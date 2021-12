Lietuvių mokslininkų įžvalgos apie ateitį su koronavirusu: deja, jo išnaikinti jau nebepajėgsime

Pasauliui koronavirusas dar kartą pagrasino naujų mirčių banga ir masiniais karantinais, aiškiai parodydamas, kad nė neketina trauktis ir pandemijos pabaigos dar jokio kvapo nėra. Turbūt ne vieną kankina klausimas – kiek visa tai tęsis? Ar dar kada nors grįšime į normalų gyvenimą? Mokslininkų teigimu, dabar jau aišku, kad šis virusas tikrai niekur nedings, turėsime su juo susitaikyti kaip su įprastu gripu.

Ar turime baimintis naujų koronaviruso atmainų?

Pasak Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro mokslininko Gyčio Dudo, reikia ne tiek bijoti naujų SARS-CoV-2 atmainų, kiek būti pasiruošus ir nusiteikti gyventi pagal esančias aplinkybes. Tai priklauso nuo naujų variantų viruso bruožų ir didžiąja dalimi – nuo visuomenės imunizacijos procento.

Koronavirusas / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Tai galime itin paprastai pamatyti – palyginkime Lietuvos delta bangos piką šių metų lapkritį su daugmaž pirminės atmainos piku praeitų metų žiemą. Per delta bangą didžioji visuomenės dalis buvo paskiepyta ir nemaža dalis persirgusi, todėl buvo labai panašus atvejų skaičius, lyginant su 2020-ųjų žiema, tačiau bent 100–200 mažiau mirčių per savaitę, netaikant didesnių ribojimų.

Turėkime omenyje, šis palyginimas net nėra vienas su vienu – kalbame apie ženkliai savo bruožais išsiskyrusią delta atmainą, kuri tose šalyse, kurios iki tol sėkmingai buvo užkirtusios kelią infekcijos plitimui savo teritorijoje, nebesugebėjo atlaikyti deltos įsiveržimo, pavyzdžiui, Pietryčių Azijos šalys. Delta ne tik greičiau plito, bet ir kur kas daugiau sergančiųjų paguldė į ligonines. Mirštamumą nuo šios atmainos galima pamatyti visur randamuose mūsų kaimyninės Rusijos duomenyse, kur mirštamumas su kiekviena nauja rūpestį keliančia atmaina – daugiausia alfa 2021-ųjų pavasarį ir delta 2021-ųjų vasaros gale – vis didėjo ir didėjo būtent dėl to, kad Rusijos visuomenės imunizacijos procentas buvo itin mažas, imunizacija ten daugiausia susidarė persirgus, o toks būdas pareikalavo beprecedenčio gyvybių skaičiaus“, – dėstė G. Dudas.

Mokslininkas atkreipė dėmesį, kad plačiai imunizuotose populiacijose užsikrėtimai dabar žinomomis koronaviruso atmainomis kelia mažiau problemų. Šiuo metu daug kalbama apie omikron atmainą, nuo kurios mažiau saugo skiepai ir persirgimas, tačiau ja užsikrėtę asmenys vidutiniškai serga lengviau.

Gytis Dudas / E.Blaževič/LRT nuotr.

Problema ta, kad omikron gali plisti žaibišku greičiu ir užkrėsti net ir imunitetą turinčius asmenis. Nors dauguma jų greičiausiai sirgs lengvai, tam tikram užtikrintam procentui žmonių, pavyzdžiui, esančių rizikos grupėje, ši atmaina vis tiek sukels didesnių bėdų ir baigsis ligonine.

„Akivaizdžiai matosi omikron keliama problema – daug žmonių užsikrės, tačiau, nors ir mažas procentas iš jų bus hospitalizuoti, vis tiek jų bus tiek, kad perpildys ligonines, nes jokia sveikatos apsaugos sistema pasaulyje nėra pasiruošusi atlaikyti didelės populiacijos dalies paslaugų poreikį. Nežinome, kokių atmainų ateityje reikėtų tikėtis, bet tiek alfa, tiek omikron atvejai, kilę iš sekoskaita nestebėtų rezervuarų, leidžia įtarti, kad panašių situacijų tikrai bus, bet bus matyti, ar jos sukels tiek pat bėdų“, – aiškino virusų tyrinėtojas.

Kembridžo universiteto doktorantė virusologė Ingrida Olendraitė pabrėžė, jog nereikia tikėtis, kad kuri nors atmaina užsiliks ir bus tokia, kokia dabar yra, visą laiką – taip nebūna nė su vienu virusu. Bet tai nebūtinai reiškia, kad nuolatos gyvensime su kokiais nors ribojimais.

Ingrida Olendraitė / Asmeninio archyvo nuotr.

„Jei pasieksime tokią poziciją, kai visi bus paskiepyti ir persirgę per trumpą laiką, situacija turėtų būti jau gana kontroliuojama. Jau ir dabar nelabai kas žiūri, koks atvejų skaičius, labiausiai stebimas ligoninių užimtumas. Kai dauguma žmonių turi imunitetą, ligoninės kur kas tuštesnės, nei buvo pačioje pradžioje“, – LRT.lt teigė virusologė.

Naujų atmainų atsiradimo prognozuoti neįmanoma

Pasak G. Dudo, prognozuoti, kada atsiras naujos viruso atmainos, neįmanoma, nes šis evoliucijos variklis – atsitiktinės genomo kopijavimo metu įvykusios klaidos ar mutacijos – nenuspėjamas. Galima tik žiūrėti, kurios mutacijos natūralios atrankos galėtų būti tikslingai atrinktos ateityje: šiuo metu didžioji pasaulio dalis dėl skiepų yra įgijusi imunitetą pirminėms atmainoms, nemažas procentas delta atmainai imunitetą įgavo persirgę, todėl bet koks SARS-CoV-2 variantas, kuris sukels bėdų ateityje, bent jau turės būti gana skirtingos antigeninės išvaizdos. T. y. spyglio baltymas turėtų būti pasikeitęs taip, kad daugumos antikūnai viruso neatpažintų. Taip jis galėtų plisti imunizuotose populiacijose.

„Bent iš dalies užkardytume tokias problemas, jei daugiau investuotume į galimų SARS-CoV-2 rezervuarų sekoskaitą, daugiausia gyvūnuose, ir pasirūpintume spartesne ŽIV pandemijos baigtimi“, – sakė mokslininkas.

Koronavirusas JAV / AP nuotr.

I. Olendraitė taip pat sutinka, kad atmainų atsiradimo prognozių reikėtų vengti. Pavyzdžiui, omikron išsivystė ne iš deltos, o iš dar senesnio protėvio.

„Dėl labai netolygios sekoskaitos mes neturime net pirminės visos informacijos, kad galėtume ką nors prognozuoti. Svarbiausia suvokti, kad net ir netobulos vakcinos po stiprinamosios dozės nuo užsikrėtimo visomis atmainomis yra efektyvesnės nei bet kokie esami vaistai. Todėl žmonėms reikia tiesiog periodiškai pastiprinti imuninį atsaką ir apmokyti ląsteles atpažinti šį virusą.

Pasauliui reikia daugiau ir platesnės sekoskaitos. Pavyzdžiui, tai, kad Danija sekvenuoja 100 proc. savo atvejų, nėra taip naudinga, kaip, pavyzdžiui, 10 ar net 100 šalių sekvenuotų kad ir po 1 proc. visų atvejų. Tada, kam ruoštis, būtų aišku gerokai iš anksčiau. Reikia tikėtis, kad iRNR vakcinų gamintojai laikui bėgant irgi prisitaikys ir netgi geras vakcinas dar patobulins iki vėl beveik tobulų“, – savo įžvalgomis dalijosi virusologė.

Koronavirusas Graikijoje / AP nuotr.

Viruso mutavimo greitis pandemijai įtakos neturi

Anksčiau ne kartą sakyta, kad SARS-CoV-2 virusas mutuoja nedaug, o tai nemažą dalį žmonių nuramino – galbūt įveikus vieną viruso atmainą, daugiau kovoti su virusu nebereikės? Kaip sakė G. Dudas, tuomet konkrečiai buvo kalbama apie evoliucijos greitį – kiek vidutiniškai tikėtumėmės mutacijų per tam tikrą laiko tarpą, jeigu sektume vieną koronaviruso infekcijos grandinę. Be to, pasirodo, tai, kad viruso atmainų per konkretų laikotarpį atsiranda nedaug, pandemijai neturi jokios įtakos.

„Kadangi stebimos mutacijos bet kokiame organizme didžiąja dalimi neturi jokio išmatuojamo poveikio, tokiu būdu išmatuotas evoliucijos greitis tėra laiko rezoliucijos parametras, leidžiantis mums tikimybiškai paskaičiuoti, ar du stebėti SARS-CoV-2 užsikrėtimo atvejai gali būti susiję ar ne.

Šio parametro išvedžiojimas iki reikšmingų poveikių pandemijos valdymui bent iš dalies buvo mokslininkų ir žurnalistų dėmesio paieškos. Daugelis su SARS-CoV-2 dirbančių mokslininkų, nepaisant lengvo evoliucijos greičio parametro skaičiavimų, jo šiuo metu iš naujo neskaičiuoja, kadangi susiduria su svarbesnėmis problemomis. Klausimas, ar naujos atmainos evoliucionuoja greičiau, ar ne, neturi jokios įtakos pandemijos valdymui, kadangi net mutacijoms atsirandant lėčiau, virusų gyvenimo ciklas, trunkantis porą valandų, užtikrina, kad reikalingos mutacijos įsitvirtins virusų populiacijoje, jei bus gana stiprus spaudimas, t. y. tikslinga epidemiologinių aplinkybių sudaryta egzistuojančių ir naujai atsiradusių mutacijų atranka“, – aiškino VU mokslininkas.

Koronavirusas Ispanijoje (asociatyvi nuotr.) / AP nuotr.

Nors dabar atrodo, kad naujų SARS-CoV-2 atmainų atsiranda gana dažnai, I. Olendraitės teigimu, visi koronavirusai, lyginant su kitais RNR virusais, mutuoja nedaug.

„Mutavimo dažnumą matuojame pagal tai, kiek mutacijų įsivelia vieno genomo pasidauginimo metu. Viename žmoguje SARS-CoV-2 pasidaugina bent kelis milijardus kartų, todėl mutacijų atsiradimas viruse labai susijęs su jo paplitimu.

Bet kokiu atveju, tai, jog šis koronavirusas, užkrėtęs daugybę žmonių, per net dvejus metus įgijo daugiausia apie 60 genomo mutacijų (delta turi apie 40), yra išties labai nedaug, lyginant su tuo, ko galėtume tikėtis iš kitų RNR virusų“, – sakė Kembridžo universiteto mokslininkė.

Tikėtina, kad koronavirusas kels tokią pačią sezoninę naštą kaip ir gripas

Viruso atmainų atsiradimas labai priklauso nuo epideminių aplinkybių. G. Dudo teigimu, ten, kur didžioji dalis visuomenės yra imunizuota, bet koks virusas atrenkamas pagal antigeninę išvaizdą – t. y. variantai, užtektinai besiskiriantys nuo to, su kuriuo išmoko kovoti daugumos imuninis atsakas, turi perdavimo pranašumą, kadangi gali užkrėsti ir imunitetą turinčius asmenis.

Koronavirusas Rusijoje (asociatyvi nuotr.) / AP nuotr.

„Būtent tokia savybe pasižymėjo pirmiausia Pietų Afrikos Respublikoje (PAR) aptikta beta atmaina, neturėjusi gebėjimo plisti efektyviau nei pirminės atmainos, išskyrus plačiau imunizuotas populiacijas. Tarp kitko, Lietuvoje beta buvo pradėjusi vieną infekcijų grandinę, kuri gan greitai išsivadėjo pati. Omikron, iš kol kas turimų duomenų, mažų mažiausiai taip pat gali užkrėsti imunizuotuos. Savaime efektyviau plintančios atmainos – daugiausia alfa ir delta – teoriškai galėjo būti atrinktos bet kurioje pasaulio vietoje, kadangi įgimtas perdavimo pranašumas suteikia pranašumą bet kokiomis aplinkybėmis. Tokioms atmainoms, žinoma, pravartu atsirasti šalyse, iš kurių lengva ištrūkti su užsikrėtusiais keliautojais, tačiau virusui tai jau sėkmės reikalas“, – komentavo G. Dudas.

Anot jo, sustabdyti naujų atmainų atsiradimą, neišnaikinant SARS-CoV-2, neįmanoma. Galima spėti, kad dabartinei situacijai nesikeičiant, t. y. jeigu iš nestebėtų rezervuarų neperšoks daugiau tokių atmainų kaip omikron, bendrai visuomenėje susidaręs imuninis atsakas galėtų sumažinti sergamumo lygį tiek, kad stipriai sumažėtų viruso įvairovė, o kartu būtų mažiau progų natūraliai atrankai suteikti mums nepalankių sprendimų.

„Dėl SARS-CoV-2 ypatybių, atrodo, šis virusas nekelti grėsmės paprasčiausiai negali, kadangi priešingai nei, tarkime, tymų virusas, negalintis toleruoti daug mutacijų savo paviršiaus baltyme, nuo kurio mus sėkmingai saugo skiepai, sukurti atmainos, izoliuotos 1954 m. pagrindu, lankstumu ir gebėjimu keistis labiau primena gripą, nuo kurio skiepus reikia atnaujinti kas porą ar kelerius metus. Nuo gripo šaltuoju metų laiku kasmet netenkame nuo kelių iki keliasdešimties daugiausia rizikos grupėms priklausančių asmenų – senolių, imunosupresuotų asmenų, asmenų, turinčių gretutinių ligų. Gripui įsisiautėjus retkarčiais vienais ar kitais metas tenka uždaryti mokyklas. Tikėtina, kad panašią sezoninę naštą ateityje kels ir SARS-CoV-2“, – tvirtino virusų tyrinėtojas.

Koronavirusas Brazilijoje / AP nuotr.

I. Olendraitė laikosi panašios nuomonės. Pasak jos, tam, kad virusas pernelyg neplistų, reikia, kad 95 proc. visuomenės būtų paskiepyta. „Nemanau, kad galima taip ištreniruoti imunitetą visiems, jog pasigauti viruso nebūtų įmanoma, bet grėsmę jau ir dabar esame stipriai sumažinę. Problema – žmonės, kurie dar nepasiskiepijo, bet greitu metu turėtų persirgti, nes net ir 10 proc. visuomenės, kurios nemažai daliai reikėtų ligoninės pagalbos, jau yra labai dideli skaičiai, tai dabar ir matome iš ligoninių duomenų. Todėl tikslas turi būti, kad visi vienu metu turėtume imunitetą šitam virusui, tada sumažinsime tikimybę su juo susidurti, o tai efektyviausia priemonė.

Kitas žingsnis – sumažinti užsikrėtimo riziką, kai jau susiduriama su virusu, tai irgi puikiai gali pasiūlyti šviežiai apmokytas imunitetas. Nerimą kelia vakcinų nelygybė pasaulyje. Net jeigu pasiektume puikius rodiklius Lietuvoje, keliaujant į įvairias šalis, susidūrimo tikimybė su šiuo virusu gali būti gerokai didesnė. Tačiau šalys, gyvenančios iš turizmo, labai rimtai žiūri į skiepijimą, pavyzdžiui, Ispanija ar Portugalija puikiai pasiskiepijusios, ten užsikrėsti virusu sunkiau nei dabar Lietuvoje“, – dėstė virusologė.

Užteko vieno šarlatano, kad daug žmonių nusigręžtų nuo skiepų

Nepaisant visko, dabar jau vis dažniau pasigirsta kalbų, kad pandemija išsikvepia ir jau tuoj sulauksime jos pabaigos. Pasak I. Olendraitės, jau seniai aišku, kad virusas nebeišnyks ir visada cirkuliuos tarp mūsų. Tačiau mirštamumas tarp paskiepytų asmenų bus mažas, todėl galbūt įprasime sezoniškai pastiprinti imunitetą vakcina.

Koronavirusas/Asociatyvi nuotr. / AP nuotr.

„Labai tikiuosi, kad tam tikroje aplinkoje rankų higiena, ventiliacija ir kaukės išliks aukštesnio lygio nei prieš tai, tada bus mažiau susirgimų kitomis užkrečiamomis ligomis“, – tvirtino mokslininkė.

Visgi, kaip pastebėjo G. Dudas, savaime aišku, nebus taip, kad, vieną dieną atsibudus, pandemija bus staiga pasibaigus. Kasdienybėje tai lėtas procesas, pandemijos pabaiga nebus pasiekta tol, kol yra žmonių, niekada nesusidūrusių su šia liga ir galinčių sirgti gana sunkiai ir užtektinai dideliais skaičiais, kad keltų grėsmę sveikatos apsaugos sistemoms.

„Tarp šių atvejų taip pat bus minėtos rizikos grupės, net imunizuoti asmenys, kuriuos į ligoninę gali paguldyti kitos atmainos, kad ir mažesniais skaičiais nei anksčiau. Kviečiu patiems peržiūrėti delta bangos duomenis Lietuvoje ir palyginti su tuo, ką žinome, ir tuo, ką matėme kitose šalyse.

Plačiai imunizuotoje Lietuvoje apie du kartus efektyviau plintanti ir žymiai dažniau žmones į ligonines guldanti delta atmaina nesugebėjo numarinti tiek pat žmonių, kiek jos giminaičiai numarino 2020-ųjų žiemą, ir kuri mažiau imunizuotose šalyse, tokiose kaip Rusija, Indija, Malaizija ar Tailandas, sukėlė per visą pandemiją nematytą mirštamumą. Apibendrinant – imunizuotos populiacijos mažiau susiduria su pagrindine pandemijos našta – perpildytomis ligoninėmis“, – pabrėžė mokslininkas.

Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad virusai savaime išnyksta itin retai, dažniausiai tada, kai išnyksta viruso šeimininko rūšis, o žmonijai kelis virusus pavyko įveikti skiepais arba labai ypatingose vietose, kur susiburia tik sveiki asmenys ir kurios yra izoliuotos nuo bendros visuomenės, kaip kad astronautai Tarptautinėje kosminėje stotyje.

Koronavirusas/Asociatyvi nuotr. / AP nuotr.

Per šią pandemiją SARS-CoV-2 užkrėtė ne tik daugybę žmonių, bet ir gyvūnų, todėl, pasak virusų tyrinėtojo, jei žmonija rytoj išnyktų kartu su koronavirusu, virusas tarp kitų rūšių gyvūnų cirkuliuotų ir toliau.

„Kadangi SARS-CoV-2 nėra taip lengvai skiepais kontroliuojamas virusas kaip raupų, tymų ar poliomielito virusai, norint jį išnaikinti vien skiepais, reikėtų gerokai daugiau išlaidų, operatyvumo ir sumanumo. Su augančiu žmonijos imunizacijos lygiu mažėjant SARS-CoV-2 sukeliamai naštai, abejoju, ar artimiausiais dešimtmečiais kas nors išvis siūlys tokią iniciatyvą. Tačiau matant itin sėkmingai panaudotus skiepus informacinės RNR pagrindu, net gripo išnaikinimas pasaulyje iš, tiesiogine to žodžio prasme, neįtikėtinos mokslinės fantastikos po truputį tampa labiau iniciatyvos ir finansavimo klausimu.

Galiausiai lieka visuomenės mokslinio išprusimo klausimas – su tuo pačiu tymų virusu, kuris užkrečiamiausias iš visų mums žinomų, kuris parklupdė ištisas naujojo pasaulio civilizacijas ir kuris retais atvejais išties gali sukelti nepakeliamas kančias ir garantuotą mirtį būtent persirgusiems asmenims – vaikams – po keleto ar dešimties metų, nepaisant to, kad turime itin efektyvius ir visą gyvenimą mus saugančius skiepus, ir kurio artimiausius giminaičius skiepais sugebėjome išnaikinti tarp galvijų, užteko vieno šarlatano falsifikuotų duomenų, kad daug žmonių nusigręžtų nuo medicinos laimėjimų ir leistų tūkstančius metų kamavusiai ligai kamuoti mus dar bent kelis papildomus dešimtmečius“, – LRT.lt savo įžvalgomis pasidalijo mokslininkas G. Dudas.