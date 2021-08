Žemės sukimasis lėtėja ir tai mums tik į naudą

Nuo tos akimirkos, kai prieš 4,5 milijardo metų susiformavo Žemė, jos sukimasis pamažu lėtėja, todėl paros palaipsniui ilgėja, rašo „Science Alert“.

Nors Žemės lėtėjimas žmogaus gyvenimo tarpsnyje yra nepastebimas, pakanka keleto erų, kad pasimatytų reikšmingi pokyčiai. Vienas iš šių pokyčių, kaip rodo naujausi tyrimai, mums yra bene reikšmingiausias iš visų – ilgėjančios paros yra susijusios su Žemės atmosferos prisotinimu deguonimi.

Tiksliau, prieš maždaug 2,4 milijardo metų atsiradę ir paplitę melsvadumbliai (arba melsvabakterės) ilgėjant paroms gali pagaminti daugiau deguonies, kuris yra šalutinis jų medžiagų apykaitos produktas.

„Ramybės neduodantis klausimas Žemės moksluose – kaip Žemės atmosferoje atsirado deguonies ir kokie veiksniai nulėmė šią oksigenaciją, – sako Mičigano universiteto mikrobiologas Gregory Dickas. – Mūsų tyrimai rodo, kad Žemės sukimosi greitis – kitaip tariant, paros trukmė – galėjo turėti įtakos tam, kaip ir kada Žemės atmosfera buvo prisotinta deguonimi.“

Ekologija, miškas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Šioje istorijoje yra du pagrindiniai komponentai, kurie iš pirmo žvilgsnio neatrodo tarpusavyje susiję. Pirma, Žemės sukimasis lėtėja.

Žemės sukimasis lėtėja dėl to, kad Mėnulis traukia planetą savo gravitacine jėga. Tai lėtina sukimąsi, nes Mėnulis pamažu tolsta.

Remdamiesi iškastiniais radiniais, žinome, kad prieš 1,4 milijardo metų parą sudarė vos 18 valandų, o prieš 70 milijonų metų ji buvo pusvalandžiu trumpesnės nei šiandien. Įrodyta, kad per šimtmetį gauname papildomą 1,8 milisekundės.

Antrasis komponentas yra vadinamas Didžiuoju oksidacijos įvykiu (angl. the Great Oxidation Event), kai melsvabakterių atsirado tiek daug, kad Žemės atmosferoje staiga šoktelėjo deguonies lygis. Be šios oksidacijos, mokslininkų teigimu, tokia gyvybė Žemėje, kokią turime šiandien, nebūtų atsiradusi. Tad nors melsvadumblių vaizdas šiais laikais ne vienam riečia nosį, nenuginčysi, kad be jų čia nebūtų ir mūsų.

Medis, miškas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Mes vis dar daug ko nežinome apie šį įvykį, neatsakyta ir į klausimą, kodėl jis įvyko tada, kada įvyko, o ne kažkada anksčiau Žemės istorijoje.

Deguonį fotosintezės būdu gaminančios violetinės melsvabakterės ir sierą metabolizuojantys balti mikrobai konkuruoja mikrobų sluoksnyje ežero dugne. Naktį baltieji mikrobai iškyla į mikrobų sluoksnio paviršių ir užsiima sieros perdirbimu. Patekėjus saulei ir išaušus dienai, baltieji mikrobai atsitraukia, užleisdami vietą violetinėms melsvabakterėms.