Žvaigždės nyksta mums prieš akis – ir kur kas greičiau, nei manėme

Žvaigždės nyksta greičiau, nei manyta iki šiol, ir, kaip rodo naujausi tyrimai, beveik trečdalis žmonių visame pasaulyje jų apskritai nebemato, rašo „Sky News“.

Nors giedrą, tamsią naktį žmogus plika akimi turėtų pastebėti kelis tūkstančius žvaigždžių, tenka konstatuoti, kad sparčiai netenkame galimybės matyti savo gimtąją galaktiką, – Paukščių Taką – ir dešimtis ją sudarančių sudėtingų žvaigždynų.

Apskaičiuota, kad dėl šviesos taršos 30 proc. žmonių visame pasaulyje yra netekę naktinio dangaus vaizdo.

Šį neraminantį skaičių pateikė piliečių mokslo programa „Globe at Night“, atlikusi analizę, kurios išvados paskelbtos žurnale „Science“.

JAV astronominių tyrimų centro „NOIRLab“ mokslininkai paskaičiavo, kad šiandien toje vietoje, kur matomos 250 žvaigždžių, gimęs vaikas, sulaukęs 18 metų, jų matys vos 100.

Astronomės Connie Walker teigimu, šios išvados dar kartą parodo, „kaip svarbu padvigubinti pastangas“, siekiant apsaugoti naktinį dangų nuo „dangaus švytėjimu“ vadinamo reiškinio.

Galaktika / Shutterstock nuotr.

Kas yra dangaus švytėjimas?

Dangaus švytėjimas yra naktinio dangaus apšvietimas kitais nei vien natūralūs, pavyzdžiui, mėnulis ir žvaigždės, šaltiniais.

Apie šią problemą žinoma jau seniai, tačiau „Globe at Night“ stebėjimai liudija, kad ji plinta daug sparčiau nei rodo palydoviniai Žemės ryškumo matavimai naktį.

Tyrimas grįstas sutelktiniu pranešimų iš viso pasaulio teikimu – paprasti žmonės internetu pateikė savo stebėjimų išvadas.

Jiems parodoma daugybė žvaigždėlapių ir užfiksuojama, kuris iš jų tiksliausiai atspindi tai, ką jie gali matyti danguje, o tada apskaičiuojamas vadinamasis „plika akimi matomas ribinis ryškis“.

Tai matas, nusakantis, kokio ryškumo turi būti objektas, kad būtų matomas plika akimi. Juo vertinamas dangaus švytėjimo ryškumas.

„Globe at Night“ išvados grįstos daugiau nei 50 000 stebėjimų Europoje ir Šiaurės Amerikoje nuo 2011 m. iki 2022 m.

Kodėl reikėtų sunerimti?

Šviesos tarša ne tik gadina dangaus vaizdą, bet ir gali paveikti mūsų bei laukinių gyvūnų sveikatą.

Taip yra todėl, kad ji sutrikdo natūralų ciklinį perėjimą nuo saulės šviesos prie žvaigždžių šviesos, kurį mes ir kiti organizmai esame įpratę matyti, o dangaus švytėjimas tikrai nėra natūralus reiškinys.

Paukščių Takas / Shutterstock nuotr.

Per visą žmonijos istoriją žvaigždėtas dangus žmogui kėlė pagarbią baimę, tačiau kelias, kuriuo einame dabar, mus atves iki taško, kai vis daugiau žmonių neturės galimybės to patirti.

„Globe at Night“ pateikiami skaičiai, rodantys, kiek žmonių yra netekę galimybės naktį matyti žvaigždes, leido apskaičiuoti, kad dangaus šviesumas pastarąjį dešimtmetį per metus padidėja 9,6 proc., o tai yra gerokai daugiau nei 2 proc., kuriuos rodo palydovų pateikiami duomenys.

„Tai leidžia manyti, kad esamų palydovų nepakanka, norint ištirti, kaip keičiasi naktis Žemėje“, – sakė tyrimo vadovas Christopheris Kyba iš Vokietijos geomokslų tyrimų centro.

Ir nors pastarojo tyrimo išvados daugiausia atspindi situaciją Vakarų pasaulyje, dokumente pažymima, kad dirbtinis apšvietimas greičiau plinta besivystančiose šalyse, todėl šiuose regionuose dangus greičiausiai šviesės sparčiau.

„Pastarąjį dešimtmetį didėjantis dangaus švytėjimas rodo, kaip svarbu padvigubinti pastangas ir kurti naujas strategijas, padėsiančias apsaugoti tamsų dangų, – sakė C. Walker. – „Globe at Night“ duomenų rinkinys mums be galo vertingas, atliekant dangaus švytėjimo pokyčių vertinimą, todėl raginame visus, kurie gali, padėti apsaugoti žvaigždėtą naktinį dangų.“