Paslaptinga tamsioji galaktika neskleidžia jokios matomos šviesos – tokia Visatoje aptikta pirmą kartą

Galaktikos būna įvairių formų ir dydžių, tačiau jų struktūra dažniausiai pakankamai nuosekli. Paprastai centre yra didelė juodoji skylė, žvaigždžių ir dujų sankaupa bei didelis kiekis tamsiosios medžiagos, padedančios visa tai išlaikyti vienoje vietoje, rašo „Science Alert“.

Tamsioji medžiaga, kaip suprantame, yra tamsi, tačiau žvaigždės, dujos ir besisukanti įkaitintos medžiagos šerdis išsiskiria nepaprastu didmiesčiu žiburius naktį primenančiu švytėjimu.

Visgi viena naujai atrasta nykštukinė galaktika, esanti vos už 94 milijonų šviesmečių, neatitinka šių lūkesčių. FAST J0139+4328 pavadintas objektas neskleidžia jokios matomos šviesos. Tiesą sakant, jis apskritai neskleidžia praktiškai jokios šviesos.

Panašu, kad FAST J0139+4328 yra vadinamoji tamsioji galaktika. Neskaitant nedidelio žvaigždžių spiečiaus, ši galaktika yra sudaryta beveik vien iš tamsiosios medžiagos. Straipsnis, kuriame aprašomas atradimas, netrukus pasirodys leidinyje „The Astrophysical Journal Letters“, o kol kas jį galima rasti spausdinimui paruoštų straipsnių duomenų bazėje „arXiv“.

Astrofizika / Shutterstock nuotr.

„Šis tyrimas pateikia stebėjimo būdu surinktų įrodymų, kad FAST J0139+4328 yra izoliuota tamsioji nykštukinė galaktika, – rašo Jino-Longo Xu iš Pekine įsikūrusios Kinijos mokslų akademijos vadovaujami astronomai. – Tai pirmas kartas, kai mus supančioje Visatoje buvo aptikta izoliuota tamsioji galaktika.“

Tamsioji medžiaga yra pagrindinis keisto neatitikimo tarp įvairiuose visatos kampeliuose stebimo normalios arba barioninės medžiagos kiekio ir ją išlaikyti reikalingos gravitacijos stiprumo, paaiškinimas. Paprasčiau tariant, tiesiog nėra pakankamai barioninės medžiagos, kad būtų galima paaiškinti esamą gravitaciją. Galaktikos sukasi taip greitai, kad turėtų išsilakstyti į šalis, jei jų niekas nejungtų.

Kol kas lieka neaišku, kas suteikia papildomos gravitacijos. Panašu, kad su įprasta medžiaga ji sąveikauja tik per gravitaciją, be to, neskleidžia jokios spinduliuotės, kurią šiuo metu galėtume aptikti. Mes tiesiog nematome šios papildomos masės šaltinio. Tuo labiau, kad palikę erdvės kažkokiai nežinomai medžiagai, galime lengviau išspręsti mūsų stebimas problemas.

Juk tamsiosios medžiagos teorija taip pat nėra tobula. Viena iš problemų yra neatitikimas tarp tamsiosios medžiagos pasiskirstymo Visatoje modeliavimo ir nykštukinių galaktikų, kurias matome besisukančias aplink didesnes galaktikas, skaičiaus. Nykštukinių galaktikų yra daug mažiau, nei turėtų būti, remiantis modeliavimu. Tai vadinama nykštukinių galaktikų trūkumo problema.

Gali būti, kad mes tiesiog negebame aptikti kai kurių nykštukinių galaktikų rūšių, pavyzdžiui, tų, kuriose yra labai mažai žvaigždžių ir kurios daugiausia yra sudarytos iš dujų ir tamsiosios medžiagos. Jų aptikimas padėtų išspręsti nykštukinių galaktikų trūkumo problemą.

Buvo nustatytos kelios kandidatės į tamsiąsias galaktikas, tačiau jos yra labai arti kitų struktūrų, todėl jas sunku atskirti nuo stipresnių gravitacinių jėgų išplėštų nuolaužų.

Ideali kandidatė į tamsiąsias galaktikas turėtų dreifuoti pati, izoliuota erdvėje, kur jos tapatybės nebūtų įmanoma supainioti.

Galaktika / Vida Press nuotr.

Tokios galaktikos paieškoms Jinas-Longas Xu ir jo kolegos pasitelkė Kinijoje esantį penkių šimtų metrų apertūros sferinį radijo teleskopą (angl. Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope, FAST). Šiuo teleskopu mokslininkai dairėsi didelių neutralaus atominio vandenilio (HI) dujų debesų spinduliuotės tarpgalaktinėje erdvėje, ieškodami galaktiką atitinkančių savybių.

Ir jiems pavyko – už 94 milijonų šviesmečių esančio HI debesies skleidžiamos radijo bangos atitiko besisukančią diskinę galaktiką, be vizualiai matomos šviesos, kurią paprastai galaktika turėtų skleisti. Tolesni infraraudonųjų ir ultravioletinių spindulių stebėjimai leido įžiūrėti silpną žvaigždžių dėmę.

Sudėję visus gautus duomenis kartu, tyrėjai nustatė galaktikos, kurią pavadino FAST J0139+4328, savybes.

Remiantis mokslininkų skaičiavimais, bendras galaktikoje esančių žvaigždžių kiekis atitinka ne daugiau kaip 690 000 Saulės masių, o bendras HI kiekis – 83 milijonus Saulės masių. Bendra galaktikos barioninė masė siekia maždaug 110 milijonų Saulės masių.

Visgi tai tik lašas visos galaktikos masės jūroje. Tyrėjams pavyko apskaičiuoti FAST J0139+4328 sukimosi greitį, o remiantis juo, ir jos bendrą masę, kuri siekia 5,1 milijardo Saulės masių. Tai reikštų, kad maždaug 98 procentus šios galaktikos sudaro tamsioji medžiaga.

Tikimasi, kad kiti mokslininkai bandys patvirtinti šio objekto prigimtį. Tokiu atveju gali pasirodyti, kad tai yra kažkas kito, kaip kad nutiko su Laumžirgio 44 (angl. Dragonfly 44) galaktika. 2016 m. buvo nustatyta, kad galaktiką sudaro 99,99 procentai tamsiosios medžiagos. Tačiau po ketverių metų astronomai nustatė, kad Laumžirgio 44 galaktika nebuvo tokia neįprasta.

Jei visgi bus patvirtinta, kad FAST J0139+4328 yra tamsioji galaktika, tikėtina, kad ji mums atskleis keletą labai įdomių dalykų apie mus supančią Visatą.