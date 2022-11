Vėlinių savaitė išmušė iš darbinių vėžių? Susigrąžinti produktyvumą padės šios 5 programėlės

Trečia pertraukėlė, dar vienas kavos puodelis, o susikaupti darbui ir toliau nepavyksta – mintis tarsi dengia atostogų rūkas. Po praėjusios savaitės laisvadienių greičiausiai panašiai jaučiasi nemaža dalis dirbančiųjų. Vis dėlto darbai niekur nedings ir anksčiau ar vėliau juos atlikti vis tiek teks, tad ekspertai siūlo pasitelkti kelias išmaniojo telefono programėles, kurios padės lengviau jiems prisiruošti ir greičiau pabaigti, rašoma „Telia“ siųstame pranešime žiniasklaidai.

„Darbo savaitės, į kurias įsiterpia įvairios šventės, dažnai išmuša iš darbinio ritmo. O sugrįžus užgriuvusi darbų lavina pradeda taip slėgti, jog, rodos, sunku net pradėti. Įvairios produktyvumo programėlės galbūt nėra panacėja ir darbų už jus nenudirbs, bet suteiks įrankius susikaupimui ir našesniam jų atlikimui. Pavyzdžiui, „Freedom“ leidžia atsiriboti nuo internete tykančių laiko švaistymo pagundų, „Habitica“ užduočių atlikimą paverčia žaidimu su apdovanojimais ir bausmėmis, o „DeepL“ padeda greičiau susirašinėti su užsieniečiais“, – teigia „Telia Global Services Lithuania“ IT paslaugų tiekimo specialistas Tomas Niparavičius.

1. „Habitica“ – motyvuokite save žaidybiniais elementais

Produktyvumas, koncentracija bei darbo atlikimo efektyvumas – šie terminai skamba labai rimtai ir netgi gąsdinančiai. Tačiau galbūt jų siekti galime pasitelkdami nuotaikingus žaidybinius elementus? „Habitica“ programėlės kūrėjai šią koncepciją pritaikė praktiškai. Aplikacija leidžia nusistatyti norimus tikslus ir už jų atlikimą arba neatlikimą numatyti apdovanojimus bei bausmes.

„Pavyzdžiui, programėlėje galite išsikelti siekį visą savaitę kasdien po vieną valandą dirbti prie ilgalaikio projekto darbe ir už sėkmingą tikslo įgyvendinimą sau pasidovanoti mėsainį mėgstamame restorane, o už motyvacijos stoką save „nubausti“ savaitės trukmės žiūrimo „Netflix“ serialo „dieta“. Gera žinia, jog savarankiškai išbandyti šio metodo veiksmingumą galite visiškai nemokamai – kol kas už „Habitica“ prenumeratą reikia mokėti tik bendrų tikslų siekiančioms komandoms“, – pataria specialistas.

Darbas iš namų / E. Blaževič/LRT nuotr.

2. „Freedom“ – laisvė nuo pagundų

„Habitica“ veikimo principas puikiai tiks daug valios turintiems asmenims, tačiau ką daryti tiems, kas darbo metu save vis pagauna nuodėmingai slenkantį socialinių tinklų naujienų juostas? Tokiu atveju, geriausias pasirinkimas – „Freedom“, galinti užblokuoti visus „produktyvumo žudikus“, įskaitant internetinius puslapius ir programėles visuose jūsų prietaisuose vienu metu. Kitaip tariant, „Freedom“ išsprendžia problemą, kai užblokavę „Instagram“ savo kompiuteryje refleksiškai jį atveriate savo telefone – pradėjus darbo sesiją, visos virtualios pramogos automatiškai apribojamos visuose įrenginiuose.

„Freedom“ leidžia susikurti neribotą blokuojamų paslaugų sąrašų skaičių bei pradėti arba suplanuoti blokavimo sesijas. Vartotojai čia ras ir specialų „Lockdown“ režimą, kuris neleidžia redaguoti sukurtų blokavimo sąrašų, kol blokavimo sesija yra aktyvi, kas ypač tinka tiems, kurie darbo metu linkę apsigalvoti ir pasiduoti pagundoms. Programėlė taip pat siūlo susitelkimą gerinančius garso takelius, kurie atkartoja, pavyzdžiui, gamtoje girdimus garsus“, – pasakoja T. Niparavičius.

3. „Todoist“ – darbų planavimui

Didelis užduočių kiekis ir trumpas jų atlikimui skirtas laikas – pats stipriausias streso bei išsiblaškymo kokteilis. Deja, kadangi dažnai neįmanoma nei pailginti atlikimo laiko, nei atidėti darbų, belieka vienas kelias – viską kruopščiai susiplanuoti. Tam geriausiai tinka universaliausia rinkoje tituluojama „Todoist“ programėlė.

„Todoist“ leidžia visas darbines ir netgi laisvalaikio veiklas patalpinti vienoje vietoje, kurti sekcijas, užduočių kategorijas bei nustatyti reguliariai pasikartojančius darbus. Programėlė taip pat siunčia priminimus, suteikia galimybę užduotis žymėti etiketėmis ir visas jas matyti erdvioje lentoje, kad mintyse lengvai galėtumėte susidėlioti ilgalaikį darbų planą. Be to, aplikacija turi naudingus užduočių filtrus, ilgalaikį jų archyvą bei geba kas mėnesį pateikti produktyvumo ir aktyvumo ataskaitas. Maža to, „Todoist“ suderinama praktiškai su visais prietaisais, įskaitant „iOS“ ir „Android“ telefonus, „Apple Watch“ ir „Wear OS“ išmaniuosius laikrodžius bei „Windows“ ir „Mac“ kompiuterius, tad užduočių planas visada bus lengvai pasiekiamas“, – dėsto specialistas.

Darbas versle / Pexels nuotr.

4. „DeepL“ – greitesniam susirašinėjimui su užsieniečiais

Šiais laikais įmonėms veikiant pasaulinėje rinkoje, bendravimas su kita kalba kalbančiais klientais ir kolegomis tapo kone kasdienybe. Turbūt daugelis mūsų bent kartą yra papuolę į situaciją, kai pastariesiems tenka užsienio kalba rašyti elektroninius laiškus ar rankiniu būdu versti ištisus dokumentus, kadangi „Google Translate“ suteikiamas vertimo tikslumas nėra pakankamas.

„Automatizuoti ir taip smarkiai pagreitinti šį darbą leis dar palyginus mažai žinoma programėlė „DeepL Translate“. Kadangi ji paremta dirbtiniu intelektu, jos teikiami vertimai yra kiek tikslesni, nei „Google Translate“, todėl vartotojui išverstą tekstą tenka mažiau koreguoti rankiniu būdu. Be to, programa suteikia galimybę įkelti ir versti ištisus PDF, PPTX ir DOCX formatų dokumentus, kas apsaugo nuo teksto kopijavimo į ir iš aplikacijos lango bei taip smarkiai pagreitina darbą. „DeepL“, lygiai kaip ir „Google Translate“, veikia ne tik išmaniuosiuose telefonuose, bet ir naršyklės lange, todėl ja patogiai gali naudotis ir kompiuterių vartotojai“, – atskleidžia specialistas.

5. „Forest“ – savo susikaupimu prisidėkite prie miškų išsaugojimo

„Forest“ programėlė ypatinga tuo, jog susitelkti skatina pasitelkdama motyvaciją, o ne blokavimus. Programėlė naudoja Pomodoro laiko ir darbų planavimo techniką, kuri skirta tiems, kas mėgsta atidėlioti darbus, bei visa tai įvelka į azartišką ir gamtos mylėtojams patrauklų rūbą. Pradėdami darbą aplikacijoje pasodinate sėklą ir nustatote laikmatį. Kiekvieną kartą, kai paliksite šią programėlę, augalas numirs ir laikmatis vėl prasidės iš naujo. Vartotojas taip motyvuojamas nenuklysti į dėmesį blaškančias programėles ir užauginti kuo didesnį medį.

Be to, „Forest“ kūrėjai bendradarbiauja su visame pasaulyje medžių atsodinimu užsiimančia „Trees for the Future“ organizacija, kas veikia kaip papildoma motyvacija šią programėlę naudoti dažniau ir taip prisidėti prie miškų išsaugojimo.