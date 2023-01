Docentė teigia – meluoti mokomės nuo pat vaikystės, o pasaulis be melo nebūtinai mums patiktų

Tam tikros rūšies vanagai Pietų Amerikoje gali apgauti savo grobį. Šie vanagai medžiodami, skrenda būryje kartu su ne tokiais plėšriais kalakutiniais grifais ir taip suklaidina savo grobį. Tai apgaulės strategija, tačiau kuo tai skiriasi nuo melo, kurį naudojama Homo sapiens?

Mokslininkai neabejoja, kad žmogaus melo evoliucija buvo susijusi su kalbos išsivystymu, o kalbai sudėtingėjant, melo formos įgaudavo vis naujas formas.

Kaip tyrinėjamas žmogaus melas? Kaip atrodytų pasaulis be jo? Ar iš tiesų tai būtų saugesnė aplinka gyventi? Apie tai LRT RADIJO laidoje „Minties eksperimentai“ kalbėjo Vilniaus universiteto psichologijos instituto docentė Kristina Vanagaitė.

Melą docentė apibūdino kaip sąmoningą veiksmą, turintį įvairių formų: „Melas yra sąmoningas tvirtinimas informacijos, kuri yra neteisinga. Viena iš formų gali būti apgaulė, informacijos maskavimas – kai kažkokia informacija nutylima. Tai sudėtinga melo formą, ją daug sunkiau aptikti. Bet kuriuo atveju, tai yra sąmoningas veiksmas, kurį darome net žinodami, kad elgiamės neteisingai. Tačiau melavimas yra įgūdis, o taip pat melo atpažinimas yra įgūdis, kurį galime išsiugdyti.“

Ar įmanomas pasaulis be melo?

K. Vanagaitė teigė, kad pasaulis be melo būtų visiškai kitoks, o kai kurios melo formos mums netgi gali būti naudingos. „Teoriškai, galbūt pasaulis be melo būtų įmanomas – galėtume jį pasiekti neformuodami įgūdžio meluoti. Geroji pusė – dalies nusikaltimų, paremtų melu, nebeliktų.Tačiau ar žmonėms tikslinga nustoti meluoti?

Draugystė / Pexels nuotr.

Čia reikėtų pažvelgti į tai, ką vadiname baltuoju melu – mokslinėje literatūroje jis yra aprašomas kaip prosocialus melas. Tai yra tie atvejai, kai nepasakome informacijos kitam, nenorėdami jo įskaudinti. Melas ne visais atvejais yra blogas. Kai jo paskirtis yra išvengti konfliktų – pavyzdžiui, kad nekiltų konfliktų tarp žmonių, tarp šalių – jis atlieka teigiamą funkciją. Tą mes taikome kasdien“, – dėstė docentė.

Pasak K. Vanagaitės, meluoti mes išmokstame labai anksti ir šį įgūdį ugdome visą gyvenimą, dėl to kurti pasaulį be melo būtų sudėtinga: „Meluoti mes mokome ir mažus vaikus – išsaugoti paslaptį, kažko nepasakyti. Pasaulyje be melo nebūtų ir paslapčių tarp mūsų, nes tai yra taip pat informacijos maskavimas.

Žmonės išmoksta meluoti labai anksti – kai pradedame kalbėti. Jau dvimetis vaikas sugeba puikiai pameluoti, tarkime, norėdamas išvengti bausmės arba gauti naudą. To moko patys tėvai. Pavyzdžiui, nuperkame tėčiui dovaną, bet negalime jam to pasakyti – vėlgi, vaikas mokosi meluoti ir už tai yra labai giriamas, jei iš tikrųjų neišplepa tėčiui tos informacijos.

Čia iš vienos pusės galime pasidžiaugti, kad labai gerai vystosi vaiko kognityviniai gebėjimai, bet iš kitos pusės mes jam padedame sėkmingai formuoti melavimo įgūdį, kurį jis toliau tik tobulina. Mokslinių tyrimų rezultatai rodo, kad jau šešiametis sugeba taip gerai pameluoti, kaip suaugęs žmogus.“

Bendravimas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kaip atpažįstamas melas?

Anot K. Vanagaitės, mokslininkai kuria įvairias metodikas melui atpažinti, tačiau išsiskiria dvi melo šakos – kai meluojama apie praeities įvykius, ir kai meluojama apie ateities ketinimus. Pastaroji šaka dar nėra gerai ištirta, ekspertai dažniau remiasi intuicija, tačiau tikėtina, kad atsiras metodikų jam atskirti.

„Galbūt ateityje atliekant įvairius mokslinius tyrimus bus galima išskirti aiškesnius kriterijus, padedančius atskirti tokį melą. Tikėtina, kad bus sukurtos tam tikros metodikos – tą mes šiai dienai turime melui apie praeities įvykius nustatyti. Tos metodikos keičiasi, jos yra nuolat tikslinamos.

Praktikoje yra tokių atvejų, kai yra labai svarbu žinoti, ar žmogus meluoja apie savo ketinimus – tai dažniausiai susiję su terorizmo išpuoliais, kai žmonės apklausiami prieš įleidžiant juos į šalį. Kartais jiems pavyksta įtikinti, kad jie turi tam tikrų prosocialių ketinimų. Tai yra skaudūs atvejai, kai mums iš tikrųjų reiktų žinoti ir labai aiškiai diferencijuoti, ar žmogus sako tiesą, ar meluoja.

Vienas iš melo požymių, kuris yra dažnai tyrinėjamas, yra tai, kad meluojant dažnai nukreipiamas žvilgsnis į šalį. Motyvuoti pameluoti žmonės žino šią informaciją, tad apklausų metu netgi stebimas atvirkštinis efektas, kai pernelyg įkyriai žiūrima į akis, stengiamasi jokiu būdu nenusukti žvilgsnio į šalį. Tai reiškia, kad norintys pameluoti renka šią informaciją, tuo domisi ir mokosi, kaip tą padaryti taip, kad net ekspertas nepastebėtų melą išduodančių požymių.“

Melo atpažinimo įgūdį galime ugdyti visi, tačiau docentė pabrėžė, kad tai turi būti daroma nuolatos, neturėtume pasitikėti vien mums jau žinomais melo požymiais.

Pora / Pexels nuotr.

„Mokslininkai pastebi, kad šeimose, tarp sutuoktinių, melas yra atpažįstamas prasčiausiai. Santykių pradžioje mes geriausiai sugebame atpažinti sutuoktinio ar sutuoktinės melą, nes atidžiau stebime jų elgesį, bandome atpažinti požymius. Tačiau po kurio laiko pradedame galvoti, kad žmogų jau labai gerai pažįstame ir prarandame analizuojantį žvilgsnį. Tuo tarpu žmonės keičiasi, tobulina savo įgūdžius, tad pasitaiko tokių situacijų, kad kuo ilgiau žmonės kartu gyvena, tuo melo atpažinimas tampa prastesnis“, – komentavo K. Vanagaitė.

Ji pabrėžė, kad pagrindinis būdas išsiugdyti gebėjimą atpažinti melą yra mokymasis, situacijų analizė bei profesionalų patarimai: „Svarbu gauti grįžtamojo ryšio iš mokytojų, kurie patvirtintų, ar vadovaujamasi teisingais melo atpažinimo principais. Dažnai žmonėms atrodo, kad melą galime labai lengvai nustatyti ir atpažinti – daug kam tai siejasi su nervingu elgesiu. Tačiau žmonės dažnai vadovaujasi klaidingais melo atpažinimo požymiais, o negaudami grįžtamojo ryšio, ar buvo atpažinta teisingai, visą gyvenimą galima praleisti bandant žiūrėti žmogui į akis ir iš to spręsti, ar jis meluoja, ar ne. Tačiau praktikoje dažniausiai tai nepasiteisina.“

Pasak K. Vanagaitės, bene sudėtingiausia atpažinti melą, kai jis pateikiamas raštu: „Meluojančiam raštu nereikia kontroliuoti elgesio, emocijų. Lieka vienintelis dalykas – turinio sudėtingumas. Ar sudėtingai aprašytas melas, bei kiek tą informaciją gali patikrinti kiti. Todėl tai yra daug lengviau, nei kad apklausos metu spontaniškai pameluoti. Kartais gavus netikėtą klausimą reikia spontaniškai paruošti jam atsakymą. Raštu spontaniškumas atkrenta, turi daug laiko apgalvoti, įsivertinti, patikrinti, ką rašei prieš tai. Iš kognityvinio sudėtingumo perspektyvos, raštu meluoti yra daug lengviau. Nors lazda turi du galus – raštu pateiktą informaciją yra daug lengviau ir patikrinti, nei, pavyzdžiui, nefilmuojamoje, gyvai vykstančioje apklausoje.“

Meluojantį visgi dažniausiai išduoda jo elgesys, todėl turime likti pastabūs. „Yra atlikta įvairių eksperimentų, kurie parodo, kad ir atpažinti melą, ir meluoti yra sudėtinga, net specialiai tam ruošiantis. Dažniausiai tai kūno kalba, rankų judesiai. Net nusiteikęs sėkmingai pameluoti, kartais pradedi jaudintis ir nebelieka užtikrintumo“, – pasakojo K. Vanagaitė.

Parengė Adelė Mažeikaitė

Viso pokalbio klausykitės LRT radiotekoje.