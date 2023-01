Kuo ypatingi virusai ir kodėl mes be jų neišgyventume?

Apie virusus nemažai girdėjome per neseniai praūžusią COVID-19 pandemiją. Atrodo, kad lyg ir pasikaustėme reikiama informacija apie juos. Tačiau vis dar gali kilti klausimas – kaip tokie maži padarėliai kelia tiek daug problemų žmogui? Kurgi slypi virusų sėkmės paslaptis?

Šiandien mokslininkai sutinka, kad virusų mūsų planetoje daugiau nei kartu sudėjus visus gyvus organizmus Žemėje. Be to, nerastume nė vieno gyvo organizmo: augalo, žinduolio, grybo, pirmuonio ar bakterijos, kuris nebūtų infekuojamas specifinių tam organizmui virusų. Na, o ką jau bekalbėti apie tai, kad virusai – vieni tų parazitų, prieš kuriuos laimėti kovą tikrai nėra taip paprasta. Yra kelios tarpusavyje susijusios priežastys, lemiančios virusų sėkmę.

Vienintelis virusų tikslas – daugintis

Virusų evoliucijos klausimas jau daugelį metų kelia nerimą mokslininkams. „Kas buvo pirmas: kiaušinis ar višta“, – klausiame mes. „Kas buvo pirmas: bakterija ar virusas“, – klausia mikrobiologai, virusologai ir kiti šiuo klausimu susidomėję tyrėjai. Ilgai diskutuojant suformuluota ne viena hipotezė.

Pasak vis populiarėjančios teorijos, kurios plitimas buvo dar labiau paskatintas aptikus didžiuosius virusus, tokius kaip pandoravirusai, turinčius netgi 250 kartų daugiau genų nei įprasti, virusai galėjo būti pirmieji organizmai, atsiradę Žemėje.

Laboratorija / „Shutterstock“ nuotr.

Nepaisydami to, dalis mokslininkų vis dar prisilaiko minties, kad planetoje pirmosios įsikūrė bakterijos, o virusai evoliucionavo būtent iš jų. Minėtas procesas galėjo vykti dviem būdais: tam tikra bakterijos genetinės medžiagos atkarpa atsiskyrė nuo bakterijos ir pradėjo savarankiškai egzistuoti arba kuri nors bakterija lėtai paprastėjo, prarado daugumą struktūrų ir genų, kol virto virusu. Manoma, kad būtent per šį procesą virusai atsikratė tokio didelio skaičiaus nereikalingų genų, kad galiausiai nesugebėjo daugintis be šeimininko.

Vis dėlto, apžvelgiant abu virusų evoliucijos iš bakterijų atvejus, kyla klausimai: kuriuos genus talpinanti genetinė atkarpa ištrūko iš bakterijos, jei virusai vystėsi pirmuoju būdu, ir kokie genai buvo pasilikti, pašalinus visus nereikalingus, jei virusas evoliucionavo antruoju būdu. Į abu klausimus atsakymas vienas: virusai genetinėje medžiagoje išsaugojo tuos genus, reikalingus daugintis.

Tad galima daryti išvadą, kad pirmasis virusų sėkmės rodiklis – jų primityvi genetinė medžiaga, įgalinanti vienintelį tikslą – daugintis.

Virusai taip pat atsisakė ir ląstelinių struktūrų bei metabolizmo

Tai, kad virusai egzistuoja tik tam, jog įgyvendintų vienintelę dauginimosi funkciją, įrodo ir tai, kad jie atsisakė gyviems organizmų būdingų veiklų: mitybos, metabolizmo vykdymo, sugebėjimo augti, generuoti ir naudoti energiją, palaikyti homeostazę, reaguoti į stimulus.

Visos šios funkcijos negali būti vykdomos dėl ypač primityvios virusų sandaros. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Mikrobiologijos ir virusologijos instituto tyrėjas dr. Arnoldas Pautienius priminė, kad tai ir pagrindinis virusų bei bakterijų skiriamasis bruožas.

Laboratorija / AP nuotr.

„Vienas didelis skirtumas – kompleksiškumas ir sudėtingumas. Bakterija ganėtinai didelis organizmas, nors ir plika akimi nematomas, bet kaip organizmas, turi daug visokiausių membraninių struktūrų viduje. Virusas – primityvi struktūra, beveik genetinės medžiagos atkarpa, apgaubta tam tikrais dangalais, ir ji ypač maža. Kai palygini bakterijas su virusais, daugybę kartų pastebimas dydžio skirtumas ir paprastai virusai viso labo tik kelių nanometrų dydžio“, – sako mokslininkas.

Ypatingi išgyvenimo mechanizmai kelia išbandymų kuriant skiepus

Primityvi virusų sandara, nesugebėjimas atlikti gyvybei būdingų funkcijų – tie argumentai, kuriais remiantis, daugelis mokslininkų nelaiko virusų gyvais organizmais. O šią nuomonę sustiprina ir dar viena labai svarbi virusų savybė – negebėjimas daugintis individualiai be šeimininko.

„Virusai negali gyventi patys sau, nepriklausomai, jiems visą laiką reikalingas šeimininkas. Ir tas šeimininkas aiškiai apibrėžtas kiekvienai konkrečiai virusų rūšiai. Jeigu pereitume į kitą lygmenį, virusai susiję ne tik su tam tikra rūšimi, bet ir su specifinėmis ląstelėmis tos rūšies viduje, pavyzdžiui, hepatito virusai siejami su kepenų ląstelėmis, tai reiškia, kad negali infekuoti bet kokios ląstelės, o yra prisitaikę specifiškai infekuoti kepenų ląsteles.

Patekęs į šeimininko ląstelę, virusas turi, galima sakyti „pajungti tą ląstelę savo naudai“, ir naudodamas jos resursus, visą tą vidinę mašineriją, gali daugintis“, – aiškina LSMU mokslininkas dr. A. Pautienius.

Vis dėlto visa tikrai nėra taip paprasta. Nors visus virusus vienija tai, kad gali daugintis tik gyvuose organizmuose, skirtingos virusų rūšys šiam tikslui pasitelkia skirtingus mechanizmus ir tai viena priežasčių, kodėl prieš kai kurias virusines ligas, tokias kaip žmogaus imunodeficito virusas ar hepatitas C, vis dar neturime vakcinų.

Laboratorija / AP nuotr.

„Jeigu kalbame apie, pavyzdžiui, ŽIV, tai jis gali integruoti genomą į žmogaus ir beveik tapti žmogaus dalimi. Tada labai sunku pritaikyti kokių nors mechanizmų, kurie galėtų jį iš ten pašalinti. Kiti virusai per daugybę metų prisitaikė prie tam tikrų imuniteto išvengimo mechanizmų. Kai kurie infekuoja ne ką kitą, o būtent imuninės sistemos ląsteles. Vadinasi, kad tas ginklas, kuris turėtų būti nukreipiamas prieš mus užpuolusį patogeną, pats pirmas ir užklumpamas, ir sistemiškai mažinamas jo pajėgumas“, – teigia dr. A. Pautienius.

Negelbėja ir greita evoliucija

LSMU virusologas dr. A. Pautienius pasakoja, kad kalbėdami apie vakcinų prieš virusines ligas kūrimą turėtume nepamiršti ir to, kad šį procesą labai apsunkina ne tik specifiniai virusų išgyvenimo ir dauginimosi mechanizmai, bet ir ypač greita jų evoliucija.

„Virusai, kaip žinia, yra greitai evoliucionuojantys organizmai. Jie gali taip greitai evoliucionuoti, kad mėnesio pokyčiai, jeigu pažiūrėtume, kiek laiko užtruktų žmogus įvesdamas tokius pokyčius savo genome, tai tikriausiai užtruktų šimtus ar tūkstančius metų. Vis tiek vieni virusai evoliucionuoja greičiau nei kiti. Kai turime lėčiau evoliucionuojančių virusų, prieš juos sukurti vakciną gerokai lengviau.

Tuo tarpu kiti virusai: ŽIV, hepatito C virusas, išsiskiria ypač greitomis mutacijomis. Kalbant apie ŽIV, kiekviena nauja karta jau šiek tiek kitokia nei prieš tai buvusi. Ir tai labai apsunkina vakcinos kūrimą“, – sako mokslininkas.

Vis dėlto, be virusų neišgyventume

Virusai yra nesudėtingos sandaros, turi tik vieną tikslą – daugintis, bet sugeba greitai evoliucionuoti ir pasitelkti sudėtingas dauginimosi bei išgyvenimo strategijas tam, kad išvengtų gyvūnų organizmo imuninio atsako. Visi šie veiksniai sunkina mūsų kovą su jais.

Atrodytų, kad gyvenimas būtų daug paprastesnis, jei mums nereikėtų taikyti specifinių priemonių, siekiant apsisaugoti nuo įvairius susirgimus sukeliančių nanometrų eilės, netgi nelaikomų gyvais organizmais virusų. Jiems visiškai išnykus, mūsų planetos gyvenimas taptų daug ramesnis. Vis dėlto, ar tikrai?

Laboratorija JAV / Asociatyvi / AP nuotr.

LSMU mokslininkas dr. A. Pautienius teigia, kad toks įsivaizdavimas – klaidingas. Pasak jo, iš tiesų tik nedidelė dalis virusų susijusi su infekcinėmis ligomis žmonėse ir gyvūnuose. Jei staiga vieną dieną visi pasaulio virusai išnyktų, susidurtumėme su dar blogesnėmis pasekmėmis nei susiduriame šiandien.

„Vienas tokių labai aktualių pavyzdžių būtų vandenynai ir jūros. Ten labai daug gyvybės. Didžiąją dalį biomasės jūrose ir vandenynuose sudaro, kaip galima būtų įsivaizduoti, ne banginiai, ne delfinai ir ne žuvys, o visiškai plika akimi nematomi mikroorganizmai: pirmuonys, bakterijos. Virusai prisitaikę šias bakterijas infekuoti ir didelę dalį jų kiekvieną dieną nužudyti.

Tokiu būdu, tos nužudytos bakterijos paleidžia į aplinką tam tikrų medžiagų: per jų, kad ir trumpą gyvenimą, sukauptas organines ir neorganines medžiagas, tampančias maistu kitiems mikroorganizmams. Toks natūralus gamtos ciklas.

Jei įsivaizduotume, kad staiga nebelieka virusų, visas šis ciklas sugriūva it kortų namelis, ir daugelis mikroorganizmų rūšių pradeda nykti, kiti, galbūt, neturėdami konkurencijos, didina savo populiaciją. Tai neišvengiamai paliečia ir tas rūšis, kurios gamina deguonį.

Reikėtų turėti omeny, kad jūrose ir vandenynuose mikroorganizmai pagamina tikrai nemažą dalį viso deguonies, kurį mes turime atmosferoje. Išnykus virusams, keistųsi deguonies koncentracija atmosferoje. O tai, savo ruožtu, paveiktų labai daug rūšių, įskaitant ir mus“, – aiškina LSMU Mikrobiologijos ir virusologijos instituto tyrėjas dr. Arnoldas Pautienius.