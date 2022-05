Etnobotanikė Gražina Žumbakienė: motinos mirdamos dukroms prisakydavo: „Tik neapleisk gėlių darželio“

Etnobotanikė Gražina Žumbakienė didžiąją savo gyvenimo dalį skyrė tradicinių Lietuvos sodybų augalų tyrinėjimui. Keliaudama po Lietuvą ji rinko tarpukarį ir ankstesnius laikus menančių žmonių pasakojimus ir parašė knygą: „Senieji gelių darželiai. Kvapnūs, puošnūs, gydantys“.

Kodėl gėlių darželiai buvo tokie svarbūs ir ką jie pasakoja apie moterų istoriją?

Pradžia – muziejuje

Rumšiškėse, Kauno marių pakrantėje, įsikūręs Lietuvos liaudies buities muziejus. Tai muziejus po atviru dangumi, užimantis beveik 200 hektarų ploto teritoriją.

Muziejus reprezentuoja 18 a. pabaigos – 20a. pirmosios pusės valstiečių ir miestelėnų kultūrą. Čia suvežtos trobos, klėtys, tvartai, daržinės ir klojimai iš visų Lietuvos regionų: Dzūkijos, Aukštaitijos, Suvalkijos, Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos.

Lankomės Aukštaitijos kaime, kuris mus pasitinka atvirais trobų langais ir durimis. Muziejus lankytojus priima tik šiltuoju metų laiku, nuo gegužės.

„Šeimininkės tik antrą dieną dirba. Atėjusios pirmiausia turėjo atidaryti trobas, vidų išvalyti, vorus išgaudyti, patalynę pakeisti“, – pasakoja Gražina Žumbakienė, muziejuje dirbusi nuo 1974 metų.

Nuo to laiko, kai išėjo į pensiją, – o tai buvo prieš 6 metus – Gražina Žumbakienė muziejuje apsilankė tik dukart: per pernai vykusį savo knygos antrojo leidimo pristatymą, ir dabar.

Mus lydi muziejininkė Rasa Žumbakienė. Baigusi želdinių projektavimo, agronomijos mokslus, Gražinos Žumbakienės marti ją pakeitė pareigose.

„Kasmet šioje sodyboje lysvelių kraštų tvirtinimui reikia 300 vytelių, nuskustų, nužievintų“, – pasakoja Rasa, kai praeiname pro dvi dirbančias moteris: viena peiliu skuta žievę, kita puslankiais vyteles bedžioja į žemę. Kai kurios vytelės lenkiamos lūžta. Tokios jau nepanaudosi.

/ Ingos Janiulytės-Temporin nuotr.

Aštunto dešimtmečio pradžioje, Gražina, kaip ir šios moterys, dirbo tvarkytoja. Studijuodama Žemės ūkio akademijoje Miškų ūkio fakultete, diplominį darbą ji nutarė rašyti apie valakinės sodybos apželdinimą – tai, kas tuo metu buvo muziejui. O kartu ir jai pačiai. Mat valakinėje sodyboje, Sodelių kaime, Panevėžio rajone ji pati užaugo:

„Valakinė sodyba, nes 1557 metais buvo Valakų reforma, kai gyventojai buvo sukelti į vieną vietą, nes taip buvo patogiau rinkti duoklę. Visiems davė po valaką žemės, tarkim Aukštaitijoje, kur neblogos žemės, tai maždaug buvo 24 hektarai. Ir tada kurdavo kaimą vidury tų žemių. Sodyba būdavo abiejuose kaimo keliuko pusėse: dešinėje ir kairėje. Vienoje pusėje būdavo kluonas ir daržinė, kitoje – namas, klėtis, tvartas. O darželį dažniausiai rengdavo tarp namo ir gatvės“, – pasakoja G. Žumbakienė.

„Jei jau nori ką gyvenime padaryt, turi mestis į tai visom pajėgom“

Gražinai Žumbakienei pradėjus dirbti Lietuvos liaudies buities muziejuje, senosios sodybos nyko dėl kolektyvizacijos. Kai kurie pastatai buvo atvežti į muziejų ir tapo eksponatais. Juos reikėjo apželdinti.

Želdiniais rūpintis Gražinai patikėjo vienas iš muziejaus kūrėjų, etnografas Klemensas Čerbulėnas.

Klemensas Čerbulėnas ir Gražina Žumbakienė Liaudies buities muziejui skirtoje konferencijoje 1976 metais / Asmeninio archyvo nuotr.

„Lyg maloniai sutikau, bet paskui išsigandau, nes mačiau, kad visiškai nėra medžiagos. Bandžiau muziejaus lankytojams ir gidams pasakoti, kaip Europoj, kaip pasauly, ką randu, kur parašyta. Bet jie vis manęs klausė: tai kaipgi toj Lietuvoj? Tokiu būdu pradėjau važinėti į ekspedicijas“.

Medžiagą apie senuosius sodybų želdinius Gražina rinko kraštotyrininkų ekspedicijose: su Lietuvos liaudies buities muziejumi, Lietuvos kraštotyros draugija, Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuva, „Versmės“ leidykla, Žiemgalos draugija. Per daugiau nei 40 metų ji apvažiavo visą Lietuvą ir apklausė 520 pateikėjų.

Vyriausia iš jų, pamena Gražina, buvo gimusi 1894 metais.

Pas Liudviką Šilobritienę, etnografiniame Žižmų kaime, Šalčininkų rajone. 1991 m. / A. Petrašiūno nuotr.

„Žmonės pas mus, skirtingai nei Vakaruose, dar labai daug prisiminė, labai daug dalinosi. O jei jau rasdavau tokią daug pasakojančią, tai eidavau pas ją tris dienas. Kartais moterys turėdavo dirbti, ravėti. Aš irgi eidavau su jomis ir pritūpusi užrašinėdavau. O kartais svarbius darbus perleisdavo kitiems, kad tik galėtų man perduoti tas žinias, kurias yra sukaupę.

Svarbiausia ekspedicijose buvo sužinoti, kokias gėles sodino, kokius darė darželius, kaip kasė, kuo tvirtino kraštus, kaip augino, kodėl tokias atsirinko, kurios buvo mylimiausios ir taip toliau“.

Su Juozu Vičiuliu, Dirgailio kaime, Kretingos rajone. Jo sodyba vėliau buvo iškelta į Lietuvos liaudies buities muziejų. 1988 m.

Pačios ekspedicijos vykdavo keliskart per metus, jos trukdavo 3, 7 arba net 10 dienų. Gražina daug keliavo. „Žinot, grįžti po 10 dienų, ir nežinai, ko griebtis. Vaikai ir namai apleisti. Dar vienu metu laikėm karvę. Vyras nė karto man nepriekaištavo, kad jį palieku vieną rūpintis vaikais. Tiesiog jei jau nori ką gyvenime padaryt, turi mestis į tai visom pajėgom,“ – sako G. Žumbakienė.

Etnobotaniką Gražina apibrėžia kaip mokslą, tyrinėjantį santykį tarp žmonių augalų. Ranka ji rašė pasakojimus ne tik apie lauko, bet ir kambarinės gėles, medžius, krūmus, augintas daržoves.

Mėgtamiausi augalai – kvepiantys

Iš savo ekspedicijų po senąsias Lietuvos sodybas, Lietuvos liaudies buities muziejaus darželiams G. Žumbakienė parvežė nemažai augalų. Tuo pačiu, pasakoja ji, vieną kitą šaknelę ji pasiliko ir savo darželyje namuose, jei kartais muziejuje augalas išnyktų.

„Negaliu įsivaizduoti darželio be medetkos, nasturtės, Šraderio balandos, dar vadinamos pabrėžomis, šalavijo, juozažolės, kelių rūšių mėtų, rūtos kelmelio, kvepiančio narcizo. Kokie būtų namai be alyvos, jazmino krūmo?“, – vedžiodama po savo kiemą ir darželius sako G. Žumbakienė. Nuskynusi žolelę, ją patrina tarp pirštų ir prideda prie nosies.

Pasak mano pašnekovės, kvepiantys augalai labiausiai buvo vertinami ir senuosiuose gėlių darželiuose.

„Mylimiausi buvo augalai, kurie kvepėjo. Tuos, kurios neturėjo kvapo, net vadino bedruskiais. Buvo tokia gėlė balzamita, dabar jos jau mažai kur bėra. Ji ėjo darželiuose kartu su rūta ir bijūnu. Vadinosi dar platmėte, Marijos lapais, ožkos liežuviais. Labai mėgo dėl jų kvapo, nes žiedelių kaip ir nėra. Arba ta pati razeta, juk net dainuodavo „Negražus razetos žiedas, anei lapas, bet labai gardus josios kvapas“. Nepaprastai skaniai vakare visas kiemas kvėpdavo. Tik sakė, po tomis razetomis rupūžės mėgdavo sėdėti. Bet vis tiek augino“, – pasakoja etnobotanikė.

Darželis atliko daug funkcijų – jis ne tik gardžiai kvepėjo, teikė pasigėrėjimą darželio šeimininkei ar šeimininkui, bet ir kėlė pagarbą aplinkiniams. „Sakė, kad sodyba be darželio yra kaip putra be druskos, karvė be uodegos. Net elgetos sakydavo, jog neapsimoka eiti į tokią sodybą, kur nėra gražaus darželio“.

Gražius darželius turėjusios merginos buvo vertinamos kaip darbščios šeimininkės, ir, matyt, turėjo daugiau šansų ištekėti. Tai buvo svarbu, bet ne visoms: „Vieną tokią moterį sutikau, kuri nemėgo gėlių. Sakė: „jeigu kvietkus ugdysiu, aruodui lentos nepridėsiu“. Mat aruodą pildant grūdais, ant viršaus lentą kali. Bet tokių daug nebūdavo. Dauguma mano sutiktų moterų mylėjo gėles“.

Puikusis bijūnas / R. Žaltausko nuotr.

Gražina pasakoja, kad darželiuose galėjai rasti vaistų nuo įvairių ligų. Net ir gėlių darželio karaliumi vadintas bijūnas buvo naudojamas gydymo tikslais.

„Bijūnas buvo viena iš brangiausių, mylimiausių gėlių. Dzūkijoje sakė: kaip ana graži, taip ana naudinga“. Buvo pagrindinis vaistas nuo nervų, nuo nemigos, vaikams išsigandus. Virdavo lapelių arba šaknų arbatą. Ji anksti žydi, žiedas gražus, kvepia, ir dar vaistingas. Visus tris svarbiausius dalykus atitiko“.

Pasak etnobotanikės, įprastai bijūnus kraustydamosi šeimos išsikasdavo ir veždavosi su savimi į naują vietą: „Viena moteris sakė, kad net per 7 vietas, „kaip katė su kačiukais“ vežėsi“.

Bijūnai Julijos Gramalienės darželyje. 1947 metai. Petračių kaimas, Mažeikių rajonas / J. Gramalienės archyvo nuotr.

Žalioji rūta taip pat buvo „panacėja nuo visų augalų“. Beje, nacionalinei tapatybei svarbus augalas į Lietuvą atkeliavo Viduržemio jūros regiono. Čią jį atsivežė vienuoliai, o kai kas mano – karalienė Bona. Dauguma kitų tradicinėmis laikomų gėlių taip pat nėra vietinės, jos atkeliavo Tolimųjų rytų, Pietų Amerikos ir kitų kraštų. Pirmiausia jos atsirado vienuolynų, klebonijų ir dvarų darželiuose, po to paplito ir paprastų valstiečių sodybose.

Svarbi moterų istorijos dalis

G. Žumbakienė pažymi, jog svetimtaučiui lietuvių meilė gėlėms nebuvo suprantama. Vokiečių keliautojas Albertas Zvekas XIX amžiaus pabaigoje rašė: „Lietuvės gali kelias valandas prie darželio stovėti, apie gėles kalbėti. Kaip jos gali tokia tokiam mažareikšmiam dalykui tiek dėmesio skirti?“

Etnobotanikė turi atsakymą į šį klausimą: „Tas darželis, kaip sakė, buvo visas gyvenimas. Jeigu supykdavo, ar blogai kas, bėgdavo į darželį pabūti, pasikalbėti su gėlėm.

O šiaip mergaitėms nebūdavo laiko skiriama darželio tvarkymui. Jos turėdavo eiti tvarkyti darželio, kai visi pogulio eina.

Darželis tremtyje. Draugės ukrainietės Liusija Veličko ir Marija Šalaj. / Marijono Pobedinskaitės albumo nuotr.

Mergaitės nuo 12 metų jau perimdavo iš mamos darželį. Kartais ir nuo 8 metų, nes mamoms būdavo daug vaikų, joms nebūdavo kada rūpintis. Nutekėjusi jaunamartė perimdavo, jei ten nebūdavo seserų.

Kai kurios moterys prisiminė, kaip joms mirdamos motinos prisakydavo: „Tik neapleiskit darželio“. Kažkaip labai svarbu tas būdavo“.

Knygą skyrė pasakotojams

G. Žumbakienės knygoje apie senuosius gėlių darželius aprašyta daugiau nei 70 augalų rūšių. Kiekvieną gėlę ar augalą lydi istorijos apie pasaulį, kurio jau nebėra. Pasaulį, kuris Gražinai kelia ilgesį.

„Tą knygą skyriau moterims ir vyrams, kurie man viską pasakojo. Kažkaip kai rašiau, buvo sunkiai graudu, nes jų daugelio jau gyvų nebėra. Kokius gerus dalykus jie pasakojo, ir kaip širdingai“.

Etnobotanikos mokslo atstovų nėra daug. G. Žumbakienė išskiria senųjų rožių tyrinėtoją Dovilę Rylienę.

Tuo metu žinios apie senuosius sodybų augalus tampa vis paklausesnės. Gražina vis kviečiama į susitikimus skirtinguose Lietuvos miestuose.

Gražina Žumbakienė Lietuvos liaudies buities muziejuje, Augalų nacionalinių genetinių išteklių lauko kolekcijoje. / Ingos Janiulytės-Temporin nuotr.

Senaisiais augalais besidomintys taip pat semiasi įkvėpimo iš Rumšiškėse, Lietuvos liaudies buities muziejuje įrengta Augalų nacionalinių genetinių išteklių lauko kolekcijos. Ją sudaro 60 skirtingų augalų, kai kurie jų jau beveik iš darželių išnykę. Tarkim, tikrasis margainis, diemedis. Čia yra ir mėlynoji kurpaitė – puošni, bet nuodinga gėlė.

„Jei ne Gražina, mes daug ko neturėtume. Būtent ji davė pradžią šiai kolekcijai“, – sako viena iš šios kolekcijos kūrėjų, muziejininkė Rasa Žumbakienė.