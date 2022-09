Gyvenu taupiau. Reikia neišlaidauti, bet noriu pirkti – kokios prekybininkų gudrybės mus skatina vis plačiau atverti pinigines?

Brangstant prekėms ir paslaugoms daugelis šalies gyventojų suka galvas, kaip susiveržti diržus ir susimažinti nebūtinąsias išlaidas. Tačiau aplink tiek daug pagundų, kad atsispirti impulsyviam norui kažką įsigyti reikia nemažai valios pastangų. Žinoma, prie to prisideda ir prekybininkų naudojamos strategijos, ir mūsų emocijos. LRT.lt kalbinti pašnekovai paaiškino, kodėl norime pirkti mums nebūtinai reikalingus daiktus ir ką turėtume daryti, jei siekiame išmokti nuo to susilaikyti.

Maistas, būsto išlaikymas, transportas – itin smarkiai piniginę kas mėnesį paploninančios išlaidos. Publikacijų cikle „Gyvenu taupiau“ LRT.lt žurnalistai pasakoja, kaip keisdami savo kasdienius įpročius bei priimdami racionalesnius ir tvaresnius vartojimo sprendimus galime sutaupyti energijos, pinigų ir laiko.

„Juvalis Noahas Hararis knygoje „Homo deus. Glausta rytojaus istorija“ puikiai atkreipia dėmesį, kad mūsų protas į pasiekimus dažniausiai reaguoja ne pasitenkinimu, o dar didesniu geismu. Autorius ironiškai pabrėžia, kad pirmą kartą istorijoje daugiau žmonių miršta nuo persivalgymo nei nuo maisto stygiaus. Kai žmonės patenkina pagrindinius materialinius poreikius, jų elgesį pradeda lemti vadinamasis demonstratyvaus išlaidumo dėsnis – žmonės ima pirkti daug ir įvairių daiktų, kad galėtų parodyti aplinkiniams savo gerovę ir pabrėžtų gyvenimo sėkmę. Štai kodėl mes taip dažnai perkame mados, prestižo prekes, kišenes tuštinančias dar greičiau“, – sakė Vilniaus universiteto (VU) Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto dr. Indrė Radavičienė.

Pinigai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Kodėl mes perkame nereikalingus daiktus?

Pasak I. Radavičienės, visų pirma, tai gali būti tiesiog malonus laiko praleidimo būdas, antra, mes vis ieškome to savojo idealiojo „aš“, žiūrime, kas mums tinka.

„Vartotojų elgsenos tyrimai rodo, kad naršydami e. parduotuvėse žmonės gali neturėti tikslo pirkti. Įvairių drabužių, valgių ar technologijų žiūrinėjimas yra tiesiog geras emocijas teikiantis laiko praleidimo būdas. Tačiau toks laiko leidimas lemia naujus troškimus ir atveria kelius į nesaikingą pirkimą. Taip žmonės paįvairina savo kasdienybę, bando kompensuoti juos užvaldžiusią rutiną, nuobodulį, gal net kai kuriuos savo kompleksus ar tariamus trūkumus. Šiuo atveju pirkimas yra tarsi išeitis, o daiktai tampa priemone gyventi linksmiau, kartais ir prasmingiau.

Vartojimas nebėra pagrįstas vien racionalumo principais. Daugeliu atvejų pirkėjai įsigyjamą trokštamą prekę sieja su gyvenimo būdu, stiliumi. Vartotojiškumas dažnai tapatinamas su malonumu, puikia nuotaika, ypatingais išgyvenimais, todėl daugelio pirkėjų sprendimus stipriai veikia emocijos. Šiandien, kai yra didžiulė prekių ir paslaugų pasiūla, mūsų pasirinkimą kaip niekada stipriai veikia kainos emocinės žinutės, nuolaidos, kurių tikslas – sukelti impulsyvumą, spontaninį pirkimą“, – teigė ekspertė.

Poreikį pirkti skatina per jusles mums to dažniausiai nesuvokiant

Greičiausiai nieko nenustebins tai, jog prekyboje išnaudojami patys įvairiausi metodai, užtikrinantys malonią apsipirkimo patirtį ir taip paskatinantys mus ne tik sugrįžti, bet ir išleisti vis daugiau pinigų. Kauno technologijos universiteto (KTU) Ekonomikos ir verslo fakulteto docentė Rasa Gudonavičienė įvardijo, kad prekyboje naudojami įvairūs metodai, patraukiantys žmonių dėmesį. Juos galima suklasifikuoti į viduje ir išorėje naudojamus elementus.

„Prie eksterjero priskiriamos vitrinos, pastato fasadas, informaciniai išorėje pateikiami ženklai, įėjimas į parduotuvę. Tai vizualūs sprendimai, kurie iš anksto gali suformuoti tam tikrą nuomonę apie parduotuvę, jos įvaizdį. O štai interjere naudojami tokie sprendimai kaip apšvietimas, kvapai arba aromatai, spalvos, dizainas, muzika ir netgi temperatūra bei prekių išdėstymas“, – aiškino R. Gudonavičienė.

Parduotuvė. Asociatyvi nuotr. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Anot docentės, prekyboje išnaudojamos visos mūsų juslės – pirkėjams suteikiama galimybė kažką pamatyti, išgirsti, paliesti, užuosti ir paragauti. Dažniausiai išnaudojama rega, uoslė ir klausa, šios juslės labiausiai „įdarbintos“.

„Rokfelerio universitete atliktas tyrimas parodė, kad per trumpą laiką mes prisimename tik 1 proc. to, ką paliečiame, 2 proc. to, ką girdime, 5 proc. to, ką matome, 15 proc. to, ką ragaujame ir net 35 proc. to, ką užuodžiame. Todėl nemažai dėmesio skiriama su aromatais susijusioms priemonėms. Šių priemonių tikslas pirmiausia sukurti malonią atmosferą klientams apsipirkimo metu, kuri paskatintų geresnį paslaugų ir produktų įvertinimą ir per tai teigiamai paveiktų įmonės pardavimus“, – dėstė R. Gudonavičienė.

Kiekvienai parduotuvei parenkamos jai tinkamos priemonės, naudojamas jų kompleksas kartu su maloniu aptarnavimu ir tai daro įtaką vartotojui. Tačiau tinka ne viskas. Pavyzdžiui, maisto prekių parduotuvėse dažniau pasitelkiama tik foninė muzika ir atitinkamas prekių išdėstymas. Nors, pasak R. Gudonavičienės, negalima daryti bendrų išvadų, parduotuvių tinklai atlieka savo vidinius tyrimus, kas labiausiai pasiteisina. Vis dėlto, galima pastebėti tendenciją, kad daugelyje parduotuvių prekės, kurias norima greičiau parduoti, bus lentynų centre, akių lygyje, o pigesni produktai aptinkami lentynų apačioje.

KTU docentė pateikė pavyzdį, kaip stipriai gali paveikti aromatai. Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) atliktas tyrimas parodė, kad saldus citrusinių vaisių aromatas prekybos salėse padidino vartotojo krepšelį beveik trečdaliu. Dažniausiai taip yra dėl to, kad malonus aromatas skatina žmones ilgiau užtrukti ir vaikštinėti parduotuvėje, tuomet jie pamato daugiau prekių ir atitinkamai daugiau jų įsideda į savo krepšelį.

Vis dėlto R. Gudonavičienė pabrėžė, kad tokiais metodais nesiekiama pirkėjų apgauti ar jais kaip nors manipuliuoti. „Tai yra daugiau konkurencinės priemonės, noras išsiskirti ir suteikti malonią apsipirkimo patirtį, geras emocijas, kad jis prisimintų apsipirkimo vietą ir sugrįžtų. Tai skatina ilgalaikį ryšį“, – sakė ji.

Daugiau dėmesio skiriama ir e. parduotuvėms

I. Radavičienė pastebėjo, kad be minėtų išorinių dirgiklių, sprendimą pirkti paveikia ir pačių pirkėjų emocinė būklė – daug kas priklauso nuo to, ar esame pavargę, pailsėję, ką tik gavę atlyginimą ir pan. Vis daugiau dėmesio kreipiama ir į elektroninės prekybos aplinką – kaip ją sukurti taip, jog ji sužadintų teigiamas vartotojų emocijas.

„Bandoma perkelti fizinius žmogaus pojūčius (tai, ką jis patiria fizinėje parduotuvėje) į e. parduotuvę. Pavyzdžiui, kreipiamas didelis dėmesys į e. parduotuvės išvaizdą, estetiką, patogumą, foninę muziką, vaizdų dinamiškumą ir teatrališkumą. Pastaruoju metu į e. parduotuvės aplinką dažnai įtraukiamas ir virtualus socialinis buvimas: žmonių minios įspūdis, „gyvi“ konsultantai, virtualūs kitų pirkėjų atsiliepimai, vaizdo įrašai, pasisakymai. Visa tai kelia teigiamas emocijas, jos skatina žmogų likti e. parduotuvėje ir tęsti savo paiešką, pirkti arba vėl sugrįžti“, – aiškino neuromarketingo ekspertė.

R. Gudonavičienė atkreipė dėmesį, kad e. parduotuvės pirkėjų mėgina pritraukti dar iki jų apsilankymo tinklalapyje.

„Norėčiau paminėti, kad jau iki apsipirkimo e. parduotuvėje yra tam tikri žingsniai atliekami, kad žmogus apsilankytų būtent toje parduotuvėje. Būtent per naršymo patirtis, vadinamuosius „cookies“, siūlomos tam tikros parduotuvės ir jose esančios prekės ir žmogus pasirenka iš jam rekomenduojamų. Dažniausiai tai reklama, parenkama pagal naršymo istoriją, prekes, kurių dairomės ilgesnį laiką, dažniau perkame ir pan.“, – kalbėjo pašnekovė.

Nuolaidų fenomenas ir masiniai išpardavimai

Anot I. Radavičienės, kainos nuolaida dažnai skatina impulsyvų pirkimą. Komunikuojant kainos pasiūlymą prekybininkai išskiria vertės argumentus, kurie labiausiai atkreipia mūsų dėmesį, sužadina emociją, taip skatindami veikti.

„Nuolaidos fenomeną puikiai paaiškina garsaus bihevioristinės ekonomikos pradininko, Nobelio ekonomikos premijos laureato, psichologo Danielio Kahnemano ir bendraautorių tyrimai, kurie įrodo, kad žmogui patinka laimėti.

Anglų kalba tai apibrėžiama kaip „win-win“ fenomenas. Prisiminkime nors vieną TV reklamą, kurios metu, pavyzdžiui, yra pardavinėjamas puikus čiužinys. Po kurio laiko laidos vedėjas jau siūlo kartu įsigyti nuostabiąją pagalvę, o jei pirksite dabar, dar gausite ir nemokamą dovaną – puikų masažuoklį. Tokiu būdu vietoj vienos prekės žmogus įsigyja tris prekes, jis jaučiasi ne tik laimėjęs, bet ir išgyvenęs malonią patirtį, kuri jam suteikia džiaugsmo ir pasimėgavimą“, – LRT.lt aiškino I. Radavičienė.

Parduotuvė / I. Gelūno/BNS nuotr.

Ji įvardijo ir daugiau gudrybių, skatinančių mūsų norą pirkti. Vienas iš pavyzdžių – garsusis „inkaro“ fenomenas, kuris žmogų įtraukia ir paskatina neatidėlioti veiksmo – kitaip tariant, pirkti čia ir dabar.

„Prisiminkime save perkant knygas e. parduotuvėse: šalia savo pasirinkimo matome rekomendacijas, kokias knygas pirko kiti žmonės, kurie taip pat domėjosi šia tema. Nepastebimai vietoj vienos suplanuotos knygos nuperkame dvi ar dar daugiau.

Kitas „inkaro“ pavyzdys – šalia kainos nuolaidos patiekiama žinutė, kurioje parašyta, kiek laimingų žmonių jau įsigijo šį daiktą. Galime pastebėti ir reitingus (dažnai pažymėtus žvaigždučių forma) – anonimišką rekomendaciją, kuri daro didžiulį poveikį vartotojui, esančiam dar informacijos paieškos / alternatyvų vertinimo stadijoje. Tokia prekės kainos komunikacija padeda priimti sprendimą arba pritaria mūsų požiūriui, įsitikinimui. Minėti pavyzdžiai puikiai iliustruoja, kiek žmogui yra svarbus pritarimas ir patvirtinimas. Tačiau daugeliu atveju tai yra puikiai apgalvoti pardavimo skatinimo veiksmai“, – kalbėjo neuromarketingo ekspertė.

Pašnekovė išskyrė ir kitą labai įdomų nuolaidos psichologijos pavyzdį – laiko apribojimą. Galima pastebėti įvairias žinutes apie nuolaidas, kuriose pateikiama, kiek laiko galioja pasiūlymas. Kiekvieną kartą pamatęs, kiek liko iki pasiūlymo pabaigos, žmogus patiria emocinį spaudimą, ypač jeigu šalia pateikta informacija, kiek anksčiau kainavo prekė.

Visuose šiuose paminėtuose pavyzdžiuose yra emociniai dirgikliai, sužadinantys neracionalų norą elgtis greitai, paskubėti ir gauti naudą.

Parduotuvė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Atpažįstame, bet vis tiek susiviliojame. Kodėl?

Ar žmogus sureaguos į nuolaidą, ar ne, priklauso nuo to, kaip ji yra pateikiama. Ar nuolaida – toks stiprus dirgiklis, kuris privers mus veikti čia ir dabar?

„Svarbu paminėti, kad žmonės nuolaidą supranta kaip laimėjimą arba apdovanojimą. Nuolaida – vienas iš galingiausių poveikių, dirgiklių. Jei mes nesame iki galo apsisprendę, ar pirkti prekę, nuolaida, akcija gali būti vienas iš stiprių pastūmėjimų neatidėlioti sprendimo pirkti.

Nepaisant to, naujų būdų, kaip pateikti nuolaidą, rinkodaros žmonės turi kurti nuolatos, nes vartotojai pripranta prie esamų, besikartojančių dirgiklių. Todėl rinkodaros, komunikacijos specialistai nuolat kuria įvairias nuolaidos pateikimo formas bei ieško būdų, kaip sukelti emociją ir atkreipti dėmesį, kuris konvertuotųsi į norą pirkti“, – tvirtino I. Radavičienė.

Ji pastebėjo, jog reklamos triukų dabar yra tiek daug, kad susigaudyti, kas yra kas, – išties sudėtinga. Psichologai aiškina, jog pirkėjus išleisti daugiau itin skatina tokie žodžiai kaip „akcija“, „nuolaida“ ar „nemokamai“, tad vertėtų kiekvieną kartą gerai pagalvoti, ar to daikto mums reikia. Pavyzdžiui, mes greičiau pasirinksime daiktą, kuriam paskelbta akcija „vieną imi, antras – nemokamai“ nei „imdamas du sutaupysi 50 proc.“.

Didžiausi laimėjimai – per masinius išpardavimus?

Masiniai išpardavimai dažnai žmonėms asocijuojasi su galimybe pigiau įsigyti prekę, kurios jie trokšta. Ir tai yra tiesa, kiekvienas norime turėti tokią galimybę, tvirtino I. Radavičienė. Vis dėlto, ji paragino pažvelgti iš kitos pusės – reikia įvertinti savo krepšelį išpardavimų metu.

„Net neabejoju, kad tai nėra tik iš anksto suplanuoti pirkiniai, kurių troškote. Dažnu atveju, tai yra papildomi daiktai, kuriuos nusprendėte įsigyti paveikti „ypatingo“ kainos pasiūlymo.

Tokio pirkimo metu mes nuolat jaučiame laiko spaudimą, kad nuolaidos laikotarpis tuoj pasibaigs ir mes prarasime galimybę. Jei įsidėję į prekių krepšelį iki apsipirkimo pabaigos pamatome, kad tos prekės jau nebeliko, veikiame greitai ir jau nebegalvojame, ar visi pasirinkimai mums reikalingi. Tyrimai įrodo, kad matydami įvairius pirkimo skatinimo veiksmus (nuolaidos, akcijos, sumažinta kaina ir kt.), žmonės pradeda elgtis nekonstruktyviai. Dažnai nemaža prekių krepšelio dalis yra nenaudojama, grąžinama arba išmetama į šiukšlių dėžę. Jei pirktume ne išpardavimo metu, pirktume mažiau, o tai ir yra galimybė sutaupyti ir įsigyti tai, kas iš tiesų bus reikalinga“, – kalbėjo ekspertė.

Parduotuvė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Ar įmanoma pergudrauti akcijas? Taip, jei suprantame, ko jomis siekiama, ir einame į parduotuvę su pirkinių sąrašu bei griežtai jo laikomės. Be to, vertėtų dideliuose prekybos centruose lankytis gerokai rečiau, nes dėl prekių gausos žmonėms sunku save kontroliuoti.

„Reikia suprasti, kad ne daiktų gausa žmogų daro laimingą, o atvirkščiai, reikia apgalvoti, ar pirkti tikrai reikia, ar galima šią pinigų sumą skirti daug prasmingesniems gyvenimo įvykiams, pasiekimams“, – pabrėžė I. Radavičienė.

KTU docentė R. Gudonavičienė patarė dažniau pagalvoti apie savo finansines galimybes ir susikurti barjerus, kurie neleistų per daug išlaidauti.

„Jeigu papildomas ryškios spalvos šokoladas finansinės griūties šeimoje nesukels, galbūt nereikia panikuoti, kad padarėte didelį nusikaltimą ir neapgalvotai jį nusipirkote. Tačiau yra paveikesnių žmonių, kurie kiekvienai priemonei ar jų kompleksui gali būti neatsparūs. Tokiems žmonėms norisi patarti eiti į parduotuvę tik gerai apgalvojus, ar tikrai kažko reikia, nes dalis pirkėjų dažnai eina pasidairyti kaip į kokį muziejų, kiti sako, kad tai stresą malšina. Taip pat vertėtų eiti su sąrašu. Jeigu esame labai neatsparūs, galbūt tą sąrašą reikia duoti sutuoktiniui ar draugui, kuris į tai žiūri racionaliau. <...> Reikia apgalvoti, ar prekė reikalinga, ar būtinas žygis į fizinę arba elektroninę parduotuvę, kur irgi nemažai pagundų, bei rinktis prekes racionaliai, apgalvotai, o išsirinkus – džiaugtis“, – patarė R. Gudonavičienė.

Dažniausiai pirkiniai nebūna sąmoningai apgalvoti

Kaip įvardijo Vytauto Didžiojo universiteto psichologas doc. dr. Visvaldas Legkauskas, yra dvi pagrindinės kategorijos daiktų: tie, kurių mums būtinai reikia, ir tie, kurie mums nėra gyvybiškai svarbūs. Pavyzdžiui, mums būtinai reikia maisto, vandens, būsto ir šiokių tokių drabužių. O nebūtinųjų prekių sąrašą galima skelti į dar keturis porūšius.

Vienas iš jų – daiktai, kurių mums reikia nebūtinai, tačiau perkam, nes jie mums suteikia patogumo. Pavyzdžiui, nemažai žmonių perka automobilius, indaploves ir t. t. Dar vienas porūšis yra pirkiniai, kurie mūsų gyvenimą paverčia malonesnį. Dažniausiai tai susiję taip pat su patogumu, pavyzdžiui, muzikos aparatūra, televizorius ir pan. Trečias porūšis – dalykai, kuriuos mes perkame dėl statuso, o ketvirtas – daiktai, kuriuos įsigyjame vedini smalsumo ir noro juos išbandyti. V. Legkauskas pastebėjo, kad dėl įdomumo žmonės dažnai nėra linkę antrą kartą pirkti tų pačių daiktų, nes vis nori išbandyti kažką naujo.

Parduotuvė / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Bet kokį daiktą, kurį perkame dėl patogumo, galime rinktis iš brangesnių prekės ženklų. Mes nebūtinai jausime jo naudojimo skirtumą, tačiau pasirinksime tokį daiktą dėl statuso. Tai daugiausia dalykai, kurie matosi, pavyzdžiui, drabužiai ar automobilis. Kitaip tariant, už statusą mokame papildomai ir jį taip pat perkame“, – LRT.lt sakė psichologas.

Jis taip pat pastebėjo, kad pats sprendimas pirkti plačiojoje rinkoje gana dažnai nėra sąmoningas. Sąmoningai apgalvoti pirkimai vyksta tada, kai rinka yra siaura, bei tuomet, kai tai išties didelis pirkinys ir nusprendus jį įsigyti bus prarasti ir taip riboti ištekliai.

„Gyvename turtingoje visuomenėje, patenkame tarp 44 turtingiausių pasaulio šalių, tai reiškia, kad vidutinis lietuvis turi pinigų, kuriuos gali išleisti bet kaip ir jo gyvenimas nuo to niekaip nenukentės. Kai sprendžiame, ką pirkti už tuos pinigus, priežastys dažniausiai būna pasąmoninės. Jos būna skirtingos. Pavyzdžiui, nemažai žmonių sako, kad perka dalykus dėl įdomumo. Įvairios prekybinės technologijos taip pat sukuria pasąmoninį poveikį, kaip kad reklama, kuri pirmiausia pritraukia dėmesį, o tada bando sukurti norą“, – aiškino V. Legkauskas.

VU Filosofijos fakulteto daktaras, psichologas Vytautas Jurkuvėnas pastebėjo, kad išaugęs žmonių vartojimas paprastai būna sukeltas ne vienos priežasties. Kai kurie žmonės gali įnikti į nuolatinio daiktų pirkimo įkarštį dėl savo asmenybės, charakterio bruožų, kitus labiau paveikia aplinka, reklama, bendri visuomenės įpročiai. Kartais daugiau pirkti skatina patiriamas nerimas, negatyvios emocijos, o nauji pirkiniai dalinai kompensuoja tuos neigiamus potyrius.

Kodėl daiktų pirkimas mums kelia džiaugsmą? Dažniausiai todėl, kad įsivaizduojame, jog tai kažkokiu būdu pagerins mūsų gyvenimą, sako psichologas.

„Priklauso nuo to, ką perkame, bet galbūt būsiu sveikesnis, gražesnis, populiaresnis ir t. t. Toks įsivaizdavimas ir paskatina nusipirkti vieną ar kitą daiktą, kuris galbūt nėra labai reikalingas. O jeigu kalbėtume apie tai, kiek laiko trunka tas džiaugsmas, tai vėlgi priklauso nuo paties įsigyto daikto, kiek laiko jį naudojame. Bet turbūt kiekvienas ir iš savo asmeninės patirties gerai žinome, kad džiaugsmas trunka trumpiau, negu mes įsivaizduojame savo fantazijose. Esame linkę greitai priprasti ir prie gerų dalykų. Net jei nusipirkome iš tiesų labai gerą ir naudingą daiktą, mes prie jo netrukus priprantame ir jis nebeteikia didelės laimės“, – LRT.lt aiškino V. Jurkuvėnas.

Pinigai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Reikia taupyti, bet gyvenu tik kartą – kaip išspręsti šią prieštarą?

Anot V. Legkausko, vartotojas tikrai galėtų dažniau sąmoningai apgalvoti savo pirkinius, tačiau kai pirkiniai didelės reikšmės neturi, dažniausiai nėra skiriama laiko savianalizei, kodėl norima įsigyti vieną ar kitą daiktą.

„Noriu taupyti, bet gyvenu tik kartą“ – žodžiai, kuriuos turbūt dažnas yra sau sakęs. Kaip suderinti du nesuderinamus norus savo galvoje? Pasak psichologo, tai yra prioritetų klausimas ir galvosūkis, kaip atskirti privalomus norus nuo pasirinktinių.

„Dažnam žmogui tai, ką jis apibūdina kaip „reikia“, iš tikrųjų yra „noriu“. Jis tiesiog pabrėžia, kad taip stipriai nori, jog nesiruošia dėl to noro diskutuoti. Svarbu atsakyti sau į klausimą, kas šiuo metu yra prioritetas – ko aš noriu ir ko man reikia?“ – kalbėjo V. Legkauskas.

Pasak V. Jurkuvėno, frazę „gyvenu tik kartą“ galima suprasti dvejopai. Viena vertus, galima interpretuoti taip, kad turėčiau sau daug ką leisti, tačiau kita vertus, jei gyvenu tik kartą, tuomet verta apgalvoti savo gyvenimo sprendimus.

„Nė vienas iš kraštutinumų nėra gerai, toks elgesio modelis gali būti problemiškas. Jeigu į pinigų leidimą žiūriu nelanksčiai, tai gali pradėti kliudyti, nes tiek daug negaliu sau leisti, kad apsisunkinu kasdienybę daugybėje sričių, kurios galėtų būti ir ne tokios sunkios. Kitaip tariant, reikėtų nepasidaryti savo gyvenimo sunkesnio. Kitas aspektas, jeigu aš sau leidžiu viską, tai po kurio laiko teks susidurti su tokiomis pasekmėmis, kai galėsiu sau leisti labai mažai. Vertėtų mąstyti apie vidurį – leisti sau dalykus, kurie kasdienybėje padėtų jaustis patogiai, bet kad tai nesukeltų didelių pasekmių“, – dėstė pašnekovas.

Rūbų parduotuvė (asociatyvi) / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Reikėtų apmąstyti, kaip savęs vertinimas susijęs su perkamais daiktais

Kaip išmokti atsitraukti ir atskirti savo būtinus norus nuo paprasčiausių įgeidžių? V. Legkauskas pasiūlė pabandyti apmąstyti tai, kiek mūsų savęs vertinimas susijęs su perkamais daiktais.

„Dalis žmonių net sau nepripažįsta, kaip stipriai jų savęs vertinimas remiasi vartojimu, daiktais, kuriuos jie perka. Vien atsakymas į klausimą, ar aš esu tai, ką nešioju, kuo važinėju, kur atostogauju ir pan., pažadintų daugiau kritinio mąstymo pirkimo metu ir to paprastai užtenka. Daug žmonių nenori ar net aktyviai vengia sau tai pripažinti, todėl bando nusipirkti kitų pagarbą. Kai perkame daiktus dėl statuso, taip ir yra, jog tikimės, kad galime nusipirkti žmonių pagarbą“, – dėstė psichologas.

Žmonės perka daug statusą turinčių suteikti daiktų taip siekdami įgyti pagarbą, kol per patirtį suvokia, jog yra ribos, kiek galima jos „nusipirkti“. Vis dėlto, galiausiai ateina suvokimas, kad buvo įgyta ne pagarba, o paprasčiausias pavydas. Toks rezultatas nedžiugina ir žmogus permąsto savo elgesį, taip išmoksta pinigus panaudoti racionaliau ir pagarbą užsitarnauti kitais būdais.

Norint sumažinti nebūtinus ir impulsyvius pirkinius, V. Jurkuvėnas rekomenduoja daugiau dėmesio skirti savianalizei ir atsakyti į klausimą, kodėl sunku mėgautis gyvenimu nuolat ko nors neperkant. Taip pat jis atkreipė dėmesį, jog impulsyvius pirkinius žmonės retai perka iš tiesų neturėdami laiko apmąstyti savo veiksmų.

„Reikia kažkaip pailginti tą laiką vienais ar kitais būdais. Galbūt iš pradžių, pavyzdžiui, nusistatant programėlėse kažkokius limitus, kiek galima išleisti pinigų. Reikėtų padidinti tą tarpą nuo to laiko, kai man kyla kažkoks impulsas, iki to, kai aš jį įgyvendinu.

Vis dėlto sakyčiau, kad tai toks problemos sprendimas po fakto. Galiausiai labai svarbu prieiti prie to, kas vyksta mano gyvenime, kad aš priėjau prie tokio taško, kai man labai sunku valdyti savo impulsus. Tai tokia ilgalaikė problema, kuriai reikia skirti truputį daugiau pastangų įsigilinti“, – sakė V. Jurkuvėnas.