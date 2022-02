Gyvybei Žemėje užsimegzti galėjo padėti molekulės, atkeliavusios iš kosmoso

Ar gyvybė atsirado Žemėje, ar atkeliavo su asteroidais ir kometomis iš kosmoso? Šis klausimas seniai neduoda ramybės mokslininkams; be to, atsakymas nėra visiškai dvinaris. Gyvybės atsiradimas – ilgas procesas, apėmęs vis sudėtingesnių molekulių formavimąsi. Dabar neabejojama, kad bent dalis šių gyvybei reikalingų molekulių į Žemę atkeliavo iš kosmoso, nes mūsų planetoje joms susiformuoti nebuvo tinkamų sąlygų.

Dabar nustatyta, kad kosmose gali formuotis ir peptidai – viena iš mažiausių biomolekulių. Peptidai yra trumpos, iki kelių dešimčių aminorūgščių grandinės, kurios jungiasi į ilgesnes struktūras – baltymus. Apskritai kosmose randama daug įvairiausių organinių molekulių, tačiau jos paprastai yra santykinai paprastos, lyginant su dešimčių ar šimtų atomų dydžio peptidais.

Naujojo tyrimo autoriai eksperimentiškai pademonstravo, kad atviro kosmoso sąlygomis – esant labai žemai temperatūrai bei praktiškai nuliniam slėgiui – ant kosminių dulkelių nusėdantys anglies atomai paskatina jungčių tarp anglies monoksido ir amoniako molekulių formavimąsi, o iš jų išauga poliglicino monomerai.

Glicinas yra paprasčiausia amino rūgštis. Susidūrę monomerai gali formuoti įvairaus ilgio peptidus. Tiek anglies monoksidas, tiek laisva anglis ir amoniakas yra dažnai sutinkamos dujos tarpžvaigždiniuose debesyse, ten taip pat būna daug dulkių, taigi sąlygos peptidų formavimuisi tikrai egzistuoja. Be to, procesas yra efektyvus ir vyksta net labai žemose temperatūrose, be išorinio energijos šaltinio ar vandens kaip tirpiklio.

Jei peptidus į uolines planetas atneša kometos ir asteroidai, tai gali palengvinti gyvybės užsimezgimą, lyginant su jų formavimusi pačioje planetoje, kur įvairūs procesai šias molekules gali ir suardyti.

Tyrimo rezultatai publikuojami „Nature Astronomy“.