Vargina kiekvieną vasarą užklumpanti alergija? Jums gali padėti telefonas

Vasara ne vienam žmogui asocijuojasi ne tik su malonumais, bet ir su alergija, kurią atneša užterštas oras, žiedadulkės ar net saulė. Norint, kad šie alergenai nesugadintų atostogų ar smagios išvykos į gamtą, pirmiausia svarbu gebėti juos atpažinti, o po to – imtis priemonių jų išvengti. Tą jums gali padėti padaryti išmaniosios programėlės, kurias plačiau pranešime žiniasklaidai aptaria „Bitės“ išmaniųjų įrenginių ekspertai.

„Išvengti sezoninių alergijų dažnam beveik neįmanoma. Daugelis mūsų gyvename, kur oro užterštumas pakankamai didelis. Be to, mūsų kasdienę aplinką supa daug žalumos, o kartu – ir žiedadulkių. Tad nors alergijos ir neišvengsite, galite ją palengvinti keisdami savo kasdienius įpročius. O ką ir kada reikėtų daryti, padės suprasti išmanūs sprendimai tiesiog telefone“, – sako „Bitės Profė“ Lina Štrafėlaitė.

Išsami žiedadulkių prognozė

Vasarą dažnai pasireiškianti alergija – žiedadulkėms. Ji sukelia didelį diskomfortą dėl bėgančios nosies, čiaudulio, kuris blogina savijautą ir trukdo mėgautis vasaros malonumais. Norint užkirsti kelią žiedadulkių sukeliamai alergijai, pravartu stebėti jų sklaidos ore prognozes, pavyzdžiui, programėlėje „ar „BreezoMeter“ („Android“ ir „iOS“).

„Programėlė kiekvieną dieną pateikia informaciją apie tris pagrindinius alergijos sukėlėjus: medžius, žolę ir piktžoles. Tad žinodami kasdienę jų koncentraciją ore, atitinkamai galėsite koreguoti savo elgesį: trumpiau būti lauke ir dėvėti medicininę kaukę ar dažniau vėdinti namus“, – sako L. Štrafėlaitė.

Ekspertė priduria, kad „Samsung“ telefonų turėtojai kasdienę jų sklaidą gali stebėti ir programėlėje „Samsung Weather“.

Dėmesys oro kokybei

Užterštas patalpų ir lauko oras yra viena iš priežasčių, galinčių sukelti didesnius alergijos simptomus vasarą. Tad pirmiausia, reikėtų nuolat sekti oro kokybės rodiklius ir pagal tai planuoti tiek savo dienotvarkę, tiek keliones bei prižiūrėti namus.

„Tam taip pat galima pasitelkti išmaniąsias programėles, realiu laiku rodančias lauko ir patalpų oro užterštumą. Viena tokių – „AirVisual Air Quality Forecast“ („Android“ ir „iOS“). Be oro kokybės rodiklių, čia taip pat rasite išsamią 7 dienų prognozę, kuri leis lengviau susiplanuoti būsimas keliones Lietuvoje ar užsienyje“, – pasakoja L. Štrafėlaitė.

Naudinga ir tai, kad programėlėje pateikiamos rekomendacijos, ką reikėtų daryti siekiant pagerinti oro kokybę namuose ar kokių užsiėmimų vengti lauke.

Alergija / Shutterstock nuotr.

Alergijai „draugiški“ receptai

Apie 17 mln. europiečių yra alergiški maistui, rodo Europos alergologijos ir klinikinės imunologijos akademijos duomenys. Ilgą laiką, gaminant tuos pačius patiekalus, maisto gamyba gali tapti varginančia rutinos dalimi, tačiau su programėle „Yummly Recipes & Cooking Tools“ („Android“ ir „iOS“) tai daryti bus gerokai lengviau.

„Suvedę, kokiems maisto produktams esate alergiškas ir tai ką mėgstate, gausite specialiai jūsų poreikiams pritaikytų receptų pasiūlymų. Programėlė padės sutaupyti laiko galvojant, ką šiandien gaminti, bei padės atrasti naujų skonių“, – sako išmaniųjų įrenginių ekspertė.

Specialios programėlės tam tikrų maisto produktų netoleruojantiems žmonėms pravers ir keliaujant. „Spokin“ („iOS“) pateiks platų restoranų, viešbučių, oro linijų, galinčių pasiūlyti patiekalų be glitimo, pasirinkimą. Taip pat rekomendacijų iš ten apsilankiusių žmonių, kad apsisaugotumėte nuo varginančių simptomų kelionės metu.

Saulės spindulių pavojai

Nors deginimasis daugeliui yra neatsiejama vasaros dalis, tačiau saulės spinduliai draugiški ne visiems. Dalis žmonių turi alergiją saulei, tad turėtų riboti buvimo lauke laiką bei nepamiršti pagrindinės apsaugos priemonės – kremo nuo saulės.

„Norėdami gauti pagalbą iš šalies, parsisiųskite išmaniąją programėlę „UVLens („Android“ ir „iOS“). Čia galėsite matyti, kada saulė pasiekia didžiausią intensyvumą ir geriau laiką leisti pavėsyje. Taip pat pažiūrėti saulės numatomą aktyvumą ir pagal tai planuoti savo laiką lauke“, – sako ekspertė.

Kita naudinga programėlė – „QSun“ („Android“ ir „iOS“). Suvedę plaukų, odos spalvos ir apgamų parametrus bei pažymėję, kada pasitepėte apsauginiu kremu, sužinosite, per kiek laiko nudegsite saulėje bei ką turėtumėte rengtis keliaudami į lauką. Be to, po kurio laiko gausite priminimą pakartotinai tepti apsaugą nuo saulės. Taip sumažinsite alerginės reakcijos riziką ir sugadintos nuotaikos ar net atostogų.