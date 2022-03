Naujausias mokslininkų tyrimas įspėja – papildoma taurelė alkoholio per dieną gali būti siejama su smegenų tūrio mažėjimu

Nepaisant linksmybių, kurias galime patirti išlenkęs vieną kitą taurelę penktadienio vakarą, alkoholis mums kenkia. Net ir nedideliais kiekiais, rašo „Science Alert“.

Pastarojo meto tyrimai įspėja, kad net ir saikingas alkoholio vartojimas yra susijęs su širdies ir kraujagyslių ligomis bei smegenų pažeidimais. Naujausias tyrimas, kuriame dalyvavo daugiau nei 36 tūkst. suaugusiųjų, taip pat parodė, kad kas dieną suvartojant daugiau nei vieną „vienetą“ alkoholio, ima mažėti smegenų medžiagos – šis procesas prilygsta pasenėjimu dvejais metais.

Grupė JAV ir Europos mokslininkų peržiūrėjo 36 678 suaugusiųjų (vidutinio amžiaus ir vyresnių) duomenis, saugomus „UK Biobank“ – plataus masto, ilgalaikio stebimojo tyrimo – duomenų bazėje.

Alkoholis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Mokslininkai turėjo prieigą prie pačių dalyvių pateikto per savaitę ar per mėnesį suvartojamų alkoholio „vienetų“ skaičiaus (alkoholio vienetas Jungtinėje Karalystėje atitinka 10 mililitrų (8 gramus) grynojo alkoholio). Tyrimo tikslais vienetai per savaitę ir mėnesį buvo konvertuoti į vienetus per dieną. Mokslininkai taip pat galėjo susipažinti su kiekvieno tyrimo dalyvio MRT duomenimis, kurie padėjo nustatyti smegenų dydį, vertinant tiek pilkąją, tiek baltąją medžiagą.

Atsižvelgę į tokius veiksnius kaip amžius, KMI ir lytis, tyrėjai nustatė, kad yra neigiamas ryšys tarp alkoholio vartojimo ir tiriamųjų smegenų struktūros. Tai buvo pastebima visose smegenyse, tačiau didžiausi tūrio pokyčiai užfiksuoti trijose žievės srityse, smegenų kamiene, kiaute ir migdoliniame kūne.

Alkoholis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tai labai stipriai pasireiškė vartojant didesnį alkoholio kiekį – tyrėjai nustatė, kad sulaukus 50 metų, asmenų, kurie per dieną suvartoja keturis ir daugiau vienetų alkoholio, pilkosios ir baltosios medžiagos tūrio pokytis prilygsta daugiau nei 10 metų senėjimo, palyginti su tais, kurie visiškai negeria.

Tačiau mokslininkai įžvelgė skirtumą ir tarp tų, kurie išgeria vieną taurelę per dieną, ir tų, kurie išgeria dvi, – 50 metų amžiaus žmonėms šis skirtumas prilygo pasenėjimui dvejais metais tiek vertinant pilkąją, tiek ir baltąją medžiagą.

„Dauguma šių neigiamų asociacijų pastebima asmenims, kurie suvartoja vidutiniškai vieną ar du alkoholio vienetus per dieną“, – rašo tyrimą atlikę mokslininkai. – Tad šis tyrimas pabrėžia, kad net ir saikingas gėrimas gali būti susijęs su smegenų tūrio pokyčiais vidutiniame ir vyresniame amžiuje.“

Alkoholis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Keletas pastarojo meto tyrimų parodė, kad nėra nekenksmingo alkoholio kiekio, nepaisant to, kas mums buvo sakoma anksčiau, o šis tyrimas tik dar kartą tai patvirtino.

Visgi svarbu nepamiršti, kad kaip ir daugelis panašių tyrimų, šis tyrimas gali parodyti tik ryšį tarp alkoholio vartojimo ir smegenų pokyčių. Kadangi jis buvo stebimojo pobūdžio, negalime užtikrintai pasakyti, ar smegenų pokyčiai atsirado dėl alkoholio vartojimo, ar yra koks nors kitas veiksnys, kuris liko nepastebėtas. Nors tai mažai tikėtina, gali būti, kad mažesnes smegenis turintys asmenys yra labiau linkę vartoti alkoholį.

Tyrimas paskelbtas „Nature Communications“.