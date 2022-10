Tyrimas rodo – vėlyvas valgymas gali pakeisti tai, kaip deginate kalorijas ir kaupiate riebalus

Naujas tyrimas rodo, kad valgymas vėlesniu paros metu gali turėti tiesioginės įtakos mūsų biologiniam svorio reguliavimui trimis pagrindiniais būdais: dėl sudeginamų kalorijų skaičiaus, alkio lygio ir riebalų kaupimo būdo, rašo „Science Alert“.

Šiuo metu, kai nutukimu serga šimtai milijonų žmonių visame pasaulyje, tai yra vertinga įžvalga, kaip riziką nutukti galima sumažinti gana paprastu būdu – valgant maistą keliomis valandomis anksčiau.

Ankstesniuose tyrimuose jau buvo nustatytas ryšys tarp valgymo laiko ir svorio didėjimo, tačiau šiuo atveju mokslininkai norėjo šį ryšį išnagrinėti atidžiau ir išsiaiškinti biologines jo priežastis.

„Norėjome patikrinti mechanizmus, kurie gali paaiškinti, kodėl vėlyvas valgymas didina nutukimo riziką, – sako neuromokslininkas Frankas Scheeras iš Harvardo medicinos mokyklos. – Ankstesni mūsų ir kitų mokslininkų tyrimai parodė, kad vėlyvas valgymas yra susijęs su padidėjusia nutukimo rizika, padidėjusiu kūno riebalų kiekiu ir pablogėjusia svorio metimo sėkme. Norėjome suprasti, kodėl.“

Mityba / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tyrimas buvo griežtai kontroliuojamas, jame dalyvavo 16 dalyvių, kurių kūno masės indeksas (KMI) priklausė antsvorio arba nutukimo grupei.

Kiekvienas savanoris dalyvavo dviejuose skirtinguose eksperimentuose, kurie truko šešias dienas, prieš tai griežtai kontroliuojant jų miegą ir mitybą, o tarp kiekvieno bandymo buvo kelių savaičių pertrauka.

Vieno eksperimento metu dalyviai laikėsi griežto tvarkaraščio, valgė tris kartus per dieną įprastu laiku – pusryčiai 9 val. ryto, pietūs 13 val. ir vakarienė apie 18 val.

Kitu atveju trys valgymai buvo perkelti vėliau (pirmasis apie 13 val., o paskutinis apie 21 val.) – taigi pietūs ir dvi vakarienės.

Mityba / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Valgant vėliau, hormono leptino, kuris parodo, kada esame sotūs, kiekis per 24 valandas buvo mažesnis, o tai rodo, kad dalyviai galėjo jaustis alkanesni. Be to, kalorijos buvo deginamos lėčiau.

Tyrimai taip pat parodė, kad riebalinio audinio genų raiška, kuri daro įtaką tam, kaip organizmas kaupia riebalus, padidino adipogenezės procesą, kurio metu formuojasi riebalinis audinys, ir sumažino lipolizės procesą, kurio metu riebalai skaidomi.

Šiuo atveju nagrinėjame fiziologinių ir molekulinių mechanizmų derinį, didinantį nutukimo riziką.

„Šį poveikį išskyrėme kontroliuodami tokius klaidinančius kintamuosius kaip suvartojamų kalorijų kiekis, fizinis aktyvumas, miegas ir šviesos poveikis, tačiau realiame gyvenime daugelis šių veiksnių patys gali būti veikiami valgymo laiko“, – sako F. Scheeras.

Valgymas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Žinoma, nutukimas gali sukelti kitų sveikatos problemų, įskaitant diabetą ir vėžį, todėl radus būdų, kaip užkirsti kelią nutukimo atsiradimui, labai pagerėtų pasaulio gyventojų sveikata.

Šis tyrimas rodo, kad valgymas ankstyvuoju dienos metu gali turėti įtakos trims pagrindiniams veiksniams, lemiantiems mūsų organizmo energijos balansą ir dėl to kylančią nutukimo riziką, o kai kuriems žmonėms tai galbūt yra paprastesnis pokytis nei laikytis dietos ar fizinio aktyvumo režimo.

Ateityje komanda norėtų, kad tyrimuose dalyvautų daugiau moterų (šiuo atveju iš 16 savanorių tik 5 buvo moterys), taip pat svarsto atlikti tyrimus, kuriuose būtų analizuojama, kaip į šiuos procesus gali būti įtraukti miego laiko pokyčiai, susiję su valgymo laiku.