Aplinkosaugos ekspertas Casparas: Putino karas Ukrainoje žudo ir vaikus Somalyje

Dėl Putino karinių veiksmų Ukrainoje dar labiau nukentės skurdžiausi Afrikos ir Vidurio Rytų regionai, kils maisto tiekimo problemų, paaštrės kariniai konfliktai visame pasaulyje. Taip LRT RADIJUI sako nevyriausybinės organizacijos „Germanwatch“ komandos, atsakingos už Vokietijos ir Europos klimato politiką, vadovas Oldagas Casparas.

Aplinkosaugos ekspertas O. Casparas neabejoja, kad Rusijos karinė invazija turės rimtų pasekmių ateities sprendimams dėl klimato kaitos.

– Kokios jūsų įžvalgos, kokį poveikį karas Ukrainoje iš esmės turės klimato kaitos procesams? Ką svarbiausio pastebite dabartinių įvykių kontekste?

– Dabartiniai įvykiai ateityje turės labai daug įtakos ne tik Europos, bet ir viso pasaulio veiksmams dėl klimato krizės. Nuo karo pradžios praėjo beveik mėnuo – tik dabar žmonės pradeda diskutuoti, ką tai galėtų reikšti kitoms didelėms krizėms, tarp jų ir klimato. Dabar stebime tai, kas nutinka, kai įvyksta labai svarbūs pokyčiai – politika tampa lanksti, ji gali labai greitai ir labai kardinaliai keistis, gali būti priimti tokie sprendimai, apie kuriuos niekas anksčiau nėra svarstęs. Tačiau, nors daugybė dalykų dar neaiškūs, jau galime šį bei tą prognozuoti.

Baiminamės, kad ateityje padaugės karinių konfliktų Afrikoje ir Vidurio Rytuose. Tikrai išaugs pilietinių karų tikimybė. Situacija panaši kaip per Arabų pavasarį. Išaugusios grūdų kainos, maisto stygius skatina konfliktus.

Vis labiau tikėtina, kad karas turės didelės įtakos aprūpinimo maistu situacijai pasaulyje. Daugybė mokslininkų pastaraisiais dešimtmečiais jau perspėjo, kad besivystanti klimato krizė vis gilins jau esamas problemas Afrikoje, Vidurio Rytuose, regionuose, kurie kenčia nuo sausrų, taip pat Australijoje, Kinijoje, kur vis intensyvėja potvyniai. Tai grėsmė pasauliniam saugumui, ji vis artėja prie centrinės Europos. Somalyje sausra tęsiasi jau trejus metus iš eilės. Žmonės čia ir aplinkiniuose regionuose kenčia nuo bado. Pasaulyje jau yra sutrikęs grūdų tiekimas – tikėtina, kad Kinija, Australija, ateityje gali importuoti daugiau grūdų nei anksčiau. Tačiau karas sukelia papildomų problemų, mat pagal grūdų eksportą Ukraina – viena didžiausių šalių pasaulyje. Taigi, grūdų kainos, tikėtina, augs dar labiau nei dabar, nes jie nebus eksportuojami per Ukrainos uostus. Greičiausiai ūkininkai neturės derliaus. Ne tik Ukraina, bet ir Rusija yra labai svarbi pasaulio maisto tiekimo grandinėje. Todėl artimiausiu metu matysime tikrai didelių trikdžių.

Moterys Mogadiše, Somalio sostinėje, laukia eilėje prie maisto / AP nuotr.

Be to, humanitarinė pagalba, kuri įprastai keliautų bado paveiktiems regionams, kaip, pavyzdžiui, Somaliui, dabar yra nukreipiama į Ukrainą. Europos valstybės, Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) dabar svarsto kitų metų valstybės biudžetus ir dauguma šalių siūlo sumažinti finansavimą Afrikos regionams ir perskirstyti jį karo krečiamai Ukrainai. Be abejonės, Ukrainai šių pinigų labai reikia, bet tokioms šalims kaip Jemenas, kuri nuo karo kenčia jau ilgą laiką, nenutrūkstamos paramos reikia taip pat. Galima sakyti, kad Putino karas Ukrainoje žudo vaikus Somalyje. Tai netiesioginis poveikis, bet tai jau yra tiesa.

Vokietija nori tapti klimatui neutralia šalimi iki 2035-ų metų, atsisakyti bet kokio iškastinio kuro. Tai yra labai revoliucingas žingsnis.

Baiminamės, kad ateityje padaugės karinių konfliktų Afrikoje ir Vidurio Rytuose. Tikrai išaugs pilietinių karų tikimybė. Situacija panaši kaip per Arabų pavasarį. Išaugusios grūdų kainos, maisto stygius skatina konfliktus. Tai kelia didžiulį nerimą, nes šią didelę bėdą tarptautinė bendruomenė taip pat turės spręsti.

Grūdai / Pexels nuotr.

– Šiuo metu daug kalbama apie karo poveikį energetikai. Esą galbūt dabar Europa daug ryžtingiau atsisakys priklausomybės nuo Rusijos, tai yra, priklausomybės nuo iškastinio kuro, ir sparčiau pereis prie atsinaujinančių išteklių. Kokia jūsų nuomonė?

– Tikėtina, kad artimiausiais mėnesiais ar metais taip ir nutiks. Jau matome, kad keliolika šalių Europoje spartina perėjimą prie žaliosios energetikos – investuoja daugiau į energetikos efektyvumą, spartina pastatų renovaciją, svarsto kitas šildymo sistemas, nes dabar daug kas priklauso nuo rusiškų dujų. Taip pat sparčiau siekia įgyvendinti pokyčius transporto srityje. Jungtinė Karalystė (JK), Nyderlandai, Italija, taip pat ir Vokietija daugiau investuoja į atsinaujinančią energetiką, ypač saulės ir vėjo energiją. Vokietija nori tapti klimatui neutralia šalimi iki 2035-ų metų, atsisakyti bet kokio iškastinio kuro. Tai yra labai revoliucingas žingsnis. Prieš metus Vokietijoje labai mažai žmonių galvojo, kad taip iš tiesų gali nutikti. Tikiuosi, kad vyriausybė toliau seks šiuo keliu, o mes, nevyriausybininkai, savo ruožtu bandysime užtikrinti, kad taip ir būtų.

Atsinaujinanti energetika / AP nuotr.

Prancūzija dabar spartina pastatų renovaciją, ieško kitų šildymo sistemų variantų, nepriklausomų nuo iškastinio kuro. Lenkijos vyriausybė taip pat pranešė, kad nori sumažinti naftos, dujų ir netgi anglių importą iš Rusijos, nors šalis labai nuo to priklausoma. Labai įdomu pamatyti, kaip tai bus kompensuojama, nes nepanašu, kad Lenkija galės tai padaryti tik pakeitusi importuotoją. Tai bus didelė užduotis šiai šaliai.

– Jūsų manymu, ar karas Ukrainoje labai atitolino pasaulį nuo jau užsibrėžtų klimato kaitos tikslų? Jau anksčiau netrūko kritikos, kad pasaulio veiksmai dėl klimato krizės yra nepakankami, o dabar ši problema apskritai nustumta į antrą planą.

– Taip yra ir tai labai logiška – karas yra daug svarbesnis už bet ką kita. Tikėkimės, kad jis baigsis artimiausiais mėnesiais, nors prognozuoti labai sunku. Greičiausiai pamatysime naują saugumo tvarką Europoje. Taigi, turėtume šią situaciją vertinti ne tik kaip „senojo pasaulio pabaigą“ ir smarkiai pablogėjusią saugumo situaciją. Priešingai, manau, kad karas Ukrainoje suveikė kaip žadintuvas ekspertams, politikams ir visam visuomenės diskursui. Matome, kad turime stipriai dirbti dėl Europos saugumo. Galbūt netgi pasikalbėti su Putino vyriausybe. Žinau, kad šiuo metu tai skamba labai keistai – kaip dar galima kalbėti su šia valstybe? Tačiau kažkuriuo metu tai turės įvykti, dėl mūsų visų, taip pat ir Rusijos visuomenės, saugumo.

Esu skeptiškas, kad po karo Rusija vėl galėtų tapti pasaulio partnere. Tai aišku ir vertinant dabartines Vakarų sankcijas šaliai. Jeigu Rusijos valdžioje artimiausiu metu neįvyks pokyčių, ji daugiau mažiau bus kaip didesnė Šiaurės Korėja.

Tikėtina, kad Vakarų Europos šalims karo grėsmė dar neatrodo tokia artima kaip, pavyzdžiui, Lietuvai. Todėl galbūt šios šalys, kai baigsis karas, greičiau sieks pereiti prie kitų krizių sprendimo. Svarbu nepamiršti toliau akylai stebėti Rusiją. Vokietija ypač turėtų tai daryti ir padėti Baltijos šalims, Lietuvai. Tikiuosi, kad tam tikra prasme ši saugumo krizė suvienys Europą ir šalys toliau mėgins pildyti savo pažadus dėl klimato kaitos. Didžiosios pasaulio ekonomikos neturėtų sustoti eiti šiuo keliu, Europoje neturime pamiršti Žaliojo kurso ir kitų bendrų siekių.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

Dar vienas neigiamas poveikis – tarptautinės derybos dėl klimato. Putino valdžia jau dabar nusprendė nebesikalbėti su pasauliu. Įdomu, kaip bus ateityje, kai reikės spręsti globalią klimato problemą? Po 2014-ųjų metų, Krymo aneksijos, Rusija dalyvavo Jungtinių Tautų (JT) klimato konferencijoje ir siekė bendrų sprendimų su pasauliu, netgi pritarė Paryžiaus susitarimui. Nežinia, kaip bus dabar, nes dabartinė situacija – nepalyginamai blogesnė.

– Geopolitika ir klimato sprendimai išties labai susiję. Vis dėlto, panašu, kad Rusija jau sudegino visus tiltus su pasauliu. Tačiau ši šalis tebėra svarbi sprendžiant klimato krizę, be kita ko, ji išlieka viena didžiausių teršėjų. Jos dalyvavimas reikšmingas net ir sprendžiant Baltijos jūros taršos problemą. Jūsų manymu, ar realu ateityje tikėtis kokių nors bendrų veiksmų?

– Mums skubiai reikia Rusijos, kad ji padėtų kovoti su klimato kaita. Nors Rusija – didelė teršėja, ji gali pasiūlyti daug svarbių problemos sprendimo būdų. Iš savo 15-os metų darbo patirties su Rusijos organizacijomis klimato kaitos srityje pastebiu, kad tai – žmonės, kurie nori, kad Rusija būtų ne pasaulio priešė, o partnerė, jie siekia pokyčių. Vis dėlto, esu skeptiškas, kad po karo Rusija vėl galėtų tapti pasaulio partnere. Tai aišku ir vertinant dabartines Vakarų sankcijas šaliai. Jeigu Rusijos valdžioje artimiausiu metu neįvyks pokyčių, ji daugiau mažiau bus kaip didesnė Šiaurės Korėja.

Galbūt ilgalaikėje perspektyvoje paliktos atviros durys deryboms paskatins mažiau priešišką, labiau europietišką Rusiją. Nerimą kelia ir Rusijos draugystė su diktatoriška Kinija.

Vis dėlto, ilgalaikėje perspektyvoje labai svarbu, kad Europos Sąjunga (ES) neuždarytų durų, galbūt, progresyviai Rusijos visuomenei ir šalies organizacijoms, kurios nori pokyčių. Turime atsižvelgti ir į Europos iškastinio kuro poreikį – nepasotinamas išteklių alkis pastaraisiais dešimtmečiais skatino korupciją, nepotizmą, diktatoriškas tendencijas. Tai nėra naujos įžvalgos, bet jeigu mes dabar importuojame naftą ar dujas iš Alžyro ar Irako, destabilizuojame šias šalis. Jeigu tai yra šalis ar kaimynė šalies, kuri turi branduolinį ginklą, turime nutraukti šiuos ryšius tuoj pat. Nepadėkime Rusijai pildydami jų kišenės, bet nepamirškime ir to, su kuo galbūt ketiname bendradarbiauti.

Klimato kaita / Laidos „Mokslo sriuba“ nuotr.

Nepaisant visko, Europai kol kas dar reikia iškastinio kuro, ji negali taip greitai jo atsisakyti. Galbūt ilgalaikėje perspektyvoje paliktos atviros durys deryboms paskatins mažiau priešišką, labiau europietišką Rusiją. Nerimą kelia ir Rusijos draugystė su diktatoriška Kinija. Tai yra baisi perspektyva ir apie tai kol kas galvojame pernelyg mažai.

Oldago Casparo įžvalgų klausykitės ir radijo įraše.

Parengė Vismantas Žuklevičius.