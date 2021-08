Neatrasti interneto lobynai: čia visada yra ką veikti

Būna dienų, lyg tyčia, kai nyku, neįdomu ir viskas atsibodę. Socialiniai tinklai peržiūrėti, filmai ar serialai, rodos, visi matyti, žaidimai pabodę – ką veikti? Gera žinia ta, kad internetas yra beribis, o būdų įveikti nuobodulį čia – gausybė. Netikite? Slinkite žemiau ir susipažinkite, rašoma „Telia“ siųstame pranešime žiniasklaidai.

„Pasaulyje yra daugybė tinklalapių, skirtų įveikti nuobodulį, o vieną žinomiausių įkūrė lietuviai – tai „BoredPanda“. Tikiu, kad ją žino ir joje lankosi daugybė lietuvių, tačiau jei ir ši svetainė išnaršyta skersai–išilgai, nenusiminkite, internetas dar tikrai turi ką jums pasiūlyti“, – intriguoja „Telia“ telefonų kategorijos vadovė Rimantė Marcišauskienė.

1. Atraskite įdomias svetaines.

Kaip atrasti naujas, įdomias svetaines? Galima tiesiog naršyti po internetą, spaudyti reklamas ar vesti atsitiktinius paieškų žodžius „Google“, o galima apsilankyti svetainėje „Stumbled“. Tai – tarsi įdomių svetainių žinynas, kuriame užtenka maigyti vieną mygtuką ir esate nukeliami į vis kitą netikėtą, linksmą, turiningą tinklalapį. Geriausia, kad daugeliu atvejų šios svetainės yra užkraunamos tame pačiame puslapyje, taigi jums nereikia atidarinėti vis naujų naršyklės kortelių, o patikusias svetaines galima pasižymėti, kad lengvai jas rastumėte ateityje.

2. Stebėkite žvaigždes.

Žvaigždžių stebėjimas siejamas su romantika, tačiau miestų gyventojai tokią galimybę turi retai. Be to, be specialios įrangos naktinio dangaus stebėjimas ir apsiriboja tik žvalgymusi į baltus taškelius ar Mėnulį. Laimė, yra būdas, kaip pasinerti į kosmoso platybes internetu: svetainėje šioje svetainėje galite virtualiai nukeliauti į kosmosą ir priartinti, sukioti bei kitaip tyrinėti įvairiausias žvaigždes, galaktikas ir dar daugiau. Tik įspėjame: įkliuvus į šį kosminį liūną, išlipti gali būti sunku.

3. Keliaukite.

Jei mėgstate keliauti, atrasti ir pažinti tolimus kraštus, bet šiuo metu neturite tokios galimybės, svetainė „MapCrunch“ kaip tik jums. Čia užsukę galėsite virtualiai aplankyti pačius įvairiausius kraštus, nuo miestų, miestelių iki kalnų, pievų ir net jūrų. Kelionės pradžios tašką svetainė parenka atsitiktinai, o kur nuklysite ir ką pamatysite, priklauso tik nuo jūsų. Beje, jei turite konkrečių pageidavimų, nustatymuose galite pasirinkti, kokie žemynai, šalys ir kraštovaizdžiai jus domina.

4. Klausykite tinklalaidžių.

Pradėti klausyti tinklalaidžių niekada nevėlu. Įdomų, įvairiems skoniams ir pomėgiams pritaikytą turinį kuria ir lietuviai, o jei lengvai suprantate anglų kalba, atsiveria dar daugiau galimybių. Tinklalaidžių galite rasti įvairiausiomis temomis, nuo kriminalinių istorijų narstymo iki vidinio „aš“ pažinimo kelionės. Daugybę jų rasite „Spotify“, „SoundCloud“, „Youtube“ ir kitose platformose, o jei domina būtent lietuviškas turinys, užsukite į Podcasts.lt – šią svetainę galima vadinti lietuviškų tinklalaidžių namais. Joje tinklalaidės sugrupuotos pagal pobūdį, pateikiami trumpi jų aprašymai ir visos reikalingos nuorodos.

5. Sekite ryklius

Ryklių sekimas vandenynuose gal ir nėra pirmas dalykas, kurį žmogus renkasi, kai neturi ką veikti, bet tikrai pats kiečiausias. „Ocearch“ tyrimų grupės tinklalapyje galite matyti viso pasaulio vandenuose pažymėtus ryklius ir kelis vėžlius. Priartinę tam tikrą lokaciją ir pasirinkę ryklį galite pamatyti, kokiu greičiu, kur jis plaukia, kur plaukiojo pastaruoju metu, koks jo amžius, svoris.

6. Klauskite katino

Kai neturite ką veikti, patarimo galite klausti katino. Ne, ne savo, o virtualaus! „ActivitySuggestion“ svetainėje „gyvenantis“ katinas, kaskart paspaudus ant jo pelyte, pasiūlys kokią nors veiklą ir nurodys, ko reikės tai veiklai atlikti (dažniausiai tai – 1 žmogus). Tiesa, patarimai pateikiami anglų kalba. Dauguma šio katino siūlomų veiklų yra produktyvios ir naudingos, taigi jūsų laisvalaikis nenueis šuniui ant uodegos.