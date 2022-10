Prieš kelis šimtmečius mumifikuotas kūdikis galėjo mirti nuo saulės šviesos trūkumo

Vienos seniausių aristokratų šeimų Austrijoje kripta šimtmečius saugojo tragišką paslaptį. Berniukas, galbūt ne vyresnis nei metų ar dvejų, mirė ne dėl maisto stygiaus ar sužeidimų. Bet paprasčiausiai dėl to, kad jo odai trūko saulės spindulių, rašo „Science Alert“.

Vyriškos lyties vaikas buvo rastas mumifikuotas šeimos kriptoje, skirtoje Štarhembergo grafams, ir ten buvo palaidotas kažkur tarp 16 ir 18 a. vidurio. Jo smulkūs bruožai sudžiūvę, bet detalūs, o kūnas vis dar apvilktas įmantriu šilkiniu drabužiu.

Tačiau nepaisant to, kad gyveno privilegijuotą gyvenimą, jo trumpa egzistencija aiškiai nebuvo sveika.

Atlikus virtualų lavono skrodimą kompiuterinės tomografijos metodu, buvo aptikta šonkaulių deformacijų, kurios primena klasikinius netinkamos mitybos, ypač vitamino D trūkumo, požymius. Ši būklė, vadinama rachitu, paprastai pasireiškia kojų išlinkimu, o berniuko kauluose to nebuvo matyti.

Tyrėjai apsvarstė ir antrąją galimybę – mažas vitamino C kiekis, dėl kurio atsiranda skorbutas. Nors šonkaulių deformacijos nėra identiškos abiem atvejais, jų panašumo pakako, kad tyrėjai imtųsi tolesnių tyrimų.

Mumifikuotas kūdikis / A. Nerlich/Frontiers nuotr.

Atlikus riebalinio audinio analizę paaiškėjo, kad 10-18 mėnesių amžiaus kūdikis turėjo antsvorio, bent jau palyginti su kitais to meto kūdikiais. Dėl to mokslininkai įtaria, kad vaikas buvo gerai maitinamas, todėl vitamino C trūkumas buvo mažiau tikėtinas.

Kita vertus, vitaminas D dideliais kiekiais neįsisavinamas iš mūsų maisto, o gaminamas odoje vykstant cheminėms reakcijoms, kurios priklauso nuo ultravioletinės (UV) spinduliuotės, todėl galima daryti prielaidą, kad vaikas gavo nepakankamai medžiagų ne dėl maisto stokos, o dėl saulės šviesos trūkumo.

Vitaminas D yra labai svarbus kaulų formavimuisi vaikystėje, todėl galima paaiškinti kaulų anomalijas. Be to, jis leidžia organizmui geriau įsisavinti kalcį ir fosforą visą gyvenimą.

„Nutukimo ir didelio vitamino trūkumo derinį galima paaiškinti tik tuo, kad apskritai mitybos būklė buvo gera ir beveik visiškai trūko saulės šviesos“, – aiškina Miuncheno universiteto patologas Andreas Nerlichas.

Nors rachitas nebūtinai yra mirties nuosprendis, apžiūrėjus vaiko plaučius paaiškėjo mirtinos pneumonijos – infekcijos, dažnai pasitaikančios kūdikiams, kuriems trūksta vitamino D, – požymių.

Mumifikuotas kūdikis / A. Nerlich/Frontiers nuotr.

Austrijoje rastas mumifikuotas kūdikis yra tik vienas vaikas iš vienos šeimos vienoje Europos dalyje, tačiau, atsižvelgiant į tai, kiek nedaug kūdikių palaidojimų buvo rasta taip gerai išsilaikiusių, šis atradimas yra įdomus 16-17 a. kilmingų kūdikių gyvenimo sąlygų tyrimams.

Tuo metu aristokratai dažnai vengdavo saulės, kad jų oda išliktų porcelianinio baltumo, o tai buvo aukšto rango ženklas daugelyje Europos visuomenių. Saulė bučiavo tik valstiečius ir darbininkus..

Italijoje daugelyje kilmingų vaikų skeletų, palaidotų 16 ir 17 a. Florencijos Medičių koplyčiose, taip pat matyti rachito požymių, įskaitant galūnių išlinkimą. 2013 m. tyrimą atlikę mokslininkai teigia, kad ilgalaikis delsimas teikti pakankamą kietojo maisto kiekį, kuris kūdikiams suteiktų nedidelį kiekį vitamino D, gali padidinti rachito riziką.

Neaišku, ar Austrijos kriptoje rastas kūdikis buvo nujunkytas, ar valgė riebų maistą, kuriame gausu vitamino D. Žinoma tik tai, kad jis buvo gerai maitinamas ir prižiūrimas. Tiesą sakant, dėl didelio kiekio riebalų jo kūne palaikai taip gerai ir išsilaikė. Pastaruoju metu netgi yra įrodymų, kad vitamino D trūkumas yra susijęs su vaikų nutukimu, todėl kyla klausimų, kokį vaidmenį jo ligai galėjo turėti privilegijuota mityba.

Tyrimas publikuotas žurnale „Frontiers“.