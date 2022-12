Naujas atsakymas į Fermi paradoksą: ateiviai nesusisiekė su Žeme, nes čia nėra pakankamai intelekto požymių

Naujame straipsnyje teigiama, kad protingi ateiviai norėtų susisiekti tik su technologiškai labiausiai išsivysčiusiomis planetomis, o Žemė į jas nepatenka, rašo „Live Science“.

Naujajame arXiv paskelbtame straipsnyje teigiama, kad protingiems ateiviams planetos, kuriose gyvena gyvybė, gali pasirodyti ne itin įdomios. Jei gyvybė išsivystė daugelyje galaktikos planetų, ateivius tikriausiai labiau domina tos, kuriose yra ne tik biologijos, bet ir technologijų požymių, – straipsnyje rašo tyrimo autorius Amri Wandelis, Jeruzalės Hebrajų universiteto astrofizikas. Straipsnis dar turi būti recenzuojamas.

Tyrime nagrinėjamas Fermi paradoksas, pagal kurį, atsižvelgiant į Visatos amžių, tikėtina, kad protingi ateiviai jau būtų išvystę keliones į tolimąjį kosmosą, todėl jie jau turėjo būti aplankę Žemę. Tai, kad jie to nepadarė (kiek mums žinoma), gali būti įrodymas, kad Paukščių Tako galaktikoje nėra kitos protingos gyvybės.

Astrofizika / Shutterstock nuotr.

Tačiau ekspertai pasiūlė kitų dingusių ateivių paaiškinimų: galbūt jie lankėsi Žemėje praeityje, kol žmonės dar nebuvo išsivystę arba nebuvo pajėgūs užfiksuoti apsilankymo. Arba galbūt keliauti dideliais atstumais kosmose yra sunkiau, nei manoma. Galbūt ateiviai išvystė pažengusią civilizaciją pernelyg neseniai, kad galėtų pasiekti Žemę. Arba jie sąmoningai nusprendė netyrinėti kosmoso. Netgi gali būti, kad jie patys save sunaikino.

Naujajame straipsnyje A. Wandelis siūlo dar vieną galimą paaiškinimą, kad gyvybė iš tikrųjų yra labai paplitusi Paukščių Take. Jei daugelyje žvaigždžių gyvenamojoje zonoje skriejančių uolinių planetų yra gyvybė, ateiviai tikriausiai neketina švaistyti savo išteklių siųsdami signalus į kiekvieną iš jų.

Jei gyvybė yra paplitusi, protingus ateivius greičiausiai daug labiau domina technologiniai požymiai. Tačiau technologijų signalus gali būti sunku aptikti. Žemė tik nuo 20 a. ketvirtojo dešimtmečio siunčia iš kosmoso aptinkamus signalus (radijo bangų pavidalu). Teoriškai šie signalai dabar yra apskrieję apie 15 tūkst. žvaigždžių ir aplink jas skriejančių planetų, tačiau tai yra maža dalis iš net 400 mlrd. žvaigždžių, esančių Paukščių Take. Be to, rašė A. Wandelis, bet kokiam ateivių atsakomajam pranešimui nukeliauti atgal reikia laiko, todėl nuo tada, kai Žemė pradėjo siųsti žinutes už Žemės ribų, atsakyti galėjo suspėti tik 50 šviesmečių spinduliu esančios žvaigždės.

Astrofizika / Shutterstock nuotr.

Dar blogiau tai, jog seniausi Žemės radijo signalai nebuvo sąmoningai siunčiami į kosmosą, todėl, pasak „Universe Today“, praėjus maždaug vienam šviesmečiui jie greičiausiai bus tokie iškraipyti, kad ateiviai negalės jų atskirti. (Žemė 1974 m. išsiuntė pirmąją sąmoningą didelės galios žinutę ateiviams – Arecibo pranešimą, nukreiptą į žvaigždžių spiečių M13. Kai kurie mokslininkai mano, kad atėjo laikas siųsti dar vieną.)

A. Wandelis nustatė, kad jeigu Paukščių Take yra daugiau nei 100 milijonų technologiškai pažangių planetų, tikėtina, jog Žemės signalai nepasiekė kitos protingos gyvybės formos. Tačiau laikui bėgant ir mūsų planetai skleidžiant vis daugiau radijo žinučių, darosi vis labiau tikėtina, kad Žemės technologiniai signalai suras protingus klausytojus, rašė A. Wandelis.

Jis rašė, kad šie rezultatai leidžia manyti, jog galbūt per maždaug 50 šviesmečių nuo mūsų planetos nėra protingų civilizacijų. Tačiau protinga gyvybė vis dar gali būti ten – ji tik laukia mūsų skambučio.