JT pradeda derybas dėl tarptautinės biologinės įvairovės apsaugos sutarties

Jungtinės Tautos pirmadienį Ženevoje pradėjo derybas dėl biologinės įvairovės apsaugos sutarties, kurią tikimasi patvirtinti vėliau šiais metais.

Beveik 200 šalių tikisi šiemet parengti tarptautinį pagrindą iki šio šimtmečio apsaugoti gamtą nuo žmonijos lemiamo naikinimo. Svarbi gairė – kad iki 2030 metų būtų saugoma 30 proc. išlikusios laukinės gamtos teritorijų.

„Pasaulis aiškiai nusiteikęs skubiai imtis veiksmų gamtai apsaugoti“, – sakoma Biologinės įvairovės konvencijos (CBD) vykdomosios sekretorės Elizabeth Marumos Mremos pranešime spaudai.

„Atliekamo laiko neturime. Visi kartu privalome galiausiai priimti išties istorinę sutartį, tvirtai nukreipiančią mus į gyvenimo santarvėje su gamta kelią“, – pridūrė ji.

Derybos, vyksiančios kovo 14–29 dienomis, parengs dirvą itin svarbiu laikomai JT biologinės įvairovės konferencijai COP 15. Iš pradžių planuota, kad šis renginys įvyks Kinijos mieste Kunminge 2020 metais, bet jį teko keliskart atidėti dėl koronaviruso pandemijos.

Per susitikimą Ženevoje bus paskelbtos naujos COP 15 datos. Kol kas tikimasi, kad konferencija įvyks balandį arba gegužę, bet neatmestina, kad renginys vėl bus atidėtas.

Keli šaltiniai sakė, kad COP 15 gali būti atidėta net iki rugpjūčio pabaigos ar rugsėjo pradžios.

CBD nurodė, kad derybos Ženevoje atliks esminį vaidmenį baigiant rengti „ambicingą transformuojantį pagrindą laikotarpiui po 2020 metų“, siekiant, kad jis būtų patvirtintas per COP15.

Dokumento projekte išskirta apie 20 uždavinių, kuriuos tikimasi pasiekti iki 2030 metų. Tarp jų yra ambicingas siekis užtikrinti mažiausiai 30 proc. natūralių sausumos ir jūrinių buveinių apsaugą.

Be to, ketinama apriboti į aplinką patenkančių trąšų ir pesticidų kiekį, taip pat sumažinti gamtai kenkiančias subsidijas bent 500 mlrd. JAV dolerių (458 mlrd. eurų) per metus.

2019 metais paskelbtoje JT biologinės įvairovės ekspertų ataskaitoje sakoma, kad per kelis ateinančius dešimtmečius gali išnykti 1 mln. rūšių. Baiminamasi, kad pasaulis žengia į šeštąjį masinį rūšių išmirimo laikotarpį per pastarąją pusę milijardo metų.

Pažymėtina, kad beveik jokie iš 2010 metais iškeltų tikslų biologinei įvairovei apsaugoti nebuvo pasiekti.

Šiuo metu senas problemas dar labiau aštrina sparti klimato kaita.

Praeitą mėnesį JT Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija (IPCC) perspėjo, kad 9 proc. pasaulio rūšių iškils „didelis“ pavojus išnykti, net jeigu būtų įgyvendintas ambicingiausias 2015 metų Paryžiaus sutartimi numatytas tikslas – pasiekti, kad klimatas iki šio šimtmečio pabaigos atšiltų ne daugiau kaip 1,5 Celsijaus laipsnio.