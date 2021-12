Tai buvo pragaras Žemėje: per Antrąjį pasaulinį karą japonai su belaisviais atlikinėjo kraupius eksperimentus

Antrojo pasaulinio karo laikais vykdydami didžiulį mokslinį projektą japonai vystė ginklus biologiniam karui su savo priešais, tam ketino panaudoti marą, juodligę ir kitus patogenus. Japonijos imperijos armijos 731-asis padalinys eksperimentavo su žmonėmis lauke išbandydamas maro bombas – jas numesdavo ant Kinijos miestų siekdamas išsiaiškinti, ar taip galima pradėti maro protrūkius. Skaičiuojama, kad per tokius eksperimentus žuvo tūkstančiai žmonių. Tačiau visas žiaurumas tuo neapsiribojo.

Kūrė biologinius ginklus ir testavo juos su gyvais asmenimis

Praėjus maždaug 50 metų po karo, informacija apie šiuos bandymus ėmė lįsti į paviršių: pradėtos rašyti knygos, imti kurti dokumentiniai filmai, davę raktą nuo praeities paslapčių ir sukėlę susidomėjimą Japonijoje vykdytais tyrimais ir už jų stovėjusiais gydytojais. Pats padalinio personalas, prisidengdamas anonimiškumo kauke, pradėjo pasakoti, kas vyko tų žiaurių eksperimentų metu.

Buvę šio padalinio nariai teigė, jog mažiausiai 3 tūkst. žmonių buvo numarinti per medicininius eksperimentus, neišgyveno nė vienas, su kuriuo buvo atliekami bandymai. Iš tiesų, niekas nežino, kiek žmonių mirė per „lauko testus“. Manoma, kad tuometinės Japonijos valdžios pareigūnai šiuos savo ginklus norėjo panaudoti prieš Jungtines Valstijas – bombų pavidalu nugabenti mirtinas ligas ir joms palikti atlikti savo darbą. Jų planas buvo 1945 metų vasarą pasitelkiant kamikadzes pilotus nugabenti maru užkrėstas blusas į San Diegą, rašoma „The New York Times“.

731-asis padalinys / Vida Press nuotr.

Japonijos biologinių ginklų programa gimė 1930-aisiais iš dalies dėl to, kad Japonijos valdžia buvo sužavėta tuo, jog bakteriologinis karas buvo uždraustas 1925 metais Ženevos konvencijoje. Jie svarstė, kad jeigu tai buvo taip baisu, kad turėjo būti uždrausta tarptautiniu mastu, tuomet šis ginklas – išties galingas.

Japonijos armija tuo metu buvo okupavusi nemažą dalį Kinijos, aštuonis kaimus iškraustė tam, kad galėtų ten įkurti 731-ąjį padalinį. Jiems pasirodė, jog tai puiki galimybė išbandyti patogenus su gyvais asmenimis. Tie žmonės buvo daugiausia komunistams simpatizuojantys kinai arba eiliniai nusikaltėliai, nemažai buvo ir rusų emigrantų bei sugautų karo belaisvių.

Užkonservuoti kūnai ir tyčia sukelti infekcijų protrūkiai

Vienas buvęs 731-ojo padalinio medicinos darbuotojas pasakojo kartą matęs maždaug 180 centimetrų aukščio stiklainį, kuriame buvo užmarinuotas žmogus formaldehido tirpale. Jis buvo perpjautas į dvi dalis vertikaliai. Buvusio darbuotojo manymu, tai greičiausiai galėjo būti rusas, nes jų toje zonoje gyveno daug.

731-ojo padalinio būstinėje buvo daug stiklainių su tokiais egzemplioriais. Buvo konservuojamos pėdos, galvos, vidiniai organai – ir viskas kruopščiai sužymėta. Ne tik pagal pačių kūno dalių pavadinimus, bet ir pagal tautybę: amerikietis, britas, prancūzas, kinas, korėjietis... Medicinos tyrėjai taip pat užrakindavo sergančius kalinius su sveikais ir stebėdavo, kaip lengvai plisdavo įvairios infekcijos. Buvo atliekami bandymai slėgio kamerose – tuomet tikrindavo, kiek spaudimo kūnas gali ištverti, kol iššoka akių obuoliai iš akiduobių.

731-asis padalinys / Vida Press nuotr.

Aukos dažnai buvo vežamos į bandymų poligoną, ten buvo pririšamos prie kuolų ir bombarduojamos bandomaisiais ginklais. Taip buvo siekiama patikrinti, kiek efektyvios naujosios technologijos. Iš lėktuvų buvo mėtomos bombos su maru užkrėstomis blusomis ir vėliau skaičiuojama, kiek žmonių mirė. Su kai kuriais kaliniais taip pat buvo išbandomos mirtinos dujos, jas į pririštus kalinius tarsi šūviu šaudavo kažkas panašaus į tanką, pasakojo buvęs padalinio darbuotojas. Tačiau per vieną bandymą pasikeitė vėjo kryptis ir japonų stebėtojai patys turėjo sprukti dėl savo gyvybės nė nematydami, kas nutiko aukoms.

Japonų armija reguliariai atlikdavo testus, jais siekė patikrinti, ar jų sukurti biologiniai ginklai veikia už laboratorijos ribų. Nuo tokių bandymų dažniausiai nukentėdavo Kinijos regionai, juose bandyta sukelti maro protrūkius, į geriamojo vandens šulinius buvo metami choleros, dizenterijos, vidurių šiltinės užkratai, tačiau tokie mėginimai kartais atsisukdavo ir prieš pačius japonus. Buvę 731-ojo padalinio nariai minėjo, kad, pasikėsinus užkrėsti vieną Kinijos provinciją, nuo sukeltų ligų mirė 1700 japonų karių. Vis dėlto mokslininkai skaičiuoja, jog nuo tokių specialiai sukeltų infekcijų protrūkių galėjo mirti apie 200 tūkst. kinų.

Amputacijos be nuskausminamųjų ir prievartavimai tyčia užkrečiant sifiliu

Remiantis istoriniais pasakojimais, kaliniams buvo atliekamos operacijos be jokio nuskausminimo – amputuojamos galūnės, šalinami organai. Tai nebuvo noras sukelti aukoms kuo didesnį skausmą – ten dirbę asmenys pasakojo, jog tikslas buvo toks, kad organų ir kraujagyslių nepaveiktų skausmą slopinantys vaistai, jiems reikėjo, kad tiriamos kūno dalys būtų visiškai švarios nuo cheminių medžiagų.

731-asis padalinys / Vida Press nuotr.

Daug eksperimentų su žmonėmis buvo atliekami norint sukurti naujus gydymo būdus, kuriais būtų išspręstos medicininės problemos, grasinusios Japonijos armijai. Didžioji dauguma eksperimentų išliko paslaptimi, tačiau kiek yra žinoma iš viešai pasirodžiusių dokumentų, jie buvo vykdomi žiauriomis sąlygomis. Pavyzdžiui, kaliniai buvo išvelkami į lauką esant stingdančiam šalčiui, liejami vandeniu, kol sargybinis nutardavo, kad jau pasirodė nušalimo požymiai.

Atliekant šiuos eksperimentus buvo išsiaiškinta, jog nušalimus geriausia gydyti ne trinant galūnes, kas buvo laikoma tradiciniu metodu, o panardinant į šiltą vandenį, tačiau ne šiltesnį nei 50 laipsnių. Šie ir kiti atradimai išgelbėjo daugybę japonų gyvybių. Tačiau kokia siaubinga kaina.

Kaip rašo Jungtinių Valstijų Nacionalinis branduolinio mokslo ir istorijos muziejus, 731-ojo padalinio mokslininkai eksperimentavo ir su nėščiomis moterimis. Sifiliu užkrėstiems vyrams kaliniams buvo liepiama išprievartauti moteris kalines bei kitus vyrus, taip norėta patikrinti, kaip liga plinta kūnu. Moterys buvo be sutikimo apvaisinamos, tuomet stebėta, kaip infekcija paveikia pačią nėščiąją bei vaisių. Kartais motinai būdavo atliekama vivisekcija – operavimas, kai asmuo yra sąmoningas, – kad tyrėjai pasižiūrėtų, kaip vystosi kūdikis.

731-asis padalinys / Vida Press nuotr.

Ilgą laiką Japonija nepripažino tokio padalinio egzistavimo

Nors 731-as padalinys buvo siaubingų kankinimų vieta, tačiau daugelis jo darbuotojų manė, kad tai būtinybė norint laimėti karą. Kai paaiškėjo, kad Japonijos laukia neišvengiamas sutriuškinimas, padalinio darbuotojai pasistengė sunaikinti visus eksperimentų įrodymus – ši veikla buvo oficialiai nutraukta. Kad tokie eksperimentai buvo vykdomi, Japonijos valdžia nepripažino ilgą laiką, iki pat 1988-ųjų, tačiau net ir tada neatsiprašė už tai, kas įvyko.

Projektas buvo itin slaptas, įrodymai sunaikinti, o apie tai žinoję valdžios pareigūnai savo turima informacija viešai nesidalijo. Todėl Kinijos valdžia nusprendė pati paskleisti žinią apie vykdytus žiaurumus. 1982 metais jie įsteigė muziejų toje pačioje vietoje, kur 731-asis padalinys per karą vykdė savo veiklą.

Kinijoje įkurtas muziejus, skirtas 731-ojo padalinio nusikaltimams įamžinti / Vida Press nuotr.

„The Guardian“ įvardija, kad tik po daugybės metų Japonija atskleidė tūkstančių 731-ojo padalinio narių vardus. Iš viso jų įvardyta 3607. 1990-ųjų pabaigoje šalis nenoriai pripažino šio padalinio egzistavimą, tačiau atsisakė aptarti jo veiklą. Vietoje to padalinio veiklos ataskaitos buvo sukurtos remiantis buvusių narių parodymais, nuotraukomis ir dokumentiniais įrodymais.

2006 metais buvusi medicinos sesuo Toyo Ishii sakė padėjusi Japonijos biologinio karo programos aukų palaikus palaidoti vienoje vietoje Tokijuje, JAV pajėgoms persikėlus į Japonijos sostinę pasibaigus Antrajam pasauliniam karui. T. Ishii sakė, kad jai ir jos kolegoms buvo įsakyta palaidoti daugybę lavonų, kaulų ir kūno dalių po Japonijos pasidavimo 1945-ųjų rugpjūtį.