Žmonės neišvengiamai išnyks: mokslininkai svarsto, kokia planeta liks po mūsų ir ar dar kada nors egzistuos kitos protingos būtybės

Daugybė ekspertų įsitikinę – žmonijos išnykimas yra neabejotinas. Klausimas – kada tai įvyks. 2010 metais australų virusologas Frankas Fenneris pareiškė, jog žmonių rūšis išnyks per kitą šimtmetį dėl per didelės populiacijos, aplinkos destrukcijos ir klimato kaitos. Tai labai pesimistinis scenarijus, nes daugelis visgi galvoja, kad savo sąskaitoje turime jeigu ne milijonus metų, tai bent kelis šimtus tūkstančių. Tačiau kai kurie mokslininkai jau dabar pastebi žmonijos nykimo ženklų ir svarsto, kas bus, kai mūsų planetoje nebeliks. Ar dar kada nors Žemėje egzistuos intelektualios būtybės?

Žmonių populiacija netrukus pasieks piką, o tuomet turėtų imti mažėti

Šiuo metu Žemėje gyvena dvigubai daugiau žmonių nei 1968-aisiais ir jų kasdienybė yra daug patogesnė, nei protėviai būtų galėję susapnuoti. Kaip „Scientific American“ rašė paleontologas Henris Gee, nors populiacija vis dar auga, šio augimo tempas gerokai sulėtėjo. Ateities prognozių yra įvairių, tačiau apskritai mokslininkai sutaria, kad žmonių populiacijos pikas bus pasiektas maždaug šimtmečio viduryje, o vėliau ims staigiai kristi.

Vilnius / D. Umbraso/LRT nuotr.

Manoma, kad 2100-aisiais metais žmonių skaičius bus mažesnis nei dabar. Daugumoje šalių, taip pat ir skurdesnių, jau dabar gimstamumo rodikliai yra žemesni nei mirtingumo. Kai kuriose valstybėse netrukus populiacija bus perpus mažesnė. Šiuo metu daugiausia girdimi nuogąstavimai dėl per didelės populiacijos, tačiau galbūt netrukus reikės jaudintis dėl to, kad ji bus per maža.

BBC dar praėjusiais metais rašė apie tai, jog šeimoje gimstančių vaikų skaičius mažėja dramatiškai. 1950-aisiais moteris vidutiniškai pagimdydavo 4,7 vaiko per savo gyvenimą. 2017 metais šis skaičius nukrito iki 2,4, o 2100-aisiais greičiausiai sieks tik 1,7. Mokslininkai skaičiuoja, kad, gimstamumo rodikliui nukritus iki 2,1, populiacijos dydis pasauliniu mastu turi pradėti mažėti.

Skaičiuojama, jog pasiekus piką planetoje gyvens 9,7 milijardo žmonių, tai turėtų įvykti maždaug 2064 metais. Tuomet populiacijos skaičius ims kristi, o iki amžiaus pabaigos planetoje gyvens 8,8 milijardo gyventojų.

Vilnius / D. Umbraso/LRT nuotr.

Kai kuriose šalyse gyventojų skaičius nukris tiesiog dramatiškai. Tyrėjų teigimu, iki šio amžiaus pabaigos Japonijoje liks tik 53 milijonai gyventojų iš dabar turimų maždaug 125 milijonų. Italijoje žmonių sumažės maždaug per pusę – nuo 61 iki 28 milijonų. Tokiose šalyse kaip Ispanija, Portugalija, Tailandas, Pietų Korėja taip pat numatomas gyventojų skaičiaus sumažėjimas daugiau nei du kartus.

Didžiausia grėsmė – „išnykimo skola“

Paleontologo H. Gee teigimu, žinduolių rūšys turi ypatybę greitai auginti savo populiaciją, suklestėti, o tada išnykti per maždaug milijoną metų. Fosilijų duomenys rodo, jog Homo sapiens Žemėje egzistuoja apie 315 tūkst. metų, tačiau didžiąją dalį laiko jų paplitimas buvo labai mažas. Toks mažas, kad šiuolaikiniam žmogui ne kartą kilo grėsmė išnykti. Anot jo, taip buvo pasėtos žmonių pražūties sėklos: dabartinė populiacija labai greitai išaugo iš kažko daug mažesnio.

Vilnius / D. Umbraso/LRT nuotr.

Rezultatas yra tas, kad Homo sapiens kaip rūšis yra nepaprastai vienoda. Pasak mokslininko, kai kuriose laukinių šimpanzių grupėse yra daugiau genetinių variacijų nei visoje žmonių populiacijoje. Genetinės variacijos trūkumas trukdo rūšims išlikti.

H. Gee aiškinimu, yra kelios priežastys, kodėl žmonių populiacija mažėja. Pirmiausia tai suprastėjusi spermos kokybė, dėl to sumažėjo gimstamumas. Tam įtakos galėjo turėti daugybė veiksnių, kaip kad užterštumas, nesveikas maistas, stresas ir t. t. Kita jo įvardijama priežastis yra ekonominis produktyvumas – žmonės aktyviau siekia karjeros, dirba ilgiau, daugiau ir sunkiau tam, kad išgyventų, tai juos paskatina atidėti vaikų planavimą, kol galiausiai jų susilaukti arba nepavyksta, arba būna labai sunku.

Mokslininkas pabrėžė, kad didžiausia grėsmė žmonijai yra tai, kas vadinama „išnykimo skola“, tai yra būsimas rūšies išnykimas dėl įvykių praeityje. Bet kurios rūšies gyvavimo metu ateina momentas, kai išnykimas yra neišvengiamas, kad ir kokia klestinti ji būtų. O priežastis dažniausiai būna pavėluota reakcija į buveinės praradimą. Didžiausiame pavojuje atsiduria tos rūšys, kurios egzistuoja kitų sąskaita ir yra linkusios okupuoti vis didesnę dalį teritorijos. Žmonės daugiau ar mažiau užima visą planetą, mes atimame labai didelę dalį jos resursų ir dominuojame, todėl, H. Gee nuomone, esame pasmerkti išnykti – mūsų buveinės degraduoja, resursų mažėja, o gimstamumas nepaveja mirštamumo.

Neris / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Žmonės galėtų išgyventi net asteroido smūgį

Vis dėlto nors sutinkama, kad žmonės neabejotinai išnyks, kiti mokslininkai turi pozityvesnių minčių. Paleontologas, evoliucinės biologijos specialistas Nicholas R. Longrichas portale „The Conversation“ aiškino, jog tai, kad žmonių yra visur, padidina tikimybę išgyventi įvairias pasaulio negandas. Geografiškai paplitę organizmai turi šansų išlikti po tokių katastrofų kaip asteroido smūgis, ištverti net masinius išmirimus. Jeigu viena buveinė sunaikinta, galima išlikti kitoje.

Be to, žmonės yra labiausiai paplitę gyvūnai planetoje, jų biomasė viršija visų laukinių žinduolių biomasę kartu sudėjus. Mokslininkas patikino, jog, net pandemijai ar branduoliniam karui išnaikinus 99 proc. gyventojų, liktų milijonai žmonių, jie galėtų atkurti rūšį.

N. R. Longrichas atkreipė dėmesį ir į tai, kad žmonės visgi yra visavalgiai, o būtent tokie organizmai buvo pajėgūs išgyventi asteroido smūgį, kai dinozaurai išmirė. Tačiau svarbiausia tai, kad mes gebame prisitaikyti kaip jokia kita rūšis – per savo elgesį, kultūrą, o ne DNR. Mes esame gyvūnai, žinduoliai, tačiau keisti ir ypatingi – kitokie.

Žiema Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Paleontologas svarstė, kad mes esame tokie unikaliai prisitaikantys, jog galėtume išties išgyventi masinį išmirimą: jeigu žinotų apie asteroido smūgį bent prieš 10 metų, žmonės greičiausiai sukauptų pakankamai maisto, kad išgyventų metų metus šalčio ir tamsos, tačiau taip išgelbėtų savo populiaciją. Ilgalaikiai reiškiniai, tokie kaip ledynmetis, galėtų sukelti globalius konfliktus ir populiacijos nuosmukius, tačiau civilizacijos, anot mokslininko, vis tiek išliktų.

Vis dėlto jis įžvelgė ir neigiamą pusę. N. R. Longricho aiškinimu, gebėjimas prisitaikyti paverčia mus pačiais baisiausiais savo priešais. Pasaulio keitimas kartais vyksta į neigiamą pusę ir kyla naujų pavojų: branduoliniai ginklai, užterštumas, per didelė populiacija, klimato kaita, pandemijos. Kol kas galime su tuo susidoroti, tačiau klausimas – kaip ilgai?

Iš tiesų, dabartinis žmonių pasaulis yra labai globalus – mes dalijamės maistu, pinigais, išsilavinimu ir vakcinomis su visu Žemės rutuliu. Tačiau toks tarpusavio ryšys sukuria ir tam tikras silpnybes, aiškino paleontologas.

Žiema Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Volstrito finansiniai iššūkiai griauna Europos šalių ekonomikas, smurtas vienoje šalyje įkvepia mirtinus ekstremizmo išpuolius kitoje pasaulio pusėje, Kinijoje kilęs virusas grasina milijardams gyvybių visoje planetoje. Mes nesame atsieti vieni nuo kitų, todėl bet kokia kibirkštis gali įžiebti didžiulį Žemės gaisrą.

N. R. Longricho teigimu, Homo sapiens išgyveno daugiau nei 250 tūkst. metų – ištvėrė ledynmečius, ugnikalnių išsiveržimus, pandemijas ir pasaulinius karus. Todėl, jo nuomone, turime dar bent tiek pat likusio laiko arba netgi daugiau. Tačiau, anot jo, išgyventi nėra taip ir sudėtinga, turėtume paklausti savęs, ar galime padaryti ką nors daugiau, nei tik išlikti.

Laukinė gamta be mūsų ir vėl suklestės, tačiau bus ir nukentėjusiųjų

Žemėje išnyko daugybė gyvūnų rūšių, tačiau planeta dėl to suktis nenustojo, todėl galime būti tikri – gamta be mūsų puikiai išsivers. Kaip rašo „Science Focus“, gyvybė klestės, o mūsų pėdsakai planetoje išnyks greičiau, nei tikėtumėmės. Miestai sugrius, laukai užžels įvairiausiais augalais, tiltai sugrius ir viskas, ką esame pastatę, galiausiai pavirs dulkėmis. Tik tai, žinoma, gali užtrukti tūkstantmečius ar net milijonus metų.

Gamta / E. Blaževič/LRT nuotr.

Tokių pavyzdžių nereikia toli ieškoti. Černobylį supančioje zonoje, apimančioje apie 30 kvadratinių kilometrų, stipriai užterštoje nuo tada, kai 1986 metais sprogo atominės elektrinės reaktorius, augalai ir gyvūnai veši taip, kaip niekada anksčiau. Keista, tiesa? Vieta, kurioje įvyko vienas mirtiniausių branduolinių incidentų istorijoje, tapo namais gausybei gyvūnų: nuo briedžių, elnių, bebrų iki net tokių visai egzotiškų padarų kaip rudosios meškos, lūšys ir vilkai.

Kai kurie mokslininkai mano, jog gyvūnija Černobylyje suklestėjo todėl, kad čia nebėra juos medžiojančių žmonių, niokojančių jų natūralias buveines, todėl, net ir laikantis aukštam radiacijos lygiui, laukinė gamta čia klesti. Tai yra unikalus gyvas pavyzdys, kiek žmogaus įsikišimas sukelia žalos ir kaip puikiai gamta tarpsta be jo. Tiesa, mokslininkai nėra tikri, ar netoli jėgainės įsikūrę gyvūnai yra sveiki, tačiau neatlikus detalesnių tyrimų jie neatrodo kaip galintys skųstis savo būkle.

Černobylis ir Pripetė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Vis dėlto aišku, kad tų gyvūnų ir augalų rūšių, kurios turi glaudžius ryšius su žmonėmis, be mūsų šioje planetoje laukia kančios. Pavyzdžiui, pasėliai, maitinantys pasaulį, be žmonių nuolatinės priežiūros ir pesticidų apsaugos nuo vabzdžių bus pakeisti laukinėmis rūšimis.

Be to, chemikalų dingimas reikštų ir didžiulį vabzdžių populiacijos augimą. Šie gyviai yra mobilūs, greitai dauginasi ir gali gyventi kone bet kokioje aplinkoje, todėl labai sėkmingai gali išgyventi net tada, kai žmonės iš visų jėgų bando juos naikinti. Savo ruožtu padaugės ir tų gyvūnų, kurie minta vabzdžiais, tokių kaip paukščiai ir įvairūs ropliai, kartu didės populiacijos ir tų organizmų, kurie maitinasi pastaraisiais, taip vis pildysis ir pildysis mitybos grandinė.

Gamta / D. Umbraso/LRT nuotr.

Tačiau ilguoju laikotarpiu tokios didžiulės populiacijos bus nepatvarios, nes galiausiai žmonių palikti resursai bus išeikvoti. Žmonijos išnykimo sukelti atgarsiai visame maisto tinkle greičiausiai bus jaučiami ištisą šimtmetį, kol viskas nusistovės ir atsiras naujos pasaulio normos.

Kai kurios laukinės karvių ar avių veislės galėtų išgyventi, tačiau dauguma jų žmonių buvo paverstos į lėtus ir paklusnius valgymo aparatus, todėl jų didžiuliai skaičiai išmirs. Naminiai gyvuliai bus puikiu grobiu laukiniams mėsėdžiams plėšrūnams, tarp kurių pasitaikys ir žmonių augintinių, dažniau kačių nei šunų, mano knygos „Pasaulis be mūsų“ autorius Alanas Weismanas. Anot jo, galima tikėtis, kad vilkai taps ypač sėkminga rūšimi ir nukonkuruos šunis, o katėms turėtų viskas susiklostyti visai neblogai.

Černobylis ir Pripetė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Įdomus ir sudėtingas klausimas, ar išnykus žmonėms Žemėje galėtų vėl atsirasti protinga gyvybės forma. A. Weismano teigimu, viena teorija sako, jog intelektas išsivystė tam, kad padėtų mūsų protėviams išgyventi atšiaurioje aplinkoje, kita teigia, jog protas padeda individams išgyventi ir daugintis didelėse socialinėse grupėse. Trečia tvirtina, jog intelektas yra tik sveikų genų rodiklis. Visi trys scenarijai galėtų susiklostyti ir vėl pasaulyje be žmonių.

„Kitos didžiausios primatų smegenys pagal kūno svorį yra babuinų ir galima sakyti, kad jie yra labiausiai tikėtini kandidatai“, – „Science Focus“ sakė A. Weismanas.