Praradote įrenginį su svarbiais duomenimis? Ekspertas pataria, kokius žingsnius privalote atlikti

Telefono praradimas sukelia daugybę rūpesčių – nuo neplanuotų išlaidų įsigyjant naują įrenginį iki rizikos prarasti jame saugomus asmeninius duomenis. Laimei, apsisaugoti nuo skaudžių padarinių galima tiek prieš nutinkant šiam įvykiui, tiek ir jau jam įvykus. Specialistas dalinasi patarimais, kaip pasirūpinti savo įrenginiu ir jame esančia informacija, kad netikėtas situacijas suvaldytumėte kuo sklandžiau, rašoma „Tele2“ siųstame pranešime žiniasklaidai.

Pasak Arnoldo Lukošiaus, „Tele2 Inovacijų biuro“ eksperto, pamestas ar pavogtas telefonas gali sukelti daug streso, tačiau svarbu nepasimesti ir informuoti atsakingus asmenis bei imtis veiksmų, užtikrinsiančių jūsų asmeninės informacijos apsaugą.

Nedelsdami kreipkitės į mobiliojo ryšio operatorių ir policiją. Mobiliojo ryšio operatorius gali užblokuoti dingusio įrenginio SIM kortelę – taip bus išvengta neteisėto mobiliojo ryšio naudojimo jūsų vardu. Jei manote, kad telefonas buvo pavogtas, kreipkitės į policiją. Pateikus reikiamus duomenis, kaip telefono IMEI numeris, policija galės padėti jums rasti pavogtą įrenginį. IMEI yra telefono serijinis numeris, kurį rasite pirkimo sutartyje arba nustatymų skiltyje „About Phone“ (lie. „Apie telefoną“).

Telefonas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Nuotoliniu būdu užrakinkite telefoną. Svetimose rankose atsidūręs jūsų telefonas gali reikšti padidintą asmeninės informacijos nutekėjimo riziką. Vos tik pastebėjus, kad praradote telefoną, pirmiausia reikėtų užtikrinti, kad įrenginį pasisavinęs asmuo negalėtų pasiekti jo turinio. Išmanieji suteikia galimybę ne tik nuotoliu apsaugoti savo duomenis, bet ir matyti paskutinę įrenginio lokaciją:

„iOS“ įrenginiuose šia funkcija galite pasinaudoti įjungę programėlę „Find My iPhone“ (liet. „Rasti mano iPhone“), kuri turi būti aktyvuota dar prieš prarandant įrenginį. Čia pasirinkite „Devices“ (liet. „Įrenginiai“) ir spustelėkite tą, kurį norite užblokuoti – atsivėrusiame lange slinkite žemyn, kol surasite „Erase This Device“ (liet. „Ištrinti įrenginio duomenis“) ir patvirtinkite savo pasirinkimą. Taip įrenginys užrakinamas, kad niekas prie jo negalėtų prisijungti be jūsų „Apple“ naudotojo ID ir slaptažodžio. Be to, jums bus suteikiama informacija apie paskutinę telefono buvimo lokaciją.

„Android“ įrenginį nuotoliniu būdu užrakinti galite naudodamiesi programėle „Find My Device“ (liet. „Rasti mano įrenginį“). Naudodamiesi „Gmail“ prisijungimo duomenimis svetainėje google.com/android/find pasirinkite „Secure device“ (liet. „Apsaugoti įrenginį“). Platformoje galėsite matyti savo įrenginio lokaciją bei parašyti žinutę su savo kontaktais, padėsiančiais jį radusiems žmonėms su jumis susisiekti. Spustelėjus „Erase device“ (liet. „Ištrinti įrenginio duomenis“) iš mobiliojo bus automatiškai ištrinta visa informacija, kai jis įjungiamas, tad būsite ramūs dėl savo duomenų.

Pasikeiskite slaptažodžius. Jei yra net menkiausia galimybė atgauti telefoną, būtina užtikrinti, kad tol, kol jis yra kitų asmenų žinioje, jūsų duomenys ir slaptažodžiai būtų apsaugoti. Todėl pravartu pakeisti visų su telefonu susijusių paskyrų slaptažodžius, ypač jei jie išsaugoti automatiškai. Pasikeiskite dažniausiai naudojamų programėlių – socialinių tinklų, el. pašto, bankininkystės – slaptažodžius. Jei naudojate slaptažodžių tvarkyklę, nedelsdami pakeiskite ir jos slaptažodį.

Papildoma apsauga gėdos nedaro

Eksperto teigimu, sumažinti telefono praradimo sukeltus nepatogumus galima iš anksto pasiruošus tokiai situacijai. Tinkamai apsaugoti duomenys telefone nebus prarasti net jei ir tektų susidurti su telefono vagyste:

Naudokite automatinį užraktą ir prieigos kodą. Daugumą prietaisų galima užrakinti naudojant slaptažodį arba kitą panašią funkciją. Tačiau daugelis žmonių tiesiog to nedaro, todėl jų kontaktai, tekstiniai pranešimai, el. laiškai ir socialinių tinklų paskyros lieka atviri.

Kurkite atsargines duomenų kopijas. Reguliarus atsarginių kopijų kūrimas gali išgelbėti jūsų informaciją, jei niekada neatgausite prieigos prie savo mobiliojo. Susikurti atsargines duomenų kopijas galite jums patogiausioje debesijoje – ji itin pravers, jei telefonas bus pavogtas ar pamestas.

Neišsaugokite slaptažodžių naršyklėje. Kai lankotės slaptažodžiu apsaugotose svetainėse, neišsaugokite ten įvestų prisijungimų – geriau juos laikykite slaptažodžių tvarkyklėje. Priešingu atveju, vagis gali pasiekti slaptą informaciją tiesiog atrakinęs jūsų telefoną. Gali atrodyti, kad kiekvieną kartą įvesti slaptažodį yra varginantis darbas, tačiau papildomos pastangos gali padėti apsaugoti jūsų tapatybę.