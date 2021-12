Septynios istorijos paslaptys, kurios greičiausiai niekada nebus atskleistos

Yra keletas istorinių mįslių, kurios niekada nebus įmintos, – nuo Jėzaus gimimo datos iki Džeko Skerdiko tapatybės ar Kleopatros palaidojimo vietos. Kartais taip yra todėl, kad buvo sunaikinta iškastinė medžiaga ar archeologinė vietovė. Kitais atvejais jau nebesitikima, kad atsiras naujų įrodymų arba išlikę įrodymai yra pernelyg neaiškūs ir mokslininkams nepavyksta rasti sutarimo, rašo „Live Science“.

Ar karalius Artūras iš tiesų gyveno?

Karaliaus Artūro istorija pasakojama ir perpasakojama jau daugiau kaip tūkstantį metų. Kamelotas, apskritojo stalo riteriai, burtininkas Merlinas ir kalavijas Ekskaliburas visiems gerai žinomi iš legendų apie karalių Artūrą.

Tačiau jei karalius Artūras iš tiesų egzistavo, tikrovėje magijos greičiausiai buvo kiek mažiau. Ankstyviausi išlikę šaltiniai yra 9 a. pasakojimai apie vadą (galbūt net ne karalių), kuris keliuose mūšiuose kovėsi su saksais, tačiau šių liudijimų tikslumas yra abejotinas.

Karaliaus Arturo statula / Shutterstock nuotr.

Didžiojoje Britanijoje yra nemažai vietų, kurias legendos sieja su karaliumi Artūru, pavyzdžiui, Tintedželas – kaimas Atlanto vandenyno pakrantėje, kur, kaip teigiama, gyveno karalius Artūras, tačiau kasinėjimai nepatvirtino, kad Artūras būtų kada nors ten gyvenęs ar apskritai egzistavęs. Reikia pasakyti, kad mažai tikėtina, jog mokslininkai kada nors išsiaiškins, ar iš tiesų buvo toks karalius Artūras, ar tai tėra išgalvotas personažas.

Kas toks buvo Džekas Skerdikas?

1888 m. Džekas Skerdikas Londone nužudė mažiausiai penkias moteris ir išniekino jų kūnus. Policijos pareigūnai gavo net keletą tariamai Skerdiko parašytų laiškų, kuriuose buvo šaipomasi iš jų pastangų surasti Skerdiką (mokslininkai iki šiol nesutaria, ar kurį nors iš jų iš tiesų parašė Džekas Skerdikas). Pravardė „Džekas Skerdikas“ pasiskolinta būtent iš tų laiškų.

Džekas Skerdikas / Shutterstock nuotr.

Kaip visi žinome, Skerdikas taip ir nebuvo surastas, nors dešimtys žmonių buvo tapę įtariamaisiais. 2012 m. pasirodžiusioje knygoje „Džekas Skerdikas: moters ranka“ (angl. „Jack The Ripper: The Hand Of A Woman“) Johnas Morrisas teigia, kad Skerdikas buvo moteris, vardu Lizzie Williams, nors kiti Skerdiko ekspertai tuo abejoja. Mažai tikėtina, kad tikroji Skerdiko tapatybė kada nors bus nustatyta.

Kur yra Kleopatros kapavietė?

Senovės rašytojai teigia, kad Kleopatra VII ir jos meilužis Markas Antonijus po mirties 30 m. pr. Kr. buvo palaidoti viename kape. Rašytojas Plutarchas (45–120 m.) rašė, kad jų kapas buvo netoli Egipto deivės Izidės šventyklos, kad jį žymėjo „aukštas ir gražus“ paminklas, po kuriuo slypėjo aukso, sidabro, smaragdų, perlų, juodmedžio ir dramblio kaulo dirbinių lobis.

Kleopatra / Shutterstock nuotr.

Kapo vieta tebėra paslaptis. 2010 m. buvęs Egipto senienų ministras Zahi Hawassas nurodė atlikti kasinėjimus netoli Aleksandrijos esančioje Taposiris Magna vietovėje, kurioje yra nemažai to laikmečio, kai Egiptą valdė Kleopatra VII, kapaviečių. Kaip vėliau pranešimuose spaudai teigė Z. Hawassas, buvo padaryta daug įdomių archeologinių atradimų, tačiau Kleopatros VII kapas nebuvo rastas. Archeologai pastebi, kad net jei Kleopatros kapas išliko iki šių dienų, jis greičiausiai buvo išplėštas ir tapo nebeatpažįstamas.

Kas nužudė Johną Kennedy?

Tai turbūt didžiausia mįslė Amerikos istorijoje, kuri niekada nebus išaiškinta taip, kad visi liktų patenkinti. 1963 m. lapkričio 22 d. prezidentą Johną F. Kennedy Dalase nušovė Lee Harvey Oswaldas (nors kai kurie spėja, kad šaudė ne jis vienas). 1963 m. lapkričio 24 d., L. H. Osvaldui dar nespėjus stoti prieš teismą, jį mirtinai pašovė naktinio klubo savininkas Jackas Ruby. 1967 metų sausio 3 d. J. Ruby mirė nuo plaučių vėžio.

John Fitzgeraldas Kennedy / AP nuotr.

Labiausiai priimtas paaiškinimas yra toks: L. H. Osvaldas nužudė JFK veikdamas vienas, o J. Ruby savo ruožtu nužudė L. H. Osvaldą taip pat veikdamas vienas. J. Ruby pareiškė, norėjęs išvaduoti Jacqueline Kennedy nuo „nepatogumų dėl [L. H. Osvaldo] pasirodymo teisme“. Tačiau vis dar yra nemažai profesionalių ir mėgėjų istorikų, kurie nesutinka su tokiu paaiškinimu ir ieško galimų alternatyvių šių žmogžudysčių versijų. Kadangi mažai tikėtina, jog atsiras reikšmingų naujų įrodymų, tvirto sutarimo tikriausiai niekada nepavyks pasiekti.

Koks yra Sandoros skrynios likimas?

587 m. pr. Kr. karaliaus Nabuchodonosaro II vadovaujama Babilono kariuomenė užkariavo Jeruzalę, nusiaubė miestą ir sugriovė Pirmąją šventyklą – pastatą, kuriame žydų tauta garbino Dievą. Pirmojoje šventykloje buvo saugoma Sandoros skrynia, kurioje gulėjo lentelės su dešimčia Dievo įsakymų.

Sandoros skrynia / Shutterstock nuotr.

Skrynios likimas neaiškus. Senovės šaltiniai rodo, kad ji buvo išgabenta į Babiloną arba paslėpta prieš babiloniečiams užimant miestą. Taip pat gali būti, kad skrynia buvo sunaikinta plėšiant miestą. Bet kuriuo atveju jos buvimo vieta nėra žinoma. Nuo to laiko apie skrynios likimą pasakojama įvairių istorijų ir legendų. Vienoje jų teigiama, kad skrynia galiausiai atsidūrė Etiopijoje, kur saugoma iki šiol. Kitoje pasakojama, kad skrynia buvo su Dievo pagalba paslėpta ir bus atrasta tik atėjus Išganytojui.

Kada gimė Jėzus?

Nors daugelis krikščionių šiandien Jėzaus gimimą mini gruodžio 25 d., tikėtina, kad iš tiesų jis gimė kitu metu. Gruodžio 25 d. buvo pasirinkta todėl, kad ji artima Saturnalijai – dievui Saturnui skirtai romėnų šventei. Pirmieji įrašai, kuriuose gruodžio 25 d. minima kaip Jėzaus gimimo diena, pasiekia mus iš 4 amžiaus, kitaip tariant, jie daryti praėjus daugiau nei 300 metų po jo gimimo.

Jėzus Kristus / Arturo Rey/Unsplash nuotr.

Senovės šaltiniai rodo, kad ankstyviesiems krikščioniams taip ir nepavyko sutarti dėl Jėzaus gimimo datos, o ir šiandien daugelis stačiatikių Jėzaus gimtadienį švenčia sausio 6 ar 7 d. Mažai tikėtina, kad kada nors pavyks išsiaiškinti tikslią Jėzaus gimimo datą – tiesą sakant, net ir dėl metų nėra iki galo sutariama, nors daugelis mokslininkų sutinka, kad tai buvo maždaug 4 m. pr. Kr.

Kur paslėptas Šventasis Gralis?

Šventasis Gralis, taurė, iš kurios Jėzus gėrė paskutinės vakarienės su savo mokiniais prieš nukryžiavimą metu, nebuvo ir greičiausiai jau nebebus surasta. Tiesą sakant, iki viduramžių, kol nepasirodė istorijos apie tai, kad Šventojo Gralio paieškos buvo viena iš karaliaus Artūro ir jo riterių misijų, mažai kas domėjosi šios taurės likimu.

Šventasis gralis / Shutterstock nuotr.

Nėra rimtų mokslininkų bandymų surasti Šventąjį Gralį, nors jis tebėra populiarus grožinėje literatūroje ir kine, pavyzdžiui, buvo panaudotas nacių sužeistam Indianai Džounsui gydyti populiariame nuotykių filme „Indiana Džounsas ir paskutinis kryžiaus žygis“ (angl. „Indiana Jones and the Last Crusade“).