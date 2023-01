Naujos knygos aplinkosaugos tema – vilties teikiantys pasakojimai vaikams ir suaugusiesiems

Dovilės Bajoraitės ir Simonos Jurčiukonytės knyga vaikams „Visurų laboratorija: miško paslaptis“ bei lietuviškas Robin Wall Kimmerer „Stumbražolių pynimai“ vertimas kalba apie tai, kaip nerimą dėl naikinamos gamtos paversti kuriančia jėga.

„Visurų laboratorija: miško paslaptis“

Naujausia Dovilės Bajoraitės knyga „Visurų laboratorija: miško paslaptis“ pristatyta rudenį. Ją iliustravo Simona Jurčiukonytė. Rašytoja ir dailininkė ir anksčiau dirbo kartu: jos yra sukūrę knygą, pavadinimu „Vėžlys, kuris pametė vardą“.

D. Bajoraitė sako, jog šiuo metu jai sunku prisistatyti: „Darau daug skirtingų dalykų gyvenime: dirbu Vilniaus universitete, studijuoju psichologiją ir psichoterapiją, ir rašau knygas vaikams“.

Dovilė Bajoraitė / Doda.studio nuotr.

Knygoje „Visurų laboratorija: miško paslaptis“ visur esančius virusus „visurais“ praminė vaikai. „Pasakoju apie du vaikus – trečiokę Gretą ir jos mažesnį brolį Paulių. Prasidėjus karantinui, jie palieka namus mieste, ir persikelia į senelių sodybą, kur tyrinėja pasaulį gamtoje.

Norėjosi parodyti, koks svarbus vaikams yra patyrimas – jie žaidžia, tyrinėja, smalsiai žiūri į pasaulį. Gal kai kur suklysta betyrinėdami, gal nuskriaudžia vabalą, kokį augalą suniokoja. Šis pasakojimas iš dalies paremtas prisiminimais apie save mažą, leidžiančią vasaras pas senelius“.

Šalia išgalvoto siužeto knygoje pateikiama su mokslininkais ir įvairių sričių ekspertais paruošta edukacinė informacija apie tai, kas yra virusai, kaip jie tiriami, kokios yra virusų terpės, kas yra plyni miškų kirtimai ir kaip tai susiję su pandemijomis.

Amazonės miškų kirtimas / AP nuotr.

Šią informaciją paruošti padėjo klimatologas Justas Kažys, virusologė Ingrida Olendraitė, miškininkas Rokas Laukinietis, ornitologas Borisas Belchevas, rašytoja, mokslininkė ir bitininkė Brigita Bubnytė.

„Mes visą laiką dirbome kartu. Ingrida Olendraitė, pavyzdžiui, pasiūlė puikią analogiją skiepams, – prisimena knygos autorė. – Tai tarsi nusikaltėlio nuotrauka, kuri padeda imuninei sistemai atpažinti nusikaltėlį, ir tokiu būdu tampa lengviau nuo jo apsisaugoti“.

Miškų kirtimų ir pandemijos sąsajos

Kodėl knygoje „Visurų laboratorija: miško paslaptis“ susiejami intensyvūs miškų kirtimai ir pandemija dėl koronaviruso? „Jau prieš dvidešimt metų pasirodė pirmosios publikacijos apie tai, kad dėl intensyvių miškų kirtimų, dėl stipraus žmogaus poveikio aplinkai yra tikėtina didelio masto pandemija. Buvo prognozuojama, kad ji prasidės nuo šikšnosparnių.

Knyga „Visurų laboratorija: miško paslaptis“. Iliustratorė Simona Jurčiukonytė / Leidyklos „Dvi tylos“ nuotr.

Taigi mokslo bendruomenei ši informacija jau seniai buvo žinoma. Bet, kol neatsitinka didesnė krizė, tol tam tikros mokslo kryptis negauna finansavimo, atitinkamo dėmesio ir plačioji visuomenė tos informacijos tarsi nežino.

Taip pat ir faktas, kad trys iš keturių naujų atrandamų virusų yra zoonotinės kilmės, tai yra, peršokę iš gyvūno į žmogų. Mokslo bendruomenė tą žino, bet man yra nuojauta, kad tą nebūtinai tą taip aiškiai suvokiame mes“, – sako D. Bajoraitė.

„Man atrodo, kad tai gana svarbi idėja, kad intensyvi žmogaus veikla gamtoje kelia ne tik klimato kaitą, biologinės įvairovės krizę, bet ir gana tiesiogiai paliečia mus per sveikatos krizes, susirgimus. Šią žinią norėjosi perduoti ne tik vaikams, bet ir šeimoms, tėvams. Iš tikrųjų viskas yra susiję: tai, ką padarome gamtai, gali grįžti bumerangu pačiomis netikėčiausiomis formomis“.

Oro tarša / Asociatyvi / AP nuotr.

Rašytoja pažymi, jog pasakodama apie ryšį tarp ekologinės ir sveikatos krizių, ji siekė skaitytojams įkvėpti vilties ir šviesos. „Norėjosi vaikams perduoti, kad jie yra pajėgūs padaryti pokytį. Šiame pasakojime Greta ir Paulius ne tik susiduria su brutaliu kaimynystėje esančio miško kirtimu, dėl kurio stipriai išgyvena. Jie pamažėle atranda ir problemų sprendimus. O sykiu ir patys auga, keičiasi, stiprėja.

Be to, Gretos jaunesnysis brolis atlieka tokią tarsi įtampos nukrovimo funkciją: daug juokauja, krečia pokštus. Tarkim, pasiverčia tai į šikšnosparnį, tai į erkę. Mano vaikams šita vieta patinka, jie laukia, ką Paulius naujo iškrės“, – pasakoja rašytoja.

Bendrystės jėga „Stumbražolių pynimuose“

Leidykla „Kitos knygos“ visai neseniai taip pat išleido veikalą, kuriame daug dėmesio skiriama žmogaus ir gamtos ryšio atkūrimui. Tai JAV gyvenančios botanikės, potavatomių gentainės Robin Wall Kimmerer knyga „Stumbražolių pynimai. Protėvių išmintis, augalų pamokymai ir mokslinis pažinimas“. Ją iš anglų kalbos išvertė Nida Norkūnienė.

N. Norkūnienė taip pat yra išvertusi daugiau knygų aplinkosaugos tema: Birutės Galdikas „Rojaus atspindžiai. Mano gyvenimas Borneo saloje su orangutanais“ (2011), Naomi Klein „Tai viską keičia. Kapitalizmas prieš klimatą“ (2017) ir Michael Shellenberger „Apokalipsės nebus. Kodėl panika dėl aplinkosaugos mums kenkia“ (2021). Vertėja sako, kad visos šios knygos į aplinkosaugą pateikia labai skirtingus požiūrius ir nuteikia skirtingai.

Ekologija / Guillaume de Germain/Unsplash nuotr.

Pavyzdžiui, verčiant N. Klein „Tai viską keičia. Tai viską keičia“ dėl faktų apie korporacijų įtaką aplinkai ir netgi patiems aplinkosaugininkams N. Norkūnienę apėmė tokia neviltis, jog paskutinius lankus ji perleido kitai vertėjai.

Tuo metu „Stumbražolių pynimuose“, pasak jos, išryškėja humaniškas požiūris, knygoje meistriškai derinamas moksliškumas ir poezija.

„Stumbražolės – tai šventas autochtonų augalas, naudojamas apeiginių ceremonijų metu, – pasakoja vertėja. – Stumbražolių pynės simbolizuoja ryšį. Kadangi vienas turi laikyti augalų galus, o kitas jas pina. Pynėjai palenkia galvas arti vienas kito, o pynė tampa tuo ryšiu, simbolizuojančiu meilę, pagarbą ir bendrystę.

Robin Wall Kimmerer / Matt Roth nuotr.

Strumbražolių pynės knygoje įkūnija ir genties pasakojimų pynes. Jie atskleidžia autochtonų iš kartos į kartą perduodamus pasakojimus. Per šiuos pasakojimus autorė bando sugrįžti į protėvių pasaulėjautą. Be to, R. Wall Kimmerer stengiasi išmokti potavatomių kalbos. Iki šių dienų ją išlaikyti pavyko tik keletui žmonių, t.y. tiems, kurie kažkokiu stebuklingu būdu nebuvo uždaryti į internatus“, – pasakoja vertėja.

„R. Wall Kimmerer yra mokslininkė, universiteto profesorė, ji mėgina ir savo studentus mokyti senosios pasaulėjautos. Vedasi juos į pelkę, kurią pramina prekybos centru „Wallmart“, ir pasakoja, kokių turtų yra gamtoje“.

Mitai, padedantys suprasti šiandienos pasaulį

N. Norkūnienė pateikia du pavyzdžius, atskleidžiančius potavatomių genties pasaulėžiūrą ir pasaulėjautą. Tai pasakojimai apie Šiaurės Amerikos žemyno atsiradimą ir godžiąją pabaisą Vindigą.

„Danguje gyveno moteris, bet vieną kartą ji iškrito iš dangaus. Saujose ji laikė sėklas ir žąsys pakilo jos gelbėti, nes apačioje plytėjo vien vanduo, nebuvo žemės. Tada žąsys moterį nuleido ant vėžlio nugaros. Įvairiausi gyvūnai bandė iš vandenyno dugno atplukdyti žemės, bet nė vienam nepavyko. Tik ondatrai, pačiam silpniausiam gyvūnėliui iš visų, pavyko pasiekti dugną. Bet tam ji paaukojo savo gyvybę: išniro su žemėmis sukąstuose žabtuose jau nebegyva.

Moteris išpylė ondatros atplukdytas žemes kartu su sėklomis ant vėžlio nugaros ir šoko tol, kol žemių pasidarė tiek, kad atsirado žemynas. Todėl Šiaurės Amerika buvo vadinama vėžlio sala“.

Gamta / E. Blaževič/LRT nuotr.

R. Wall Kimmerer pastebi, kad jos gentainių pasakojime ryšys su gyvūnais ir gamta yra labai gražus, dangaus moterį jie priima kaip viešnią, o ji juos priima kaip bendradarbius. Tuo metu europietiškoje kultūroje botanikė įžvelgia daug bejėgystės – ją kildina iš tremtinio archetipo. Jai susidaro įspūdis, kad europiečiai šioje žemėje nesijaučia kaip jos kūrėjai – jie jaučiasi kaip tremtiniai, kaip Adomas ir Ieva.

Antrasis pasakojimas apie pabaisą Vindigą kitaip nei iš dangaus nukritusi moteris, iliustruoja kitą, tamsiąją žmogaus pusę. „Vindigas yra tokia baisi žmones ėdanti pabaisa, kuria gąsdindavo vaikus, -– perpasakoja N. Norkūnienė. – Vindigu gali tapti bet kuris žmogus. Tai žmogus, kuriame savanaudiškumas nustelbia savikontrolę taip, kad pasitenkinimas ir pasisotinimas tampa nebeįmanomi. Kuo daugiau Vindigas ėda – ėda jis, aišku, gyvus žmones – tuo jis alkanesnis.

Knygos „Stumbražolių pynimai“ viršelis / Leidyklos „Kitos knygos“ nuotr.

O autochtonų bendruomenėse tam, kad žmonės išgyventų, reikėjo viskuo dalintis. Godus žmogus buvo pavojingas bendruomenei. Todėl, jei perspėtas toks žmogus nepasitaisydavo, jis būdavo išvaromas iš bendruomenės“.

Pasak R. Wall Kimmerer, godumas ir noras visko tik sau atspindi tamsiąją žmogaus pusę. Jai atrodo neatleistina, jog dabartinėje visuomenėje raginama ja žavėtis.

Kaip išeitį botanikė mato dėkingumą. Vaikystėje ji girdėdavo, kaip kiekvieną savaitę būdavo sakoma padėkos kalba. Būdavo dėkojama žemei, paukščiams, vandeniui, orui, ugniai, augalams, vaistažolėms. Tai savotiški eilėraščiai, kurie pasibaigdavo žodžiais: „Dabar mes esame vienos dvasios“. Šis dėkingumas buvo apie vienybę su visomis gyvybės formomis.

Ji rašo: „Šiandien labiau už viską noriu išgirsti nuostabią padėkos giesmę. Manau, kad ta giesmė gali mus išgelbėti“.

Viso pokalbio klausykitės LRT RADIJO laidos „Vienkartinė planeta“ įraše.