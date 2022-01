IT ekspertas įvardijo, kokios karjeros perspektyvos laukia programinės įrangos testuotojų

Per pandemiją visame pasaulyje išaugęs programinės įrangos testuotojų poreikis ir sparčiai auganti šių profesionalų bendruomenė vilioja daugelį išbandyti jėgas IT industrijoje. Nors sėkmingai įsitvirtinti testavimo srityje gali pavykti ir be sukaupto milžiniško techninių žinių bagažo, tačiau pirmiausia derėtų pasidomėti, kokius konkrečiai darbus IT įmonėje atlieka testuotojai bei kokių žinių prireiks vos pradėjus dirbti, rašoma „Devbridge“ pranešime žiniasklaidai.

Kokios karjeros perspektyvos laukia šių specialistų? Kuo skiriasi testavimo sritys? Ir į ką atkreipti dėmesį ieškant testavimo inžinieriaus darbo? Įžvalgomis dalijasi JAV programavimo paslaugų įmonėje „Devbridge“ testavimo praktikoms vadovaujantis Nikolajus Tolkačiovas.

Kaip įsitvirtinti testavimo srityje?

Anot N. Tolkačiovo, vis dar egzistuoja stereotipas, kad IT testuotoju gali tapti bet kas, o IT įmonėje gauti darbą yra kur kas lengviau, nei, pavyzdžiui, programuotojui.

Kompiuteris / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Nors ir sutikčiau, kad galbūt į testavimą lengviau patekti nei į programavimo sritį, tačiau ilgainiui čia taip pat prireikia nemažai specifinių žinių. Testuotojui privalu suprasti kaip veikia sistema, kokia jos paskirtis ir kaip galutinis vartotojas naudosis šia sistema, tik taip testuotojas kurs vertę ir padės savo komandai. Reikia ir komunikacijos kompetencijų, ir drąsos, kadangi dažnai teks bendrauti su kolegomis programuotojais bei kelti sudėtingus, nepatogius klausimus, kurie turi padėti išvengti klaidų ir problemų ateityje“, – sako vadovas.

Testavimo praktikų vadovas pabrėžia, kad karjeros kelionė gali sėkmingai prasidėti nuo pasirinktos akademijos ar kursų. Vis dėlto neužtenka vien tik sukauptų vertingų žinių, pasirinkus šį kelią, teks nuolat tobulėti ir auginti kompetencijas.

„Testuotojai labai sparčiai auga ir tobulėja, jei pažvelgtume į kelis patyrusio testuotojo lygio darbo skelbimus prieš kelerius metus ir dabar, tai pastebėtume labai aiškią tendenciją, kad reikalavimai keičiasi, tačiau ne sukauptos patirties darbe atžvilgiu, o techninių kompetencijų prasme. Tai tik parodo kylantį testuotojų profesijos lygį. IT išsilavinimas taip pat gali padėti, bet jis tikrai nėra būtinas, turime labai daug sėkmės istorijų, kai į akademijas įstoja žmonės, siekiantys persikvalifikuoti ir visiškai pakeisti karjeros sritį. Visus juos vienija motyvacija ir gebėjimas pasiraitojus rankoves kibti į darbus“, – teigia IT ekspertas.

Kompiuteris / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Testavimo sritys reikalauja skirtingų kompetencijų

Pasak N. Tolkačiovo, vyrauja dvi testavimo karjeros tendencijos, dalis IT kompanijų testavimo sričiai pasitelkia vieną rolę, kuri apima visas testavimo kategorijas. Tačiau taip pat yra įmonių, kuriose rolės skirstomos ir į konkrečias kategorijas tokias, kaip: rankinio testavimo, automatizavimo, saugumo užtikrinimo, greitaveikos, prieinamumo ir pan.

„Rankinis testavimas – skamba paprastai, bet dažniausiai tai būna viena iš sudėtingiausių darbo dalių, kadangi rankinio testavimo specialistui reikia užtikrinti kuriamo produkto kokybę. Tai yra didžiulė amplitudė įvairių testavimo procesų: tai ir gairių sudėliojimas projekte, viso IT produkto rizikos analizė, testavimo strategija, komandos apmokymas ir visi kiti su kokybės užtikrinimu susiję darbai. O tuo tarpu, automatizavimo testavimo specialistas padeda komandai suautomatizuoti testavimo darbus, kurie yra reikalingi, kad būtų užtikrintas visos aplikacijos funkcionalumas. Automatizuoti procesai padeda produktą išleisti į vartotojo rankas dažniau ir greičiau, nes efektyviau pavyksta išsiaiškinti ir sužinoti ar viso produkto funkcionalume neatsirado klaidų“, – aiškina specialistas.

N. Tolkačiovo teigimu, ne ką mažiau aktualios ir kitos, sparčiai populiarėjančios testavimo specializacijos, pavyzdžiui, saugumo užtikrinimo specialistas, kuris padeda patikrinti ar aplikacija neturi saugumo spragų, ar ją gali lengvai nulaužti įsibrovėliai iš išorės.

Kompiuteris / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Neretai saugumo užtikrinimo specialistai patys pabando būti įsilaužėliais ir išbandyti aplikacijos saugumą. O greitaveikos specialistų užduotis yra sužinoti, koks yra sistemos pralaidumas ir nurodyti, kur yra pati silpniausia sistemos vieta. Tai padeda sužinoti ir išvengti problemų, kai daug vartotojų bando pasinaudoti sistema, o ji neatlaiko tokio kiekio vartotojų apkrovos ir pasidaro arba labai lėta, arba visiškai nustoja veikti. O štai prieinamumo specialistas padeda užtikrinti, kad sistema būtų pasiekiama vartotojams su negalia. Tai ypač svarbu, kai vis daugiau paslaugų persikelia į virtualią erdvę, todėl būtina pasirūpinti, kad tokia sistema būtų prieinama ne tik didesniam, bet ir įvairesniam ratui skirtingų vartotojų“, – nurodo IT ekspertas.

Karjeros laiptais kilti padeda profesionalų bendruomenė

Testavimo praktikų vadovas akcentuoja, kad karjeros įvairovė testuotojui IT įmonėje gali prasidėti nuo jaunesniojo specialisto rolės iki vadovaujančio testavimo eksperto visai įmonių grupei. Vis dėlto labiausiai specialistus augina ir siekti karjeros skatina suburta profesionalų bendruomenė.

„Visos organizacijos testavimo žinių auginimu ir gerosiomis praktikomis rūpinasi vadovaujantys testavimo specialistai (angl. Lead Test Engineer), jie yra tie žmonės, kurie gali padėti visais su testavimu susijusiais klausimais. Jiems tenka susistyguoti projektus, paskaičiuoti preliminarius projekto testavimo kaštus, sudėlioti testavimo specialisto karjeros kelią, kurti vidines testuotojų bendruomenes, organizuoti žinių dalijimosi iniciatyvas, patiems aktyviai dalytis žiniomis bei dalyvauti visos organizacijos testavimo krypties sudėliojimo ir įgyvendinimo procese“, – teigia testavimo praktikų vadovas.

Kompiuteris / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

N. Tolkačiovas pabrėžia, kad pasitaiko, kai testuotojai nori save išbandyti ir kitose srityse kaip – programavimas, verslo analitika, projektų valdymas ar vadovaujančios rolės.

„Tokios karjeros galimybės taip pat egzistuoja, reikia tik apie jas pasikalbėti su savo vadovu. Tada sudėliojamas preliminarus planas, kaip tai galėtų būti įgyvendinta ir kaip specialistas su kitų kolegų pagalba gali pradėti siekti išsikeltų tikslų. Mūsų organizacijai prisijungus prie „Cognizant Softvision“ įmonės, sieksime su kolegomis dar labiau išplėsti kompetencijų lauką bei dalytis gerosiomis testavimo praktikomis, įnešti dar daugiau gerų iniciatyvų į mūsų bendruomenę. Darbas testavimo srityje tikrai nėra lengvas, o ir tempas yra pakankamai greitas, todėl pas mus pradedantys dirbti žmonės profesine prasme užauga labai greitai. Žinoma, ne visiems toks tempas yra priimtinas, yra juk ir tokių žmonių, kurie nori vengti iššūkių, nes tai kartais vargina. Tačiau mūsų profesijos atstovams būtina išeiti iš tos komforto zonos ir nuolat tobulėti“, – įsitikinęs vadovas.