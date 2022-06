Kodėl vaikams prastėja atmintis ir ką daryti, kad ji pasitaisytų?

Pamenate, kai klasės draugams skambindavome iš laidinių telefonų? Kiek telefono numerių tada žinojote atmintinai? Aš tikrai žinojau daugiau nei 20 telefono numerių, visų klasės draugų ir giminaičių gimtadienius. Bet kiek telefono numerių dabar žino pradinukai? Greičiausiai vieną ar kelis.

Aišku, laikui bėgant daug kas pasikeitė. Mobiliajame galime naudotis išsaugotais telefono numeriais, kalendoriais. Gal nebe taip dažnai ir skambiname. Bet mes matome patys, kad mūsų vaikai atsimena mažiau nei mes būdami jų amžiaus. Jau ir Lietuvoje mokytojai sako, kad taip prastėjanti vaikų atmintis tikrai verčia sunerimti.

Šiame straipsnyje papasakosiu apie vaikų atmintį, ją veikiančius faktorius ir kaip galime ją gerinti.

Vaikai naudojasi internetu / Pexels nuotr.

Darbinė atmintis

Visų pirma, išmokime vieną sąvoką.

Darbinė atmintis (angl. working memory) – tai atmintis, kuri iš ilgalaikės atminties paima tai, kas mums leidžia veikti. Ji yra panaši į kompiuterio operacinę atmintį. Kuo geresnė darbinė atmintis, tuo greičiau mes galime apdoroti informaciją. Mes pajungiame savo veikliąją atmintį sudėdami 17 ir 24 ar neužsirašę prisimindami, kad šiandien parduotuvėje reikia nusipirkti dar ir dantų pastos. Taigi, darbinė atmintis mums tikrai padeda buityje.

Darbinė atmintis yra labai svarbi ir mokykloje. Ja naudodamiesi susiejame naujas žinias su tuo, ką jau mokame. Geresnės atminties pradinukai pasiekę penktą klasę gauna aukštesnius matematikos rezultatus (Li and Geary 2013; Li and Geary 2017), turi geresnius kalbinius įgūdžius, gebėjimą sekti mintis ilgesniuose, sudėtingesniuose sakiniuose (Zhou et al 2017). Vaikams, turintiems prastesnę atmintį, ne tik sunkiau sekasi mokslai, bet jie dažniau pasimeta, kai gauna daugiau nurodymų, ar reikia daugiau ką prisiminti.

Vaikai naudojasi internetu / Pexels nuotr.

Sunerimote? Galite gana paprastai pasitikrinti, ar jūsų vaikas turi problemų su darbine atmintimi.

Žemiau išvardinti simptomai gali indikuoti, kad jūsų vaiko darbinė atmintis nelabai gera, jei jis:

– Susiduria su sunkumais atliekant kelių veiksmų užduotis;

– Daro klaidų rašydami ar skaičiuodami;

– Leidžiasi lengvai išblaškomi, yra nedėmesingi;

– Lengvai pameta daiktus;

– Sunkiai skaito, „pameta“ eilutę;

– Sunkiau sugeba savarankiškai pradėti ir užbaigti darbą.

Jeigu ir turi jūsų vaikas problemų su darbine atmintimi, tai dar nėra pasaulio pabaiga. Svarbiausia, kad jūs tai jau pastebėjote ir norite kažką dėl to daryti. Taigi dabar išsiaiškinsime, kokie faktoriai prastina atmintį ir kaip ją gerinti.

Vaikai naršo internete / Pexels nuotr.

Dėl ko kyla problemos su atmintimi?

Gyvenimo būdas. Moksliniai tyrimai rodo, kad gyvenimo būdas daro ženklią įtaką vaikų darbinei atminčiai. Ispanijoje atlikto tyrimo metu nustatyta, kad daugiau sėdintys ir mažiau judantys vaikai turi 4.2% prastesnę atmintį (Vincente et al., 2018). Kiek gi reikia vaikams judėti? Gerai būtų bent valandą per dieną (Walsh et al., 2018). Vaikai paprastai juda mažiau, o COVID-19 pandemijos metu jų fizinis aktyvumas dar labiau sumažėjo (Lopez-Bueno et al., 2020, Pombo et al., 2020).

Ekranai. JAV atlikta studija parodė, kad daugiau laiko prie ekranų praleidžiantys vaikai turi blogesnę atmintį, prasčiau atlieka kalbos ir mąstymo užduotis. Dar prieš COVID-19 pandemiją atliktas tyrimas nustatė, kad JAV 8-11 metų vaikai kasdien praleisdavo vidutiniškai 3.6 valandas prie kompiuterių, telefonų ir televizijos ekranų. Pandemijos metu labai pailgėjo ne tik mokymuisi, bet ir pramogoms skirtas vaikų ekrano laikas (Jusienė et al., 2021, Lopez-Bueno et al., 2020, Pombo et al., 2020). Lietuvoje ketvirtokų darbo dienos dalis praleista prie ekranų paaugo beveik iki 7 valandų, nors rekomendacijos siūlo 8-11 metų vaikams neviršyti 2 valandų per dieną (Walsh et al., 2018).

Miego trūkumas. Nakties miegas yra itin svarbus gerai smegenų veiklai. Nepakankamai išmiegojus blogiau veikia smegenys, prastėja atmintis ir mes apie 40% mažiau išmokstame. Taip pat lėtėja neišsimiegojusių vaikų smegenų raida, jiems atsiranda dažnesnių neigiamų emocijų, svorio, augimo problemų, dažnėja ligų. 3-5 metų vaikams reikia 10-13 valandų nakties miego, 6-13 metų – 9-11 valandų.

Veiklos su vaikais / Pexels nuotr.

COVID-19. Izoliacijos metu susilpnėjo žmonių atmintis. Mes mažiau ką veikėme, mažiau žmonių matėme, mažiau bendravome gyvai ir mažiau istorijų, priverčiančių mus prisiminti tam tikrus įvykius, galėjome papaskoti. Esant izoliacijoje dienos supanašėjo, tapo sunkiau atskirti vieną nuo kitos, priskirti įvykius tam tikros dienoms. Mažai išeidami iš namų, mes mažiau naudodavomės smegenų hipokampu, padedančiu su orientavimusi ir erdvine atmintimi, dėl ko greičiausiai jis ir sumažėjo (Maguire et al., 2000). Taigi mūsų atmintis prastėja ir dėl fizinių pakitimų kūne.

Anglijoje atlikta studija parodė, kad pandemijos metu depresijos atvejų, turinčių itin neigiamą įtaką mūsų atminčiai, kiekiai daugiau nei padvigubėjo. Prie atminties prastėjimo prisidėjo ir su COVID-19 susijęs stresas.

Ne tik su koronavirusu susijusi saviizoliacija, bet ir pati liga turėjo neigiamą poveikį atminčiai. Virusu persirgusių, bet jokiais simptomais nesiskundžiančių žmonių atmintis ir dėmesys lieka suprastėję net 9 mėnesius po ligos (Zhao et al., 2018).

Traumos ir kitos ligos. Įvairios traumos, susijusios su vaiko nesaugumo pojūčiu, patyčiomis, fiziniu ar emociniu užgavimu, gali pabloginti darbinę atmintį. Mažakraujystė, vitaminų nepakankamumas, raidos sutrikimai, disleksija ar ADHD taip pat gali neigiamai paveikti atmintį. Šiais atvejais reikia kreiptis į gydytojus, kad efektyviau padėtų spręsti problemas.

Mokymasis / Shutterstock nuotr.

Kaip padėti vaikams gerinti atmintį?

Jūs jau esate šaunuoliai, kad skaitote šį straipsnį ir norite padėti vaikui pagerinti atmintį! Yra daugybė būdų treniruoti vaikų, o kartu ir savo, atmintį.

– Fiziškai aktyviau leiskite laiką;

– Mokykite vizualizacijos – prašykite vaikų įsivaizduoti tai, ką perskaitė ar išgirdo;

– Veskite patys arba klausykitės dėmesingumo praktikų;

– Suteikite vaikams sąlygas gerai išsimiegoti;

– Paskatinkite vaikus prisiminti užduodami klausimus;

– Prašykite, kad vaikas kažko jus išmokytų;

– Žaiskite atminties žaidimus (traukite vienodas korteles), kartokite sekas;

– Ilgesnes užduotis išskaidykite į smulkesnes;

– Prašykite susieti naują informaciją su tuo, ką jie jau žino;

– Palaikykite juos ir paskatinkite klausti, kai jaučiasi pasimetę.

Šiandien daug sužinojote apie darbinę atmintį, ją neigiamai veikiančius faktorius ir būdus ją lavinti. Ką gi, beliko tik juos pradėti taikyti.