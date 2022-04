Lietuvos senjorai geru gyvenimu pasigirti negali – dauguma jų gyvena skurde ir yra nelaimingi: mokslininkai aiškinasi, kaip tai pakeisti

Visuomenei sparčiai senstant, mokslininkai bando išsiaiškinti, kaip užtikrinti vyresnių žmonių gerovę. Europos sveikatos senėjimo ir išėjimo į pensiją tyrimą koordinuojantys mokslininkai Lietuvoje sako, kad vyresni Lietuvos gyventojai jaučia didesnį nepasitenkinimą gyvenimu nei dauguma europiečių ir rekomenduoja mažinti vyresnių žmonių nedarbą.

Vilniaus universiteto (VU) Filosofijos fakulteto Psichologijos instituto docentas dr. Antanas Kairys pastebi, jog tyrimo statistika rodo, kad Lietuvoje žmonės jaučia didelį nepasitenkinimą gyvenimu.

„Dažniausiai Lietuva yra uodegoje. Tai tas truputį liūdna. Pavyzdžiui, jeigu mes žiūrėsime į pasitenkinimą gyvenimu, tai tarp 65 plius metų žmonių, lietuviai yra antri nuo galo žymių. O jeigu žiūrėsime į 50–64 metų žmones, mes esame paskutiniai. Jeigu žiūrėsime į subjektyviai vertinamą sveikatą, mes esame penkti nuo galo. Tarp 27 dalyvavusių šalių mes esame penkti nuo galo. Tai iš tikrųjų, daugelyje vietų mes matome, kad esame bent jau mažiau Europos vidurkio. Dažnai kažkur gale“, – pastebi mokslininkas.

Doc. A. Kairys sako, kad viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl lietuviai yra nepatenkinti savo gyvenimo gerove, yra finansai. Didžioji dauguma pensinio amžiaus sulaukusių lietuvių gyvena arti skurdo ribos arba skurde.

„Kai kalbame apie vyresnio amžiaus žmones, mes iš tikrųjų kalbame apie nemažą kiekį žmonių, kurie gyvena arti skurdo ar skurde. Iš tikrųjų, kai kalbame apie finansus, tai yra ne tik pinigai, bet ir galimybės gyventi socialinį, kažkokį komfortišką gyvenimą. Dar vienas dalykas, kas veikia, kalbant apie finansus – tai palyginimas. Šiuo atveju, kai žmogus lygina savo pajamas su vidutiniu atlyginimu, su gyvenimo standartais apskritai, ką jis gali sau leisti? Ką gali leisti vidutinis europietis ir lietuvis? Tai irgi yra priežastis jausti nepasitenkinimą“, – teigia docentas.

Kaip dar vieną žmonių nepasitenkinimo gyvenimu priežastį A. Kairys išskiria sveikatą ir jos priežiūros paslaugas. Jo teigimu, būtent sveikata yra viena iš gerovės sudedamųjų dalių, todėl Lietuvoje sveikatos priežiūra turėtų būti tobulinama.

„Sveikata visada yra susijusi su gerove. Pavyzdžiui, mes matome, kad jeigu žmogus turi daugiau lėtinių ligų ir apskritai nuotaika prastesnė, tai iš tikrųjų lėtinių ligų skaičius yra susijęs su gerove. Taip pat matome, kad Lietuvoje žmonės susiduria su nepatenkintais sveikatos priežiūros poreikiais. Šiuo atveju socialinių paslaugų kiekis yra nepakankamas, tai natūralu, kad sveikata yra viena iš tų svarbių sričių, kur gaunamos paslaugos, profilaktika, sveikatos raštingumas gali būti tos sritys, kurios padės vyresnio amžiaus žmonėms Lietuvoje jaustis geriau, jeigu mes ją stumsime į priekį“, – sako A. Kairys.

Užsienio šalyse gero gyvenimo ir ilgaamžiškumo priežastimi laikomas žmonių bendravimas. VU dr. A. Kairio teigimu, Lietuva tam turi puikias galimybes, tačiau neišnaudoja to tinkamai. Tam trukdo ir vis dar egzistuojanti diskriminacija dėl amžiaus.

„Šitoje vietoje mes matome vieną iš pagrindinių dalykų, kad tai yra didžiulė, neišnaudota niša. Jei vyresnio amžiaus žmonės gali dalyvauti įvairaus pobūdžio veikloje ir būti naudingi, kodėl to Lietuvoje neišnaudojus plačiau. Mes turime tikrai gražių iniciatyvų: Trečiojo amžiaus universitetas, Sidabrinę liniją ir įvairius kitus vienišumo mažinimą, bendravimą ir savišvietą garantuojančius klubus ar draugijas. Be to, įvairioje savanoriškoje veikloje, klubinėje veikloje ir visur kitur vyresnio amžiaus žmonės dažnai yra išstumiami.

Mes dar turime diskriminacijos dėl amžiaus problemą. Mes dažnai tiesiog nuvertiname vyresnio amžiaus žmonių gebėjimus, nuvertiname vyresnio amžiaus žmonių pajėgumus, vertę ir tiesiog kartais gal nepagalvojame, kad viena ar kita veikla, kuri nėra orientuota, pavyzdžiui, tik išimtinai į senjorus, mes galime juos pilnai įtraukti. Vyresnio amžiaus žmonės gali būti ne mažiau, o gal kartais ir daugiau naudingi negu jauni ar vidutinio amžiaus žmonės“, – pasakoja VU docentas.

Psichologo teigimu, nereikėtų pamiršti ir patirčių bei kultūrinio konteksto. Prie Lietuvoje gyvenančių žmonių gyvenimo gerovės formavimo prisideda ir išgyventos patirtys sovietmečiu.

„Iš tikrųjų įvairios mūsų patirtys, susidūrimai ir kultūrinis kontekstas siejasi su mūsų dabartine gerove. Tai šiuo atveju, kas turbūt iš sovietmečio ir patirtų įvairių dalykų, tai galime paminėti persekiojimus, tremtis ir įvairaus pobūdžio kitokius trauminius patyrimus. Tai rodo, kad net ir praėjus daugybei metų jie veikia žmones, ir kartais tas poveikis gali būti labai subtilus. Galbūt jau nuslopęs, bet vis tiek jis lygiai taip pat siejasi su darbinio gyvenimo istorija“, – teigia A. Kairys.

Lietuvoje visuomenė senėja ir akivaizdu, kad su tuo reikia kažką daryti. VU doc. A. Kairys sako, kad prisidėti prie vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo gerovės galime kiekvienas. Tam, kad pagerėtų lietuvaičių gyvenimas, reikėtų ne tik skatinti vyresnio amžiaus žmones dirbti, bet ir atsisakyti diskriminacijos.

„Mes turėtume judėti po truputį į įvairias kryptis. Pavyzdžiui, jeigu globaliai žiūrint senėja visuomenė, dažnai yra kalbama apie pensinio amžiaus ilginimą, liepkime žmonėms dirbti daugiau. Tyrimai rodo, kad dirbantys žmonės dažniausiai jaučiasi šiek tiek laimingesni negu nedirbantys vyresnio amžiaus žmonės. Kiekviena mes galime atlikti bent jau mažą postūmį į priekį. Ne tik kažkokius pokyčius darbo rinkoje, pensijų kėlimu ar dar kažkuo, bet lygiai taip pat tas prisidėjimas yra susijęs su diskriminacija. Baikime manyti, kad vyresnio amžiaus žmonės yra mažiau pajėgūs, negalintys, mažiau protingi ar mažiau kažkokie“, – sako VU docentas A. Kairys.

Parengė Miglė Valionytė