„Samsung“ šeimą papildė būrys naujų įrenginių: daug kuo žavi, bet kartais ir keiktis norisi

„Samsung“ dar rugpjūtį pristatė daug naujienų: du sulenkiamus telefonus – „Galaxy Z Fold3“, „Galaxy Z Flip3“, – „Galaxy Watch4“ serijos laikrodžius ir ausines „Galaxy Buds2“. Pastaruosius tris gaminius pavyko išbandyti ir mums – ką jie siūlo vartotojams?

Telefonas „Galaxy Z Flip3“

Naujausias sulenkiamas „Samsung“ telefonas niekada nelaikius jo pirmtakų rankoje nukelia į tuos laikus, kai sulenkiami mobilieji buvo rinkos standartas, o ne išskirtinumas. Nors išankstinis požiūris buvo skeptiškas, šis telefonas išties patogus, ypač tiems, kurie jau pavargo nuo didelių išmaniųjų.

Atlenkto telefono dizainas yra gana įprastas – lenktais kraštais, aliuminio rėmu ir 6,7 colio ekranu, kuriam panaudotas stipriausias šiuo metu rinkoje „Corning Gorilla Glass Victus“ stiklas. Sulenktas telefonas primena patogų kvadratą, telpantį į bene visas kišenes. Tiesa, atlenkti ekraną viena ranka sunkoka.

„Samsung Galaxy Z Flip3“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Visas telefonas yra kaip pirštų atspaudų magnetas, todėl nuolat atrodo nučiupinėtas. Padėtį galėtų pataisyti dėklas, tačiau reikia turėti omenyje, kad teks pirkti specialų sulenkiamą, o tokių rinkoje nėra daug, greičiausiai tektų įsigyti iš „Samsung“. Reikia pridurti, kad išmaniajam parinktos kokybiškos medžiagos, nes per kelias savaites atsirado tik vienas neryškus įbrėžimas, nors telefonas nebuvo kruopščiai saugomas.

Yra du erzinantys telefono dizaino elementai. Pirma – nepatogiai išdėstyti šoniniai mygtukai. Vienoje pusėje yra ir garso reguliavimo mygtukai, ir užrakinimo / atrakinimo mygtukas su piršto atspaudo skaitytuvu. Visi jie gana panašūs, todėl skubant, užuot paspaudus atrakinimo mygtuką, dažnai pagarsinama muzika ir atvirkščiai. Be to, telefoną laikant rankoje garso reguliavimo mygtukus pasiekti gana sunku. Tiesa, sulenkus telefoną, garso mygtukai apsiverčia pagal išorinį ekraną, tad nekyla papildomos sumaišties.

„Samsung Galaxy Z Flip3“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Antras dalykas – sulenkimo griovelis per patį ekrano vidurį. Dažniausiai jis stipriai neužkliūva, bet ką nors skaitant telefone per tą vietą šiek tiek lūžta tekstas. Tiesa, žiūrint vaizdo įrašus tokio efekto neteko pastebėti. Be to, ir pirštui reikia priprasti prie to, kad ekranas nėra visiškai lygus.

Išorinis ekranas, kaip teigia gamintojas, yra daug didesnis ir funkcionalesnis. Iš tiesų jame galima perskaityti pranešimus, pasižiūrėti orus, įjungti ar išjungti kai kuriuos nustatymus, fotografuotis. Čia yra smagioji dalis. Jeigu nesinori asmenukių daryti priekine kamera, galima daryti galine – tereikia du kartus spustelėti užrakto mygtuką ir matysite save mažame ekranėlyje. Matomas ne visas vaizdas, todėl tai ne visiems gali pasirodyti patogu.

„Samsung Galaxy Z Flip3“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Samsung“ pasistengė, kad šis sulenkiamas telefonas nebūtų prastesnis už kitus flagmanus: vartotojai galės džiaugtis 120Hz adaptyviuoju vaizdų atnaujinimo dažniu, sparčiu procesoriumi su „Qualcomm Snapdragon 888“ lustu, išmanusis taip pat palaiko 5G ryšį. Telefonas išties pritaikytas vartotojo poreikiams, jame kone viską galima susidėlioti pagal save – nuo dizaino iki funkcijų.

Į ką gamintojas nelabai kreipė dėmesį šiemet, tai kamera. Taip, ji patenkina poreikius ir neblogai fiksuoja vaizdus tiek prietemoje, tiek esant geram apšvietimui, bet akivaizdu, kad „Samsung“ prioritetas nebuvo ją stipriai pagerinti. Jos parametrai kone identiški pernai metų modeliui – tie patys 12 megapikselių standartinei plataus ir ultraplataus kampo kamerai bei 10 megapikselių priekinei kamerai su tais pačiais jutikliais ir lęšiais. Rezultatai nėra nuviliantys, bet toks sprendimas keistokas atsižvelgiant į tai, kad gyvename socialinių medijų valdomame pasaulyje ir nuotraukos kasdien užima vis svarbesnę dalį kasdienybės.

„Samsung Galaxy Z Flip3“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Mažiausiai karmos taškų tenka skirti telefono baterijai. Savaime suprantama, kad 120Hz atnaujinimo dažnis suryja daug baterijos syvų, bet iš 3300mAh norėtųsi tikėtis daugiau. Beveik visada vakare tenka jungti įrenginį krauti, nes net jei lieka 15–20 procentų, tikėtina, kad ryte bus vos keli. Žaidžiant žaidimus baterija senka dar sparčiau – procentai akyse nyksta. Šią problemą iš dalies galima išspręsti įjungiant energijos taupymo režimą, bet tada lieka tenkintis 60Hz atnaujinimo dažniu.

Verdiktas. Telefonas patogus ir kompaktiškas, su visomis užduotimis puikiai susitvarko, nestringa ir veikia sklandžiai. Pagrindinis minusas yra palyginti greitai išsikraunanti baterija ir faktas, kad nežinia, kiek laiko telefonas tarnaus apskritai. „Samsung“ sako, kad sulenkti ir atlenkti telefoną galima 200 tūkst. kartų, todėl taip išeina, kad jo ilgaamžiškumas stipriai priklauso nuo naudojimo įpročių – kuo dažniau atlenksi, tuo greičiau teks atsisveikinti. Džiugu, kad telefonas turi IPX8 atsparumą vandeniui, liūdna, kad nėra atsparus dulkėms.

Gamintojo rekomenduojama „Galaxy Z Flip3 5G“ kaina yra nuo 1 059 eurų.

„Samsung Galaxy Z Flip3“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Galaxy Watch4 Classic“ laikrodis

Taip išeina, kad šį laikrodį galima naudoti tik su telefonu „Samsung“, mat su „Apple“ įrenginiais jis visai neįsijungia, o su kitais „Android“ telefonais pabandyti neteko, bet greičiausiai sąsaja nebūtų tokia gera. Tenka pripažinti, kad įrenginių ekosistema daro gerą įspūdį, nors ir ne viskas auksas, kas auksu žiba.

Laikrodis pasitinka klasikiniu elegantišku dizainu ir padoriu dydžiu – 42 mm (galima rinktis ir didesnį – 46 mm) bei juoda arba sidabrine spalva. Šone yra du valdymo mygtukai, naršyti po įrenginį galima ir besisukančiu rėmeliu. Dizainą galima koreguoti ir skirtingais ciferblatais, kurių gausu programėlėje „Galaxy Wearable“.

„Samsung“ laikrodis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Bet svarbiausios yra funkcijos ir tai neblogai pateisins lūkesčius tų, kurie rūpinasi savo sveikata. Laikrodis leidžia sekti kraujospūdį, prieširdžių virpėjimą išduodantį širdies plakimą, pamatuoti deguonies kiekį kraujyje, detaliai stebėti savo miegą, pasitikrinti streso lygį ir stebėti kitus jau įprastus rodiklius, pavyzdžiui, žingsnių skaičių.

Visiškai naujas dalykas – kūno kompozicijos nustatymo įrankis, kuris pasirodė esantis gana tikslus, bent jau lyginant su tą patį darančiomis svarstyklėmis. Šis įrankis nustato riebalų, raumenų ir skeleto procentus kūne, bazinę medžiagų apykaitos normą ir vandens kiekį organizme. Tiems, kurie domisi savo fizine sveikata, šis įrankis turėtų būti ir įdomus, ir naudingas.

„Samsung“ laikrodis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Laikrodyje yra nemažai sporto režimų, dalį jų galima parsisiųsti ir iš programėlės telefone. Jis geba iš dalies aptikti, kada vartotojas užsiima kokia nors fizine veikla, ir savarankiškai sekti treniruotes rodmenis. Tiesa, ne iškart supranta, kad sportuojama, o važiavimo dviračiu kažkodėl nemato. Galima stebėti ir savo fizinį atsigavimą po treniruočių.

„Galaxy Watch4“ serijoje taip pat įdiegta operacinė sistema „Wear OS“, bendradarbiaujant su „Google“, – atrodo, kad tai labai pagerino įrenginių tarpusavio sąsają. Laikrodyje veikia populiariausios „Google“ programėlės, tarp jų ir „YouTube muzika“, „Maps“, o tai visai patogu važiuojant dviračiu ir nežinant tikslaus maršruto. Tuomet nebūtina žvilgčioti į telefoną, žemėlapis atsiranda laikrodžio ekrane.

„Samsung“ laikrodis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Į laikrodį galima įdiegti ir nemažai trečiųjų šalių programėlių, pavyzdžiui, „Spotify“, „Calm“. Dėl atsiradusios sąsajos su „Google“ programėlių įsidiegti galima išties nemažai, vidinė laikrodžio atmintis siekia net 16 GB, o tiek vidutiniam vartotojui tikrai pakanka. Įrenginyje taip pat veikia eSIM paslauga, jeigu aktualu ant rankos turėti dalinį telefono pakaitalą.

Vis dėlto norėtųsi, kad baterija veiktų ilgiau. „Samsung“ teigia, kad baterija išlaiko iki 40 valandų, bet čia turbūt miegant arba gyvenant labai pasyviai, nes jeigu laikrodį naudoji per treniruotes, prisireikia žemėlapio ar kitų funkcijų, jis išsikrauna per dieną, tiksliau, vakare būna likę kokie 10 procentų, o ryte įrenginys jau išsikrovęs. Ne tragedija įkrauti jį kiekvieną vakarą, bet tikrai būtų daug patogiau, jeigu jis ištvertų bent porą dienų.

Verdiktas. Greičiausiai ne per drąsu būtų teigti, kad „Galaxy Watch4“ – vienas geriausių laikrodžių „Android“ rinkoje šiuo metu. Jis maloniai pradžiugino tikslumu, sparčiu veikimu, funkcionalumu ir patogumu. Trūkumai: trumpas baterijos gyvavimo laikas ir tai, kad šis laikrodis geriausiai dera būtent su „Samsung“ įrenginiu. Turint kito gamintojo telefoną, reikėtų pamąstyti, ar tikrai verta jį pirkti, nes nežinia, ar pavyks išnaudoti visą funkcionalumą, o su „Apple“ įrenginiais jo naudoti apskritai nebus galimybės.

Gamintojo rekomenduojama „Galaxy Watch4“ kaina yra nuo 269 eurų.

„Samsung“ laikrodis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Ausinės „Galaxy Buds2“

Prie naujausios „Galaxy“ šeimos prisidėjo belaidės ausinės „Galaxy Buds2“, neblogai papildančios visą įrenginių komplektą. Dizainas primena „Galaxy Buds Pro“, tik šios yra mažesnės ir lengvesnės, turi matinį paviršių. Vartotojams siūloma rinktis iš grafito, baltos, levandų ir alyvuogių spalvų.

Ausinių savotiškas pliusas, kad jas galima prijungti prie visų įrenginių, tik valdyti funkcijas – vėlgi per programėlę „Galaxy Wearable“. Pavyzdžiui, ar tinkamai įdėtos ausinės, galima pasitikrinti ausinių pritaikymo testu („Earbud fit test“), tuomet programėlė parodys, kas negerai. Jau tapo įprasta, kad ausines galima valdyti prisilietimais, kuriuos taip pat galima koreguoti nustatymų skiltyje.

„Samsung“ ausinės / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Ausinės veikia trim garso lygiais: aplinkos garsai, aktyvus triukšmo slopinimas ir normalus režimas. Gamintojas rašo, kad ausinės triukšmą slopina iki 98 proc. priklausomai nuo aplinkos, bet praktikoje rodikliai yra mažesni. Žinoma, tylioje aplinkoje tikrai efektyviai nuslopsta pašaliniai garsai, bet esant triukšmingesnėje jie prasimuša pro ausines. Nebent muziką įsijungi visu garsu, ko gydytojai nerekomenduotų.

Prie garso kokybės nėra reikalo stipriai kabinėtis: jis išties subalansuotas, tiek žemi, tiek aukšti dažniai atkuriami gerai, klausytis bet kokio žanro muzikos yra malonu, o pačios ausinės neblogai pritaikytos vartotojams, todėl ausų net ir po kelių valandų nepradeda mausti. Tenkina ir kalbėjimas telefonu – pašnekovas balsą girdi aiškiai, be to, negirdėti nepageidaujamų foninių garsų.

„Samsung“ ausinės / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Galaxy Buds2“ turi IPX2 atsparumą vandeniui, kas yra mažoka. Tai reiškia, kad ausinės vargiai ištvers intensyvų sportinį krūvį, kurio metu gausiai prakaituojama, o romantiškai klausantis muzikos ir vaikščiojant lauke ilgiau nei 10 minučių per intensyvesnį lietų teks su jomis atsisveikinti. Apie maudynes duše net neverta užsiminti. Kitaip tariant, tai toks daiktas, kurį reikėtų pasaugoti nuo drėgmės. Jeigu į tokias situacijas nepakliūnate, viskas puiku, jeigu mėgstate intensyviai sportuoti, kai prakaitas žliaugte žliaugia, šios ausinės nebūtų geriausias pasirinkimas.

Baterijos veikimo laikas yra patenkinamas, nes naudojant ne itin intensyviai per savaitę krauti neprireikia. Gamintojas nurodo, kad įprastas naudojimo laikas vienu kartu įjungus aktyvų triukšmo slopinimą turėtų siekti apie 5 valandas, su įkrautu dėklu – iki 20 valandų. Nepavyko pasekti tikslaus laiko, bet jaudintis dėl išsikrovimo taip pat neteko, todėl galima sakyti, kad trukmė daugmaž atitinka.

„Samsung“ ausinės / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Verdiktas. Mažos, lengvos, patogios ausinės, atkuriančios gerą, kokybišką, ausiai malonų garsą, leidžiančios netrukdomai porą valandų kalbėtis telefonu žinant, kad pokalbis bus sklandus ir aiškus. Trūkumai: mažas triukšmo slopinimo lygis ir nedidelis atsparumas vandeniui. Kitaip tariant, yra kur tobulėti.

Gamintojo rekomenduojama „Galaxy Buds2“ kaina yra 149 eurai.