žmogų panašių intelektinių gebėjimų mašinas – apibūdinti.

Po dešimtmečius trukusio šios srities vystymosi pastaruoju metu diskusijose šia tema daugiausia dėmesio skiriama 2022 m. lapkritį pasirodžiusiam ir iš karto debatų audrą sukėlusiam pokalbių robotui „ChatGPT“. Kovo mėnesį Italija tapo pirmąja šalimi, bent jau laikinai užblokavusia šią programinę įrangą. Šiuo metu vėl leidžiama ją naudoti, tačiau tik pateikus vartotojo pilnametystės įrodymą.

Nepaisant daugybės privalumų, kuriuos žada dirbtinis intelektas, pavyzdžiui, geresnės sveikatos priežiūros ar didesnio eismo saugumo, ši technologija sulaukia ir nemažai kritikos. Galima būtų išskirti dvi nuogąstavimų kryptis – vieni nerimauja dėl galimo piktnaudžiavimo, klastočių ar dezinformacijos, taip pat dėl savo profesinės ateities ir intelektinės nuosavybės, o kiti baiminasi dėl būsimos techninės raidos, dėl kurios dirbtinis intelektas palaipsniui gali įgyti daugiau galių ir tapti nebepavaldus žmogui.

OpenAI / E.Blaževič/LRT nuotr.

H. Trischleris mano, kad dirbtinio intelekto baimė apskritai kyla dėl technologijos sudėtingumo. „Ypač nerimaujama dėl didelių techninių sistemų, kurios atrodo pakankamai anonimiškos“, – sako jis. Pasak Ch. Vaterio, klausimai, pavyzdžiui, apie tai, kokią įtaką dirbtinis intelektas gali turėti jūsų profesijai, yra racionalūs ir nesusiję su akla technologijų baime.

„Prognozuoti, kad plečiantis dirbtinio intelekto panaudojimo galimybėms žmogaus kūrybinės pastangos taps nereikalingos ir kad netolimoje ateityje mašinos užvaldys pasaulį, būtų panika“, – teigia jis.

Skepticizmas verčia kelti klausimus

Ar tam tikras skepticizmas naujų technologijų atžvilgiu yra normali ir suprantama žmogaus reakcija? Ch. Vateris ir H. Trischleris mano, kad taip.

„Atsigręžę atgal, dažnai matome, kad šios baimės nepasitvirtino“, – sako H. Trischleris ir priduria, kad jos dažniausiai suprantamos, vertinant to meto kontekste.

Gebėjimas prognozuoti yra naudingas, „nes padeda mums nusiteikti tolesniems grupės, visuomenės, galbūt net žmonijos raidos žingsniams, – aiškina Ch. Vateris. – Iš tikrųjų visiškai normalu, kad neretai viskas susiklosto ne taip, kaip tikėjomės.“