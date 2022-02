Svarbus žingsnis aviacijoje – skrydžiui pasiruošė pirmasis visiškai elektrinis keleivinis lėktuvas „Alisa“

Skrydžiui pasiruošęs pirmasis visiškai elektrinis keleivinis lėktuvas. „Alisa“ – Izraelio kompanijos „Evation“ kūrinys, praėjusią savaitę Arlingthono oro uoste perėjęs variklio bandymus.

Šio lėktuvo baterija panaši į elektrinio automobilio ar mobiliojo telefono – per pusvalandį įkrauta, devynvietė „Alisa“ galės skristi valandą. Maksimalus greitis, kurį ji gali išvystyti – maždaug keturi šimtai šešiasdešimt kilometrų per valandą. Palyginimui – „Boeing 737“ maksimalus greitis yra beveik tūkstantis kilometrų per valandą.

Bendrovė viliasi, kad elektriniai lėktuvai, galintys skraidinti nuo 20 iki 40 keleivių, taps realybe po 7–10 metų.

Prieš trejus metus pristatyto prototipo laineris artimiausiomis savaitėmis bandys pakilti nuo tako skirtingais greičiais, o ant žemės esanti komanda stebės vairo, slydimo, stabdžių sistemų veikimą.

„Eviation“ yra sukūrusi tris prototipo versijas: keleivinį ekonominį variantą, verslo klasės ir specializuotą krovininį. Bandomas keleivinis talpina devynis keleivis, du pilotus ir beveik keturis šimtus kilogramų krovinio. Verslo modelis skirtas šešiems keleiviams erdvesniems skrydžiams, o krovininio talpa – beveik trylika kubinių metrų. Anot bendrovės, visa tai įmanoma, tuo pat metu sumažinant priežiūros ir skrydžių išlaidas beveik 70 procentų.