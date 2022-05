Primiršti, bet nepamiršti socialiniai tinklai: kuo jie gali nustebinti?

Šiandien sunku rasti išmanųjį telefoną, kuriame nebūtų „Facebook“, „Instagram“ ar „TikTok“ socialinio tinklo programėlės. Šie rinkos gigantai iš rinkos sėkmingai išstūmė prieš mažiau nei dešimtmetį iškilusius ir vartotojus dešimtimis ar net šimtais milijonų skaičiavusius tokius socialinius tinklus kaip „MySpace“, „Vine“ ir „Google+“. Tačiau toks likimas, ekspertų teigimu, laukia tikrai ne visų šiuo metu apleistų ir savotiškoje egzistencinėje krizėje atsidūrusių socialinių platformų, rašoma „Telia“ siųstame pranešime žiniasklaidai.

„Kol šių metų vasarį „Facebook“ skelbė apie pirmąkart per 18 metų užfiksuotą aktyvių vartotojų skaičiaus sumažėjimą, „Snapchat“ analitikus nustebino net 20 proc. augimu. „Twitter“ vartotojų skaičius šoko į viršų paskelbus, kad šią platformą ketina įsigyti Elonas Muskas, o prie „Telegram“ prisijungė daug naujų vartotojų Rusijoje uždraudus naudotis „WhatsApp“ susirašinėjimo platforma. Tai yra akivaizdus įrodymas, jog socialinių tinklų pozicijos nėra iškaltos akmenyje, o vartotojų skaičiui didelę įtaką turi net ir geopolitiniai veiksniai ar verslo sandoriai“, – sako „Telia“ žiniasklaidos planavimo vadovas Jaroslav Kokoškin.

Tačiau jis pažymi, kad didžiausią įtaką socialinių tinklų raidai gali turėti unikalių ir patrauklių technologinių naujovių diegimas. Todėl net tokios primirštos platformos, kaip „Snapchat“, „Twitter“ ir „Reddit“, ateinančiais metais gali pakeisti tvarką populiariausių socialinių tinklų reitinguose.

Socialiniai tinklai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Nepelnytai pamiršti?

„Snapchat“ vadinti primirštu sunkiai apsiverčia liežuvis – statistikos portalo „Statista“ duomenimis, tai yra dvyliktas pagal dydį socialinis tinklas, turintis daugiau, nei pusę milijardo vartotojų, kurių netrūksta ir tarp lietuvių. Tačiau tokie neblogi rezultatai smarkiai atsilieka nuo įspūdingų prieš šešetą metų skelbtų analitikų prognozių, žadėjusių vietą šiam socialiniam tinklui šalia „Facebook“ ir „Instagram“.

„Mažai kas pamena, tačiau „Snapchat“ buvo tokių šiandien įprastų socialinių tinklų funkcijų, kaip po pažiūrėjimo išnykstančios nuotraukos ar 24 valandas rodomos istorijos, pradininkas. Deja, kai jos buvo nukopijuotos konkurentų iš „Facebook“, vartotojų susidomėjimas platforma išblėso. Laimė, bendrovės padarytos reformos pastaraisiais metais davė vaisių, o paslaptinga vizija leidžia kalbėti apie šviesią „Snapchat“ ateitį“, – pasakoja ekspertas.

„Twitter“; socialiniai tinklai / Unsplash nuotr.

2016 metais kompanija pristatė kamerą turinčius „Spectacles“ akinius. Taip pat „Snapchat“ pradėtas pristatinėti nebe socialiniu tinklu, o išmaniojo telefono kameros programėle. Pastarosios pavadinimą pateisino daugybė papildytos realybės (AR) filtrų, leidžiančių savo veidui suteikti juokingas išraiškas, kiškio ausytes ar savo kiemo viduryje pastatyti virtualų vienaragį.

Pasak specialisto, programėlę valdanti bendrovė jau kurį laiką aktyviai supirkinėja nedidelius AR sprendimų pritaikymą e-komercijoje kuriančius startuolius. Tai vartotojams padėjo pasiūlyti galimybę virtualiai pasimatuoti „Prada“, „Puma“ ir kitų prekės ženklų drabužius ar netgi prieš pirkimą išbandyti kosmetiką. Spėjama, jog tai padės „Snapchat“ ilgainiui įsitvirtinti kaip socialios prekybos platformai, vartotojams suteikiant visiškai naują apsipirkimo patirtį. Be to, gausu spekuliacijų, kad kompanija slapčia vysto AR paremtą alternatyvą „Meta“ kuriamai metavisatai.

Socialiniai tinklai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Atgimstantis „Twitter“ ir atrandamas „Reddit“

Praėjusią savaitę pasaulį sudrebinus žinioms apie tai, kad „Twitter“ įsigijo „Tesla“ ir „SpaceX“ įkūrėjas Elonas Muskas, visuomenėje vėl atgijo diskusijos apie šio pastaraisiais metais į prarają grimzdusio socialinio tinklo ateitį. Nors šiuo metu pasigirsta įvairių nuomonių, analitikai sutinka, jog šios naujienos gali būti būtent tas šiaudas, kuris padės „Twitter“ išbristi iš užklupusios krizės.

„Politikų ir verslo atstovų pamėgtas socialinis tinklas šiuo metu buvo kritikuojamas dėl savo nedraugiškumo tautinėms, rasinėms ir seksualinėms mažumoms, cenzūros bei galimybių nesunkiai manipuliuoti visuomenės nuomone. Nors E. Musko planai „Twitter“ paversti nemoderuojama laisvo žodžio platforma, kurios turinio rodymo algoritmų veikimo principai būtų vieši, visų vartotojų tapatybė – patvirtinta, o reklama neegzistuotų, skamba utopiškai, akivaizdu, jog juos įgyvendinus „Twitter“ taptų unikalia ir labai rimta „Facebook“ alternatyva“, – svarsto J. Kokoškin.

Socialiniai tinklai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Ekspertas taip pat atkreipia dėmesį į sparčiai populiarėjantį „Reddit“. Daug kam gali būti staigmena, jog šis labiau forumą primenantis socialinis tinklas turi daugiau vartotojų negu „Twitter“ ir per praėjusius metus sugebėjo paaugti beveik trečdaliu.

„Svarbiausia „Reddit“ sėkmės priežastis – bendruomene paremtas veikimo modelis. Vartotojams čia leidžiama anonimiškai burtis į privačias grupes, susikurti nuosavas taisykles ir jos moderavimą patikėti savanoriui. Tokios galimybės atriša rankas žmonėms laisviau diskutuoti, nebijant cenzūros, ir lengviau atsidurti tarp bendraminčių. Be to, platformoje gausu IT ir kitų sričių specialistų, todėl konsultaciją, pavyzdžiui, sugedus kompiuteriui galima gauti greičiau, nei kituose socialiniuose tinkluose“, – pasakoja ekspertas.

Socialiniai tinklai / Shutterstock nuotr.

Karantininis „Clubhouse“ žavesys

„Clubhouse“ galima vadinti tikrų tikriausiu „karantininiu“ socialiniu tinklu. Vos per kelis mėnesius nuo debiuto ši platforma 2021 metų pradžioje sugebėjo prasibrauti į populiariausių „App Store“ programėlių penketuką ir žaibiškai susirinkti pirmuosius 10 milijonų vartotojų. Tačiau šiemet šio socialinio tinklo populiarumas smarkiai priblėso – programėle kasdien tesinaudoja maždaug 2 milijonai vartotojų, o populiariausių aplikacijų topuose ji balansuoja ties iškritimo iš dvidešimtuko riba.

„Šio socialinio tinklo sėkmę neabejotinai lėmė jo unikalumas ir palanki situacija rinkoje. Per karantiną bendravimo išsiilgusiems žmonėms „Clubhouse“ suteikė galimybę su kitais vartotojais jungtis į pokalbių klubus ir juose bendrauti balsu, o ne nuotraukomis, vaizdo transliacijomis ar trumposiomis žinutėmis. Ši žmogiško kontakto tuštumą užpildanti formulė pasirodė esanti labai veiksminga, nes prie platformos kartu su milijonais kitų vartotojų prisijungė Holivudo žvaigždės ir netgi „Facebook“ įkūrėjas Markas Zuckerbergas“, – aiškina J. Kokoškin.

Socialiniai tinklai / Pexels nuotr.

Deja, pasak eksperto, „Clubhouse“ išlaikyti susidomėjimo nesugebėjo, nes populiarumo viršūnėje socialinis tinklas buvo prieinamas tik „iPhone“ telefonų savininkams, jo sėkmę pastebėjusi „Twitter“ išleido analogišką „Spaces“ platformą, o atlaisvėjus karantinui žmonės šį socialinį tinklą iškeitė į gyvą bendravimą. Nors „Clubhouse“ ankstesnių laikų šlovė jau nebeprognozuojama, išnykimas bent jau artimiausiu metu taip pat negresia. Programėlę dėl tinkamumo diskusijoms pamėgo politikos apžvalgininkai, poezijos entuziastai ar net kitų žmonių nuomonę apie savo idėjas norintys išgirsti startuolių kūrėjai.