„Huawei Watch GT 3“: aktyviam sportui sunkiai pritaikoma elegancija

Spalį „Huawei“ vartotojams pristatė keletą naujų įrenginių, tarp jų – ir „Huawei Watch GT 3“ laikrodį, kuris, galima sakyti, turi du dizainus – vieną labiau pritaikytą vyriškai rankai, kitą artimesnį moterims. Ko galima iš jo tikėtis – dailaus aksesuaro, naudingo įrankio ar abiejų viename?

Dizainas

„Huawei Watch GT 3“ pasitinka prabangiai atrodančiu ir elegantišku įvaizdžiu – tiems, kuriems įgriso silikoninės apyrankės, šis modelis primins, kaip atrodo įprastas laikrodis dar iki išmaniųjų eros, tik, žinoma, su papildomomis funkcijomis. Laikrodis, kurį teko išbandyti, yra 42 mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno, apyrankė skambiai vadinama milanietiška, auksinės spalvos. Tenka pripažinti, kad ant riešo atrodo išties dailiai, ir panašu, kad šis modelis sukurtas moterims.

„Huawei Watch GT 3“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

Gamintojas teigia, kad AMOLED ekranas dengtas lenktu trimačiu stiklu, kuris sukuria švelnų švytėjimą. Tiesą sakant, švytėjimo nelabai pavyko pastebėti, ir nors „Huawei“ teigimu, stiklas yra gana atsparus įbrėžimams, keliose vietose vis dėlto jų atsirado, todėl įsigijus verta pasvarstyti apie apsauginį stiklą, jeigu nesate linkę labai tausoti įrenginį. Spalvų atkūrimas šiame laikrodyje išties žavus ir malonus akiai, nors tai ir nėra pats svarbiausias aspektas.

Laikrodžio šone yra integruota valdymo karūnėlė ir dar vienas mygtukas, kuriam galima priskirti kokią tik nori funkciją. Pagal gamintojo nustatymus, jį paspaudęs iškart nukeliauji į treniruočių pasirinkimą, bet tai galima pakoreguoti pagal save. Sukiojant karūnėlę, galima naršyti po laikrodyje esančias programėles, tačiau šios galimybės neteko daug naudoti – kol kas dar neprigijo, patogiau tiesiog braukyti į visas puses. Be dirželio laikrodis sveria 35 gramus – nėra labai sunkus ir masyvus, bet su ranka nesusilieja kaip antra oda ir nešiojant tikrai jaučiasi.

„Huawei Watch GT 3“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

Jei įrenginį perkate sportui, dėl apyrankės reikėtų pagalvoti, nes ši milanietiška aktyviai veiklai nepatogi. Prie odos ji nepriglunda taip, kad ant riešo nejudėtų, todėl sportuojant vis norisi pasitaisyti ir jauti, kad kažkas juda ant rankos. Apyrankė padaryta taip, kad magnetu užsifiksuoja pagal norimą dydį, todėl galima pritaikyti bet kokiam riešui, bet turbūt jos svoris neleidžia laikytis stabiliai.

„Huawei Health“ programėlėje galima rinktis iš daugybės ciferblatų, nemaža dalis – nemokami, kai kuriuos galima ir nusipirkti.

Operacinė sistema ir funkcionalumas

„Huawei Watch GT 3“ laikrodžiai veikia su neseniai pristatyta „Harmony OS“ operacine sistema, sujungiančia įrenginius tarpusavyje. Naudojant „Huawei“ telefoną, tarpusavio sąsaja sklandi, galima valdyti kai kurias telefono funkcijas per laikrodį, pavyzdžiui, atidaryti kamerą ir fotografuoti. Bet tai pasirodė visiškai nenaudinga, nebent kitas žmogus laiko telefoną rankose tuo metu arba nori nusifotografuoti kaip su laikmačiu, atrėmęs savo išmanųjį į kokį nors kitą paviršių. Naudinga tai, kad, nerandant telefono, per laikrodį galima jam paskambint, garso signalas veikia net tada, kai įjungtas tylusis režimas.

„Huawei Watch GT 3“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

Per „Huawei Health“ programėlę į laikrodį galima parsisiųsti papildomų programėlių, bet iš to, ką siūloma rinktis, niekas nepasirodė verta dėmesio. Teko išmėginti kryžiažodžių žaidimą – kai labai reikia prastumti laiką, galima pažaisti savo laikrodyje.

„Huawei Watch GT 3“ atsirado anksčiau dar nematyta „Huawei“ piniginė“, bet paaiškėjo, kad Lietuvoje jos naudoti negalima. Yra programėlė „Sveika gyvensena“, kurioje galima nusistatyti sveikatos tikslus, pavyzdžiui, laiku atsibusti, išgerti pakankamai vandens ir nueiti nusistatytą žingsnių skaičių. Per programėlę telefone reikia žymėti, ką pavyko padaryti, tuomet parodo, už kokią procentinę žmonių dalį tai išėjo padaryti geriau. Motyvacijai paskatinti gal visai naudinga, tačiau didesnio dėmesio šita funkcija nepasirodė verta.

Visa kita daugiau ar mažiau jau matyta: yra pulso, SpO2 ir streso matuoklis, miego sekiklis, galima pasitikrinti, kokia odos temperatūra, atlikti kvėpavimo pratimus, pažiūrėti, koks streso lygis. Yra kompasas, barometras bei paties laikrodžio esminės funkcijos, tokios kaip chronometras ir žadintuvas.

„Huawei Watch GT 3“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Huawei Watch GT 3“ nemažai dėmesio skirta treniruotėms. Programėlėje galima pasirinkti pageidaujamos sporto šakos planą ir bandyti jo laikytis, jis persikelia ir į patį laikrodį, kur galima peržiūrėti. Smagu, kad pačiame plane rašoma, kokiems žmonėms tinka, o kokiems – ne, kiek kalorijų bus sudeginta, kiek laiko užtruks ir t. t. Yra jau sudaryti planai, bet galima ir pačiam susidėlioti, kaip patinka, pagal norimą krūvį pasirinkti sporto ir poilsio dienas. Galima rinktis ir pagal pageidaujamą rezultatą: ar norima deginti riebalus, didinti ištvermę ar stiprinti širdį ir pan. Gaila, kad dominuoja tik bėgimas ir ėjimas, nėra tokio plataus pasirinkimo tiems, kurie mėgsta kitokio tipo treniruotes, bet pradžia gera ir atrodo, kad šis įrankis gali būti naudingas.

Net ir tiems, kurie nesilaiko jokių planų, laikrodis turi ką pasiūlyti. Jame yra daugiau kaip 100 įvairių treniruočių režimų patiems subtiliausiems skoniams. Nuo šokių iki virvės traukimo rungties ar supimosi sūpynėmis, net ir specifine sporto šaka užsiimantys žmonės ras sau tinkamą variantą. Laikrodyje yra „Treniruotės būsena“, kuri parodo, koks buvo treniruotės krūvis, koks atsigavimo laipsnis ir deguonies sunaudojimo kiekis.

„Huawei Watch GT 3“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

Laikrodžio atsparumo vandeniui standartas – 5 ATM, tai rodo, kad jis atsparus gelmėje iki 50 metrų. Galima plaukioti negiliuose vandenyse ir maudytis po dušu, nesibaiminti lietaus – įrenginiui nieko neturėtų nutikti.

Baterija, jei naudojama neintensyviai, turėtų atlaikyti iki 7 dienų – maždaug kartą per savaitę jį ir teko krauti. Daug sportuojant laikrodžio syvai išsenka per maždaug 4 dienas. Atrodo, galimybės taupyti energiją net nėra, kita vertus, krauti laikrodį kartą per savaitę nėra taip ir baisu. O ir pasikrauna gana sparčiai.

Verdiktas

„Huawei Watch GT 3“ gali pasiūlyti gražų, rafinuotą dizainą – tai pirmas dalykas, šaunantis į galvą kalbant apie privalumus. Atrodo, kad „Huawei“ tiesiog norėjo sukurti prieinamesnį ir gražesnį laikrodį, nes visa kita jau matyta, girdėta ir bandyta. Kol kas dalis funkcijų Lietuvoje neveikia, pvz., bekontaktis atsiskaitymas banko kortele. Nedidelis programėlių pasirinkimas, o tos, kurias galima parsisiųsti, neatrodo labai praturtinančios įrenginio naudojimą. Su plienine apyranke sportuoti nepatogu, todėl, jei funkcijos tenkina, bet laikrodis bus naudojamas sportui, vertėtų turėti kelias apyrankes.

„Huawei Watch GT 3“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

Apskritai laikrodis savo funkcijas atlieka, veikia sklandžiai, bet nieko unikalaus nepasiūlo. Žinoma, dabar gamintojai jau baigia pasiekti savo galimybių ribą – ką dar galima integruoti į laikrodį, ko nebūtų matę vartotojai, ir kaina būtų prieinama?

Laikrodžio kaina Lietuvoje prasideda nuo maždaug 300 eurų.