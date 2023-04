Užtruko 60 metų – mokslininkai mano išsiaiškinę, kaip ir kur formuojasi kvazarai

Pagaliau iš esmės atsakyta į klausimą, kodėl kai kurių galaktikų centruose yra kvazarai, o daugumos – ne. Paaiškinimas rodo, kad tolimoje ateityje Paukščių Take taip pat gali atsirasti kvazaras, o tai turės didelės reikšmės galaktikos vystymuisi, rašo „IFL Science“.

Šeštojo dešimtmečio pabaigoje ir septintojo pradžioje didžiulį siaubą sukėlė tolimojoje Visatoje atrasti nepaprastai ryškūs objektai. Jie buvo pavadinti kvazi-žvaigždiniais objektais, o vėliau sutrumpintai – kvazarais. Greitai paaiškėjo, kad šie mįslingi objektai yra tik maždaug Saulės sistemos dydžio, tačiau gali spindėti trilijono žvaigždžių šviesa.

Galiausiai astronomai padarė išvadą, kad kvazarai įgauna savo galią dėl dujų, krintančių į supermasyvias juodąsias skyles. Tačiau dauguma galaktikų turi supermasyvias juodąsias skyles ir tik keliose iš jų yra kvazarai. Į klausimą, kas lemia šį skirtumą, atsakyta naujame straipsnyje.

Atsakymo į šį klausimą komanda ieškojo nagrinėdama ne pačius kvazarus, o 48 palyginti netoli esančių galaktikų šeimininkių išorines dalis, kurios buvo palygintos su daugiau nei 100 nekvazarinių galaktikų analogų. Jie nustatė, kad dviejų trečdalių kvazarų galaktikų forma yra labai iškreipta, o tai rodo, kad jos neseniai patyrė artimą susidūrimą arba visišką susiliejimą su masyviomis galaktikomis.

Galaktika / Vida Press nuotr.

Per metus bent penktadalis Saulės masės dujų, kurios kitu atveju skrieja aplink supermąsyvią juodąją skylę saugiu atstumu, dėl sąveikos su kaimyninėmis galaktikomis bent milijoną metų krenta į skylę ir taip „įjungia“ kvazarus. Šis reiškinys yra laikinas. Galaktikos ne tik galiausiai pritrūksta dujų, bet ir kvazarų išskiriama energija išstumia tolimesnes dujas iš galaktikos, taip nutraukdama žvaigždžių formavimąsi, kol jis vėl neprasideda dėl kuklesnės kaimyninės sąveikos.

Per 600 milijonų šviesmečių nuo Žemės nėra žinomų kvazarų, todėl kadaise jie buvo laikomi ankstyvosios Visatos reiškiniu, kuris dabar jau nebeegzistuoja. Be abejo, kvazarams buvo lengviau užsidegti, kai galaktikos buvo jaunos ir dauguma jų dujų dar nebuvo virtusios žvaigždėmis. Nepaisant to, esant tinkamoms sąlygoms, kvazarai gali atsirasti ir šiandien, ir vienas toks atvejis gali būti įvykti netoli mūsų.

„Kvazarai yra vienas ekstremaliausių reiškinių Visatoje, o tai, ką mes matome, greičiausiai atspindi mūsų pačių Paukščių Tako galaktikos ateitį, kai ji maždaug po penkių milijardų metų susidurs su Andromedos galaktika“, – teigė tyrimo autorius profesorius Clive'as Tadhunteris iš Šefildo universiteto.

Andromedos galaktika / Bryan Golf/Unsplash nuotr.

Galaktikų susiliejimai yra dažni – Paukščių Takas patyrė daugybę susijungimų, kol tapo tokia milžine, kokia yra dabar. Tačiau ne visi jie sukuria kvazarus. C. Tadhunteris su bendraautoriais panašius išorinius iškraipymus rado penktadalyje tyrime analizuotų nekvazarinių galaktikų, nors jie įtaria, kad daugelyje iš jų kadaise buvo kvazarų, kurie vėliau užgeso.

Gali prireikti šiek tiek laiko, kad būtų nustatyta, dėl ko kai kurios, bet ne visose susiliejančiose galaktikose atsiranda kvazarai. Nepaisant to, autorių pastebėtas dėsningumas yra pernelyg stiprus, kad būtų atsitiktinis.

Viena iš autorių išvadų prieštaravo lūkesčiams. Buvo manoma, kad kvazarai užsidega tik galaktikų susiliejimo piko metu ir bus pastebėti vėliau, kai išsisklaidys juos gaubiančios dujos ir dulkės. Tačiau darbe rašoma, kad dauguma jų atrinktų sutrikusių galaktikų su kvazarais tebebuvo „ikisusiliejimo fazėje“, o tai rodo, kad į centrą patenka pakankamai dujų, kad jos užsidegtų gana anksti.

Be to, autoriai rašo: „Mes taip pat pabrėžiame, kad nors mūsų rezultatai tvirtai įrodo, jog galaktikų sąveika yra pagrindinė 2 tipo kvazarų atsiradimo priežastis vietinėje Visatoje, mažai tikėtina, kad ji yra vienintelė.“ Vidiniai procesai turi paaiškinti kitus atvejus ir gali būti svarbesnis veiksnys tolimesniems kvazarams.

Tyrimas paskelbtas žurnale „Monthly Notices of the Royal Astronomical Society“.