Norite gyventi ilgiau? Mokslininkai įvardija, kodėl naudinga pakilnoti svorius

Tyrimas rodo, kad į vyresnio amžiaus žmonių savaitinę mankštą reikėtų įtraukti raumenis stiprinančią veiklą, pavyzdžiui, svorių kilnojimą, rašo BBC.

JAV tyrėjai nustatė, kad žmonės, atliekantys ir aerobikos, ir raumenų pratimus, dažniau gyvena ilgiau nei tie, kurie atlieka tik vieną ar kitą pratimą.

Tačiau nebūtina eiti į sporto salę – užtenka panešioti sunkius pirkinių krepšius, kasti daržą ir atlikti pilateso pratimus. Dabartiniuose patarimuose rekomenduojama užsiimti abiejų rūšių veikla.

Didžiosios Britanijos Nacionalinė sveikatos tarnyba pataria vyresniems nei 65 metų suaugusiesiems kasdien būti fiziškai aktyviems ir bent du kartus per savaitę užsiimti jėgos, pusiausvyros ir lankstumo gerinimo veikla.

Sportas / Mart Production/Pexels nuotr.

Taip pat rekomenduojama per savaitę turėti bent 150 minučių vidutinio intensyvumo fizinės veiklos arba 75 minutes intensyvios veiklos, jei jau esate aktyvūs.

Yra žinoma, kad reguliarus širdies susitraukimų dažnio didinimas padeda žmonėms tapti stipresniems ir sveikesniems bei prailgina jų gyvenimą.

Tačiau mažiau žinoma apie svorių kilnojimo ar raumenų stiprinimo pratimų poveikį žmonių gyvenimo trukmei.

JAV atliktame tyrime, paskelbtame žurnale „British Journal of Sports Medicine“, daugiau kaip 150 tūkst. 60-70 metų amžiaus žmonių buvo klausiama, kaip jie mankštinasi, o vėliau jie buvo stebimi.

Sportas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tyrėjai nustatė, kad žmonės, kurie per savaitę vidutiniškai mankštinosi rekomenduojamas 150 minučių, gyveno ilgiau nei tie, kurie to nedarė, tačiau tie, kurie kartą ar du kartus per savaitę derino reguliarią aerobinę mankštą su raumenų stiprinimo pratimais, gyveno dar ilgiau.

Per kitus devynerius metus jų rizika mirti nuo bet kokios priežasties, išskyrus vėžį, buvo 47 proc. mažesnė nei tų, kurie visiškai nesimankštino. Vien tik sunkiosios atletikos pratimai sumažino riziką 9-22 proc., o aerobikos pratimai – 24-34 proc.

Aerobinės mankštos, kurios metu dirba širdis ir plaučiai, pavyzdžiai: greitas ėjimas, bėgimas, važinėjimas dviračiu ir plaukimas.

Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad moterims sunkumų kilnojimas buvo naudingesnis nei vyrams.

Sportas / Pexels nuotr.

Nacionalinio vėžio instituto Merilende ir Ajovos universiteto tyrėjų grupė paaiškino, kad raumenis stiprinantys pratimai gali padaryti kūną lieknesnį, o kaulus – stipresnius, o tai veda prie sveikesnio gyvenimo senatvėje.

„Mūsų išvada, kad mirtingumo rizika pasirodė esanti mažiausia tiems, kurie atliko abiejų rūšių pratimus, tvirtai pagrindžia dabartines rekomendacijas užsiimti ir aerobine, ir raumenis stiprinančia veikla“, – sakė tyrimo autorė daktarė Jessica Gorzelitz.