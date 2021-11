Psichikos sutrikimų gydymo istorijoje – protu nesuvokiamas žiaurumas: nuo priverstinės ligonių sterilizacijos iki lobotomijos ir organų šalinimo

Psichinių sutrikimų gydymas nuėjo ilgą kelią, kol pradėti taikyti modernūs ir efektyvūs būdai. Ištisus šimtmečius psichinėmis ligomis sirgę žmonės buvo izoliuojami nuo visuomenės arba turėdavo kęsti protu nesuvokiamus eksperimentus su jų kūnais: nuo elektros šoko iki sterilizacijos, nuo lobotomijos iki įvairių organų bei dantų šalinimo. Medicinos istorikas LRT.lt papasakojo, kaip anksčiau buvo suprantamos psichikos ligos ir kokiais metodais jos buvo gydomos.

Hipokratas epilepsiją siejo su gleivėmis smegenyse

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto medicinos istorijos dėstytojas dr. Aistis Žalnora teigė, jog psichinių sutrikimų diagnozavimas – sudėtingas procesas, jį ne taip lengva atlikti, mat vien iš kraujo ar šlapimo mėginio dažnu atveju aiškios patologijos nenustatysi. Todėl ir psichiatrija yra palyginti labai jaunas mokslas, patys pažangiausi diagnostikos ir gydymo metodai atsirado tik 20 amžiuje, antroje jo pusėje. Tapo aiškiau, ką matuoti, ką laikyti norma, o ką jau sutrikimu.

Vis dėlto pirmieji bandymai kalbėti apie psichikos sutrikimus vyko dar Hipokrato laikais (4–5 a. pr. Kr.). Kaip pasakojo medicinos istorikas, Hipokrato darbuose minima, kaip vadinta, šventoji liga – epilepsija. Šiais laikais žinoma, kad epilepsija nėra psichinis sutrikimas, tačiau anksčiau žmonės niekaip kitaip jos negalėjo paaiškinti.

Depresija / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Šventoji dėl to, kad tuo metu buvo manoma, jog tą ligą neva siunčia dievai ir dėl to žmogų ištinka epilepsijos priepuoliai, traukuliai. Be abejonės, to meto žmonėms tai, kas tam žmogui nutinka, kėlė siaubą ir baimę, nes epilepsija gali išties atrodyti baisokai. Todėl sakydavo, kad kažkoks dievas tą ligą žmogui pasiuntė.

Hipokratas turbūt vienas iš pirmųjų teigė, kad ta liga nėra niekaip susijusi su dievais. Apskritai, visos ligos, jo manymu, susijusios su žmogumi kažkokiomis natūraliomis priežastimis, o ne kaip dievų bausmė. Jis manė, kad epilepsiją lemdavo kokie nors smegenų pažeidimai, tai skamba ganėtinai moderniai. Tačiau Hipokratas epilepsiją siejo su gleivių susikaupimu smegenyse. Pagal jo garsią teoriją, žmogaus kūnas sudarytas iš 4 skysčių: gleivių, juodosios tulžies, paprastosios tulžies ir kraujo. Visų šių skysčių tam tikros savybės ir lemia žmogaus sveikatą arba ligą. Jeigu kažkurio iš skysčių yra per daug, šiuo atveju gleivių, kurios kaupiasi smegenyse, tuomet jį neva ištinka epilepsija.

Hipokratas taip pat manė, kad ta liga yra paveldima. Jeigu du flegmatiško tipo žmonės susilaukia vaikų, tai jie turi didelę tikimybę sirgti epilepsija“, – pasakojo VU medicinos istorikas.

Medicinos istorikas dr. Aistis Žalnora / D. Umbraso/ LRT nuotr.

Kitus skysčius garsusis Senovės Graikijos gydytojas irgi siejo su ligomis. Pavyzdžiui, jeigu žmogus turėdavo per daug juodosios tulžies, būdavo melancholiškas, depresyvus. Egzistavo ir priešinga būklė – kai žmogus turėdavo per daug geltonosios tulžies, būdavo itin aktyvus, agresyvus ir netgi maniakiškas. Šios dvi būsenos – melancholija ir manija – ilgai buvo aptarinėjamos psichiatrijos istorijoje.

Psichinės ligos buvo siejamos su žmogaus kūno sudėjimu

Senovės medikai, nors dabar gali atrodyti juokingai, taip pat aiškinosi dilemą, kaip suprasti moteris – kodėl jos vieną akimirką gerai nusiteikusios, o kitą jau gali būti apimtos isterijos. Graikai, žinoma, turėjo paaiškinimą viskam.

„Jie sakė, kad tai susiję su gimda, kuri neva iš pilvo apačios juda į viršų ir sukelia ligas. Tai yra klajojančios gimdos teorija, ilgai buvusi medicinos istorijoje – iki pat 19 amžiaus. Buvo tikima, kad gimda neturi savo nuolatinės vietos ir dėl to moterį ištinka isterija“, – dėstė A. Žalnora.

Gydymas – vedybos. Buvo tikima, kad jeigu moteris išteka ir susilaukia vaikų, gimda grįžta į savo vietą ir visos ligos būna išgydytos. Į medicinos terminologiją nuo žodžio „isterija“ ateina ir terminas histerektomija – gimdos šalinimas.

Ilgą laiką psichinės ligos buvo siejamos su žmogaus kūno sudėjimu. Jei žmogus itin lieknas, mažai valgantis, jis buvo siejamas su depresyvia būkle, melancholišku temperamentu. Net ir 20 amžiuje dar buvo manyta, kad tokio sudėjimo asmenys turi polinkį į įvairias psichines ligas, todėl jie dažnai gydytojų ir eugenikų teorijose būdavo stebimi pro didinamąjį stiklą.

Depresija (asociatyvi nuotr.) / D. Umbraso/LRT nuotr.

Vilties spindulėliai viduramžiais

Anot A. Žalnoros, sergančiuosius psichinėmis ligomis istoriškai žmonės dažniausiai izoliuodavo nuo likusios visuomenės, nes jų prisibijodavo. Psichinių sutrikimų turintys individai buvo tiesiog visuomenės atstumtieji.

„Tam tikrų vilties spindulių, bent jau teorine prasme, galima įžvelgti viduramžiais. Europoje psichikos liga buvo aiškinama kaip kažkoks Dievo išbandymas, bausmė, apsėdimas. Viena vertus, Bažnyčia lyg ir suvokė, kad žmogus yra nelaimingas ir reikia jam padėti, bandoma jį kažkaip gydyti, bet galiausiai tas gydymas vis tiek apsiriboja tuo, jog žmogus yra izoliuojamas špitolėje arba tokiame pusiau kalėjime su visokiais nusikaltėliais, valkatomis ir t. t. Tai žmogus lieka atskirtas nuo visuomenės.

O spindulėlis yra islamo kultūra, ten gydytojai mano, jog psichikos liga yra ne Dievo bausmė, o dieviškas ženklas, žmogus palytėtas Dievo, tam tikra prasme galbūt netgi šventasis, ir dėl to kaip tik atsisakoma stigmatizavimo, siekiama sukurti kiek įmanoma geresnes sąlygas tam žmogui, suvokiant jo sunkią dalią. Islamo šalyse jau 14 amžiuje galima įžvelgti netgi tam skirtas ligonines, nors gydymo jose nerasime, nes tokio tipo ligų priežastys vis dar nežinomos, tačiau suteikiamos orios sąlygos tą žmogų ten bent jau slaugyti“, – aiškino medicinos istorikas. Jis sakė, kad Ispanijoje tuo metu irgi buvo kuriamos panašios ligoninės.

Psichiatrijos ligoninė / AP nuotr.

Kalbant apie pirmuosius humaniškus psichinių sutrikimų gydymo būdus, pasak pašnekovo, geras pavyzdys būtų Avicena – 10 amžiaus persų gydytojas. Kaip pasakojo A. Žalnora, Avicena susidūrė su Bucharos princu, panirusiu į depresyvią būklę ir kliedėjusiu, esą jis yra karvė ir reikia jį papjauti ir iškepti iš jo kepsnį.

Avicena suvokė padėties sudėtingumą ir nusprendė pažaisti žaidimą – apsimetė skerdiku. Atsinešė didžiulį peilį ir ėmė apžiūrinėti kaip karvę. Tuomet pareiškė, kad yra per daug liesa, todėl jis negalintis jos pjauti. Princas pradėjo daugiau valgyti, o tada jo būklė ėmė stabilizuotis ir kliedesiai ėmė blėsti, tokiu būdu jis buvo išgydytas.

Niūriausias periodas istorijoje

Pasak medicinos istoriko, pirmieji empiriniai bandymai gydyti psichinius sutrikimus buvo paremti mėginimais sukrėsti žmogų, jį išgąsdinti ir taip išvaryti ligą. Ji dažnai buvo personifikuojama – t. y. visuomenėje buvo galvojama, kad iš asmens reikia išguiti jame įsikūrusią piktąją būtybę, lemiančią ligą. Sukelti žmogui kuo didesnius nepatogumus, kad ir ta piktoji dvasia išeitų. Žinoma tokie būdai nepadėdavo, todėl būdavo grįžtama prie izoliavimo. Ir taip iki pat 18 amžiaus pabaigos.

„18 amžius yra Švietimo epocha, kai atsisakoma įvairių prietarų ir žmogus, sergantis psichine liga, suprantamas tiesiog kaip žmogus, kuriam reikia padėti, o ne jį įkalinti, surakinti ir pan., ko visgi pasitaikydavo tose senosiose ligoninėse, kurios iš esmės buvo kalėjimas“, – teigė A. Žalnora.

19 amžiaus pabaiga ir 20 pradžia psichinių sutrikimų gydymo istorijoje tam tikra prasme buvo niūriausias periodas, gal dėl to kad apie jį jau ir daugiau žinome, sakė medicinos istorikas. Tuo metu suvokta, kad sergantieji psichinėmis ligomis nebus greitai išgydyti ir daugybę metų visuomenė turės juos kęsti arba mokėti už jų išlaikymą.

Būtent siauras ekonominis požiūris tapo blogiausiu dalyku psichinių sutrikimų turintiems žmonėms. Europoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) buvo nuspręsta, kad reikia mažinti sergančiųjų skaičių, tačiau būdai tai daryti toli gražu nebuvo humaniški.

Depresija (asociatyvi nuotr.) / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Tuo metu kalbama apie eugeniką – žmonės, sergantys epilepsija, šizofrenija ar kokia nors kita psichikos liga, turėtų būti sterilizuojami tam, kad nepaliktų panašių į save. Iš vienos pusės lyg ir humaniškas noras išvengti potencialiai psichikos ligos dėl paveldėjimo susirgsiančių vaikų kančių, iš kitos pusės situacija labai kontraversiška. Tuo metu gydytojai dar sunkiai skyrė psichikos ligas, sutrikimus, nežinojo visų mechanizmų, todėl manė, kad daugelis psichikos ligų yra tiesiog paveldimos, bet taip nėra. Daugelis tų ligų įgyjamos dėl tam tikrų priežasčių. Tam tikra predispozicija ligai galėtų būti, bet žmogus nebūtinai susirgs. O po operacijos jis, deja, jau nebegalės turėti palikuonių ir gyvenimas sugadintas.

Mes dažnai kalbame apie Švediją kaip gerą pavyzdį, kalbėdami apie sektiną socialinę jos politiką, sveikatos pasiekimus, visgi iš istorinės perspektyvos aš žiūrėčiau į tai atsargiai, nes jau minėta eugenikos idėja ypač gaji buvo būtent Švedijoje. Jeigu su pagrindu demonizuojame nacistinę Vokietiją, tai antroje vietoje, sakyčiau, būtų Švedija pagal tai, kokia dalis gyventojų patyrė eugenines sterilizacijas, savotišką „rasės valymą“, – LRT.lt sakė A. Žalnora.

Sterilizacijos problemos neišspręsdavo, o tiesiog sugriaudavo žmonėms gyvenimą. Garsiai nuskambėjo Babro Lysen istorija. 1946 metais 21 metų mergina laukėsi vaiko, tačiau eugenikos komisija nustatė epilepsiją, kas tuo metu buvo siejama ir su silpnaprotyste, todėl nusprendė, jog jai per prievartą turėjo būti atliktas abortas, merginai buvo privaloma atlikti sterilizaciją. Tik vėliau paaiškėjo, kad jaunai moteriai greičiausiai buvo ne epilepsija, o tiesiog traukuliai.

Vilniaus psichiatrijos ligoninė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Situacija pasitaisė, tačiau sublizgėjo Sovietų Sąjunga

Po Antrojo pasaulinio karo atėjo humaniškiausias psichiatrijos periodas, tada buvo atsisakyta radikalių priemonių. 6–7 dešimtmetyje, pasak pašnekovo, išrandami vaistai nuo depresyvių būklių, manijų ir kitų sutrikimų, kurie iki tol buvo neišgydomi. Tuomet nebelieka reikalo žmogaus uždaryti, nes jį kontroliuoti ėmė vaistai, ėmė mažėti psichiatrijos ligoninių, nes ligonius galima gydyti jau tiesiog namuose paskyrus jiems vaistų.

Nors 20 amžiaus antroje pusėje buvo įvykęs ryškus psichinių sutrikimų gydymo postūmis, čia sublizga Sovietų Sąjunga – Vakarų Europa mažino psichiatrijos ligoninių skaičių, o Sovietų Sąjunga ėmė jų statyti vis daugiau. Sovietai kaip tik pradėjo aktyviau sekti visuomenę, didino lovų skaičių psichiatrijos ligoninėse. Viena vertus, jie iš tiesų ieškojo sergančių žmonių, kita vertus, pavertė ligoniais tuos, kurie buvo tiesiog nepalankūs valdžiai, ir uždarė juos į ligonines.

„Tuo metu keltinas klausimas, ar mes kalbame apie medicininį gydymą kaip ligos įveikimą, ar gydymą kaip paties žmogaus nuslopinimą. Jeigu tai yra disidentas, hipis, dykinėtojas ir pan., turi kitokią nuomonę apie valdžią, jam skiriamas aminazinas – labai stiprus protą slopinantis vaistas. Po kiek laiko tas žmogus jau nebereiškia jokių emocijų ar minčių apie valdžią, nes normaliai nebefunkcionuoja. Galima kalbėti apie asmens žlugdymą dėl sistemos. Tai toks tamsus pavyzdys iš sovietinės psichiatrijos, nes valdžiai šiuo atveju nerūpėjo žmogus ir jo tariama liga, reikėjo, kad jis tiesiog nekeltų rūpesčių“, – pasakojo A. Žalnora. Laimei, šis etapas pasibaigė kartu su Sovietų Sąjunga.

Vakarų Europoje nuo tarpukario buvo pradėta ieškoti eksperimentinių vaistų psichikos sutrikimams gydyti, Rytų Europa dar ir po Antrojo pasaulinio karo laikėsi idėjos, kad tokius ligonius reikia izoliuoti arba slopinti, jog jie netrukdytų visuomenei.

Depresija / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Beprasmiški ir asmenybes žalojantys gydymo metodai

Efektyviausi iki šiol žinomi ir naudojami gydymo metodai yra antidepresantai, sukurti 6–7 praėjusio amžiaus dešimtmetyje. Kaip teigė medicinos istorikas, kitas nežalingas metodas yra paremtas Sigmundo Freudo ir Carlo Jungo teorijomis – tai psichoterapija. Jie manė, kad kai kurių ligų organinių priežasčių ieškoti neverta, nes jų paprasčiausiai nėra, ligos šaknys gali slypėti pačių žmonių patirtyje, jų vaikystėje, išgyvenimuose. Įveikiant traumas, tam tikras ligos apraiškas galima pagydyti.

Psichoterapija turbūt yra vienas nekenksmingiausių gydymo metodų, ypač lyginant su kitais. Net ir patys antidepresantai turi būti vertinami turint omenyje žalos ir naudos santykį, nes po jų atsiradimo kai kuriose šalyse žmonės šiuos vaistus pradėjo vartoti be saiko. Nors vargu, ar sveikų žmonių problemos gali būti sprendžiamos slopinant savo emocijas.

Kalbėdamas apie neefektyvius gydymo metodus, A. Žalnora pirmiausia išskyrė jau minėtą sterilizaciją, kai faktiškai buvo atsikratoma pačiais žmonėmis. Kitas žiaurus gydymo būdas – kiaušidžių šalinimas moterims 19 amžiuje, kad jų „nevargintų“ menstruacijos ir su tuo neva susijusios psichinės būklės.

Depresija / D. Umbraso/LRT nuotr.

Anot pašnekovo, dar vienas beprasmiškas ir baisus psichinių sutrikimų gydymo metodas buvo lobotomija, kuri buvo praktikuojama nuo 4 dešimtmečio. Buvo išsiaiškinta, kad, panaikinus ryšius tarp smegenų pusrutulių, žmogus tampa ramesnis. Prieš tai atlikę bandymus su gyvūnais, tyrėjai pastebėjo, jog stresui jautrios beždžionėlės po tokios operacijos pasidarė ramios. Todėl buvo nutarta, kad, tą patį padarius su žmonėmis, galima išspręsti problemas, pavyzdžiui, su hiperaktyviais, agresyviais, tėvų neklausančiais vaikais.

„Tuo metu jau buvo tų neurologinių žinių, suvokta, kad tarp kairiojo ir dešiniojo žmogaus smegenų pusrutulio yra ryšiai. Buvo žinoma, kad dešinysis pusrutulis yra atsakingas už vienas funkcijas, kairysis – už kitas. Tų ryšių nutraukimas iš esmės sustabdo tas reakcijas smegenyse, dėl to atliekama lobotomija. Tai vyko iki pat 6–7 dešimtmečio, kol ta praktika visiškai uždrausta.

Ypač JAV buvo atlikta daug lobotomijų, tačiau vėliau buvo suvokta, kad tas žmogus, kuriam atliekama ši operacija, tampa ramesnis, bet jis nieko apskritai nebejaučia, tampa savotišku zombiu ir nereaguoja į nieką. Taigi, iš esmės asmenybė suluošinama. Gal tas žmogus nebetampa agresyvus, bet jis netampa niekuo“, – dėstė A. Žalnora. Įdomu ir savotiškai baisu tai, jog už šio metodo išradimą gydytojas António Egas Monizas 1949 metais buvo apdovanotas Nobelio premija.

Depresija / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tretinį sifilį gydė maliarija, kitas psichikos ligas – raudami dantis

Pasak medicinos istoriko, abejotiną naudą teikė ir sukrėtimo terapijos, kuriomis buvo bandoma gydyti psichinius ligonius. Jos buvo eksperimentiškai taikomos stebint, ar turi kokios nors įtakos paciento būklei.

Kovojant su šizofrenija, buvo pasiūlyta elektros, o vėliau ir insulino šoko terapija, nes buvo pastebėta, kad, atsitiktinai sukrėtus pacientus, jiems lyg ir pagerėdavo. Vėliau šių metodų efektyvumu buvo suabejota ir įvertintas naudos bei žalos santykis – gavęs per didelę elektros šoko dozę asmuo gali apskritai mirti, nuo per didelio insulino kiekio gali ištikti toks pats likimas.

1927 metais sergančius tretiniu sifiliu, pažeidžiančiu smegenis, ligonius Julius Wagneris-Jaureggas pasiūlė gydyti susargdinant juos maliarija. Pastebėta, kad maliarijos karštinė naikina sifilio bakterijas. Čia išties tampa sunku įvertinti, kas blogiau, – sifilis ar maliarija, nuo kurios taip pat galima mirti. J. Wagneris-Jaureggas taip pat gavo Nobelio premiją, tačiau, A. Žalnoros nuomone, tai nenuostabu, nes tuomet tretinio sifilio liga buvo neišgydoma, neegzistavo nei vaistai, nei kokie nors kitokie gydymo metodai. Todėl galima iš dalies suprasti, kodėl buvo taikomi tokie netradiciniai gydymo būdai.

Istorijoje būta ne tik neefektyvių, bet ir kvailų ar juokingų gydymo metodų. „Grįžtant į senesnius laikus, 14 amžių, Oksfordo profesorius Johnas iš Gaddesdeno savo veikale „Medicinos rožė“ teigė, kad psichikos ligas reikia gydyti taip, cituoju: surišti ligoniui rankas ir kojas, sukišti kojas į sūdytą vandenį, suspausti rankų ir kojų pirštus, tada kažkokiu būdu priversti kiaulę žviegti jam į ausį, į nosį įkišti plunksną arba šiaudą ir sukelti jam čiaudulį, prieš nosį deginti kokius nors smirdančius daiktus, pavyzdžiui, plaukus. Į gerklę įkišti šiaudą arba plunksną, turbūt taip sukelti vėmimą, prapjauti venas rankoje arba kaktoje ir šerno šeriais tą kraują valyti. Kiek tai galėjo būti efektyvu, geras klausimas“, – pasakojo medicinos istorikas.

Medicinos istorikas dr. Aistis Žalnora / D. Umbraso/ LRT nuotr.

Tai, kad tokie metodai buvo taikomi viduramžiais, nelabai stebina, tačiau A. Žalnora įvardijo, kad štai prieš šimtą metų, trečiojo dešimtmečio pradžioje, gydytojas Henry Cottonas psichinius sutrikimus bandė gydyti raudamas dantis – jis tikėjo, kad psichinės ligos atsiranda tuomet, kai kyla dantų uždegimas.

Ši teorija buvo gana populiari. Garsus to meto dantistas Willoughby Milleris pagrįstai teigė, kad prastai užplombavus dantį, ligos židinys, t.y. uždegimas, paliekamas viduje, tad dėl šventos ramybės dantį geriausia būtų tiesiog pašalinti. Pasak pašnekovo, ši išvada tuomet skambėjo gana logiškai, nes prieš šimtmetį dantų plombavimas išties nebuvo kokybiškiausiai atliekama procedūra.

„H. Cottonas nuėjo dar toliau, jo išvada buvo vienareikšmiška – psichikos ligos glūdi dantyse, todėl juos reikia rauti. Su savo padėjėju jis išrovė apie 11 tūkst. dantų vaikams ir suaugusiesiems, įskaitant ir save patį. Jis buvo susirgęs psichikos liga 1925 metais, išsirovė sau dantis ir akivaizdžiai tai nepadėjo. Žmonai ir vaikui taip pat išrovė dantis. H. Cottonas neapsiribojo tik dantimis, jis galvojo, kad uždegiminis procesas, neva galėjęs sukelti psichikos ligas, plito ir kituose organuose, pavyzdžiui, inkstuose, tulžies pūslėje, kiaušidėse, ir šalino tuos organus tikėdamasis, kad tai padės įveikti psichikos ligas. Taigi, ironiškai jį galima būtų vadinti Dantukų Fėja“, – su LRT.lt įžvalgomis dalijosi A. Žalnora.

Psichinių sutrikimų turinčius asmenis bandyta gydyti išties šokiruojančiais metodais, tačiau, suvokus šių ligų kilmę, pasikeitė ir požiūris į psichinius sutrikimus. Tiems žmonėms jau nebereikėjo likti visuomenės užribyje ir tapti atstumtaisiais, pagaliau jie galėjo būti normaliai funkcionuojančiais piliečiais.