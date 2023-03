Nesėdėkite sukryžiavę kojų – anatomijos ekspertas paaiškina, kodėl

Ar sėdite patogiai? Akimirkai sustokite ir nesureikšmindami pastebėkite savo laikyseną. Ką daro jūsų kojos? Ar jas sukryžiuojate? Jei taip, tuomet kryžiuojate kairę ar dešinę koją? Maždaug 62 proc. žmonių kryžiuoja dešinę koją virš kairės, 26 proc. atvirkščiai, o 12 proc. nėra jokio skirtumo, portale „The Conversation“ rašo Lankasterio universiteto Klinikinės anatomijos mokymo centro profesorius ir direktorius Adamas Tayloras.

Paprastai yra du būdai, kaip sėdėti ant kėdės ir sukryžiuoti kojas: vienas – per kelius, kitas – per kulkšnis. Tačiau, kad ir kaip būtų patogu sėdėti sukryžiavus kojas, ar tai kenkia jūsų sveikatai ir laikysenai?

Pirmiausia tyrimai rodo, kad sėdint sukryžiuotomis kojomis gali pasikeisti klubų išsidėstymas, kai vienas klubas yra aukščiau už kitą.

Be to, pasikeičia kraujo tėkmės greitis apatinių galūnių kraujagyslėmis, todėl gali padidėti kraujo krešulių susidarymo rizika.

Dauguma tyrimų rodo, kad kryžminimas per kelius yra blogiau nei per kulkšnis. Taip sėdint iš tiesų gali padidėti kraujospūdis, nes kraujas susitelkia venose, o širdis turi prieš tai kovoti.

Sėdėjimas darbe / Shutterstock nuotr.

Kuo ilgiau ir dažniau sėdite sukryžiuotomis kojomis, tuo didesnė tikimybė, kad ilgainiui pasikeis dubens raumenų ilgis ir kaulų išsidėstymas. Be to, dėl to, kaip jūsų skeletas yra sujungtas, kojų sukryžiavimas taip pat gali sukelti stuburo ir pečių iškrypimus.

Jūsų kaklas taip pat gali būti paveiktas dėl to, kad viena kūno pusė yra silpnesnė už kitą. Toks pat dubens ir apatinės nugaros dalies raumenų disbalansas gali būti pastebimas dėl netinkamos laikysenos ir įtampos, kurią sukelia sėdėjimas sukryžiavus kojas.

Dubuo taip pat gali išsikreipti dėl ilgalaikio vienos pusės sėdmenų raumenų tempimo, todėl jie tampa silpnesni. Ilgai sėdint sukryžiuotomis kojomis padidėja skoliozės (netaisyklingos stuburo padėties) ir kitų deformacijų tikimybė. Tai taip pat gali sukelti didžiojo trochanterio skausmo sindromą – dažną ir skausmingą būklę, kuri pažeidžia išorinę klubo ir šlaunies pusę.

Taip pat yra duomenų, kad kojų sukryžiavimas gali turėti įtakos spermos gamybai. Taip yra todėl, kad sėklidžių temperatūra turi būti nuo 2 iki 6 laipsnių Celsijaus žemesnė už standartinę kūno temperatūrą.

Sėdint sėklidžių temperatūra padidėja 2 laipsniais, o sukryžiavus kojas sėklidžių temperatūra gali padidėti net 3,5 laipsnio. O tyrimai rodo, kad padidėjusi kapšelio ar sėklidžių temperatūra gali sumažinti spermos kiekį ir kokybę.

Taip pat verta paminėti, kad dėl vyrų ir moterų anatomijos skirtumų, moterims tikriausiai daug lengviau sėdėti sukryžiavus kojas, ypač todėl, jog vyrų judesių amplitudė klubo srityje yra mažesnė.

Sėdėjimas / Shutterstock nuotr.

Tačiau tyrimai rodo, kad sėdėjimas sukryžiavus kojas kai kuriems žmonėms gali būti naudingas. Pavyzdžiui, vieno nedidelio 2016 m. atlikto tyrimo metu nustatyta, kad žmonėms, kurių viena koja ilgesnė už kitą, sėdėjimas sukryžiavus kojas gali padėti sureguliuoti abiejų dubens pusių aukštį ir taip pagerinti dubens padėtį.

Sėdint sukryžiavus kojas taip pat sumažėja kai kurių raumenų aktyvumas, ypač įstrižųjų raumenų. Tai gali padėti atpalaiduoti pagrindinius raumenis ir išvengti pervargimo.

Taip pat yra įrodymų, kad sėdint sukryžiuotomis kojomis pagerėja kryžminių sąnarių (atsakingų už svorio perdavimą tarp stuburo ir kojų) stabilumas.

Vis dėlto, rekomendacija daugeliui žmonių būtų: jeigu tik galite, kojų geriau nekryžiuokite.