Tyrimas: „Rusiškojo pasaulio“ viziją socialiniuose tinkluose skleidžia netikros, „botų“, paskyros

Lietuvoje veikusio „Facebook“ puslapio „Russkaja Litva“ (liet. „Rusiška Lietuva“) analizė parodė, kad socialinių tinklų platformose metų metus plečiasi ištisas tarpusavyje susijusių paskyrų tinklas, skirtas skleisti pro-kremliškus dezinformacijos naratyvus ir sąmokslo teorijas, skelbiama pranešime žiniasklaidai.

Dezinfrmacijos ir misinformacijos analizės centro Debunk.org tyrimo duomenimis, dezinformacijai platinti naudotos ir netikros, botų paskyros.

Pranešama, kad 100 tūkst. prenumeratorių turėjęs „Facebook“ puslapis „Russkaja Litva“ buvo didžiausias pagal sekėjų skaičių puslapis Lietuvoje, kryptingai skleidęs pro-kremlišką turinį. Nuo 2021 m. pradžios iki 2022 m. vidurio šiame puslapyje paskelbta beveik 5 tūkst. įrašų, kurie sulaukė beveik 2 mln. reakcijų, o video medžiaga peržiūrėta 63 mln. kartų. Peržiūrų ir reakcijų skaičius buvo dirbtinai išpučiamas naudojant ir netikras, automatizuotas botų paskyras.

Kelioms dienoms po Rusijos invazijos į Ukrainą, „Russkaja Litva“ puslapyje pradėta platinti dezinformacija apie neva atsitraukiančius ir pasiduodančius Ukrainos karius, bei ES ir JAV paskelbtų sankcijų neigiamą poveikį Vakarams. „Šis tyrimas akivaizdžiai parodo, kad socialinių medijų botų fermos yra grėsmė demokratijai bei Lietuvos nacionaliniam saugumui. Botų fermos naudojamos dirbtinai didinti dezinformacijos matomumą, nes dirbtinai išpūtus interakcijų, peržiūrų kiekį sudaromas įspūdis, kad šis turinys yra patikimas“, – sako Debunk.org vadovas Viktoras Daukšas.

Socialiniai tinklai / „Shutterstock“ nuotr.

Tyrimo duomenimis, šį puslapį administravo asmuo, valdantis „Vladimiras K.“ „Facebook“ paskyrą. Be to, jam priklauso ir visas tinklas paskyrų kitose platformose (įskaitant „VKontakte“, „Odnoklassniki“, „Telegram“ ir „YouTube“), per kurį skleidžiama anti-vakarietiška, pro-rusiškai propaganda ir sąmokslo teorijos. Tai yra vadinamosios „sock puppet“, marionetinės paskyros – kai tikras žmogus apsimeta kažkuo kitu.

„Atsižvelgiant į veiklos mastą, galima daryti prielaidą, kad tai nėra vieno žmogaus asmeninis interesas propaguoti „rusiškojo pasaulio“ viziją. Debunk.org duomenimis, puslapio administratorius yra aktyvus jau mažiausiai aštuonerius metus (nuo Krymo okupacijos), naudoja „Russkaja Litva“ pavadinimą kaip prekės ženklą, ir visą šį tinklą valdo iš kitos valstybės“, – skelbiama tyrimo išvadose.

„Russkaja Litva“ taip pat aktyviai platino turinį iš kraštutinių pažiūrų, Rusijos propagandą skleidžiančių „YouTube“ kanalų, kurių bendras prenumeratorių skaičius tyrimo metu siekė daugiau nei 3,7 mln., o vaizdo įrašai peržiūrėti 1,7 mlrd. kartų. Net 90 proc. turinio šiame puslapyje buvo nuorodos į „YouTube“. Patikrinome 690 tokių nuorodų – beveik pusė buvo neaktyvios. Dažniausiai ištrinamos nuorodos, neatitinkančios platformos taisyklių. Pernai gegužę, pats „YouTube“ panaikino 9 tūkst. kanalų, susijusių su karu Ukrainoje, kurie pažeidė platformos taisykles.

Youtube / D. Umbraso/LRT nuotr.

Artėjant Rusijos invazijai į Ukrainą, „Russkaja Litva“ sekėjų skaičius šoko į viršų, o puslapyje skelbiami įrašai sulaukė ypač daug dėmesio. Pavyzdžiui, invazijos dieną šiame puslapyje paskelbtas vaizdo įrašas su Sergėjaus Lavrovo kalba sutraukė 73 tūkst. reakcijų ir buvo peržiūrėtas 2,5 mln. kartų – daugiausiai iš visų dezinformaciją Lietuvoje skleidžiančių „Facebook“ puslapių, kuriuos stebi Debunk.org. Išsamesnis tyrimas leido daryti išvadą, kad itin didelis šio įrašo populiarumas nebuvo autentiškas.

Nemažai „Russkaja Litva“ sekėjų profilių sukėlė įtarimų dėl jų autentiškumo. Patebėta, kad daugelis paskyrų buvo sukurtos 2019 m. ir neva priklausė vartotojams iš Ukrainos. Kai kurios iš šių įtartinų paskyrų buvo itin aktyvios, dalijosi propagandiniais įrašais – kartais net keliais pranešimais per labai trumpą laiką. Kiti profiliai, priešingai, buvo „tušti“ ir nevykdė jokios veiklos.

Kai kurių paskyrų „patinka“ skiltyse buvo šimtai puslapių. Įdomu tai, kad daugumos nagrinėtų profilių „patinka“ skyreliai sutapo.

Tyrimą atlikusi organizacija dalijasi, kad „Russkaja Litva“ prenumeratoriams buvo būdingas ypatingas bruožas – daugelis šio puslapio sekėjų paspaudė „patinka“ ant suklastotų profilių, apsimetančių moterimis iš Ukrainos. Netikri naudotojai buvo sukurti panašiu metu, o jų buvimo vieta nurodė du Kyjivo rajonus. Paskyros greičiausiai buvo sukurtos naudojant SIM korteles, nes daugelyje jų buvo rodomi ukrainietiški telefono numeriai. Be to, šių profilių nuotraukos yra paimtos iš interneto, o patys puslapiai buvo sukurti ne kaip asmenų, o vaizdo žaidimų – greičiausiai tam, kad nebūtų aptikti ir įgytų patikimumo, o vėliau jais pradėtų naudotis jų kūrėjai.

Socialiniai tinklai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Šis atradimas primena Rusijos botų fermas, kurias 2022 m. metais aptiko Ukrainos saugumo tarnyba – kovą panaikintos 5 fermos su 100 tūkst. netikrų paskyrų, balandį – tuzinas fermų su 50 tūkst. botų, spalį – 50 tūkst. paskyrų, ir dar 13 fermų su daugiau kaip 100 tūkst. paskyrų gruodžio mėnesį.

Atlikus tyrimą, informacija apie „Russkaja Litva“ buvo perduota „Meta Threat Intelligence“ grėsmių tyrimų skyriui. Lietuvos aktyvistai taip pat masiškai raportavo šį puslapį „Facebook“ moderatoriams ir galiausiai jis buvo uždarytas. Tačiau botų paskyros, dirbtinai didinusios šiame puslapyje platinto turinio matomumą, pašalintos nebuvo.

Uždarius originalų „Russkaja Litva“ puslapį, kitas paskyros „Vladimiras K.“ valdomas puslapis, „Lithuania.ru“, buvo pervadintas į „Russkaja Litva“. Turinys jame buvo skelbiamas kasdien ir dideliais kiekiais iš karto (galbūt iš dalies automatizuotai).

Tačiau naujasis „Russkaja Litva“ puslapis taip pat buvo pašalintas. Dabar pagrindinis administratoriaus valdomas „Facebook“ puslapis yra „Lithuania.ru“. Naujųjų sekėjų skaičius nuo 2022 m. birželio mėn. labai nepasikeitė. Neseniai „Telegram“ kanalo „Russkaja Litva“ administratorius taip pat paskelbė, kad „uždaro Facebook kanalą“. Tačiau kiti jo socialinių tinklų kanalai tebėra aktyvūs.