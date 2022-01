„Lyčių kova“ prasideda dar gimdoje, kai tėvo ir motinos genai grumiasi dėl maistingųjų medžiagų

Kembridžo mokslininkai išsiaiškino pagrindinį signalą, kurį vaisius naudoja, kad kontroliuotų maistinių medžiagų tiekimą iš placentos, ir nustatė, kad tuo metu vyksta grumtynės tarp genų, paveldėtų iš tėvo ir motinos. Su pelėmis atliktas tyrimas gali padėti paaiškinti, kodėl kai kurie kūdikiai sunkiai vystosi įsčiose, rašoma Kembridžo universiteto tinklaraštyje.

Augdamas vaisius vis praneša motinai apie didėjantį maisto poreikį. Jis maitinamas per placentos kraujagysles – specializuotą organą, kuriame yra ir kūdikio, ir motinos ląstelių.

10–15 proc. kūdikių prastai auga gimdoje, dažnai pasireiškia sulėtėjęs placentos kraujagyslių vystymasis. Žmonėms šios kraujagyslės smarkiai išsiplečia antrajame ir trečiajame nėštumo trimestre, o gestacijos pabaigoje jų bendras ilgis pasiekia maždaug 320 kilometrų.

Nėštumas / Michalina/Unsplash nuotr.

Žurnale „Developmental Cell“ paskelbtame tyrime Kembridžo universiteto mokslininkai, pasinaudoję genetiškai modifikuotomis pelėmis, pademonstravo, kaip vaisius pasiunčia signalą, skatinantį placentos kraujagyslių augimą. Šis signalas taip pat sukelia kitų placentos ląstelių pakitimų, kad daugiau maistinių medžiagų iš motinos galėtų pasiekti vaisių.

„Įsčiose augančiam vaisiui reikia maisto iš mamos, todėl būtinos sveikos placentos kraujagyslės, kurios padėtų jam gauti reikiamą maistinių medžiagų kiekį, – aiškina pagrindinis šio tyrimo autorius dr. Ionelis Sandovici. – Mes nustatėme vieną vaisiaus „komunikacijos“ su placentą būdą, skatinantį reikiamą placentos kraujagyslių išsiplėtimą. Jei ši „komunikacija“ sutrinka, kraujagyslės vystosi netinkamai ir kūdikiui tampa sunku gauti visas jam reikalingas maistingąsias medžiagas.“

Mokslininkai nustatė, kad vaisius siunčia vadinamąjį IGF2 signalą, kuris per virkštelę pasiekia placentą. Žmonėms IGF2 lygis virkštelėje laipsniškai didėja nuo 29 nėštumo savaitės iki gimdymo – per didelis IGF2 intensyvumas siejamas su per dideliu augimu, o nepakankamas – su augimo sulėtėjimu. Per stambūs arba per smulkūs kūdikiai dažniau nukenčia ar net miršta gimdymo metu, o suaugus jiems padidėja rizika susirgti diabetu ir širdies ligomis.

Embrionas / Shutterstock nuotr.

„Jau kurį laiką žinojome, kad IGF2 skatina organų, kuriuose jis gaminamas, augimą, – teigia dr. I. Sandovici – Šiuo tyrimu parodėme, kad IGF2 taip pat veikia kaip įprastas hormonas – jį gamina vaisius, jis patenka į vaisiaus kraują, per virkštelę pasiekia placentą, kur ir suveikia.“

Ypač įdomu tai, ką savo tyrimu mokslininkai nustatė apie įsčiose vykstančius grumtynes.

Pelių organizmui reaguojant į IGF2, placentos kraujagyslėse tarpininkauja kitas baltymas, vadinamas IGF2R. Du genai, gaminantys IGF2 ir IGF2R, yra „žymėti“ – tai procesas, kurio metu molekuliniai genų jungikliai nustato jų kilmę ir gali juos įjungti arba išjungti. Šiuo atveju aktyvi tik iš tėvo paveldėta IGF2 geno kopija ir tik iš motinos paveldėta IGF2R kopija.

„Viena teorija apie žymėtus genus teigia, kad iš tėvo paveldėti ekspresuoti genai yra godūs ir savanaudiški, – sako kitas tyrimo autorius dr. Miguelis Constancia. – Jie siekia iš motinos išgauti kuo daugiau išteklių. Tačiau iš motinos paveldėti ekspresuoti genai veikia kaip atsvaros priemonė šiems poreikiams subalansuoti.“

Nėštumas / BNS nuotr.

„Mūsų tyrime tėvo genas skatina placentos kraujagyslių augimą, kad vaisiui patektų daugiau maistinių medžiagų, o motinos genas placentoje bando kontroliuoti, kiek maisto jam tiekti, – aiškina mokslininkas. – Vyksta grumtynės, lyčių kova genomo lygmenyje.“

Mokslininkų teigimu, jų tyrimo išvados leis geriau suprasti, kaip vaisius, placenta ir motina komunikuoja tarpusavyje nėštumo metu. Tai savo ruožtu gali padėti rasti būdų, kaip išmatuoti IGF2 koncentraciją vaisiuje ir vaistais normalizuoti jo lygį bei užtikrinti tinkamą placentos kraujagyslių vystymąsi.

Tyrėjai pasinaudojo pelėmis, nes galima manipuliuoti jų genais, imituojant skirtingas vystymosi sąlygas. Tai leido jiems išsamiai ištirti įvairius mechanizmus. Pelių fiziologija ir biologija panaši į žmonių, todėl mokslininkai gali modeliuoti žmogaus nėštumą, kad geriau jį suprastų.