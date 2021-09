Mokslininkai mano nustatę dinozaurus pražudžiusio asteroido kilmę – ji tikrai tamsi

Maždaug prieš 66 milijonus metų apie 10 km skersmens objektas atsitrenkė į Žemę, sukeldamas kataklizminių įvykių seką, pražudžiusią neskraidančius dinozaurus, rašo „Live Science“.

Dabar mokslininkai mano žiną, iš kur tas objektas atskriejo.

Remiantis naujausių tyrimų duomenimis, į Žemę atsitrenkė milžiniškas primityvus tamsus asteroidas, atskriejęs iš išorinio Saulės sistemos pakraščio – tarp Marso ir Jupiterio esančios asteroidų juostos. Šiame regione gausu tamsių asteroidų – kosminių uolienų, dėl kurių cheminės sudėties jos atrodo tamsesnės (atspindi labai mažai šviesos), palyginti su kitų tipų asteroidais.

Objekto, užbaigusio dinozaurų karaliavimą Žemėje, liekanų jau anksčiau buvo rasta 145 km skersmens Čioksulubo krateryje, esančiame Meksikos Jukatano pusiasalyje. Geocheminė kraterio analizė parodė, kad į Žemę atsitrenkęs objektas priklausė anglies turinčių chondritų klasei – primityvių meteoritų grupei, pasižyminčiai aukštu anglies santykiu ir, kaip manoma, susiformavusiai ankstyvuoju Saulės sistemos istorijos laikotarpiu.

Asteroidas / AP nuotr.

Naujausio, žurnale „Icarus“ aprašyto tyrimo metu mokslininkai sukūrė kompiuterinį modelį, padėjusį išsiaiškinti, kaip dažnai pagrindiniai juostos asteroidai pabėga link Žemės, ir ar kuris nors iš tokių „pabėgėlių“ galėjo pražudyti dinozaurus.

Modeliuojant šimtus milijonų metų, pavyko išsiaiškinti šilumines jėgas ir gravitacinį planetų poveikį, dėl kurių iš juostos periodiškai išstumiami dideli asteroidai. Mokslininkai nustatė, kad maždaug 10 km skersmens asteroidas iš išorinio asteroidų juostos pakraščio Žemės linkme išstumiamas vidutiniškai kas 250 milijonų metų.

Remiantis šiais skaičiavimais, tokie įvykiai yra penkis kartus dažnesni, nei manyta iki šiol, ir atitinka vos prieš 66 milijonus metų atsiradusio Čioksulubo kraterio, kuris yra vienintelis žinomas smūginis krateris, susiformavęs per pastaruosius 250 milijonų metų po susidūrimo su tokio tipo asteroidu, tyrinėjimų duomenis. Be to, modelis išanalizavo „tamsių“ ir „šviesių“ „smogikų“ pasiskirstymą asteroidų juostoje ir parodė, kad pusė išstumtų asteroidų buvo tamsūs anglies chondritai, atitinkantys Čioksulubo kraterį suformavusio asteroido tipą.

Dinozaurai / AP nuotr.

„Tyrimo metu nustatėme, kad apie 60 proc. į Žemę nukrintančių meteoritų atskrieja iš išorinės asteroidų juostos pusės... o dauguma asteroidų toje zonoje yra tamsūs / primityvūs, – „Live Science“ sakė tyrimui vadovavęs Kolorade įsikūrusio Pietvakarių tyrimų instituto tyrėjas Davidas Nesvorny. – Taigi yra 60 proc., arba 3 iš 5, tikimybė, kad kitas asteroidas mus pasieks iš to paties regiono.“