Maisto galia įvertinama nepakankamai – net ir minimaliai pakeitus racioną, kalėjime ženkliai sumažėja smurto atvejų

Mokslo pažangai būdingas perėjimas nuo antgamtinio prie natūralaus ir nuo mistiško prie sąlyginai kasdieniško. Anksčiau, kai psichologija ir neurologija dar nebuvo tiek pažengusios, psichikos ligos buvo suprantamos kaip antgamtinių jėgų egzistavimo įrodymas – demoniškas apsėdimas, nepatenkintos dievybės ar kerštingi prakeiksmai. Su neįprastu elgesiu susijusios problemos buvo sprendžiamos malda, atgaila ir egzorcizmu, rašo „Science Focus“.

Šiuolaikinėje mokslinėje literatūroje kaip viena iš kasdieniškiausių, bet paveikiausių įtakų psichinei sveikatai ir elgesiui įvardijama maistas ir mityba. Nesakau, kad mityba yra atsakymas į visus mūsų klausimus, susijusius su protu ir psichine sveikata, tačiau ji yra viena iš pagrindinių, deja, iki šiol nepakankamai įvertintų, bendro vaizdo dalių, o jos poveikis ne kartą buvo įrodytas, ypač vienoje specifinėje aplinkoje – kalėjime. Visa virtinė tyrimų parodė, kad pagerinus kalinių mitybą, smurto atvejų sumažėja vidutiniškai 30 procentų.

Kalėjimas

Kalėjimo maistas

Kalėjimų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir nuostatuose nedaug kalbama apie maistą. JK Kalėjimo taisyklėse – teisės akte, reglamentuojančiame kalėjimų valdymą – numatyta, kad maistas kalėjime turi būti „sveikas, maistingas, tinkamai paruoštas ir patiektas, pagrįstai įvairus ir normuojamas pakankamomis porcijomis“.

Tačiau taikant šias taisykles realybėje, jos gali būti pakankamai plačiai interpretuojamos, nes tokie terminai kaip „sveikas“ ir „maistingas“ neturi konkretaus apibrėžimo. Be to, maistą JK kalėjimams tiekia privatūs rangovai, o tai reiškia, kad pelno marža ir akcininkų grąža neabejotinai turi įtakos tiekiamo maisto įvairovei ir kokybei. Anot mitybos labdaros organizacijos „Food Foundation“, suaugusio žmogaus maistas, atitinkantis JK sveikos mitybos rekomendacijas, kainuoja ne mažiau 5,99 GBP per dieną. Kalinio maitinimui per dieną vidutiniškai išleidžiama 2 svarai.

Kalėjimas

Tai reiškia, kad paprastai kalėjimuose siūlomas itin apdorotas maistas, turintis labai mažai maistinių medžiagų. Standartinę pusryčių pakuotę sudaro 30 g pusryčių dribsnių, kavos, arbatos ir cukraus paketėliai, pakelis pieno, balta (kartais ruda) duona skrebučiams, uogienė ir margarinas. Pietūs dažniausiai yra baltos duonos sumuštinis, patiekiamas su traškučiais, sausainiais ir gabalėliu kokio nors vaisiaus.

Diskusija apie mitybą kalėjime dažnai atveda prie filosofinio klausimo, ar kalėjimo funkcija yra perauklėjamoji, ar baudžiamoji. Visgi, nepriklausomai nuo to, ar manote, kad nusikaltėliai nusipelno kokybiško maisto, ar ne, sąsajos tarp geresnės mitybos ir bendro kalėjimo saugumo yra akivaizdžios.

Naujausi JK Vyriausybės pateikiami skaičiai rodo, kad savižudybių kalėjime padaugėjo 13 proc., palyginti su ankstesniais 12 mėnesių. Per pastarąjį ketvirtį savęs žalojimas vyrų kalėjimuose išaugo 8 proc., o moterų – 47 proc. Tuo pat metu darbuotojų užpuolimo atvejų skaičius išaugo 14 proc. Skaičiai auga ne ta linkme, kuria norėtume, ir čia mums galėtų pasitarnauti mityba.

Kalėjimas

Kalėjimo tyrimai

Per pastaruosius 25 metus kalėjimuose buvo atlikti penki tarptautiniai mitybos tyrimai. Kaliniams buvo duodama vitaminų ir mineralų papildų, kai kurie gavo ir omega-3 rūgščių. Visų šių tyrimų išvados buvo labai panašios – pagerinus kalinių mitybą, maždaug 30 proc. sumažėjo smurto atvejų.

Šių tyrimų metu papildų privalumas, lyginant su visaverčiu maistu, buvo tai, kad dalyviai nežinojo, ar gauna papildą, ar placebą. Praktiškai neįmanoma atlikti tokių tyrimų su tikru maistu, nes žmogus supranta, ar valgo obuolį, ar bandelę su dešrele.

Tačiau juose svarbu tai, kad jie visi buvo atsitiktinių imčių, aklieji ir kontroliuojami placebu. Ši metodika, kuria siekiama sumažinti klinikinių tyrimų šališkumo galimybę, laikoma geriausiu būdu patikrinti gydymo veiksmingumą. Iš tiesų, tai yra „auksinis standartas“, leidžiantis nustatyti, ar vaistas ar kita gydymo priemonė iš tikrųjų daro tokį poveikį, koks aprašytas ant jos pakuotės.

Kalėjimas

Be to, nebuvo pranešta apie jokį šalutinį papildų vartojimo poveikį, todėl galima teigti, kad tai yra saugi intervencija. Tai rodo, kad geresnė mityba yra pigi, mažos rizikos ir prieinama priemonė sumažinti pastaruoju metu JK kalėjimuose didėjantį smurto lygį. Laikotarpiu, kai savęs žalojimo ir savižudybių skaičiai siekia rekordines aukštumas, tai gali būti būdas išgelbėti daugiau gyvybių ir užtikrinti saugesnes darbo sąlygas kalėjimų personalui.

Tačiau kaip patobulinta mityba skiriasi nuo kitų gydymo būdų? Neseniai atlikta metaanalizė apžvelgia psichologinio gydymo (pavyzdžiui, pykčio valdymo ir „mąstymo įgūdžių“ užsiėmimų) poveikį smurtiniams nusikaltėliams. Gydymo trukmė svyravo nuo 24 valandų iki 470 valandų ir parodė, kad jis nėra veiksmingas mažinant smurtinių incidentų skaičių kalėjime, lyginant su kontrolinėmis grupėmis.

Kiek senesnis tyrimas atskleidė, kad gydymas ličiu padeda maždaug 40 proc. sumažinti sunkių nusižengimų (įskaitant grasinimus ir smurtą) kalėjime skaičių. Tačiau jo dalyviai galėjo nuspėti, ar jiems buvo skiriamas vaistinis preparatas, ar placebas, todėl atsirado šališkumo rizika. Be to, dėl šalutinio ličio poveikio, kaip antai pykinimo, vėmimo, burnos džiūvimo, drebulio ir gausaus šlapinimosi, nemažai tiriamųjų atkrito anksčiau laiko.

Kalėjimas

Preliminarus 10 savaičių trukmės jogos kurso tyrimas parodė, kad kalinių elgesys pagerėjo. Tačiau neaišku, ar tokių rezultatų būtų įmanoma pasiekti realaus gyvenimo sąlygomis – agresyvūs vyrai gali dažniau mesti užsiėmimus ar būti paprašyti išeiti dėl netinkamo elgesio.

Todėl atrodo, kad mitybos intervencijos gali padėti pasiekti geresnių rezultatų nei kiti gydymo būdai ir turėti mažiau šalutinių poveikių.

Lukiškių kalėjimas

Sprendimas pagerinti mitybą kalėjimuose gali būti naudingas ne tik siekiant sumažinti smurto lygį. Manoma, kad iki 90 proc. kalinių turi diagnozuojamą psichikos sveikatos sutrikimą. Šioje srityje dirbantys mokslininkai vis labiau sutaria dėl geros mitybos svarbos psichinei gerovei. Vėlgi, mažai tikėtina, kad geresnis maistas išspręs visas tokio pobūdžio problemas, tačiau jis gali reikšmingai sumažinti nepasitenkinimo lygį ir naštą kalėjimuose dirbantiems pareigūnams bei medikams.

Būtų naivu teigti, kad netinkama mityba yra pagrindinė arba vienintelė nusikalstamo elgesio priežastis. Kitos žinomos rizikos yra siejamos su skurdu, socialiniu nepritekliumi, psichologinėmis vaikystės traumomis ir psichikos sveikatos sutrikimais, taip pat buvimu netinkamoje aplinkoje. Tačiau iš visų šių žinomų rizikos veiksnių mityba yra lengviausiai reguliuojama ir turinti greičiausią poveikį – pagerėjimas pajuntamas po kelių savaičių, o ne kelių metų. Be to, ją pagerinti nėra labai brangu.

