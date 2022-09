Kaip duomenų analitikė gali nuspėti ateitį

Kas laimės prezidento rinkimus Lietuvoje 2024 metais? Koks procentas moksleivių kitais metais išlaikys matematikos brandos egzaminus ir ar tarp šimtukininkų bus Jūsų sūnus, sesuo ar kaimynas? Kokia tikimybė, kad rudenėjant pavyks išvengti COVID-19 ligos? Vilniaus universiteto (VU) Matematikos ir informatikos fakulteto (MIF) mokslų daktarė Jurgita Markevičiūtė siūlo du būdus, kaip rasti atsakymus: magiškąjį ir mokslinį.

Galite kreiptis į būrėją ir, žvelgdami į krištolinį rutulį, ieškoti mįslingų atsakymų arba kartu su duomenų mokslininke išgerti kavos, kavos tirščius palikti ramybėje, o išanalizuoti duomenis, pasitelkus kompiuterinį kodą ir remiantis moksliniais metodais bei įžvalgomis.

Abra kadabra, fokus pokus – ką jums gali išprognozuoti mokslas?

„Plačiai sklando mintis, kad prognozavimas – tai vairavimas užrištomis akimis, o šturmanas kelią stebi per galinį automobilio langą[1], – juokauja dr. J. Markevičiūtė. – Prognozuodami galime suklysti arba netikėti įvykiai (pandemija, karas ir pan.) gali visiškai pakeisti situaciją, tačiau, taikant tinkamus metodus, prognozės būna ganėtinai tikslios.“

Duomenų mokslininkai prognozuoja remdamiesi duomenimis, jie gali būti labai įvairūs: skaitiniai, vardiniai, funkciniai, vaizdas, garsas, žodžiai ir visa kita. Dr. J. Markevičiūtė išskiria, kad prognozuoti naudojami tradiciniai statistiniai metodai arba mašininio mokymosi ir dirbtinio intelekto algoritmai.

„Visi metodai turi pliusų ir minusų, kiekvienoje situacijoje modeliai veikia skirtingai. Norėdami padaryti išvadas, mokslininkai turi pasitelkti ne tik žinias, patirtį ir duomenis, tačiau ir kūrybiškumą, kad gautų geriausią efektą. Kūrybiškumas ir matematika yra neatsiejama. O tam, kad patikrintume prognozės tikslumą, atliekamo tyrimo duomenis dalijame į dvi dalis: viena jų (apmokymo imtis) apmoko modelį, antra dalis (testavimo imtis) – skirta patikrinti, kaip gerai modelis prognozuoja. Tokiu būdu galime įvertinti prognozių tikslumą ir ar modelis tinkamas prognozuoti“, – techninius tyrimo aspektus įvardija dr. J. Markevičiūtė.

Prognozavimas ir tam pasitelkti metodai padeda priimti strateginius valstybių ar įmonių valdymo sprendimus, diagnozuoti ligas, spręsti kasdienio gyvenimo problemas. Pavyzdžiui, norėdami pereiti gatvę, mes įvertiname situaciją ir prognozuojame, ar dabar saugu eiti per gatvę. Taigi, net asmeniniame gyvenime tai padeda mums jausti, jog kontroliuojame situaciją, priimti sprendimus, susieti priežastis su pasekmėmis.

Ateities scenarijų prognozės: COVID-19 ligos plitimo scenarijus

Pastaruosius dvejus metus nuolat girdime SARS-CoV-2 sukeltos COVID-19 ligos plitimo scenarijus, atsižvelgiant į juos įvedami įvairūs apribojimai mūsų kasdieniam gyvenimui.

„Trumpalaikės, kelių dienų, prognozės reikalingos atvejų plitimo kontrolei, taip pat siekiant nustatyti galimą artimiausių dienų ligoninių užimtumą. Vasaros viduryje dėl sparčiai plintančių atmainų Lietuvoje padaugėjo COVID-19 atvejų. Liepos 14 d. jų buvo 796, o liepos 15 d. modelio prognozė rodė, kad atvejų bus nuo 422 iki 989 (su 80 proc. pasikliovimo lygmeniu). Iš tikrųjų atvejų liepos 15 d. buvo 884, taigi sudarytas modelis ganėtinai tiksliai prognozuoja naujų atvejų skaičių“, – aiškina matematikos mokslų daktarė.

„Tačiau, pagal SAM pateikiamą informaciją, ne atvejų skaičius nulems naujus apribojimus, o ligoninėse užimtų reanimacijos ir intensyvios terapijos (RITS) lovų skaičius, – esamą situaciją apibendrina mokslininkė. – Nustatyta kritinė riba – 240 užimtų lovų. Liepos 14 d. duomenimis, 7 dienų vidurkis RITS užimtų lovų tėra 3, o ir tendencijos rodo, kad didėjimas labai lėtas. Taigi, artimiausiu metu papildomų ribojimų neturėtų būti.“

COVID-19 atvejų prognozė / Pranešimo autorių nuotr.

Rugsėjo 8–16 dienomis įvairiuose šalies miestuose vyks tradicinis mokslo festivalis „Erdvėlaivis žemė“. Dr. J. Markevičiūtė kviečia į paskaitą, joje parodys, kaip prognozuoti ateitį, pasitelkus kelis paprastus prognozavimo metodus. Paskaitos per Mokslo festivalį rugsėjo 14 d. 14 ir 15 val. vyks VU Matematikos ir informatikos fakulteto S-102 aud. (Šaltinių g. 1A Vilniuje).

[1] Forecasting is like trying to drive a car blindfolded and following directions given by a person who is looking out of the back window -Anonymous