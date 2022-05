Naujausias tyrimas vėl spaudžia Australijos politikus – 90 proc. šiemet tirtų didžiųjų barjerinių rifų koralų išblukę

Australijos mokslininkai praneša, kad daugiau nei 90 procentų šiemet tirtų didžiųjų barjerinių rifų koralų išbluko. Tai ketvirtas toks masinis blukimas didžiausioje pasaulyje koralų rifų juostoje per paskutinius septynerius metus. Naujausi tyrimai – nemalonus priminimas prieš artėjančius rinkimus, kad Australijos politikai neturi aiškios nuostatos, kurią kryptį palaikyti.

Pusketvirto šimto tūkstančių kvadratinių kilometrų – tai daugiau nei penkios Lietuvos. Tiek ploto užima didžiausia pasaulyje koralų rifų juosta – Didysis barjerinis rifas.

Šis pasaulio stebuklas po truputį nyksta. Dar 2016-aisiais pranešta, kad jis sparčiai blunka. Dabar fiksuojamas jau ketvirtasis toks reiškinys.

„Drasko širdį ir kelia didelį nerimą. Tokie rezultatai rodo, kad mūsų barjeriniam rifui kilo rimtų problemų. Nors meteorologinis reiškinys „La Ninja“ vėsino klimatą, aptikome paplitusį blukimą. Jis apima tris pagrindinius rifo regionus. 91 procentas iš 719 tirtų rifų yra bent kiek išblukęs“, – rezultatus komentuoja Klimato tarybos tyrimų vadovas Simonas Bradshawas.

Koralai blunka, kai pasikeitus vandenyno temperatūrai jie patiria stresą ir išstumia audiniuose esančius dumblius. Dėl to koralai praranda ryškias spalvas ir gali žūti. Jei sąlygos pagerėja, koralai dar gali atsigauti.

„Turime sumažinti emisijas. Nuo to priklauso rifo išlikimas, nuo to priklauso, ar ateityje turėsime gyvą rifą. Reikia labai greitai sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį. Pasaulinis lygis per artimiausius metus turi sumažėti perpus. Pati Australija, atsižvelgdama į galimybes, turėtų siekti dar iki 2030-ųjų emisijas sumažinti 75-iais procentais“, – pabrėžia S. Bradshawas.

Išblukę koralai Australijoje / AP nuotr.

Jiems atgaivinti skirti milijonai, o dar pernai UNESCO pagrasino įtraukti rifą į „pažeidžiamo“ pasaulio paveldo sąrašą. Šis klausimas į organizacijos darbotvarkę bus įtrauktas ir kitą mėnesį vyksiančiame kasmečiame susitikime.

„Dar nevėlu. Turime būti atviri ir aiškiai sakyti, kad rifui kilo rimtų problemų. Naujausioje Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos ataskaitoje sakoma – jei vidutinė temperatūra pakils dviem laipsniais, prarasime beveik visus tropinius koralinius rifus visame pasaulyje. Jei pavyks apriboti atšilimą pusantro laipsnio, suteiktume rifui, kai kurioms jo dalims galimybę išgyventi. Taigi, dar ne vėlu. Reikia daryti viską, ką galime“, – tvirtina S. Bradshawas.

Didžiajame barjeriniame rife aptinkama dešimtadalis viso pasaulio koralų.