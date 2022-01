Garsus JK epidemiologas: šalis suklydo dėl COVID-19 – ilgas karantinas padarė daugiau žalos nei naudos

COVID-19 pandemijos pradžioje buvo momentas, kai Jungtinės Karalystės (JK) aukšto rango pareigūnas Michaelas Gove'as įspėjo, jog šis virusas nediskriminuoja. „Visi yra rizikoje“, – teigė jis. Šis pasakymas, anot mokslininko Marko Woolhouse'o, puikiai apibūdina JK padarytas klaidas ir sukeltą painiavą kovojant su liga, rašo „The Guardian“.

Edinburgo universiteto infekcinių ligų specialistas M. Woolhouse'as pareiškė, kad minėtasis pasakymas – toli nuo tiesos. „Bijau, kad Gove'o pareiškimas buvo tiesiog neteisingas. Tiesą sakant, tai labai diskriminuojantis virusas. Kai kuriems žmonėms rizika daug didesnė nei kitiems. Vyresniems nei 75 metų žmonėms rizika yra 10 tūkst. kartų didesnė nei jaunesniems nei 15 metų“, – sakė jis.

Koronavirusas Jungtinėje Karalystėje / AP nuotr.

Pasak mokslininko, būtent dėl to, kad nebuvo suvokti dideli skirtumai tarp individualių reakcijų į COVID-19, JK netinkamai reagavo į ligos atsiradimą – padarytos klaidos, tarp kurių ir nacionalinis ilgalaikis karantinas. Tai strategija, kurią M. Woolhouse'as – vienas iš pirmaujančių šalies epidemiologų – savo būsimoje knygoje „The Year the World Went Mad: A Scientific Memoir“ apibūdino kaip moraliai neteisingą ir labai žalingą.

„Mes padarėme rimtą žalą savo vaikams ir jauniems suaugusiems, iš kurių buvo atimtas švietimas, darbas ir normali egzistencija. Taip pat pakenkėme jų ateities perspektyvoms, jiems liko paveldėti rekordinį valstybės skolos kalną. Visa tai siekiant apsaugoti sveikatos priežiūros sistemą nuo ligos, kuri yra daug grėsmingesnė pagyvenusiems, silpniems ir ligotiems nei jauniems ir sveikiems žmonėms“, – tvirtino epidemiologas.

Koronavirusas Jungtinėje Karalystėje / AP nuotr.

„Mus pribloškė kartą per šimtmetį pasitaikančios ekstremalios situacijos mastas ir mums pavyko tik dar labiau pabloginti krizę. Trumpai tariant, mes panikavome. Tai buvo epidemija, reikalaujanti tikslaus požiūrio į visuomenės sveikatą, o viskas įvyko priešingai“, – aiškino M. Woolhouse'as.

Profesorius tvirtino, jog užuot įvedus visuotinį karantiną visoje šalyje, vyriausybė turėjo imtis priemonių, skirtų užtikrinti, kad kontaktinis bendravimas būtų saugus. „Iš JK duomenų matyti, kad žmonės mažino savo kontaktus vieni su kitais, kai padaugėjo atvejų, ir prieš įvedant karantiną. To, kartu su kitomis priemonėmis, tokiomis kaip kaukės ir testavimas, būtų pakakę plitimui kontroliuoti“, – dėstė jis.

Koronavirusas Jungtinėje Karalystėje / AP nuotr.

Vis dėlto, M. Woolhouse'o teigimu, visiškas visuomenės atverimas taip pat nebūtų tinkamas žingsnis. Buvo akademikų pasisakiusių už idėją leisti koronavirusui plisti tol, kol užkrės pakankamai žmonių ir bus sukurtas visuotinis imunitetas. „Tai sukeltų daug didesnę epidemiją nei ta, kurią galiausiai patyrėme 2020 metais. Taip pat trūko įtikinamo plano, kaip tinkamai apsaugoti labiau pažeidžiamus visuomenės narius, pagyvenusius žmones ir tuos, kurių imunitetas susilpnėjęs,“, – sakė M. Woolhouse'as. Anot jo, valdžia turėjo daugiau dėmesio skirti pažeidžiamų grupių apsaugojimui.

Epidemiologas taip pat įsitikinęs, jog ateityje karantinas taip pat nebus geras būdas kovoti su būsimomis COVID-19 bangomis. „Karantinas nėra visuomenės sveikatos politika. Jie reiškia visuomenės sveikatos politikos nesėkmę“, – teigė jis.