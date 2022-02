„Neaugimo“ judėjimo atstovas siūlo radikalias reformas: ragina įvesti aplinkos naudojimo limitus ir perskirstyti turtingiausių žmonių turtą

Europos aplinkos agentūros ataskaita apmąsto „žaliąjį“ ekonomikos augimą – Europos žaliojo kurso strategiją, pagal kurią ekonomika auga mažindama išteklių naudojimą. „Neaugimo“ (angl. „Degrowth“) judėjimo atstovai teigia, kad toks augimas ne tik neįmanomas, bet ir nereikalingas. „Neaugimo“ narys Federico Demaria LRT RADIJUI sako, kad šio judėjimo idėjos daugeliui gali būti nepriimtinos, o lietuviams – sukelti baimę sugrįžti į Sovietų Sąjungą. Anot jo, baimės nepagrįstos, o pokyčių labiausiai bijo didieji pasaulio lobistai.

Prancūzijoje gimusio ir kitose Vakarų šalyse išsiplėtojusio „Neaugimo“ (angl. „Degrowth“) judėjimo šerdis – ekonomikos ir ekologijos, taip pat kitų sričių akademikai, aplinkosaugos aktyvistai ir susirūpinę piliečiai. Šiam judėjimui prijaučia ir kai kurie politikai.

„Neseniai ir naujasis Vokietijos ekonomikos reikalų ir klimato veiksmų ministras (Žaliųjų partijos atstovas Robertas Habekas) pasakė, kad mes neturėtume susitelkti į ekonomikos augimą. Tokie pasakymai man patinka ir nebūtina kalbėti apie ekonomikos neaugimą kaip siekį“, – sako judėjimo narys, Barselonos universiteto dėstytojas, Barselonos autonominio universiteto Aplinkos mokslų ir technologijų instituto tyrėjas Federico Demaria (Federiko Demarija). Jis priklauso akademikų asociacijai „Research and Degrowth“ („Tyrimai ir neaugimas), yra knygų apie šį judėjimą autorius.

Pasak F. Demarios, šio judėjimo idėjos daugeliui gali būti nepriimtinos, o lietuviams – sukelti baimę sugrįžti į Sovietų Sąjungą: „Nesitikiu, jog visi su mumis sutiks, bet norėčiau, kad žmonės bent jau gerbtų šią idėją ir suprastų, kad yra visiškai legitimu ir pagrįsta – bent jau moksliniame ar akademiniame lauke – tyrinėti galimybę išsiversti su ekonomika, kuri neauga“.

Klimato kaita / AP nuotr.

Pokalbį su pašnekovu pradedame nuo diskusijos apie judėjimo pavadinimą. 2018 metais 200 akademikų pasirašė Europos Sąjungai (ES) skirtą laišką „Europa, laikas sustabdyti priklausomybę nuo ekonomikos augimo“ (Post-Growth Open Letter to EU institutions signed by over 200 scientists: „Europe, It’s Time to End the Growth Dependency“ – Research and Degrowth (R&D)). Šis laiškas išverstas į daugelį Europos kalbų, išskyrus lietuvių. Tad tenka žodžio „Degrowth“ vertimą galvoti pačiai. Federico Demaria pataria nesijaudinti, jei žodis „neaugimas“ skamba neigiamai – pasak jo, tai privalumas.

– Italijoje, iš kur esate kilęs, judėjimo pavadinimas turi pozityvesnę reikšmę. „Decrescita“ – reiškia patvinusios upės atoslūgį.

– Svarbiausia žodžio reikšmė nėra ta. Išgirdę žodį „decrescita“ galvojama, kad tai priešinga „augimui“, tad tai nelaikoma geru dalyku. Kai kurie judėjimo nariai Italijoje naudojo terminą „laimingas neaugimas“, „linksmas neaugimas“, arba „tvarus neaugimas“. Jie stengiasi suteikti negatyviu laikomam žodžiui pozityvumo. Manau, tai klaida. Mes stengiamės mesti iššūkį socialiniams vaizdiniams, tai yra tam, kaip žmonės reprezentuoja save ir savo gyvenimus. Tarkim idėjai, kad „daugiau uždirbti visada yra gerai“. Mes norime kelti klausimus ir „Neaugimo“ judėjimas visada tai darė. Būtent tai yra mūsų sėkmės priežastis.

Blogas žodis yra dalis sėkmės, nes jis neleidžia tapti populiariais ir mėgstamais viešojoje erdvėje. Jei vadintumėmės „klestėjimo“ judėjimu, meinstryminės institucijos sakytų „mums patinka „klestėjimas“, paimsime Jus“. Tada jos iškreiptų šio žodžio prasmę ir šis judėjimas būtų žuvęs.

Būtent tai nutiko su darniu vystymųsi. Dabar „vystymasis“ yra lygus „ekonominiam augimui“. Ne dėl to, kad taip turi būti, bet dėl to, kad taip yra šiandien. Jei perskaitysite Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, aštuntasis iš jų teigia, jog reikia išlaikyti ekonominį augimą.

Vokietijos ekonomika / AP nuotr.

„Neaugimas“ pirmiausia yra provokacinis šūkis. Tai provokacija ir iššūkis visuomenėje įprastoms sampratoms. Viena jų – mintis, kad ekonomikos augimas išspręs visas kylančias problemas: ekologinį tvarumą, socialinę ir ekonominę nelygybę, lyčių nelygybę. Mes sakome, jog šios problemoms išspręsti mums nereikia augimo. Geriau susitelkime į šias problemas ir pamirškime apie ekonomikos augimą. Siekime visų darnaus vystymosi tikslų, išskyrus aštuntojo „išlaikyti ekonomikos augimą“. Manau, kad šis tikslas prieštarauja daugumai kitų šio sąrašo tikslų.

Antra, „Ekonomikos neaugimas“ yra ne tik provokacija, kritika, iššūkis, bet ir pasiūlymas kurti kitokią visuomenę. Šioje naujoje visuomenėje svarbiausia yra ne tai, kad mes gaminame ir vartojame mažiau, išnaudojame mažiau išteklių, bet tai, kad gyvename kitaip. Taip, kad žmonių gyvenimuose svarbiausia yra gera savijauta, ekologinis tvarumas ir socialinė lygybė.

Neaugimo idėjos gimė išsivysčiusiose, turtingose šalyse, ypač Vakarų Europoje. Vėliau jos paplito Šiaurės Amerikoje ir Australijoje. Tad aišku, yra nesąmonė sakyti, kad Ganos visuomenė ar kita šalis Afrikoje turėtų stabdyti ekonomikos augimą. Tai jų reikalas. Aš nemanau, kad jie turėtų orientuotis į ekonomikos augimą, kita vertus, jie patys turi nuspręsti, į ką jie nori orientuotis. Aš taip pat neketinu nurodinėti Lietuvos žmonėms, ką jie turi daryti ar ko neturėtų daryti. Tiesiog noriu pasakyti, jog ekonomikos augimas mūsų problemų išspręsti nepadės.

– „Neaugimas“ – ne tik kritika ekonomikos augimui, pasiūlymai, kaip reikėtų keistis, bet ir judėjimas. Kas yra jo nariai ir kokia veikla bendrai užsiimate?

– Dabar prie šio judėjimo prisijungia ne tik aktyvistai, susirūpinę piliečiai, akademikai, į tai palankiai žiūri ir kai kurie politikai, veikiantys tiek nacionaliniu, tiek europiniu lygmeniu. Tarkim, Žaliųjų grupė Europos parlamente.

Taigi, tai labai įvairi grupė. Sunku pasakyti, ar ji didelė. Daugiausia jos narių yra Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje ir Vokietijoje. Šiose šalyse beveik visi yra girdėję apie ekonomikos neaugimą – tai nereiškia, kad jie sutinka su idėja, bet apie ją yra girdėję. Nuo 2008 metų kas antrus metus organizuojame konferencijas, prie kurių jungiasi vis daugiau žmonių. 2014 metais ji vyko Vokietijoje ir joje dalyvavo 4 tūkstančiai žmonių. Dabar neaugimo idėjos ateina į kitas šalis. Mūsų pirmoji knyga apie neaugimą neseniai buvo išversta į lenkų kalbą – iš viso ji išversta į dešimt kalbų.

Jungtinės Karalystės ekonomika / AP nuotr.

– Ar „Neaugimas“ yra ir gyvenimo būdas?

– Manau, tai yra gyvenimo būdas, bet ne individualus gyvenimo būdas, o nauja vizija, jei norite, politinis projektas. Jis nėra tik apie ekonomiką, tai daug plačiau, nes galiausiai „Neaugimas“ paliečia gyvenimo prasmės klausimą: ką tu nori nuveikti gyvenime, kokia tavo gyvenimo prasmė? Tiktai vis daugiau dirbti, vis daugiau uždirbti ir vis daugiau mokėti už brangius dalykus, kurių tau nereikia?

Mūsų judėjimas nėra susikoncentravęs tik į aplinkosaugos problemas, jam vienodai rūpi aplinkosaugos ir socialinės problemos. Mes suprantame, jog Europoje labai daug žmonių kasdien susiduria su skurdu ir nepritekliumi. Esame labai susirūpinę dėl jų būklės. Manau daug labiau negu tie, kurie siūlo ekonominį augimą, kuris juk niekaip neprisideda prie šių žmonių gerovės.

„Neaugimas“ nėra recesija, ekonomikos krizė. Ekonomikos krizė nebūtų naudinga aplinkai ir žmonėms. Mes siūlome: nelaukime katastrofos, sąmoningai kurkime ir projektuokime visuomenę, kurioje „mažiau yra geriau“.

– Tad kokių veiksmų siūlote imtis?

– Aišku, kad pasiūlymas apima didelį mastą. Devintame dešimtmetyje užgimusios darnaus vystymosi idėjos iš esmės sakė: „Atlikime mažus pakeitimus ir to užteks“. Tarkim, „užsuk čiaupą, kol valaisi dantis, ir viskas bus gerai“. „Rūšiuok, ir viskas bus gerai“. Tai yra geri veiksmai, deja, jų negana. Taip, mums reikia keistis kaip individams, mūsų psichologija ir kultūra turi keistis. Bet kartais būna taip, kad žmogus turi važiuoti į darbą ir vienintelis būdas ten patekti yra automobiliu. Tad individualus pokytis ne visada įmanomas. Reikia struktūrinių pokyčių, reikia galimybės dirbti arčiau namų ir važiuoti į darbą dviračiu. Arba viešuoju transportu, nes, tarkim, Lietuvoje šalčiau nei Ispanijoje ir dviračiu ne visada nuvažiuosi, kur reikia. Taigi, reikia kito lygio pokyčių. Pokyčių reikia bendruomenės lygmeniu, miesto lygmeniu.

Europoje yra ne vienas miestas, kurio valdymas nesisuka aplink augimą, kuriame stengiamasi pritaikyti mūsų siūlomas idėjas ir priemones. Tokią valdžią turime Barselonoje (Barselonos merė Ada Colau pagarsėjo kaip nuo būsto nukentėjusių žmonių gynėja, – aut. past.), Kroatijos sostinėje Zagrebe.

Mes taip pat norime pokyčių nacionaliniu lygmeniu. Tai pasiekti nėra lengva, bet įmanoma. 2018 metais surengėme „Neaugimo“ konferenciją Europos parlamente. Joje dalyvavo žmonės iš Europos Komisijos, parlamentarai, akademikai, diskutavome apie tai, kaip galėtume įgyvendinti šias priemones. Kadangi esame mokslininkai, sumodeliavome, kaip ekonomika galėtų vystytis, jei būtų nesikoncentruojama į augimą.

Planeta Žemė / Shutterstock nuotr.

Tarkim, siūlome dirbti mažiau nei 40 valandų per savaitę. Tai įmanoma, jei turtingumas perskirstomas tarp kapitalistų ir darbuotojų. Palaikome universalias bazines pajamas, kurias galime apmokėti vėlgi teisingiau paskirstydami mūsų ekonomikos išteklius. Skatiname įvesti aplinkos naudojimo limitus, įgyvendinti žaliąją mokesčių reformą. Šiuolaikinėje visuomenėje darbas yra smarkiai apmokestintas, o gamtos ištekliai – ne. Todėl turėtume padidinti gamtos išteklių apmokestinimą, sumažinti darbo apmokestinimą ir taip sugeneruoti daugiau darbo vietų. Žmonėms toks dalykas būtų suprantamas.

Žinoma, taip pertvarkant mokestinę bazę, reikėtų būti atsargiems, nes kyla energetinio skurdo rizika. Jei elektros kainos bus pakeltos, neturtingiems žmonėms gali būti sunku apmokėti sąskaitas. Tačiau galima turėti skirtingus standartus už tam tikrą išnaudojamos elektros kiekį. Kuo daugiau išnaudoji, tuo daugiau moki. Toks yra vandens apmokėjimo modelis Vakarų Europoje. Jis nesunkiai įgyvendinamas ir puikiai veikia. Tiesiog, reikia įgyvendinti reformas, kurios pagerina lygybę ir sąžiningai tvarkosi su tvarumo iššūkiu, bei pamiršti, kas vyksta su ekonomikos augimu.

– Kur mes gautume tiek pinigų Jūsų pasiūlymams įgyvendinti? Iš ko apmokėtume sveikatos apsaugą, švietimą, socialinę apsaugą?

– Iš turtingųjų sąskaitos. Kitas mūsų pasiūlymas yra radikalus turtingumo perskirstymas (angl. redistribution of wealth). Manau, kad nėra kito kelio. Kartu su universaliomis bazinėmis pajamomis, mes taip pat siūlome nustatyti maksimalias pajamas. Pavyzdžiui, jei uždirbi 1 milijoną eurų per metus, ar 2 milijonus – dėl sumos galima demokratiškai susitarti – negali uždirbti daugiau. Jei uždirbi daugiau, moki 100 procentų pajamų mokestį.

Tai nėra toks beprotiškas pasiūlymas. Šešto dešimtmečio Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) pajamų mokestis uždirbantiems 1 milijoną eurų buvo 90 procentų. Taigi iš esmės tai buvo maksimalios pajamos. Žmonės sako, kad su tokiais apribojimais verslininkai nesiims iniciatyvos, nebus inovacijų. Nesutinku.

Ispanijoje esame paskaičiavę, kaip apmokėti universalias bazines pajamas. Iš esmės, tai galėtume padaryti pakeisdami pajamų mokestį. Padidinę 20 procentų turtingiausių Ispanijos žmonių pajamų mokestį galėtume mokėti universalias bazines pajamas visiems Ispanijos gyventojams. Tas 20 procentų nėra nei aš, nei Jūs, nei dauguma laidos klausytojų.

Pinigai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Bet suprantu, kad žmonės nenoriai priima tokias idėjas. Jos kultūriškai stipriai prieštarauja tam, ko esame mokomi kapitalistinėse visuomenėse. Lietuvos žmonėms jos tikriausiai kelia baimę grįžti į Sovietų Sąjungą.

– Vis dėlto, Ispanijoje, prasidėjus pandemijai, universalių bazinių pajamų klausimas buvo svarstytas gana rimtai. Ar jis įgyvendintas ir kaip?

– Skirtingose ES šalyse vyksta rimta diskusija apie universalias bazines pajamas, ši idėja populiarėja. Tačiau tai, kas iki šiol buvo įgyvendinama Ispanijoje ir Italijoje, yra išmokos skurstantiesiems. Tuo metu universalios bazinės pajamos skiriamos visiems.

Turime suprasti, kad visuomenė keičiasi. Visuomenė nebegrįš į laikus prieš 2008 metus. Vyksta automatizacija, robotizacija, gamyba perkeliama į kitas šalis. Tikriausiai panašūs procesai vyksta ir Lietuvoje. Jei pramonė iškeliama, jei likusioje pramonėje viskas automatizuota, kyla klausimas: kur žmonės dirbs ir uždirbs pinigus? Suteikite jiems universalias bazines pajamas, kodėl gi ne.

Skirtumas tarp mūsų siūlymų ir Sovietų Sąjungos yra tas, kad mes nesiūlome centralizuotos ekonomikos. Neaugančios ekonomikos visuomenėje gali būti erdvės laisvai rinkai, gali būti erdvės centrinei valdžiai ir planui, bet mes manome, kad joje pirmiausia turėtų būti daug erdvės asmeninėms ir bendruomenės iniciatyvoms, kooperatyvams. Skirtumas yra toks, kad jos neturėtų suktis aplink ekonomikos augimą, plėtrą.

Daug diskutuojame apie tai, kas ekonomikoje vadinama „bendrosiomis gėrybėmis“. Tai ištekliai, kuriuos valdo bendruomenės. Dažnai toks valdymo būdas yra demokratiškesnis ir efektyvesnis negu centrinis planavimas. Bet, žinoma, turtingumo perskirstymą turėtų įgyvendinti centrinė valdžia, nėra kito būdo tą padaryti.

Šia linkme žengiami pirmieji žingsniai. Didysis septynetas (G-7) ar Didysis dvidešimtukas (G-20) – jie jau pasiūlė verslo mokestį tarptautinėms įmonėms, kuris sudaro 50 procentų. Jie sako, kad neturi būti išimčių, verslas turi mokėti mokesčius visame pasaulyje. Kitaip tai, ką jis daro, nėra teisinga.

– Kokie konkretūs „Neaugimo“ judėjimo pasiūlymai yra įgyvendinti Barselonoje ar Zagrebe – miestuose, kurie turi šioms idėjoms prijaučiančius merus?

– Aš esu akademikas, daugiau mažiau turiu laisvę sakyti tai, ką noriu. Politikams yra kitaip. Jie turi kalbėti atsargiai. Zagrebe ir Barselonoje politikai nenaudoja termino „Neaugimas“. Bet matyt svarbiau, kad jų veiksmai eina šia kryptimi. Neseniai ir naujasis Vokietijos ekonomikos reikalų ir klimato veiksmų ministras (Žaliųjų partijos atstovas Robertas Habekas – aut. past.) pasakė, kad mes neturėtume susitelkti į ekonomikos augimą. Tokie pasakymai man patinka ir nebūtina kalbėti apie ekonomikos neaugimą kaip siekį. Tai yra politikai, kurie aplinką ir žmones deda į pirmą vietą.

Zagrebas / Pixabay nuotr.

Tarkim, Barselonoje mažinamas eismas. Kasdien automobilį naudoja tik 20-30 procentų miesto gyventojų. Tačiau šie automobiliai užima labai daug vietos, teršia orą ir šildo klimatą. Todėl miesto valdžia skatina žmones vaikščioti, minti dviratį ir naudotis viešuoju transportu. Tokia politika yra naudinga visiems, nes gyvenimą mieste ji padaro kokybiškesnį.

Miesto savivaldybė taip pat susidūrė su tuo, kad daugelis dalykų, kuriuos jie norėtų įgyvendinti, yra regioninės arba centrinės valdžios kompetencijoje. Visų pirma turiu galvoje būstą. Būstas paliktas rinkai ir spekuliacijoms. Daug žmonių perka būstą tam, kad juo spekuliuotų, jį nuomotų.

Barselonoje kainas smarkiai išpūtė butų pirkimas nuomai „Airbnb“ platformoje. Dėl to pasidarė labai sunku surasti padorią vietą gyvenimui. Barselona pasiūlė riboti nuomos kainą, tas jau yra daroma Vokietijoje, Berlyne. Bet to nesprendžia miesto valdžia – tą sprendžia vyriausybė. Nuomos kainų apribojimas buvo patvirtintas, bet ne toks, kokio norėjo miestas.

Kitas sėkmingas projektas siekė paskatinti bendruomenių iniciatyvas. Taip pradėjo kurtis būstų kooperatyvo projektai. Tai bendruomenės, kurios gyvena kartu. Nebūtinai tame pačiame name: visi turi ir atskirus butus, ir bendras erdves. Savivaldybė davė lėšų arba žemės tokių kooperatyvų projektams. Kooperatyvai patys statosi namus, dažnai tvaresnius, iš medžio ir taip toliau. Šių kooperatyvų modelių yra įvairių.

Įdomiausia yra tai, kad kooperatyve tu nesi būsto savininkas. Savininkas yra kooperatyvas, o tu, kaip kooperatyvo narys, turi teisę naudotis būstu ir moki nuomą. Šis modelis Berlyne ir kituose miestuose pradėtas įgyvendinti jau prieš keletą šimtmečių. Taigi tiek ten, kur būstu rūpinasi rinka, tiek ten, kur juo rūpinasi valstybė, galimos bendruomenės iniciatyvos, kurios padeda aprūpinti būstu žemas pajamas turinčius žmones.

– Kodėl „Neaugimo“ judėjimo nariai kritikuoja Europos žaliojo kurso siekį – žaliąjį ekonomikos augimą?

– Pasakysiu du dalykus. Pirma, istoriškai nėra nutikę tokio dalyko, kaip žaliasis ekonomikos augimas, tai yra, kad bendrasis vidaus produktas (BVP) augtų, o gamtos išteklių vartojimas ženkliai mažėtų. Manau, kad ateityje tai taip pat nėra tikėtina arba mažai tikėtina. Asmeniškai manau, kad tai neįmanoma, bet sudėtinga šį argumentą apginti.

Suprantu, kad jei dalykas neįvyko praeityje, tai nereiškia, kad jis neįvyks ateityje, tačiau nesuprantu, kaip techniškai kalbant, tokia didelė ekonomika kaip mūsų gali veikti su labai mažai išteklių?

Tikslai yra labai aiškūs – turime tapti klimatui neutraliais iki 2050 metų. Tai ne juokas. Kaip mes tai įgyvendinsime? Visur įdiegsime atsinaujinančių šaltinių energiją? Nepavyks. Prieš kelias savaites Europos Komisija patvirtino nuostatą, jog gamtinės dujos ir atominė energija yra žalia energija. Mat jie žino, jog atsinaujinančių šaltinių energijos neužtenka.

Šiltnamio efektą sukeliančios dujos/Asociatyvi / AP nuotr.

Mes sakome, jog atsinaujinančių šaltinių energija yra gerai, bet jos neužtenka, todėl turime sumažinti energijos vartojimą. Ir efektyvumo pagerinimo neužteks. Žaliojo augimo idėja pagrįsta technologijomis ir tokiomis technologijomis, kurių šiandien dar neturime.

Tai, ką šiuo metu skatina Europos Sąjunga, yra efektyvumo didinimas. Tarkim automobiliai, kuriuos vairuojame šiandien yra daug efektyvesni nei tie, kuriuos vairavome prieš 50 metų. Tai reiškia, jog su tuo pačiu kiekiu degalų jie gali keliauti daug daugiau kilometrų. Tačiau problema yra ta, kad visas Europoje sunaudotų degalų kiekis ne sumažėjo, o padidėjo. Taigi efektyvumo didinimas nebūtinai veda į vartojimo sumažėjimą. Panašus palyginimas galėtų būti su elektros lemputėmis, elektros prietaisais namuose. Jie yra efektyvesni, nei tie, kuriuos naudojome seniau. Bet mūsų elektros suvartojimas nesumažėjo. Tokią problemą spręsti turime imdamiesi struktūrinių pokyčių, kurie yra sudėtingi, bet tiesiog nėra kito būdo išeiti iš šios krizės.

– Tačiau ar tikrai mums užtektų pinigų įgyvendinti visus Jūsų pasiūlymus, jei sumažintume gamybos ir vartojimo apimtis?

– Politikai mums visada sako, kad jūsų pasiūlymams, socialinėms ir aplinkosaugos programoms nėra pinigų. Po 2008 metų turėjome taupymo politiką. Tada atėjo COVID-19 pandemija, visi jau žinojo, kad taupymo politika žlunga ir staiga atsirado daugybė pinigų: atsigavimo planai, Centrinio Europos banko planas, pinigų spausdinimas ir kita. Pinigų yra daug, tai ne problema, tačiau pinigus reikia investuoti teisingai.

Kai atėjo pandemija, mes paaukojome ekonomikos augimą, sustabdėme ekonomiką, tam, kad žmones apsaugotume nuo mirčių. Tada tarp gyvybės ir BVP mes pasirinkome gyvybę. Šį kelią turime tęsti: perorientuoti mūsų ekonomiką taip, kad ji suktųsi aplink gyvenimą, o ne gyvenimas aplink ją. Ar tai gali būti įgyvendinta? Žinoma. Tik mes turime tai daryti. Pandemijos atveju mes tai turėjome padaryti, nes buvome tokioje ekstremalioje situacijoje, kad kažkas turėjo būti padaryta. Bet mes tai galime padaryti apgalvotai, planuoti.

Pinigai ir ekonomika / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kitas argumentas yra tai, kad subrendusios ekonomikos nebeauga tiek, kiek jos augdavo seniau. Netgi besivystančios ekonomikos. Kinijos ekonomika kasmet augdavo po 10 procentų, bet pastaraisiais metais ji tiek nebeauga. Ekonomikos augimo lygis pasaulyje nukrito. Tai pripažino ir Tarptautinis valiutos fondas. Jau dešimt metų kalbama apie „naują normalybę“, kurioje ekonomikos nebeauga tiek, kiek jos augdavo anksčiau. Šia prasme, vertėtų bent jau pradėti galvoti, kaip ekonomika turėtų funkcionuoti be augimo. Nesitikiu, jog visi su mumis sutiks, bet norėčiau, kad žmonės bent jau gerbtų šią idėją ir suprastų, kad yra visiškai legitimu ir pagrįsta – bent jau moksliniame ar akademiniame lauke – tyrinėti galimybę išsiversti su ekonomika, kuri neauga.

Pavyzdžiui, manau, kad jei ES institucijos būtų labiau atkreipusios dėmesį į laišką, kurį jiems nusiuntėme 2018 metais, jos būtų daug geriau pasiruošusios atsakui į COVID-19 krizę. Tai yra, momentui, kai turi stabdyti ekonomiką ir ją perorganizuoti. Šiuos dalykus siūlome jau 20 metų, bet jos nekreipia į mus dėmesio. Pažiūrėkite į dabartinę ekonominę situaciją: energijos kainos auga, infliacija kyla. Žinoma, kol kas turime pinigų iš Europos atsigavimo fondo, bet kas vyks toliau? Daug valstybių augo į skolą. Kinijoje valstybinė ir privati skola yra didžiausia bet kada šalies istorijoje. Tai yra nestabilumo faktorius. Ilgalaikėje perspektyvoje ekonomikos, pagrįstos augimu, nėra tokios stabilios kaip atrodo.

– Jei ekonomikos nebesugeba augti, pasaulį krečia ekologinė, sveikatos ir socialinė krizės. Kodėl politikai neapsuka krypties ir neima mažinti vartojimo bei gamybos? Kas yra pagrindinė kliūtis neaugimui?

– Lengviausias atsakymas būtų: žmonės nenori pokyčių. Taip numestume visą atsakomybę piliečiams. Šitaip visą laiką kalba visi politikai. Jie sako: „bet žmonės tam nepasiruošę, jie nori uždirbti daugiau“. Pagrindinė priežastis yra kita. Nors ir kultūrinė problema yra. Mes užaugome kapitalistinėje sistemoje, mums buvo sakoma, jog turime dirbti, uždirbti vis daugiau, konkuruoti.

Vis dėlto, didžiausias iššūkis neaugimo idėjoms ir klimato kaitos sprendimams yra lobistai, tarptautinės korporacijos, nes būtent jie pelnosi iš esamos situacijos. Jie nenori nutraukti iškastinio kuro naudojimo. Ar žinojote, kad didžiausią dalį klimato kaitos konferencijos dalyvių sudaro iškastinio kuro pramonės lobistai? Jie žino, kad ten reikia būti, sutrukdyti pokyčiams. Jei iškastinis kuras liks žemės gelmėse, šios kompanijos bankrutuos. Aišku, jie turi pinigų paveikti politikus, mokslą ir žiniasklaidą.

Vadyba. Darbas. Nerimas / CHINE NOUVELLE/BNS nuotr.

Mano nuomone, kai kurie politikai pastebi, kad vyksta negeri dalykai, bet jie bijo. Jie bijo kalbėti, jie bijo, kad jų nesupras, nes politikams sudėtinga skleisti žinią, kuri skiriasi nuo vyraujančio požiūrio. Jie bijo lobistų, nes juk žinote, kas nutinka politikui, kuris pasipriešina galingiems lobistams. Jie jį sunaikina – visomis prasmėmis.

Europos Komisija yra atvira mūsų pasiūlymui. Man atrodo, kad jie ima suprasti pirmąją jo dalį – kad ekonomikos augimas nėra tvarus. Bet antroji pasiūlymo dalis – turto perskirstymas yra politiškai sudėtingas, ypač dėl lobistų. Juk ekonomikos augimas nėra naudingas visiems žmonėms. Jis naudingas tik mažai grupelei, 1-am turtingiausiųjų procentui, tarptautinėms įmonėms. Jie pasiima ekonominio augimo naudą. Jei panagrinėsite istoriškai, kokia buvo atlyginimų evoliucija, nežinau, kokia ji buvo Lietuvoje, bet bent Vakarų Europoje nuo aštunto dešimtmečio, vis turtingesni darėsi tik kapitalo savininkai, ne darbuotojai. Faktiškai, atlyginimai neaugo.

– Daug kas kalbėjo apie tai, kad koronaviruso pandemija yra ne tik didžiulis iššūkis, bet ir svarbi galimybė keistis. Apie tai kalbate ir Jūs. Pandemijos sąlygomis gyvename jau dvejus metus. Ar tos galimybės dar nepraradome?

– Dabar yra tinkamas laikas kalbėti suprantamai apie tai, kas iš tiesų yra svarbu. Mums atrodo, kad tai nėra BVP, ir ne kompanijų pelnas, o mūsų planetos ir žmonių sveikata bei savijauta. Tai mūsų pagrindinė žinutė.

Lieka tik vienas klausimas. Visos politinės idėjos yra pažadai. Tarkim, „žaliasis augimas“ yra pažadas, kad ekonomika tuo pačiu metu gali augti ir būti tvari. Manau, kad Europos Komisija nesugebės išpildyti šio pažado. Bet man kyla klausimas: kada paaiškės, kad šis pažadas negali būti išpildytas? Tai svarbu ne tik jaunajai kartai, žmonėms, kurie nerimauja dėl ateities ir prašo mūsų imtis pokyčių. Tai svarbu ir žmonėms, kurių asmeniniai gyvenimai šiandien ypač sudėtingi. Kas tai bebūtų: fizinės ar psichinės sveikatos problemos, ekonominė nelygybė, skurdas, kitos priežastys. Kaip galime jiems paaiškinti, kad galima sukurti visuomenę, kuri jų gyvenimą padarys geresniu, nors... ši visuomenė labai skirtųsi nuo tos, kokią ją turime dabar?

Reikia pripažinti, kad viena iš kliūčių yra ir tai, kad žmonės bijo nežinios, ji kelia stresą. Dalyką, kuris sukelia nežinią, labai lengva atmesti. Bet mums reikia struktūrinių pokyčių, ir tai gali reikšti netikėtus pokyčius mūsų pačių gyvenime. Pats esu žmogus, kuris mėgsta kontrolę savo gyvenime, nemėgstu netikėtumų.

Kita vertus, reikia suprasti, kad dabartinė visuomenė nėra tokia stabili kaip atrodo. Nereikia galvoti, kad kolapsas įvyks po dešimties metų. Kolapsas jau čia. Jau dabar yra daug žmonių, kurie susiduria su sudėtingomis gyvenimo situacijomis dėl aplinkos ar dėl socialinės nelygybės. Ir mes turime pateikti pasiūlymus, kurie pagerintų jų gyvenimą.

