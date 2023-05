Atliekų tvarkymo reindžeriai ir maisto virtimas energija – Alytaus sprendimas padeda ir sutaupyti

Alytuje – kaip daug kur Vakarų Europoje – gyventojai nuo 2018 metų turi galimybę rūšiuoti maisto atliekas. Iš gyventojų ir įmonių maisto bei žaliųjų atliekų Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras gamina elektros energiją ir kompostą, žemės ūkyje pakeičiantį sintetines trąšas. Teigiama, kad tai yra ne tik išteklius taupantis, bet ir klimatui palankesnis sprendimas, tačiau tik tuo atveju, jei atliekos surenkamos nevažiuojant didelių atstumų.

Atliekas rūšiuojanti alytiškė: gal darbuotojams nemalonu rankas į jas kišti

Marija Butkevičienė kalbasi su manimi būdama savo virtuvėje Alytuje, Dainavos mikrorajone. Palei sieną išrikiuotos keturios atliekų dėžutės, į jas rūšiuojamas stiklas, popierius, bendros ir maisto atliekos.

„Virtuvė nedidelė, bet netrukdo. Taip ir mėtom tas atliekas“, – sako M. Butkevičienė.

Popierių, plastiką ir stiklą Marija ir jos vyras Algirdas rūšiuoja jau senokai. O štai maisto atliekas – nuo rudens, kai maisto atliekoms skirtą rudą kibirėlį pasiėmė iš Regiono atliekų tvarkymo centro.

„Į maisto atliekų kibirėlį metam kiaušinių lukštus, bulvių lupenas, maisto likučius, vaisių ir daržovių atliekas. Ir galvojam, kad gal iš tikrųjų teisinga taip rūšiuoti, nes turbūt atliekų tvarkymo punktuose darbuotojams nemalonu į tokius dalykus rankas kišti“, – teigia pašnekovė.

Rūšiavimo dėžės Marijos virtuvėje / I. Janiulytės-Temporin ekrano nuotr.

Maisto atliekos iš alytiškių – tiek daugiabučių, tiek privačių namų gyventojų – surenkamos nuo 2018 metų. Prie konteinerių stovi informacinės lentelės, paaiškinančios, ką į kurį konteinerį reikėtų mesti.

Be Marijos minėtų kiaušinių lukštų, bulvių lupenų ir kitų vaisių bei daržovių atliekų, į maisto konteinerį reikėtų mesti naudotus popierinius rankšluosčius ir servetėles, riebaluotą kepimo popierių, arbatos ir kavos tirščius, kambarinius augalus, mėsos ir žuvies atliekas, sugedusius maisto produktus ir nebetinkamus vartoti maisto likučius.

Pasyviau rūšiuoja daugiabučių gyventojai

„Tikrai žmonės nesišvaisto maistu ar geru maistu, nėra net tokio požymio, – sako Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Reipas. – Mes maisto atliekomis laikome tai, kas lieka ruošiant maistą.“

Maisto atliekos iš tam skirtų konteinerių prie daugiabučių namų priklausomai nuo sezono išvežamos 1–2 kartus per savaitę, iš individualių namų gyventojų – 1–2 kartus per mėnesį. Per praėjusius metus Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras surinko 6 tūkst. tonų maisto atliekų – kiek daugiau nei pusė jų iš įmonių, likusi dalis – iš gyventojų.

Gerokai daugiau išrūšiuoja individualių namų savininkai, mat jie labiau kontroliuojami: jei netinkamai rūšiuoja atliekas, jos neišvežamos, o daugiabučių namų gyventojai atliekas meta į bendrus konteinerius.

Martynas Krasauskas ir Algirdas Reipas / I. Janiulytės-Temporin / LRT nuotr.

„Vienas individualaus namo gyventojas vidutiniškai išrūšiuoja 70–80 kilogramų per metus, o iš vieno daugiabučio namo gyventojo surenkame apie 25 kilogramus. Daugiabučiuose rūšiavimas lėčiau vystosi.

Elgseną suformuoti užtrunka ilgiau, bet rūšiuodami pakuotes ir kitas atliekas daugiabučių namų gyventojai pamažu prisiveja individualių namų gyventojus. 35 proc. mūsų regiono gyventojų gyvena kaimuose – jie maisto atliekas privalo kompostuoti namuose. Visas, išskyrus gyvūninės kilmės kaulus, žuvies atliekas ir t. t.“ – sako A. Reipas.

Kai kuriose Europos šalyse už netinkamai išrūšiuotas atliekas skiriamos baudos. Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras nusamdė reindžerių – atliekų tvarkymo specialistų, kad jie budėtų prie konteinerių ir gyventojams paaiškintų, kaip ir kodėl reikia rūšiuoti atliekas.

Iš maisto atliekų – energija ir kompostas

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras taip stengiasi, kad žmonės atskirtų maisto atliekas dėl kelių priežasčių. Kaip pasakoja A. Reipas, važinėdami po užsienį, ypač Vakarų valstybes, jie suprato, kad ten į atliekas žiūrima kaip į vertingą išteklių.

Todėl nutarta statyti įrenginius, kurie leidžia iš gyventojų atskirtų maisto atliekų, sumaišytų su žaliosiomis atliekomis ir popieriumi, gaminti energiją, o taip pat kokybišką, laukams ir gėlynams tręšti tinkamą kompostą. Jį dėl sodrios tamsiai rudos spalvos vadina šokoladu.

„Didžiausią dalį komposto sunaudoja ūkininkai, jo pagaminame labai daug. Išaugus trąšų kainoms, išaugo ir paklausa. Šiais metais pardavėme 7 tūkst. tonų. Aišku, visi tie srautai ir partijos tiriamos – atliekama cheminė, mikrobiologinė analizė, žmonėms išduodami dokumentai. Tai ta nauda, kurią pamato žmogus“, – teigia A. Reipas.

Atliekų konteineriai Alytuje / I. Janiulytės-Temporin / LRT nuotr.

Vienas kilogramas žaliųjų atliekų komposto kainuoja 20 eurų, o maisto atliekų – apie 8 eurus. Maisto atliekų kompostas riebus, jį tinka įterpti į žemę, įvairiems sodinukams.

„O anaerobinio proceso metu gaminamos biodujos, jos yra išvalomos: atskiriami sieros junginiai, drėgmė ir generatoriuje gaminama elektra. Iš 1 kubo biodujų pagaminamos 2 kilovatvalandės elektros energijos. Tai per metus pagaminame apie 3,5 mln. kilovatvalandžių energijos. Pusę tos energijos sunaudojame savo procesuose, pusę parduodame į tinklus“, – sako A. Reipas.

Išaugus elektros kainoms, pasakoja A. Reipas, jiems taip pat pavyko nemažai uždirbti.

Pasak pašnekovo, jų naudojama anaerobinio, arba beorio, biologinių atliekų apdorojimo technologija primena virškinimo procesą. Jo pagrindinis veikėjas yra įvairios metaną gaminančios bakterijos.

Kaip tai veikia klimatą?

Pasak Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos profesoriaus, Biodujų laboratorijos vadovo Kęstučio Navicko, svarbu ir tai, jog anaerobiniu būdu apdorotos maisto atliekos nepūva sąvartyne. Mat pūvančios atliekos skleidžia metano dujas, 20 kartų labiau šildančias atmosferą nei anglies dvideginis.

„Jūs įsivaizduojate, ką mes šitoje grandinėje turime: jei atliekų nesupūdome atvirame lauke, sumažiname emisijas. Antras dalykas, mes pagaminame energiją, per tą energiją, kuria pakeičiame energiją iš iškastinio kuro, mes vėl sumažiname emisijas. Likutinį produktą naudojame kaip trąšą arba dirvos gerinimo medžiagą ir vėl sumažiname emisijas, kurios atsiranda sintetinių trąšų gamyboje“, – teigia K. Navickas. Anot jo, taip gaunamos net trys naudos.

Tiesa, šis sprendimas turi ir kitą pusę. Deginant biodujas anglies dvideginis išsiskiria, panašiai kaip išsiskiria deginant gamtines dujas. Anglies dvideginis taip pat išsiskiria surenkant maisto atliekas. Jei atliekų surinkti važiuojama pernelyg dažnai ir pernelyg toli, atskiras maisto atliekų surinkimas ir perdirbimas gali būti netgi labai nepalankus klimatui.

Kęstutis Navickas / Asmeninio archyvo nuotr.

„Bet koks veiksmas, bet kokia technologija naudoja energiją. Aišku, tai priklauso nuo to, kokias atliekas perdirbame. Gali būti, kad mes vis tik sukelsime daugiau emisijų perdirbdami: jeigu sukursime netinkamas logistines grandines, pasirinksime netinkamas technologijas, mūsų įranga dirbs neefektyviai – taip gali būti.

Vis dėlto mūsų atlikti tyrimai rodo, kad su biodujų gamyba visą laiką gauname labai pozityvų rezultatą: ne mažiau kaip 2,5–3 kartus sumažiname šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas“, – sako pašnekovas.

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras konkrečių skaičiavimų apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas neturi, tačiau jo vadovas A. Reipas sako, jog egzistuoja europinis standartas.

„Efektyvu biologines atliekas surinkti iki maždaug 20 kilometrų. Ir kompostą transportuojant daugiau kaip 15 kilometrų laikoma, kad tos transporto emisijos jau nepadengia tos naudos, kurią gauni iš trąšų. Todėl mes kaimuose nesurenkame, o skatiname kompostavimą namuose“, – teigia A. Reipas.

Ar tokį sprendimą galima pritaikyti Kaune?

Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Laurynas Virbickas sako, kad jų regione pernai atlikta maisto atliekų tvarkymo studija parodė, jog nuvažiuoti reikėtų labai daug: „Iš esmės reikėtų nuvažiuoti 1,5 mln. kilometrų, kad surinktume 15 tūkstančių tonų maisto atliekų.“

Taip yra todėl, kad iš Kauno maisto atliekos būtų vežamos net pusšimtį kilometrų į Zabieliškį Kėdainių rajone.

„Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras yra sveikintinas pavyzdys, kadangi visi įrenginiai yra vienoje vietoje. Čia telpa ir žaliosios atliekos, ir anaerobinio apdorojimo, rūšiavimo įrenginiai, ir sąvartynas.

Kauno regiono kiekiai yra ženkliai didesni ir mes neturime tokios vietos šalia miesto, kad būtų ekonomiška logistika ir galėtume kompostuojamas medžiagas tvarkyti. Tai galima padaryti, tik reikia viską labai pasverti, nes tai ir politiškai sunkūs sprendimai“, – teigia L. Virbickas.

Gyventojų ir įmonių maisto atliekos Alytaus regiono atliekų tvarkymo centre. Plastiko maišeliai vėliau nuo maisto atskiriami specialia įranga / I. Janiulytės-Temporin / LRT nuotr.

Kauno regiono atliekų tvarkymo centras planuoja statyti ir atskirai surinktoms maisto atliekoms apdoroti pritaikytus įrenginius. Gamins arba pulpą, kurią galės parduoti kaip išteklių energijos gamybai, arba patys gaminsis biodujas ir energiją. Kuris variantas bus įgyvendintas, priklausys nuo Aplinkos ministerijos finansavimo.

Šiuo metu Kaune, kaip ir Vilniuje, maisto atliekos atskirai nesurenkamos. Gyventojai meta maisto atliekas kartu su kitomis atliekomis į mišrių atliekų konteinerius. Vėliau biologinė dalis – maisto atliekos, popierius – yra atskiriama mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, ji kompostuojama.

Tačiau įrenginiai negali itin švariai ir tvarkingai atskirti jau susimaišiusių maisto atliekų, jos lieka užterštos, todėl iš šių atliekų pagamintas „kompostas“ yra tinkamas tik sąvartynams perdengti.

Tokį būdą tvarkyti maisto atliekas netinkamu laiko ir Europos Sąjunga – ji įpareigoja šalis nares pradėti maisto atliekas rinkti atskirai dar iki šių metų galo. Kai kuriuose Lietuvos miestuose vyksta bandomieji maisto atliekų surinkimo projektai, pavyzdžiui, nuo gegužės Ukmergės gyventojai maisto atliekas deda į oranžinius maišelius, juos meta į mišrių atliekų konteinerį, vėliau atliekų tvarkytojai maišelius atskiria.

Maistas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

O štai Kauno regiono atliekų tvarkymo centro vadovui Laurynui Virbickui atrodo, jog reikėtų skatinti žmones susidariusias maisto arba virtuvės atliekas kompostuoti namuose. Tą jis ir pats išbandė.

„Vienareikšmiškai namudinis kompostavimas yra geriausias sprendimas, nes nereikia vežioti, apdoroti. Jei žmogus turi bent kiek augaliukų, tai įdomi veikla. Negali sakyti, kad visi tai turi daryti, nes ne visiems lemta, ne visi nori tai daryti, bet kaip papildoma veikla ji labai įdomi“, – sako L. Virbickas.

Alytuje rinkliava už atliekų išvežimą neaugo nuo 2017 metų

Vienas Alytaus regiono gyventojas vidutiniškai išrūšiuoja 300 kilogramų atliekų – net triskart daugiau nei vidutinis Lietuvos gyventojas.

„Maisto tvarkymas leidžia pagerinti ir kitų atliekų rūšiavimą, – sako A. Reipas. – Kai žmogus gali išrūšiuoti visas atliekas, jis jau mato logiką. Rūšiuodamas tik dalį atliekų jis jaučia, kad tai beprasmis užsiėmimas.

Geresnis rūšiavimas atsiliepia ir atliekų išvežimo kainai. Mes ne tik pasigaminame energijos ir komposto, juos parduodame, mes turime daug mažiau komunalinių atliekų, jos sausesnės ir todėl už jų deginimą mokame mažesnį vartų mokestį.“

Maisto atliekos surenkamos ne tik Alytaus mieste, bet ir Birštone, Druskininkuose, Lazdijuose, Prienuose, Varėnoje, Veisiejuose, Dauguose, Simne, Viečiūnuose, Leipalingyje, Jiezne.

Rūšiavimo konteineriai Alytuje. Iš kairės: maisto atliekoms, stiklui, popieriui, plastikui, mišrioms komunalinėms atliekoms ir tekstilei / I. Janiulytės-Temporin / LRT nuotr.

Kaip nurodo Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro vadovas, praėjusiais metais Alytaus miesto, Alytaus, Birštono, Druskininkų, Lazdijų, Prienų ir Varėnos savivaldybėms išrašytų sąskaitų suma būtiniems kaštams padengti buvo 0,5 mln. eurų mažesnė.

Rinkliavos dydį gyventojams nustato savivaldybė. Alytaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus specialistų pateiktais duomenimis, rinkliava už atliekų išvežimą Alytaus mieste nekito nuo 2017 metų.

Tiesa, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Mechanikos, energetikos ir bioinžinerijos katedros profesorius Kęstutis Navickas pabrėžia, kad ateityje teks ieškoti dar efektyvesnių būdų panaudoti maisto atliekas.

„Maisto atliekas paversti energija nėra pats didžiausias prioritetas. Svarbiau prevencija, mažinimas arba kitų produktų gamyba. Mes net nepagalvojame, koks tobulas ir sudėtingas dalykas yra maistas. Laboratorijoje nesukursi obuolio ar kriaušės, o mes jį lengva ranka išmetam. Už tai gamta mums ir keršija“, – sako K. Navickas.

Europos Sąjungos atliekų tvarkymo piramidėje aukščiau už atliekų perdirbimą yra atliekų prevencija. Vadinasi, visų pirma reikėtų išmesti mažiau. Tą galima padaryti geriau planuojant pirkinius, kūrybiškai panaudojant maisto likučius, įvertinant, jog „geriausias iki...“ reiškia, kad produktą galima naudoti ir po nurodytos datos.

