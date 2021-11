Antarktidos pingvinas kažkokiu būdu nukeliavo į Naująją Zelandiją – sukorė 3 tūkst. kilometrų

Išskirtinai tik Antarktidoje gyvenantis pingvinas atsidūrė Naujosios Zelandijos krantuose, mažiausiai 3000 kilometrų atstumu nuo savo natūralios buveinės, rašo BBC.

Adelės pingvinas, kurį vietiniai meiliai vadina Pingu, pakrantėje buvo rastas pasiklydęs. Jį radęs vietos gyventojas Harry Singhas sakė, kad iš pradžių manė, jog tai „minkštas žaislas“.

Adelės pingvinai / AP nuotr.

H. Singhas ir jo žmona pirmą kartą susidūrė su pingvinu, kai po ilgos darbo dienos nutarė pasivaikščioti paplūdimyje Birdlings Flat, gyvenvietėje į pietus nuo Kraistčerčo miesto.

„Iš pradžių maniau, kad tai minkštas žaislas, staiga pingvinas pajudino galvą, tada supratau, kad jis tikras“, – BBC sakė H. Singhas.

Jis susisekė su Thomu Stracke'iu, kuris apie 10 metų reabilituoja pingvinus Naujosios Zelandijos Pietų saloje. T. Stracke'as buvo šokiruotas, kai sužinojo, kad tai yra Adelės pingvinas – rūšis, gyvenanti išskirtinai Antarktidos pusiasalyje. T. Stracke'as kartu su veterinaru išgelbėjo pingviną tą patį vakarą.

Adelės pingvinai / AP nuotr.

Pingu atlikti kraujo tyrimai parodė, kad jis buvo šiek tiek per liesas ir praradęs skysčių. Nuo to laiko jam buvo duodami skysčiai ir maistas per maitinimo vamzdelį.

Galiausiai paukštis bus paleistas į saugų paplūdimį Bankso pusiasalyje, kuriame nėra šunų.

Šis atradimas yra tik trečiasis istorijoje, kai Adelės pingvinas rastas Naujosios Zelandijos pakrantėse. Pirmieji du aptikti 1993 ir 1962 metais.