Visoje planetoje nuolat daugėja mažų ežerų, ir tai – rimta problema

Naujas tyrimas atskleidė, kad per pastaruosius keturis dešimtmečius maži ežerai Žemėje gerokai išsiplėtė – tai kelia nerimą, turint omenyje šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, kurį išskiria gėlo vandens telkiniai, rašo „Science Alert“.

Tyrėjai teigia, kad 1984-2019 m. pasaulio ežerų plotas padidėjo daugiau nei 46 tūkst. kvadratinių kilometrų. Tai šiek tiek daugiau nei Danijos plotas.

Ežeruose nuolat išsiskiria anglies dioksidas, metanas, azoto oksidas ir kitos dujos, nes vandens dugne maitinasi bakterijos ir grybai, mintantys negyvais augalais ir gyvūnais, nugrimzdusiais į ežero dugną.

Ežeras/Asociatyvi nuotr. / D. Umbraso/LRT nuotr.

Šis ežerų plitimas reiškia, kad per metus išmetamo anglies dioksido kiekis padidėja 4,8 teragramų (arba trilijonų gramų) CO2, t. y. tiek, kiek 2012 m. išmetė visa Jungtinė Karalystė.

„Pastaraisiais dešimtmečiais ežeruose vyko dideli ir spartūs pokyčiai, turintys įtakos šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui, taip pat ekosistemoms ir galimybėms naudotis vandens ištekliais, – sako Kopenhagos universiteto Danijoje sausumos ekologas Jingas Tangas. – Be kita ko, naujai įgytos žinios apie ežerų apimtį ir dinamiką leidžia geriau apskaičiuoti jų galimą išmetamo anglies dioksido kiekį.“

Tyrėjai, vertindami ežerų aprėptį, naudojo palydovinių vaizdų ir gilaus mokymosi algoritmų derinį. Iš viso buvo užregistruota 3,4 mln. ežerų.

Ežeras/Asociatyvi nuotr. / E. Blaževič/LRT nuotr.

Komanda teigia, kad mažesni ežerai (mažesni nei vieno kvadratinio kilometro) yra svarbūs skaičiuojant šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, nes, palyginus su jų dydžiu, jie išmeta daug emisijų.

Šie ne tokie dideli vandens telkiniai sudaro tik 15 proc. viso ežerų ploto, tačiau jie atsakingi už 45 proc. padidėjusį anglies dioksido kiekį ir 59 proc. padidėjusį metano kiekį 1984-2019 m. laikotarpiu.

„Maži ežerai išskiria neproporcingai daug šiltnamio efektą sukeliančių dujų, nes juose paprastai susikaupia daugiau organinių medžiagų, kurios virsta dujomis, – sako J. Tangas. – Be to, jie dažnai yra seklūs. Dėl to dujos lengviau pasiekia paviršių ir patenka į atmosferą. Kartu maži ežerai yra daug jautresni klimato ir orų pokyčiams, taip pat žmogaus veiklos trikdžiams. Todėl jų dydis ir vandens cheminė sudėtis labai svyruoja. Taigi, nors jų identifikavimas ir kartografavimas yra svarbus, jis taip pat reikalauja daugiau pastangų. Laimei, mums pavyko tai padaryti.“

Ežeras/Asociatyvi nuotr. / BNS nuotr.

Tyrėjai teigia, kad daugiau nei pusė ežerų ploto padidėjimo per tiriamąjį laikotarpį įvyko dėl žmogaus veiklos, t. y. dėl naujai pastatytų vandens telkinių. Likusią dalį daugiausia lėmė tirpstantys ledynai ir tirpstantis amžinasis įšalas dėl mūsų planetos atšilimo.

Mokslininkai tikisi, kad jų duomenys bus naudingi būsimiems klimato modeliams, nes, toliau tirpstant ir šylant ežerams, didelė dalis šiltnamio efektą sukeliančių dujų gali patekti iš ežerų paviršių.