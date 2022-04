Atnaujinkite savo grojaraštį: inovatyvios dainų atpažinimo programėlės

Jeigu manote, kad išgirdus patinkančią melodiją, sudėtinga ar neįmanoma sužinoti jos atlikėjo ir pavadinimo, turbūt savo išmaniajame dar neturite įsidiegę specialiai tam sukurtos programos. Inovatyvios technologijos dabar leidžia vos keliais paspaudimais atrasti ir išsaugoti kone bet kurį išgirstą muzikinį kūrinį, nesvarbu, tai būtų filmo garso takelis ar trumpa reklamos melodija, rašoma „Tele2“ siųstame pranešime žiniasklaidai.

Arnoldas Lukošius, „Tele2 Inovacijų biuro“ ekspertas teigia, kad išmaniosios dainų atpažinimo programėlės yra puikios pagalbininkės, kurios leidžia greitai atrasti bei patogiai dalintis muzikos kūriniais. Specialistas aiškina, kaip veikia žinomiausias dainų atpažinimo įrankis – „Shazam“ bei daugybę įdomių funkcijų siūlantys jo konkurentai.

Muzika / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Shazam“ – programėlėje veikia dirbtinio intelekto technologija. Specialus algoritmas suformuluoja vadinamą „audio piršto antspaudą“. Iš tiesų, tai spektrograma, kuri sudaroma fiksuojant skirtingus dažnius – jų aplikacijos duomenų bazėje yra šimtai tūkstančių. Kai užfiksuojate „audio piršto atspaudą“, jis sugretinamas su esančiais serveryje, ieškomas atitikmuo ir pateikiamas dainos pavadinimas. Sistemai tobulėjant, „Shazam“ jau geba atpažinti filmų ar net reklamų garso takelius. Visai neseniai kompanija pristatė ir „Chrome“ naršyklės plėtinį – vartotojai nuo šiol turi galimybę vienu mygtuko paspaudimu identifikuoti „Youtube“ vaizdo įrašo fone skambančią dainą.

Ausinės / D. Umbraso/LRT nuotr.

„SoundHound“ – šis įrankis veikia panašiu principu, kaip ir prieš tai minėta programa, tačiau turi nemažai unikalių bruožų. Bazinė funkcija čia ta pati – paspaudžiate mygtuką ir įrašote dainos fragmentą, o sistema zonduoja savo didžiulį katalogą ir ieško atitikmens. Šią programą išskiria balso kontrolės funkcijos – jums nereikia nieko įrašyti, pakanka pasakyti „OK Hound...what‘s this song?“ ir programėlė viską padarys pati. Ji suteikia galimybę perskaityti dainos žodžius ir peržiūrėti vaizdo klipą neišeinant iš aplikacijos, o joje naudojamas algoritmas pakankamai gerai atpažįsta ir niūniavimą. Taip pat vartotojai gali bendrauti su „SoundHound“ ir paklausti, kokia yra naujausia mėgstamo atlikėjo daina.

Belaidės ausinės / Shutterstock nuotr.

„Genius“ – šis įrankis pirmiausia asocijuojamas su dainų žodžiais, kadangi programėlėje sukaupta milžiniška muzikinių kūrinių tekstų bazė. Mažai žinomas faktas – aplikacija geba ir atpažinti dainas. Fone skambant patinkančiai dainai, paspauskite mygtuką ir „Genius“ suras kūrinį, jo žodžius ir vaizdo klipą. Čia galėsite patogiai pasidalinti dainomis per pokalbių programėles ar paleisti jas per „Spotify“, „Apple Music“ ar kitą patinkančią platformą. Be to, aplikacija leidžia susikurti asmeninę paskyrą, bendrauti su kitais melomanais, sužinoti naujienas ir gauti muzikos rekomendacijų.

„MusicXMatch“ – ši programėlė ne tik groja dainas, jau įrašytas jūsų įrenginyje, bet ir sėkmingai atpažįsta fone skambančius kūrinius bei pateikia jų tekstus. Norint sužinoti, kas groja fone, jums reikia paspausti „Identify Lyrics“ mygtuką. Čia veikiantis dirbtinis intelektas vadovaujasi žodžių kombinacijomis, ritmais, pasikartojimais ir kitais skiriamaisiais dainų bruožais. Įrankis, atpažinęs dainą, ekrane pateikia jos žodžius, tad galėsite įsiminti ne tik melodiją, bet ir tai, kas dainuojama.

Muzika / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Google Now Playing“ – didžiausias pasaulyje paieškos variklis jau ilgą laiką turi savo dainų atpažinimo įrankį. Skirtumas tik tas, kad tai ne atskira programėlė, o funkcija, integruota į „Android“ operacinę sistemą. Ją aktyvuoti labai paprasta – nustatymuose spustelėkite „Sounds & Vibration“, naujame lange slinkite žemyn, kol surasite „Now Playing“ pasirinkimą. Galiausiai, liks patikrinti, ar funkcija įjungta. Kai tai padarysite, aktyvuokite telefono ekraną taip, lyg tikrintumėte, kiek yra valandų. Ekrano apačioje po laikrodžiu pamatysite informaciją, kas groja fone. Jeigu aktyvuosite ir „Show search button on lock screen“ pasirinkimą, gausite girdimos dainos nuorodą („Youtube“ platformoje). Čia galite peržiūrėti ir klausytų dainų istoriją – tereikia skiltyje „Now Playing“ pasirinkti „Now Playing history“.