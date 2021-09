Merginos IT srityje: „pasimatuoti“ kompiuterininkės karjerą galima dar mokyklos suole

Jau kelerius metus stebima tendencija, jog Lietuvos aukštosios mokyklos sulaukia vis mažiau abiturientų, norinčių studijuoti STEM (angl. science, technology, engineering, maths) mokslus. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) duomenimis, tiksliuosius mokslus ypač vangiai renkasi merginos – prioritetą šios srities studijoms teikia tik kas dešimta aukštojo išsilavinimo siekianti mergina, rašoma KTU siųstame pranešime žiniasklaidai.

„Remiantis tarptautinėmis PISA (angl. Programme For International Student Assessment) apklausomis, paauglystėje ir merginos, ir vaikinai rodo panašų susidomėjimą tiksliųjų mokslų dalykais, tačiau atėjus laikui apsispręsti dėl studijų krypties, STEM sritis renkasi penkis kartus mažiau merginų nei vaikinų“, – teigia Kauno technologijos universiteto (KTU) Jaunųjų kompiuterininkų mokyklos (JKM) vadovė, docentė Danguolė Rutkauskienė.

Vos 9 proc. aukštojo išsilavinimo siekiančių merginų STEM srities studijas pasirenka pirmuoju pageidavimu. Vaikinų susidomėjimas šios srities mokslais kur kas didesnis – net 49 proc. vaikinų pirmuoju pageidavimu renkasi STEM studijas.

„Panaši situacija ir jaunųjų kompiuterininkų mokykloje. Tiesa, pastebime, kad mergaičių procentinė dalis didėja, tačiau labai iš lėto“, – sako D. Rutkauskienė.

KTU Jaunųjų kompiuterininkų mokykla savo veiklą pradėjo prieš 27-nerius metus. Tai – viena didžiausių IT mokymus teikiančių savaitgalinių neformalaus moksleivių švietimo ir ugdymo mokyklų Lietuvoje ir Europoje. Jau apie 10 tūkst. JKM absolventų sėkmingai baigė norimas studijas aukštosiose mokyklose.

Trūksta sėkmingų pavyzdžių artimoje aplinkoje

D. Rutkauskienė išskiria kelias priežastis, kodėl vaikinai dažniau nei merginos renkasi su STEM susijusias studijų kryptis. Pirmiausia, tai – visuomenėje labai giliai įsišakniję stereotipai apie „vyriškas“ ir „moteriškas“ specialybes.

„Nuo mažų dienų netgi žaislų parduotuvėse jau matosi mergaitėms ir berniukams skiriami skirtingi žaislai, – pastebi D. Rutkauskienė. – Kita priežastis ta, kad visuomenė turi vis dar labai primityvų suvokimą apie realius STEM sričių darbus. Kadangi daugelis šios srities specialybių yra visai naujos, moksleivių aplinkoje –šeimos, artimųjų, draugų rate – nėra realių gyvenimiškų pavyzdžių, sėkmės istorijų“.

Pasak D. Rutkauskienės, daugelis jaunų žmonių savo ateitį mato vienoje ar kitoje srityje remdamiesi būtent konkrečiais pavyzdžiais. Tarkim, artimoje aplinkoje turėdama daugiau vadybininkų ar teisininkų, reta moksleivė nutars studijuoti IT mokslus.

„Mano nuomone, labai svarbu puikius IT sėkmės pavyzdžius kuo plačiau viešinti – jie gali įkvėpti ir motyvuoti jaunas merginas, dar tik planuojančias savo profesinį kelią. Tačiau viešinti reikėtų tose socialinėse medijose, kurias naudoja moksleiviai. Dar vienas reikšmingas aspektas – tai įvairios neformalaus švietimo mokyklos, kuriose moksleiviai gali pasimokyti ir savotiškai išbandyti, ar IT sritis patinka“, – sako D. Rutkauskienė.

Turimais duomenimis, apie 30 proc. informatiką studijuojančių pirmakursių dėl įvairių priežasčių palieka studijas. Viena iš jų – pradėjus studijuoti, studijos nepateisina lūkesčių ir nepatinka.

„O kas, jei šį „patikimo-nepatikimo“ patikrinimo etapą moksleiviai praeitų dar mokyklos suole? Tuomet ir nusivylimo būtų mažiau, nereikėtų blaškytis, svarstant ką daryti toliau. Tik labai svarbu pasirinkti kokybišką papildomo ugdymo instituciją“, – teigia D. Rutkauskienė.

2013 m. Pasaulio informacinių technologijų ir paslaugų aljanso WITSA (angl. World Information Technology and Services Alliance) duomenimis, KTU Jaunųjų kompiuterininkų mokykla buvo išrinkta viena iš profesionaliausių visoje Europoje. Šioje mokykloje moksleiviai jau nuo 4 klasės gali rinktis mėgstamą sritį. KTU JKM šiuo metu kviečia į daugiau kaip 20 įvairių programų.

„Būtent tokio pobūdžio mokyklose moksleiviai ne tik įgyja IT žinias, bet ir pasitikrina, ar dalykas patinka“, – sako D. Rutkauskienė.

Laukia perspektyvi karjera ir itin konkurencingas atlygis

D. Rutkauskienės teigimu, apie STEM mokslus ir studijas šioje srityje svarbu šviesti ir mokinių tėvus bei mokytojus.

„Tam yra įvairių priemonių. Puikus pavyzdys – jau penkerius metus organizuojamas „Girls in ICT“ renginys, vykstantis paskutinį balandžio ketvirtadienį. Renginio metu sėkmingai karjerą IT srityje vystančios merginos ir moterys dalijasi savo patirtimi ir asmeniniu pavyzdžiu parodo, koks įdomus gali būti darbas šioje srityje“, – tikina D. Rutkauskienė.

„Girls in ICT“ – pasaulinis renginys, vykstantis įvairiose šalyse. Lietuvoje renginį organizuoja Nacionalinė distancinio mokymo asociacija (NDMA) kartu su KTU Informatikos fakultetu (KTU IF). Renginys skirtas vyresniųjų klasių moksleivėms ir neseniai mokyklą baigusioms merginoms, galvojančioms apie karjerą IT srityje.

„Lietuvoje kiekvienais metais pasirenkame temą, šiųmetinė – „Kurkime savo verslą kūrybingai“. Šiemet „Verslo moterų asociacijos“ atstovės „Girls in ICT“ renginio metu dalijosi savo asmeniniais pavyzdžiais, kaip jos, panaudodamos įvairias technologijas, išplėtojo savo verslą visame pasaulyje“, – sako D. Rutkauskienė.

IT srities specialistų trūkumas akivaizdus – šiandien vien tik Lietuvoje trūksta apie 12 tūkst. IT specialistų. Ateityje jų poreikis tiks augs, todėl ji ragina jaunas merginas labiau pasidomėti moterų, sėkmingai vystančių karjerą STEM srityse, istorijomis, patarimais ir nebijoti laužyti nusistovėjusius stereotipus.

„Norėčiau padrąsinti visas moksleives eiti į STEM pasaulį. Ten yra nepaprastai daug ir įdomių specialybių, kuriose laukia ne tik kūrybingas darbas, bet ir daug didesni atlyginimai nei kitose srityse. Pavyzdžiui, MOSTA išskiria matematikos ir informatikos studijų kryptis: šių studijų krypčių absolvenčių, dirbančių savo įgytos kvalifikacijos srityje, pajamos beveik 50 proc. viršija kitų sričių absolvenčių pajamas“, – pažymi D. Rutkauskienė.