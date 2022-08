Rekordinis „juodosios našlės“ pulsaras yra kol kas masyviausia atrasta neutroninė žvaigždė

Viena iš ekstremaliausių žvaigždžių Paukščių Take tapo dar ekscentriškesne. Mokslininkai išmatavo neutroninės žvaigždės PSR J0952-0607 masę ir nustatė, kad tai masyviausia iki šiol atrasta neutroninė žvaigždė, kurios masė 2,35 karto didesnė už Saulės masę.

Jei tai tiesa, tai labai arti teoriškai nustatytos viršutinės neutroninių žvaigždžių masės ribos – maždaug 2,3 Saulės masės, o tai yra puiki laboratorija tirti šias itin tankias žvaigždes, kurios, kaip manome, yra ties žlugimo riba, tikintis geriau suprasti keistą kvantinę materijos, iš kurios jos sudarytos, būseną.

„Apytikriai žinome, kaip materija elgiasi esant branduoliniam tankiui, pavyzdžiui, urano atomo branduolyje, – sakė Kalifornijos universiteto Berklyje astrofizikas Aleksas Filippenko. – Neutroninė žvaigždė yra tarsi vienas milžiniškas branduolys, tačiau kai turime pusantros Saulės masės šios medžiagos, t. y. apie 500 tūkst. Žemės masių branduolių, sulipdytų tarpusavyje, visiškai neaišku, kaip jie elgsis.“

Neutroninės žvaigždės – tai suirę masyvių žvaigždžių, kurių masė buvo maždaug 8-30 kartų didesnė už Saulės masę, branduoliai, joms tapus supernovomis ir išsprogdinus didžiąją dalį savo masės į kosmosą. Šie branduoliai, kurių masė maždaug 1,5 karto didesnė už Saulės masę, yra vieni tankiausių objektų Visatoje, tankesnė yra tik juodoji skylė.

Jų masė telpa į maždaug 20 kilometrų skersmens sferą, esant tokiam tankiui, protonai ir elektronai gali susijungti į neutronus. Vienintelis dalykas, neleidžiantis šiam neutronų kamuoliui subyrėti į juodąją skylę, yra jėga, kurios reikėtų, kad jie užimtų tas pačias kvantines būsenas – tai vadinama degeneracijos slėgiu.

Neutroninė žvaigždė / Shutterstock nuotr.

Tam tikra prasme tai reiškia, kad neutroninės žvaigždės elgiasi kaip masyvūs atomų branduoliai. Tačiau sunku pasakyti, kas vyksta šiame lūžio taške, kai neutronai suformuoja egzotiškas struktūras arba susilieja į mažesnių dalelių sriubą.

PSR J0952-0607 jau anksčiau buvo viena įdomiausių neutroninių žvaigždžių Paukščių Take. Tai vadinamasis pulsaras – neutroninė žvaigždė, kuri sukasi labai greitai, o iš jos polių sklinda spinduliuotės čiurkšlės. Žvaigždei sukantis, šie poliai praskrieja pro stebėtoją (mus) tarsi kosminis švyturys, todėl atrodo, kad žvaigždė pulsuoja.

Šios žvaigždės gali būti beprotiškai greitos, jų sukimosi greitis gali siekti milisekundes. PSR J0952-0607 yra antras pagal greitį pulsaras Paukščių Take, besisukantis stulbinantį 707 kartus per sekundę. (Greičiausias yra tik šiek tiek greitesnis – sukasi 716 kartų per sekundę.)

Jis taip pat yra vadinamas „juodosios našlės“ pulsaru. Žvaigždė skrieja artima orbita su dvinarės žvaigždės palydove – taip arti, kad jos didžiulis gravitacinis laukas traukia medžiagą iš žvaigždės palydovės. Ši medžiaga sudaro akrecinį diską, kuris sukasi aplink neutroninę žvaigždę ir ją maitina, panašiai kaip vanduo, besisukantis aplink nutekamąjį vamzdį. Judesio kiekio momentas iš akrecinio disko perduodamas žvaigždei, todėl jos sukimosi greitis didėja.

Stanfordo universiteto astrofiziko Rogerio Romani vadovaujama komanda norėjo geriau suprasti, kaip PSR J0952-0607 įsilieja į šio proceso laiko juostą. Dvinarė žvaigždė palydovė yra mažytė, jos masė sudaro mažiau nei 10 proc. Saulės masės. Tyrėjų grupė kruopščiai ištyrė sistemą ir jos orbitą bei pasinaudojo šia informacija, kad gautų naują, tikslų pulsaro matavimą.

Atlikus skaičiavimus gautas rezultatas buvo 2,35 karto didesnis už Saulės masę, plius minus 0,17 Saulės masės. Darant prielaidą, kad standartinės neutroninės žvaigždės pradinė masė yra maždaug 1,4 karto didesnė už Saulės masę, tai reiškia, kad PSR J0952-0607 iš savo dvinarės žvaigždės palydovės pasisavino iki Saulės masės. Komanda teigia, kad tai labai svarbi informacija apie neutronines žvaigždes.

„Tai leidžia nustatyti vienus iš griežčiausių apribojimų, susijusių su materijos savybėmis, kai jos tankis kelis kartus didesnis už atomo branduolio tankį. Iš tiesų, šis rezultatas paneigia daugelį populiarių tankiosios medžiagos fizikos modelių, – paaiškino R. Romani. – Tai atmeta daugelį siūlomų materijos būsenų, ypač tas, kurių vidinė sudėtis yra egzotiška“.