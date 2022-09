Mokslininkai atskleidė „nemirtingų medūzų“ paslaptį – šis gebėjimas paprastai prarandamas, gyvūnui pasiekus lytinę brandą

Ispanijos mokslininkai atskleidė „nemirtingos medūzos“ – jūros būtybės, galinčios vėl ir vėl sugrįžti į jaunystei būdingą lervos formą – genetinį kodą, rašo „Deutsche Welle“ (DW).

Norėdami suprasti, kodėl Turritopsis dohrnii turi tokį ypatingą gebėjimą, Maria Pascual-Torner, Victoras Quesada ir jų kolegos iš Ovjedo universiteto palygino Turritopsis dohrnii genetinę seką su atsinaujinimo galių neturinčio jos artimo giminaičio Turritopsis rubra genetine seka.

Kaip mokslininkai rašo žurnale „Proceedings of the National Academy of Sciences“ paskelbtame straipsnyje, Turritopsis dohrnii yra vienintelė rūšis, po lytinės reprodukcijos galinti pakartotinai atsinaujinti, todėl galima teigti, kad faktiškai ji yra biologiškai nemirtinga.

„Jau kokius 15–20 metų žinome, kad ši rūšis gali padaryti šį nedidelį evoliucinį triuką“, – naujienų agentūrai „Reuters“ sakė tyrime nedalyvavęs medūzų ekspertas, Floridos okeanografijos instituto direktorius Monty Grahamas.

Medūza / Shutterstock nuotr.

Mokslininkai palygino beveik tūkstančio Turritopsis dohrni ir kitų duobagyvių su senėjimu ir DNR atsistatymu susijusių genų rinkinius. Tokiu būdu jie galėjo pateikti visą įvairiais gyvenimo ciklo kitimo proceso etapais medūzų išreiškiamą mRNR diapazoną.

Turritopsis dohrnii nėra vienintelė savaime atjaunėjanti duobagyvių rūšis, tačiau, anot mokslininkų, šis gebėjimas paprastai prarandamas, gyvūnui pasiekus lytinę brandą.

Tyrimas parodė, kad dėl Turritopsis dohrnii genomo variacijų jis gali geriau kopijuoti ir taisyti DNR. Šiems duobagyviams taip pat pavyksta ilgiau išlaikyti telomeromis vadinamus chromosomų galus – nustatyta, kad žmonėms ir kitoms rūšims telomerų ilgis su amžiumi trumpėja.

Tikimasi, kad nemirtingų medūzų paslapčių išaiškinimas padės geriau suprasti žmonių senėjimo procesus.

M. Grahamas „Reuters“ teigė, kad nauji atradimai kol kas neturi tiesioginės komercinės vertės.

„Negalime viso to vertinti taip, tarsi reikėtų pulti rinkti šias medūzas ir daryti iš jų veido kremą, – sakė jis. – Tai vienas iš tyrimų, manau, atversiančių duris naujai tyrimų krypčiai, kurią verta tęsti.“